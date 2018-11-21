Корзины и жеребьёвки

21 ноября 2018, 10:00

Внедрение Лиги Наций немного запутало систему отбора на Евро-2020. «Соккер.ру» рассказывает о корзинах, состав которых стал известен, а также о деталях квалификационного цикла.

Ребята в УЕФА молодцы и не позволяют расслабиться ни на минуту. Сразу после чемпионата мира нас окунули в прекрасный интригующий мир скоротечного, но жутко увлекательного группового турнира Лиги Наций, а теперь вот с нетерпением ждем жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Скучать не приходится. Жеребьевка пройдет 2 декабря в Дублине.

Формат ее проведения тоже изменился. Теперь учитывается не рейтинг сборных в УЕФА , а их результаты в Лиге Наций. Как-то этот момент выпал из поля зрения, поскольку все были увлечены борьбой команд за переход в лиги повыше или сохранение позиций в элитном дивизионе. Но качественное выступление в Лиге наций было важно еще и для обеспечения лучших позиций в отборе.

Россия, кстати, застолбила себе место во второй корзине еще до злополучной встречи со Швецией, которой проиграла со счетом 0:2 и не смогла подняться в элитную лигу. Чтобы не скатиться в третью корзину, команде Станислава Черчесова было достаточно не занять последнее место в своей группе, а с этой задачей она справилась еще после победы над Турцией. Оставалось лишь оценить полный расклад. И он получился интересным.

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фарерские острова.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Как видим, даже распределение не по рейтингу, а по результатам в Лиге Наций дает плавный переход от корзины к корзине с более-менее четким разделением по силам. Артем Дзюба уже отметился ответом на один из любимых журналистами вопросов:

Не люблю такое – «кто попадется»... Я хотел бы, чтобы попал Гибралтар! Вот это прям моя команда! Жду ее. А шведы если попадутся – тоже хорошо, хочется отыграться. Надо было в Калининграде побеждать. Что ж, может, и хорошо, что получили пощечину. Нужно было выигрывать группу. Надеемся, пройдем отбор и попадем на Евро.

Гибралтар, кстати, умудрился не оказаться в последней корзине. Там засели другие государства-карлики. И немного диковато смотрится в их компании Латвия, которая переживает колоссальный спад в своем футболе. И если пятая и шестая корзины представляют собой не самых сильных оппонентов, то дальше уже все больше сборных способны создать проблемы.

Хотя, например, нет уверенности, что те же белорусы так легко дадут кому-то очки из своей пятой корзины. В четвертой обращают на себя внимание Черногория, Греция и Румыния. В третьей – британские команды, та же Турция, Сербия. Приятно, что соперники из второй корзины не попадутся сборной России – там весьма крепкий подбор команд. А уж про первую говорить не приходится.

При жеребьевке все команды будут разделены на десять групп: по пять или шесть сборных в каждой. Важно отметить, что из-за необычного формата чемпионата Европы 2020 года нет команд, которым не придется проходить отборочный цикл. Ведь матчи Евро-2020 пройдут в разных странах в 12 городах: Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине и Глазго.

Так что всем 55 сборным придется проходить сито отбора. Стыковых матчей зато не будет. Путевки на чемпионат Европы получат по две лучшие команды из каждой группы. Снова отмечаем выгоду от второй корзины сборной России. Подразумевается ведь, что сильнее россиян будет только одна команда в группе. Отборочный турнир пройдет с 21 марта по 19 ноября. При этом победители дивизиона А из Лиги Наций (Англия, Швейцария, Португалия и Нидерланды) при жеребьевке попадут в группы от А до D, где будет всего по пять команд.

Это сделано для того, чтобы нашлось окно в расписании данных сборных для проведения мини-турнира, который запланирован на июнь 2019 года. В нем определится сильнейшая команда Лиги Наций. Кстати, после завершения отборочного турнира Евро-2020 борьба за путевки не закончится. Их получат 20 команд.

Еще четыре сборные смогут побороться за заветные места на чемпионате Европы в отдельном турнире в марте 2020 года. В нем примут участие по четыре лучшие команды из четырех дивизионов Лиги Наций без учета сборных, которые ранее завоюют прямые путевки на Евро-2020. Со стороны кажется немного запутанным, однако система в целом логичная и динамичная, не дает заскучать и проводить проходные товарищеские матчи пачками, размазывая отбор до неприличия. Да и отсутствие стыковых матчей добавляет уверенности, придает ощущения, что не все будет зависеть от какой-то пары встреч. Хотя сама атмосфера плей-офф останется благодаря тому самому турниру в марте 2020 года.

Такая система отбора на чемпионат Европы подчеркивает важность успешного выступления в Лиге Наций. Это дает определенные преимущества на протяжении всего цикла. Поэтому досадно, что сборная России упустила первое место в своей группе. Теперь важно переключиться на стандартную процедуру отбора, а болельщики пока могут пофантазировать на любимую тему о том, какая группа для россиян была бы легчайшей, а какая – смертельной.