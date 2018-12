Каким был мир, когда «Золотой мяч» в предыдущий раз достался «обычному человеку»

вчера, 13:30

10 лет подряд «Золотой мяч» разыгрывали Роналду и Месси. «Соккер.ру» переносится в 2007-й год. Тогда эту награду завоевал Кака.

2007-й и 2018-й отныне связаны в футбольном мире. Это два наиболее близких друг к другу года, когда «Золотой мяч» доставался не Месси и не Роналду. Между успехом Кака и Луки Модрича целая временная пропасть, особенно с учетом скорости и насыщенности жизни в XXI веке. Любопытно вспомнить, каким был мир, когда «Золотым мячом» в предыдущий раз, до успеха хорватского полузащитника, владели «обычные люди»? Тогда вам сюда!

2007 год в футболе

- «Милан» выиграл Лигу чемпионов, взяв в финале реванш у «Ливерпуля» за стамбульское безумие двухлетней давности, дубль в решающей схватке оформил Филиппо Индзаги. За «россонери» играл будущий обладатель «Золотого мяча» - Кака, забивший 10 мячей в том розыгрыше.

- Сборная России в драматичной борьбе одержала волевую победу над Англией в «Лужниках». Ворота команды Хиддинка защищал Владимир Габулов, а дублем отметился Роман Павлюченко. Но после этой великой победы сборная России придумает себе проблемы, а на Евро-2008 отберется благодаря хорватам, которые обыграют «Трех Львов» на недавно открытом после реконструкции «Уэмбли».

- Лука Модрич уже основной игрок сборной Хорватии, но все еще выступает на родине, в составе загребского «Динамо». Впрочем, скоро талантливый футболист окажется в «Тоттенхэме».

- «Зенит» впервые выигрывает чемпионат России. «Сине-бело-голубые» в упорной борьбе опережают «Спартак» Станислава Черчесова, который напомнит о себе и в 2018-м уже в статусе тренера сборной.

- Криштиану Роналду в 2007-м, как и 2018-м, занял второе место в голосовании на «Золотой мяч».

- Лучший молодой игрок нынешнего года Килиан Мбаппе готовился отметить свой 9-й день рождения и фотографировался с Тьерри Анри.

2007 год в общественно-политической жизни

- Ушел из жизни первый президент России Борис Ельцин, а второй президент Владимир Путин в конце года «назначил» третьего – Дмитрия Медведева, назвав его своим преемником на будущих выборах.

- Болгария и Румыния вступили в Евросоюз.

- Владимир Путин произносит «Мюнхенскую речь», а еще становится человеком года по версии журнала «Time».

- Южная и Северная Кореи проводят саммит и подписывают соглашение о мире и экономическом сотрудничестве на полуострове.

- Рамзан Кадыров утвержден на посту главы Чеченской Республики.

- Средняя цена за литр бензина марки Аи-92 в России составила 19 рублей 39 копеек.

2007 год в электронике и виртуальном мире

- Компания Apple выпускает первый iPhone, а самый продаваемый телефон в России – Nokia 1200.

- Основан сборник интернет мемов «Луркмор».

- Накануне 2007 года Павел Дуров создал социальную сеть «Вконтакте», а позиции самого популярного мессенджера удерживает ICQ («Аська»).

- Увидели свет компьютерные игры Half-Life 2: Episode Two, World in Conflict, The Witcher (Ведьмак), Half-Life Portal, S.T.A.L.K.E.R., Call of Duty 4: Modern Warfare, Crysis и BioShock.

2007 год в кинематографе

- «Пираты Карибского моря: На краю света» - лидер мирового проката в 2007 году. Капитан Джек Воробей и компания заработали 963 миллиона долларов.

- Гарри Поттер представлен и на экранах: вышел в свет фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса».

- «Оскар» за лучший фильм получают «Отступники» Мартина Скорсезе, который берет статуэтку и в качестве режиссера. Лучшую мужскую роль, по мнению Американской Киноакадемии, исполнил Форест Уитакер в фильме «Последний король Шотландии», а лучшим фильмом на иностранном языке стала немецкая драма «Жизнь других». Если кто не видел – восполните пробел, оно того стоит.

- На больших экранах показывают «Трансформеров», третьего «Шрека» и третьего же «Человека-паука» режиссера Сэма Рэйми и с Тоби Магуйером в главной роли.

2007 год в музыке

- 25 апреля рок-группа «Океан Ельзи» выпустила свой шестой студийный альбом и в этот же день объявила о распаде.

- Зато возродилась в золотом составе одна из величайших рок-групп в истории – Led Zeppelin. Только за барабаны сел сын погибшего Джона Бонэма – Джейсон.

- Ушли из жизни Мстислав Ростропович и Лучано Паворотти.

- Бритни Спирс со скандалом вернулась на сцену. Ее выступление на MTV Video Music Awards запомнилось надолго: певица предстала в полуобнаженном виде и с лишним весом, не попадала в фонограмму и движения хореографической группы.

- Валерий Гергиев стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра и занимал эту должность в течение восьми лет.

2007 год в литературе

- Седьмая книга о мальчике-волшебнике, захватившая умы миллионов читателей по всему миру, вышла из-под пера Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и Дары смерти» завершила основную серию о юном Гарри.

- Нобелевская премия достается Дорис Лессинг («Трава поет», «Золотая тетрадь», «Бен среди людей», «Пятый ребенок», «Любовь, опять любовь»). Формулировка: «За исполненное скепсиса, страсти и провидческой силы постижение опыта женщин».

- На 85-м году ушел из жизни американский писатель-сатирик Курт Воннегут, автор романов «Сирены Титана», «Колыбель для кошки», «Завтрак для чемпионов, или Прощай, чёрный понедельник», «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей».

- Поклонники Средиземья и Толкина читали «Детей Хурина» - книга-реконструкция незавершенного романа Профессора, которую выполнил его сын Кристофер.