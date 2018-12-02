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Жеребьёвка отбора Евро-2020. Россия узнала соперников

вчера, 14:00

В Ирландии пройдет жеребьевка отбора уникального чемпионата Европы. «Соккер.ру» знает, кого коварный жребий может подбросить команде Черчесова. 

Когда состоится жеребьевка необычного Евро?

В Дублине – в одном из городов-хозяев в 11:00 по местному времени (14:00 по Москве) проведут жеребьевку отборочной части чемпионата Европы 2020 года. Через два года сыграют не в одной или нескольких странах, как обычно, а сразу на 12 аренах в 12 разных.

Идею придумал еще Платини, ведь турнир в Польше и Украине вышел непростым для организаторов с точки зрения финансов. Решили сэкономить, а поскольку Евро исполнится 60 лет в 2020 году, то пошли на символичный шаг – в футбол сыграют от Лондона до Баку, от Копенгагена до Рима.

В списке городов-хозяев есть и Санкт-Петербург. В северной столице России сыграют три поединка группы В и один четвертьфинал. А все главные матчи отдали «Уэмбли» - в Лондоне пройдут оба полуфинала и финал. 

Но это разовая акция, в 2024 году будет уже привычный для всех и каждого чемпионат – 24 команды проведут турнир в Германии. 

Как выглядят корзины и сколько путевок на кону?

В отборе участвует 55 сборных, но дальше пройдет только 20. Будут только прямые путевки в финальную часть. Получим пять групп по 5 команд и пять групп по 6 сборных. Всего шесть корзин. 

Вернее, формально семь, ведь появилась отдельная для финалистов Лиги Наций – Португалия, Англия, Швейцария и Нидерланды будут «матками» четырех групп, они оказались в первой корзине благодаря успехам в новом турнире. 

Поскольку в отборе разыграют 20 путевок из 24, то еще четыре достанутся победителям плей-офф Лиги Наций. Но финалы для дивизионов сыграют позже, после традиционного группового раунда. А пока все финалисты нового турнира окажутся в группах из 5 сборных.

Это необходимо, чтобы летом в Португалии провести полуфиналы и финал Лиги Наций, причем финальные пары определят тоже в Дублине, но завтра. А сегодня знакомимся с составами шести корзин: 

Корзина № 1: Португалия, Швейцария, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша

Корзина № 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Швеция

Корзина № 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Израиль, Болгария, Шотландия

Корзина № 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Грузия, Литва, Словения.

Корзина № 5: Армения, Азербайджан, Беларусь, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Македония, Молдова, Фарерские острова.

Корзина № 6: Мальта, Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Какие варианты существуют для сборной России?

Расклад первый – попадание в группу к финалистам Лиги Наций. В принципе, не худший вариант, ведь будет меньше матчей, а суть не изменится. Важнее всего для команды Черчесова имена команд из 3, 4 и 5 корзин. Хотя и из первой есть плохие и нормальные варианты.

Одно дело сыграть с Италией, которая не всегда хороша, или Польшей – которая сбавила недавно, а совсем другое – с Францией или Бельгией, разъяренными осечками в Лиге Наций. Вряд ли хорошим жребием можно будет назвать попадание на Швейцарию, но бороться можно и с ними, и с хорватами. 

Многое зависит от качества игры самой сборной России. И от команды из третьей корзины. Словакия – не лучший соперник, а вот в четвертой корзине нет элитных оппонентов, хотя есть непростые, вроде Румынии, Венгрии или Греции. Даже албанская сборная может навредить, если допустить ошибки. 

В пятой корзине есть Армения – неудачливая, но приличная команда, Косово – сборная, которая сильнее, чем хотелось бы, а есть Фарерские острова, которым проигрывать стыдно. Терять очки с любой командой из шестой группы тоже неприлично, особенно с учетом, что со многими в списке играли. 

Никого нельзя недооценивать. Ведь проигрывали Северной Ирландии, ни разу в пяти матчах не обыграли Норвегию, не хотелось бы делить путевку с Сербией, с Израилем три ничейных результата и три поражения. Как видите, на первый взгляд никого, кому можно уступить второе место. А с другой стороны, как на Евро-2016 со Словакией сыграли? Проиграли 1:2, так что состав третьей корзины опаснее, чем хотелось бы. 

Как попасть на Евро-2020 через Лигу Наций?

Чеферин перекроил отбор на чемпионат Европы, появился новый турнир. И его правила достаточно простые. Во-первых, все сделано так, чтобы не потерять ни одного участника элитного дивизиона А. Для фаворитов сделали поблажки.

Во-вторых, даже если какая-то элитная сборная потеряется в отборе, есть еще одна путевка в финальную часть через плей-офф Лиги Наций. Предположим, 9 команд из Лиги А пробились на Евро-2020 через обычный отбор. Тогда остается всего три сборные из этого дивизиона для розыгрыша еще одной путевки. 

И тогда добавляют одну команду из Лиги В. Хотя пока непонятно, как именно будут определять счастливчика. Наверное, по коэффициенту ФИФА, вряд ли с помощью жеребьевки. Получается, если Россия вдруг не пройдет отбор, но при этом все 12 команд Лиги А окажутся на Евро-2020 напрямую, то в марте 2020 года наши получат еще один шанс. 

Причем состав полуфиналов и финалов в таком случае будет скромнее, чем во многих обычных плей-офф – из команд, занявших вторые места в Лиге В, где выступала Россия. А вот Швеция, Украина, Босния и Герцеговина, Дания гарантировали себе борьбу за дополнительный шанс. Но если эти команды пройдут на Евро-2020 через отбор – снова же, уступят шанс другим.

Но лучше с выходом не затягивать, не ждать весны 2020 года, а пройти в финальную часть, заняв первое или второе место в обычной отборочной группе. И для общего рейтинга полезно, ведь Россия снова откатилась с 41 места на 48-е, не выиграв путевку в Лигу А нового турнира. И вообще – не стоит ждать подарков, ведь не факт, что получится поочередно обыграть, например, Уэльс и Украину. 

Какие ужасные и легкие варианты групп существуют?

Начнем с расклада для сборной России. Повезло, что не выпали из второй корзины. Если бы к вероятным соперникам добавили Германию, Исландию, Боснию, Данию, даже Уэльс или Швецию, отбор мог бы сложиться куда сложнее, чем в случае со жребием со второй корзины. 

Но есть как ужасные варианты – Франция, Россия, Словакия (Сербия), Греция и Косово, так и неплохие. Например, группа с Польшей, Россией, Болгарией, Эстонией, Фарерскими островами и Сан-Марино. В такой  компании нужно бороться за первое место. Впрочем, иногда в окружении французов и словаков команде России проще, чем в якобы «легкой группе». 

А вот для остальных сборных крутых вариантов «групп смерти» куда больше. Например, Англия, Германия, Сербия, Словения и Армения – точно группа смерти для всех, кроме двух фаворитов. Любое сочетание немцев и элитной сборной из первой корзины, от Франции и Бельгии до Испании и Хорватии, будет неприятным для соперников. 

Хотя есть и другие варианты. Нидерланды, Дания (или Уэльс, или Швеция), Словакия, Румыния и Беларусь – пятерка, в которой всем будет несладко. Вариантов много, и хотя очевидно, что из третьей корзины далеко не все попадут в финальную часть Евро-2020, этот отбор будет необычным. Мало времени – первый тур 21-23 марта, а последний – 17-19 ноября следующего года.

Восемь-десять официальных матчей за год – немало, а для четырех финалистов Лиги Наций еще и летнее испытание будет добавлено вместо расслабляющих погромов команд из шестой корзины в отборе. В таком бешеном темпе всем будет сложно, зато интересно. В УЕФА делают все, чтобы матчи сборных были интригующими, событийными и имели смысл. 

Для сборной России 2019 год будет определяющим – Черчесов достаточно поработал с командой, чтобы в оптимальном составе многое получалось. И хотя до первых матчей целых четыре месяца, российский футбол выйдет из спячки только в конце февраля. Будет фактически три недели, чтобы подготовить сборную к первым турам отбора Евро-2020. 

Поэтому сегодня важный и определяющий день – на жеребьевке в Дублине хочется получить соперников, которых реально обыграть, с которыми будет интересно. 

Жеребьевка отбора Евро-2020 LIVE

14.05 В Дублине начинается процедура жеребьевки отбора Евро-2020. Ведущие уже на сцене, но пока ничего интересного не происходит - традиционные танцы, болтовня и беседы ни о чем с приглашенными гостями.

14.14 Затягивается вступительная часть. Зрителям рассказывают с помощью видео историю Евро и демонстрируют картинки из городов, которые примут турнир  в 2020 году.

14.22 Итак, жеребьевка наконец-то стартовала! Первой вытащили Англию. Она отправилась в группу А.

14.24 Разбросали по группам победителей дивизиона А Лиги Наций, теперь жеребьевка началась для корзины №1.

14.26 Все группы получили по одной команде, теперь переходим к корзине 2, там, напомним, Россия.

14.28 Суперпара образовалась в группе С - снова компания Нидерландов и Германии, как и в Лиге Наций.

14.30 А вот и Россия. Команда Станислава Черчесова попала в группу к Бельгии! Не лучший вариант.

14.31 Стартовала жеребьевка 3-й корзины.

14.33 Повезло Ирландии! Попала она в группу к немцам и голландцам, но, согласно регламенту, не могут быть трое хозяев в одной группе, а потому ирландцев перебросили в группу D.

14.35 А это интересно! Шотландия попадает к России! Очень любопытно, с этим соперником мы не играли давно. Последний раз пересекались в 1995 году.

14.39 Тем временем вовсю идет жеребьевка 4-й корзины, и Россия оттуда получает Кипр. Еще один нетривиальный соперник для россиян. Последний раз с ними играли 15 лет назад.

14.44 Из 5-й корзины сборная России получает Казахстан.

14.45 Ну и завершает жеребьевку распределение 5 сборных из последней 6-й корзины. России оттуда достают Сан-Марино.

Группы отбора Евро-2020
 Группа A  Группа B  Группа C  Группа D  Группа E
 Англия  Португалия  Нидерланды  Швейцария  Хорватия
 Чехия  Украина  Германия  Дания  Уэльс
 Болгария  Сербия  Сев. Ирландия  Ирландия  Словакия
 Черногория  Литва  Эстония  Грузия  Венгрия
 Косово  Люксембург  Беларусь  Гибралтар  Азербайджан
         
 Группа F  Группа G  Группа H  Группа I  Группа J
 Испания  Польша  Франция  Бельгия  Италия
 Швеция  Австрия  Исландия  Россия  Босния и Герц.
 Норвегия  Израиль  Турция  Шотландия  Финляндия
 Румыния  Словения  Албания  Кипр  Греция
 Фареры  Македония  Молдова  Казахстан  Армения
 Мальта  Латвия  Андорра  Сан-Марино  Лихтенштейн

 

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Все комментарии
ZA POROGA
ZA POROGA
   724 / 957
вчера в 19:25
поборятся за 4-е место с Кипром
а Украине вполне по силам с первого места выйти
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
   944 / 957
вчера в 15:07
белорусам как всегда группа, поэтому я и был за Лигу Наций, с такой группы ни Россия ни Украина, да бл даже Италия не выйдет((
Hypnoz
Hypnoz
   159 / 957
вчера в 15:01
3-4 место займут ! Бельгия это сразу досвидания, Кипр и Шотладия тоже врядли..
yasukuni
yasukuni
   302 / 957
вчера в 14:51
Шесть очков уже есть, Сан-Марино обыграем. Надеюсь. Вот только в отборе Бельгия сравнять счет не даст, это вам не товарняк.
iNels
iNels
   200 / 957
вчера в 14:42
в клубном футболе кипр для нас грозен) посмотрим на сборную)
Я обиделся
Я обиделся
   253 / 957
вчера в 14:39
полякам вновь проходная группа достается. Ясно
Я обиделся
Я обиделся
   253 / 957
вчера в 14:34
как же низко пала Латвия...6 группа!!!!!!!!
Сергей19
Сергей19 ответил cska.78
   441 / 957
вчера в 12:55
Согласен. Мотивации больше у них будет.
cska.78
cska.78
   17 / 957
вчера в 12:48
Чем сильнее достанутся соперники тем лучше!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев ответил Алсидес Гиджиев
   85 / 957
вчера в 12:30
Польша, Финляндия, Литва, Гибралтар, Маринка
А дальше финку, маринку и земляков одного соккеровского юродивого, а до пшеков как-то по/х
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Алсидес Гиджиев
   161 / 957
вчера в 11:59
Польша, Финляндия, Литва, Гибралтар, Маринка
ну Гибралтар мы обыграем, а что дальше?
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   85 / 957
вчера в 11:44
Польша, Финляндия, Литва, Гибралтар, Маринка
Сергей19
Сергей19
   441 / 957
вчера в 11:28
Главное,чтоб Бельгия не досталась
Faustello
Faustello
   1 / 957
вчера в 11:25
Таракан везучий, опять шлак в группе попадётся.
OLESOCC
OLESOCC
   490 / 957
вчера в 11:22
Швеция показала место России в рейтинге. Радует, что мы в первой 50-ке! (нолик бы убрать ...)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   9 / 957
вчера в 11:17
Только не дай Бог нам жребия Швейцария - Северная Ирландия - Литва - Фареры - Сан-Марино. Опыт показывает, что в таких группах именно у сборной России не получается.

Англия,Турция,Греция,Косово,Латвия. Рабочий нормальный вариант
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   9 / 957
вчера в 11:14
Удачи России!
Долой голландию и промеса!
parallels
parallels
   7 / 957
вчера в 11:06
предлагаю расформировать спартак.
Медив
Медив
   392 / 957
вчера в 10:52
Из новой системы отбора понял только, что скоро в финальную часть будут попадать 45 сборных из 50, а в сам финал минимум 10 команд. Но перед этим сыграют сотни три ничего не решающих и нафиг никому не нужных матчей
cska plus
cska plus
   5 / 957
вчера в 10:42
Сложно будет попасть на Евро.
Abverin
Abverin
   298 / 957
вчера в 10:36
Одно радует, Германия не попадется.
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