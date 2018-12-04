Каким был мир, когда «Золотой мяч» в предыдущий раз достался «обычному человеку»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Ньюкасл - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.75 3.8 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 8 5 1.32
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.45 3.25 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Вильяновенсе (Вильянуэва-де-ла-Серена)Вильяновенсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1.75 3.4 5.2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2 3.05 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.85 2.9 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Сент-Этьен 2.55 3.1 2.9
21:00 сегодня  Реймс -:-  Тулуза 1.8 3.4 4.75
21:00 сегодня  Нант -:-  Марсель 3.25 3.3 2.25
21:00 сегодня  Лион -:-  Ренн 1.55 4.3 5.6
21:00 сегодня  Дижон -:-  Генгам 2.25 3.25 3.3
21:00 сегодня  Кан -:-  Ним 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  Страсбур -:-  ПСЖ 8 5.3 1.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.83 3.45 4.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
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Каким был мир, когда «Золотой мяч» в предыдущий раз достался «обычному человеку»

вчера, 13:30

10 лет подряд «Золотой мяч» разыгрывали Роналду и Месси. «Соккер.ру» переносится в 2007-й год. Тогда эту награду завоевал Кака.

2007-й и 2018-й отныне связаны в футбольном мире. Это два наиболее близких друг к другу года, когда «Золотой мяч» доставался не Месси и не Роналду. Между успехом Кака и Луки Модрича целая временная пропасть, особенно с учетом скорости и насыщенности жизни в XXI веке. Любопытно вспомнить, каким был мир, когда «Золотым мячом» в предыдущий раз, до успеха хорватского полузащитника, владели «обычные люди»? Тогда вам сюда! 

2007 год в футболе

- «Милан» выиграл Лигу чемпионов, взяв в финале реванш у «Ливерпуля» за стамбульское безумие двухлетней давности, дубль в решающей схватке оформил Филиппо Индзаги. За «россонери» играл будущий обладатель «Золотого мяча» - Кака, забивший 10 мячей в том розыгрыше. 

- Сборная России в драматичной борьбе одержала волевую победу над Англией в «Лужниках». Ворота команды Хиддинка защищал Владимир Габулов, а дублем отметился Роман Павлюченко. Но после этой великой победы сборная России придумает себе проблемы, а на Евро-2008 отберется благодаря хорватам, которые обыграют «Трех Львов» на недавно открытом после реконструкции «Уэмбли». 

- Лука Модрич уже основной игрок сборной Хорватии, но все еще выступает на родине, в составе загребского «Динамо». Впрочем, скоро талантливый футболист окажется в «Тоттенхэме». 

- «Зенит» впервые выигрывает чемпионат России. «Сине-бело-голубые» в упорной борьбе опережают «Спартак» Станислава Черчесова, который напомнит о себе и в 2018-м уже в статусе тренера сборной.

- Криштиану Роналду в 2007-м, как и 2018-м, занял второе место в голосовании на «Золотой мяч».

- Лучший молодой игрок нынешнего года Килиан Мбаппе готовился отметить свой 9-й день рождения и фотографировался с Тьерри Анри.

Каким был мир, когда «Золотой мяч» в предыдущий раз достался «обычному человеку»

2007 год в общественно-политической жизни

- Ушел из жизни первый президент России Борис Ельцин, а второй президент Владимир Путин в конце года «назначил» третьего – Дмитрия Медведева, назвав его своим преемником на будущих выборах.

- Болгария и Румыния вступили в Евросоюз.

- Владимир Путин произносит «Мюнхенскую речь», а еще становится человеком года по версии журнала «Time».

- Южная и Северная Кореи проводят саммит и подписывают соглашение о мире и экономическом сотрудничестве на полуострове.

- Рамзан Кадыров утвержден на посту главы Чеченской Республики.

- Средняя цена за литр бензина марки Аи-92 в России составила 19 рублей 39 копеек.

2007 год в электронике и виртуальном мире

- Компания Apple выпускает первый iPhone, а самый продаваемый телефон в России – Nokia 1200.

- Основан сборник интернет мемов «Луркмор».

- Накануне 2007 года Павел Дуров создал социальную сеть «Вконтакте», а позиции самого популярного мессенджера удерживает ICQ («Аська»).

- Увидели свет компьютерные игры Half-Life 2: Episode Two, World in Conflict, The Witcher (Ведьмак), Half-Life Portal, S.T.A.L.K.E.R., Call of Duty 4: Modern Warfare, Crysis и BioShock.

2007 год в кинематографе

- «Пираты Карибского моря: На краю света» - лидер мирового проката в 2007 году. Капитан Джек Воробей и компания заработали 963 миллиона долларов.

- Гарри Поттер представлен и на экранах: вышел в свет фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса».

- «Оскар» за лучший фильм получают «Отступники» Мартина Скорсезе, который берет статуэтку и в качестве режиссера. Лучшую мужскую роль, по мнению Американской Киноакадемии, исполнил Форест Уитакер в фильме «Последний король Шотландии», а лучшим фильмом на иностранном языке стала немецкая драма «Жизнь других». Если кто не видел – восполните пробел, оно того стоит.

- На больших экранах показывают «Трансформеров», третьего «Шрека» и третьего же «Человека-паука» режиссера Сэма Рэйми и с Тоби Магуйером в главной роли. 

2007 год в музыке

- 25 апреля рок-группа «Океан Ельзи» выпустила свой шестой студийный альбом и в этот же день объявила о распаде. 

- Зато возродилась в золотом составе одна из величайших рок-групп в истории – Led Zeppelin. Только за барабаны сел сын погибшего Джона Бонэма – Джейсон.

- Ушли из жизни Мстислав Ростропович и Лучано Паворотти.

- Бритни Спирс со скандалом вернулась на сцену. Ее выступление на MTV Video Music Awards запомнилось надолго: певица предстала в полуобнаженном виде и с лишним весом, не попадала в фонограмму и движения хореографической группы. 

- Валерий Гергиев стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра и занимал эту должность в течение восьми лет. 

2007 год в литературе

- Седьмая книга о мальчике-волшебнике, захватившая умы миллионов читателей по всему миру, вышла из-под пера Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и Дары смерти» завершила основную серию о юном Гарри. 

- Нобелевская премия достается Дорис Лессинг («Трава поет», «Золотая тетрадь», «Бен среди людей», «Пятый ребенок», «Любовь, опять любовь»). Формулировка: «За исполненное скепсиса, страсти и провидческой силы постижение опыта женщин».

- На 85-м году ушел из жизни американский писатель-сатирик Курт Воннегут, автор романов «Сирены Титана», «Колыбель для кошки», «Завтрак для чемпионов, или Прощай, чёрный понедельник», «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». 

- Поклонники Средиземья и Толкина читали «Детей Хурина» - книга-реконструкция незавершенного романа Профессора, которую выполнил его сын Кристофер. 

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   321 / 973
вчера в 23:11
А эти строчки не стали классикой:
Сентябрь горит, убийца плачет, но он не мог поступить иначе.
Жена болельщика
Жена болельщика
вчера в 20:14
Мбаппе шикарен на этой фотке)))
Метадо
Метадо ответил ReMiX_SPb
вчера в 19:52
"Средняя цена за литр бензина марки Аи-92 в России составила 19 рублей 39 копеек."- вот это бы событие сейчас вернуть!)
А зарплату тех годов не хочешь вернуть?
Ruslan3132
Ruslan3132
   83 / 973
вчера в 18:32
- Средняя цена за литр бензина марки Аи-92 в России составила 19 рублей 39 копеек.

прослезился )))
parallels
parallels ответил Родериго Великолепный
   8 / 973
вчера в 15:52
Без Де Зеува Голландия провалилась на Евро-2012 с 0 очков. Как и Россия без Зобнина в Лиге Наций в последней игре.
я всегда подозревал о существовании такого заболевания, как тарасовка головного мозга) слушай, не подскажешь, по какой тарасовской причине хорваты не выиграли летом?
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный ответил parallels
   35 / 973
вчера в 15:51
Слив засчитан
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   35 / 973
вчера в 15:50
Без Де Зеува Голландия провалилась на Евро-2012 с 0 очков. Как и Россия без Зобнина в Лиге Наций в последней игре.
parallels
parallels ответил Родериго Великолепный
   8 / 973
вчера в 15:49
Разнести он меня попытался и в итоге опозорился. Голландия не звёздная? Роббен, Снейдер, Ван Перси, Ван дер Ваарт. За Квинси пока не скажу, рано. И Де Зеув на ЧМ вышел в старте в полуфинале! Вот где гггг)
слушай, самый яростный поклонник дезеува - я на тебя теперь буду показывать пальцем 😆
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный ответил parallels
   35 / 973
вчера в 15:47
Разнести он меня попытался и в итоге опозорился.
Голландия не звёздная? Роббен, Снейдер, Ван Перси, Ван дер Ваарт. За Квинси пока не скажу, рано. И Де Зеув на ЧМ вышел в старте в полуфинале! Вот где гггг)
neverwin
neverwin
   783 / 973
вчера в 15:41
Кака, Топ.
parallels
parallels ответил Родериго Великолепный
   8 / 973
вчера в 15:36
Деми в финале ЧМ играл, что алку не светит никогда.
ты запарил нести дезеувщину в массы и гордиться ею. разнести твою версию, что ли? да запросто. голландия сама по себе не звёздная сборная последние десятилетия, случайно дошла до финала, как хорваты. ну так вот. дезеув. самый обыкновенный балласт, которого в сборную взяли наверняка потому, что кто-то накануне чм получил травму. и о его уровне ярко говорит тот факт, что после чм им никто не стал интересоваться, даже РАПИД. поэтому он с позором - но с чемоданами - оказался в спартаке. но даже у вас он себя проявил только вне футбольного поля, став лидером раздевалки и скамейки. и ты будешь утверждать, что его уровень примерно европейского уровня? тарасовка - вот его уровень.
финал ЧМ, говоришь? мой ход: гарай. и прикинь - до финала он дошёл, будучи уже игроком зенита. вот это гы-гы, да? не ожидал? забыл? 😅
Alex12357
Alex12357
   290 / 973
вчера в 15:24
Самое интересное Ни Месси ,ни Роналду так и не стали ЧМ ,сколько бы они ЗМ не покупали !
parallels
parallels ответил LOpp
   8 / 973
вчера в 15:22
2007г. - «Зенит» впервые выигрывает чемпионат России. самый позорный розыгрыш чемпионата России. Позор в Раменском, когда приехали поздравлять Зенит с чемпионством все Фурсенки и Мудки,знаю результат матча Сатурн-Зенит знали заранее.
тебе правильно пишут, что ты ахинею несёшь. прекрасно помню интервью, в котором рассказывалось, как в тот день вручали награду. искать лень, поэтому своими словами: высшее руководство рфс во время игры зенита в раменском и спартака в москве заняло выжидательную позицию посередине между стадионами, с кубком наготове. и как только поступила новость, что спартак в очередной раз ОПОЗОРИЛСЯ, а зенит выиграл - они на машине рванули в раменское, по всем пробкам, поэтому так долго не могли вручить кубок. а ты пишешь, как будто они на трибуне сидели. ну-ну. (или нуф-нуф по-вашему).
Palex
Palex ответил LOpp
   100 / 973
вчера в 15:14
Наглая ложь. Мутко никудв не ехал, а ждал результаты сидя в машине на "низком старте".Это во-первых, а во-вторых обьясни мне,что бы было,если бы Домингес в добавленное время не вынес мяч из под перекладины ,когда мяч четко летел в ворота? Тоже мне , специалист по договорным матчам.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   748 / 973
вчера в 15:03
"Средняя цена за литр бензина марки Аи-92 в России составила 19 рублей 39 копеек."- вот это бы событие сейчас вернуть!)
LOpp
LOpp ответил Palex
   24 / 973
вчера в 15:03
Кого я там в вашей редакци разочаровываю? А соккер?
я ахинею несу?
перед 30 туром отрыв Спартака от Зенита был 2 очка. В случае поражения или ничьи Зенита в Раменском и победы Спартака, Спартак становился чемпионом. Но это даже не брали в расчет. Все фурсенки и мудки поехали в Раменское с кубком чемпионов поздравлять Зенит и газпром, хотя играли на выезде с 5-ой командой чемпионата.
выводы делайте сами.
Palex
Palex ответил Родериго Великолепный
   100 / 973
вчера в 14:43
Ясно все с тобой. Еще один ,родившейся во времена престройки.
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный ответил Palex
   35 / 973
вчера в 14:39
Деми в финале ЧМ играл, что алку не светит никогда.
Palex
Palex ответил Родериго Великолепный
   100 / 973
вчера в 14:37
Де Зеуву до Халка,как до луны.
Palex
Palex
   100 / 973
вчера в 14:36
Кого я там в вашей редакци разочаровываю? А соккер?
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный ответил parallels
   35 / 973
вчера в 14:35
А что Де Зеув? Спартак финалиста ЧМ привёз, а не халка парадаса дриусси гарсию.
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   35 / 973
вчера в 14:34
А КАК ЖЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ

После купленного Кубка УЕФА цска заслуженно занимает последнее место в группе ЛЧ, до того как это стало мейнстримом. Дыркинфеев ещё не рекордсмен, но показывает свой класс, пропуская в каждом матче начавшейся тогда серии.
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный ответил LOpp
   35 / 973
вчера в 14:31
Небольшое уточнение: самый позорный негинерский розыгрыш.
Palex
Palex ответил LOpp
   100 / 973
вчера в 14:30
    LOpp
    LOpp
       24 / 973
    вчера в 14:24
    2007г.
    - «Зенит» впервые выигрывает чемпионат России.

    самый позорный розыгрыш чемпионата России. Позор в Раменском, когда приехали поздравлять Зенит с чемпионством все Фурсенки и Мудки,знаю результат матча Сатурн-Зенит знали заранее.
    Роже Милла 2
    Роже Милла 2
       61 / 973
    вчера в 14:16
    Обычный человек? Да он был сильнее и того и другого на тот момент. И играл круче, кто ж знал что он сильно сдаст. Последним обычным человеком был Каннаваро, это был последний черновой игрок делающий очень много работы на поле но остается в тени, после этого ЗМ стал получать тот кто не слезает с таблоидов.
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
       417 / 973
    вчера в 14:15
    Хорошее было время
    Don trambon
    Don trambon
       157 / 973
    вчера в 14:12
    Верните мне мой - 2007(
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил амурец
       34 / 973
    вчера в 13:58
    Кака
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       34 / 973
    вчера в 13:57
    Зенит купил первое чемпионство у Гинера
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