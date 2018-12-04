Каким был мир, когда «Золотой мяч» в предыдущий раз достался «обычному человеку»

10 лет подряд «Золотой мяч» разыгрывали Роналду и Месси. «Соккер.ру» переносится в 2007-й год. Тогда эту награду завоевал Кака.
2007-й и 2018-й отныне связаны в футбольном мире. Это два наиболее близких друг к другу года, когда «Золотой мяч» доставался не Месси и не Роналду. Между успехом Кака и Луки Модрича целая временная пропасть, особенно с учетом скорости и насыщенности жизни в XXI веке. Любопытно вспомнить, каким был мир, когда «Золотым мячом» в предыдущий раз, до успеха хорватского полузащитника, владели «обычные люди»? Тогда вам сюда!
2007 год в футболе
- «Милан» выиграл Лигу чемпионов, взяв в финале реванш у «Ливерпуля» за стамбульское безумие двухлетней давности, дубль в решающей схватке оформил Филиппо Индзаги. За «россонери» играл будущий обладатель «Золотого мяча» - Кака, забивший 10 мячей в том розыгрыше.
- Сборная России в драматичной борьбе одержала волевую победу над Англией в «Лужниках». Ворота команды Хиддинка защищал Владимир Габулов, а дублем отметился Роман Павлюченко. Но после этой великой победы сборная России придумает себе проблемы, а на Евро-2008 отберется благодаря хорватам, которые обыграют «Трех Львов» на недавно открытом после реконструкции «Уэмбли».
- Лука Модрич уже основной игрок сборной Хорватии, но все еще выступает на родине, в составе загребского «Динамо». Впрочем, скоро талантливый футболист окажется в «Тоттенхэме».
- «Зенит» впервые выигрывает чемпионат России. «Сине-бело-голубые» в упорной борьбе опережают «Спартак» Станислава Черчесова, который напомнит о себе и в 2018-м уже в статусе тренера сборной.
- Криштиану Роналду в 2007-м, как и 2018-м, занял второе место в голосовании на «Золотой мяч».
- Лучший молодой игрок нынешнего года Килиан Мбаппе готовился отметить свой 9-й день рождения и фотографировался с Тьерри Анри.
2007 год в общественно-политической жизни
- Ушел из жизни первый президент России Борис Ельцин, а второй президент Владимир Путин в конце года «назначил» третьего – Дмитрия Медведева, назвав его своим преемником на будущих выборах.
- Болгария и Румыния вступили в Евросоюз.
- Владимир Путин произносит «Мюнхенскую речь», а еще становится человеком года по версии журнала «Time».
- Южная и Северная Кореи проводят саммит и подписывают соглашение о мире и экономическом сотрудничестве на полуострове.
- Рамзан Кадыров утвержден на посту главы Чеченской Республики.
- Средняя цена за литр бензина марки Аи-92 в России составила 19 рублей 39 копеек.
2007 год в электронике и виртуальном мире
- Компания Apple выпускает первый iPhone, а самый продаваемый телефон в России – Nokia 1200.
- Основан сборник интернет мемов «Луркмор».
- Накануне 2007 года Павел Дуров создал социальную сеть «Вконтакте», а позиции самого популярного мессенджера удерживает ICQ («Аська»).
- Увидели свет компьютерные игры Half-Life 2: Episode Two, World in Conflict, The Witcher (Ведьмак), Half-Life Portal, S.T.A.L.K.E.R., Call of Duty 4: Modern Warfare, Crysis и BioShock.
2007 год в кинематографе
- «Пираты Карибского моря: На краю света» - лидер мирового проката в 2007 году. Капитан Джек Воробей и компания заработали 963 миллиона долларов.
- Гарри Поттер представлен и на экранах: вышел в свет фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса».
- «Оскар» за лучший фильм получают «Отступники» Мартина Скорсезе, который берет статуэтку и в качестве режиссера. Лучшую мужскую роль, по мнению Американской Киноакадемии, исполнил Форест Уитакер в фильме «Последний король Шотландии», а лучшим фильмом на иностранном языке стала немецкая драма «Жизнь других». Если кто не видел – восполните пробел, оно того стоит.
- На больших экранах показывают «Трансформеров», третьего «Шрека» и третьего же «Человека-паука» режиссера Сэма Рэйми и с Тоби Магуйером в главной роли.
2007 год в музыке
- 25 апреля рок-группа «Океан Ельзи» выпустила свой шестой студийный альбом и в этот же день объявила о распаде.
- Зато возродилась в золотом составе одна из величайших рок-групп в истории – Led Zeppelin. Только за барабаны сел сын погибшего Джона Бонэма – Джейсон.
- Ушли из жизни Мстислав Ростропович и Лучано Паворотти.
- Бритни Спирс со скандалом вернулась на сцену. Ее выступление на MTV Video Music Awards запомнилось надолго: певица предстала в полуобнаженном виде и с лишним весом, не попадала в фонограмму и движения хореографической группы.
- Валерий Гергиев стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра и занимал эту должность в течение восьми лет.
2007 год в литературе
- Седьмая книга о мальчике-волшебнике, захватившая умы миллионов читателей по всему миру, вышла из-под пера Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и Дары смерти» завершила основную серию о юном Гарри.
- Нобелевская премия достается Дорис Лессинг («Трава поет», «Золотая тетрадь», «Бен среди людей», «Пятый ребенок», «Любовь, опять любовь»). Формулировка: «За исполненное скепсиса, страсти и провидческой силы постижение опыта женщин».
- На 85-м году ушел из жизни американский писатель-сатирик Курт Воннегут, автор романов «Сирены Титана», «Колыбель для кошки», «Завтрак для чемпионов, или Прощай, чёрный понедельник», «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей».
- Поклонники Средиземья и Толкина читали «Детей Хурина» - книга-реконструкция незавершенного романа Профессора, которую выполнил его сын Кристофер.
Сентябрь горит, убийца плачет, но он не мог поступить иначе.
Сентябрь горит, убийца плачет, но он не мог поступить иначе.
прослезился )))
прослезился )))
Голландия не звёздная? Роббен, Снейдер, Ван Перси, Ван дер Ваарт. За Квинси пока не скажу, рано. И Де Зеув на ЧМ вышел в старте в полуфинале! Вот где гггг)
Голландия не звёздная? Роббен, Снейдер, Ван Перси, Ван дер Ваарт. За Квинси пока не скажу, рано. И Де Зеув на ЧМ вышел в старте в полуфинале! Вот где гггг)
финал ЧМ, говоришь? мой ход: гарай. и прикинь - до финала он дошёл, будучи уже игроком зенита. вот это гы-гы, да? не ожидал? забыл? 😅
финал ЧМ, говоришь? мой ход: гарай. и прикинь - до финала он дошёл, будучи уже игроком зенита. вот это гы-гы, да? не ожидал? забыл? 😅
перед 30 туром отрыв Спартака от Зенита был 2 очка. В случае поражения или ничьи Зенита в Раменском и победы Спартака, Спартак становился чемпионом. Но это даже не брали в расчет. Все фурсенки и мудки поехали в Раменское с кубком чемпионов поздравлять Зенит и газпром, хотя играли на выезде с 5-ой командой чемпионата.
выводы делайте сами.
перед 30 туром отрыв Спартака от Зенита был 2 очка. В случае поражения или ничьи Зенита в Раменском и победы Спартака, Спартак становился чемпионом. Но это даже не брали в расчет. Все фурсенки и мудки поехали в Раменское с кубком чемпионов поздравлять Зенит и газпром, хотя играли на выезде с 5-ой командой чемпионата.
выводы делайте сами.
После купленного Кубка УЕФА цска заслуженно занимает последнее место в группе ЛЧ, до того как это стало мейнстримом. Дыркинфеев ещё не рекордсмен, но показывает свой класс, пропуская в каждом матче начавшейся тогда серии.
После купленного Кубка УЕФА цска заслуженно занимает последнее место в группе ЛЧ, до того как это стало мейнстримом. Дыркинфеев ещё не рекордсмен, но показывает свой класс, пропуская в каждом матче начавшейся тогда серии.
- «Зенит» впервые выигрывает чемпионат России.
самый позорный розыгрыш чемпионата России. Позор в Раменском, когда приехали поздравлять Зенит с чемпионством все Фурсенки и Мудки,знаю результат матча Сатурн-Зенит знали заранее.
- «Зенит» впервые выигрывает чемпионат России.
самый позорный розыгрыш чемпионата России. Позор в Раменском, когда приехали поздравлять Зенит с чемпионством все Фурсенки и Мудки,знаю результат матча Сатурн-Зенит знали заранее.