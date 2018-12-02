Праздник искреннего футбола. Минское «Динамо» Эдуарда Малофеева

вчера, 23:00

Чемпионат СССР 1982 года завершился неожиданно. Его выиграла команда, которую долго не принимали всерьёз. Минское «Динамо», классический середняк союзной высшей лиги, сумело доказать, что ничего невозможного нет. Особенно когда команду тренирует такой энтузиаст своего дела, как Эдуард Малофеев. Или ЭВМ, как называли тренера минчан в ту пору. Так в период развитого социализма называли компьютер - Электронно-Вычислительная машина.

Джо Дассен, Челентано и Том Джонс

Эдуард Малофеев вырос в подмосковной Коломне, начинал в московском «Спартаке», но как футболист состоялся именно в Минске. Там он стал игроком сборной СССР , забил больше ста мячей и вошёл в клуб имени Григория Федотова. Завершив выступления, Эдуард Васильевич остался в Советской Белоруссии. Сначала в качестве одного из тренеров минского «Динамо», а потом уже получил самостоятельную практику в «Динамо» из Бреста. В промежуток вместилась стажировка в Нидерландах, где молодой тренер проникся голландским футболом. Именно такую игру атакующую, скоростную или, как говорил Эдуард Васильевич, искреннюю, он собирался прививать своей команде. Естественно, с учётом имевшихся игроков.

Главную команду Белоруссии Малофеев возглавил в 1978 году и сразу же вывел минчан в высшую лигу. «Динамо» выбыло из элиты осенью семьдесят шестого в компании со «Спартаком». И если «красно-белым» оказалось достаточно одного сезона, чтобы вернуться в элиту, то «бело-голубые» задержались в первой лиге ещё на год. Не помог приход из Киева опытного тренера Олега Базилевича - четвертое место. И только после возвращения Малофеева в разгар сезона, минчане смогли снова войти в класс сильнейших. Помогло расширение высшей лиги с 16 до 18 команд, поэтому пришедшее на финиш третьим «Динамо» добилось повышения в классе.

Минское «Динамо» всегда опиралось на воспитанников белорусского футбола, а они были довольно ограниченны. Помимо «Динамо» в республике было несколько команд второй лиги, которые со временем свели в одну небольшую группу с калининградской «Балтикой» и двумя командами из Прибалтики. Поэтому выбор местных кадров был невелик. Что касается футболистов из других регионов, то их в Минске всегда было немного. В описываемый период таковых насчитывалось четверо. Но все они и два бывших московских динамовца Юрий Пудышев и Юрий Курненин, уроженец Киева Николай Павлов и воспитанник литовского футбола Людас Румбутис давно стали для Минска своими. А весельчак Пудышев носил капитанскую повязку. Кроме того, Юрий придумывал прозвища всем одноклубникам. Иногда использовалось внешнее сходство. Так Георгий Кондратьев стал Челентано, Сергей Боровский - Джо Дассеном, а Юрий Курбыко - Томом Джонсом.

В первом сезоне после возвращения минчане заняли шестое место. В 1980-м «Динамо» финишировало десятым, а через год - девятым. У команды появилось своё лицо, свой почерк. И свои особенности. Например, в 1981 году минчане долго не могли выиграть дома, испытывая комплекс своего поля. Из-за превышения лимита ничьих «бело-голубые» не досчитались трёх очков. В том числе и не получили ничего за героическую ничью (3:3) в Киеве с чемпионами страны.

Эдуард Малофеев опирался на опытных футболистов, но при этом постепенно вводил в состав молодёжь. Сначала Сергея Гоцманова, игравшего у него в Бресте, и молодого нападающего Игоря Гуриновича. Оба футболиста сразу закрепились. Потом влился в состав защитник Виктор Янушевский. Не сразу получилось у Георгия Кондратьева. Нападающий никак не мог показать в основе то, чего от него ждали. В 1981 году Эдуард Васильевич стал привлекать к основе полузащитников Сергея Алейникова и Андрея Зыгмантовича, а также защитника Юрия Трухана. Получалось не всё, но в целом Малофеев оставался доволен вчерашними дублёрами. Иначе бы «Динамо» не рассталось бы с защитником Александром Головнёй и опорным полузащитником Николаем Павловым - игроки перешли в московское «Динамо» и «Черноморец» соответственно.

Но всё же основу «Динамо» составляли опытные бойцы. В воротах использовались поочерёдно Михаил Вергеенко и Юрий Курбыко. В 1981-м Вергеенко, перешагнувший 30-летний рубеж, сыграл неважно, и его вытеснил более молодой Курбыков. В обороне рядом с молодыми Янушевским и Головнёй, играли опытные Юрий Курненин и Сергей Боровский. Сергей в 1981 году вошёл в сборную СССР . А на олимпийских играх 1980 года белорусский футбол был представлен полузащитником Александром Прокопенко. Смуглый, лёгкий и техничный футболист был необычайно популярен в Минске. «Наш Гарринча» называли Прокопенко, а Эдуард Васильевич порою закрывал глаза на не самое трепетное отношение Александра к режиму. В нападении напарником Гуриновича был Пётр Василевский. Нападающий в 1979 году был командирован в «Пахтакор», где отыграл полгода и вернулся в родной коллектив. Атмосфера внутри коллектива была такой, что защитник Игорь Белов и нападающий Виктор Сокол, редко проходившие в основу, отказывались от других предложений и оставались в «Динамо».

Первый круг за Минском

Кадровые изменения перед сезоном-82 были минимальны. Об ушедших Головне и Павлове уже говорилось. Добавился же опытный правый защитник Виктор Шишкин, вернувшийся из «Локомотива». Но то, что в «Динамо» что-то изменилось, показали матчи на Кубок СССР . Динамовцы выиграли групповой турнир в Ленинграде, показав яркую и результативную игру. Затем, уже в 1/8 финала была разгромлена со счётом 5:1 смоленская «Искра», а ведь она выбила из розыгрыша «Спартак». Минчане споткнулись на киевских одноклубниках - единственный мяч на счету грозы белорусского клуба Виктора Хлуса. Но даже эта неудача в игре с чемпионом не испортила впечатления.

Минчане начинали чемпионат дома. Сначала со счётом 1:0 было обыграно московское «Динамо», затем с тем же результатом был обыгран «Спартак». Единственный гол провёл 19-летний Андрей Зыгмантович. Молодой футболист выходил в стартовом составе и играл все 90 минут. Алейников пропустил старт чемпионата из-за травмы, но его успешно заменил в центре полузащиты Валерий Мельников.

Поездка в Тбилиси обернулась разгромом 1:4. Все четыре мяча побывали в воротах Курбыко до перерыва. Дважды отличился Давид Кипиани, забив, как выяснилось свои последние мячи. Вскоре выдающийся мастер узнал, что сборная не рассчитывает на него на чемпионате мира и сгоряча завершил карьеру в 31 год. В Ереване минчане взяли одно очко. Вели в счёте после удара Гуриновича, но пропустили с пенальти. Сборная тем временем готовилась к чемпионату мира. После четырёх туров - седьмое место.

На домашний матч с «Черноморцем» в стартовом составе вышли и Зыгмантович, и Алейников, и Кондратьев. Но игра складывалась неудачно. Долгое время в счёте вели одесситы. Но голы Прокопенко и Гуриновича всё перевернули. И нулевая ничья с «Зенитом» с обилием неиспользованных моментов. Пока «Динамо» не производило впечатления будущего чемпиона.

И вот выезд в Москву, оказавшийся если не переломным, то весьма судьбоносным. Дважды уступая армейцам, динамовцы сумели отыграться и победить 3:2. А затем обыграно «Торпедо» 2:1. Оба раза победные точки ставил Прокопенко. А минчане тем временем вышли в лидеры. Но их пока не рассматривают всерьёз. С начала чемпионата на первом месте побывали и «Кайрат», и «Кубань», и «Пахтакор». С «Кубанью» динамовцам предстояло сыграть в следующем туре.

24 тысячи пришли поболеть за «Динамо», но им пришлось покинуть стадион расстроенными. Ворота Владимира Пильгуя оказались в неприкосновенности. После нулевой ничьей в Минске снова сменился лидер. Им стал «Арарат».

Растерявший ведущих игроков и плетущийся позади всех «Шахтёр» бит в Минске со счётом 0:3. Наконец-то пошли голы у Георгия Кондратьева. Не один, а сразу два. Не зря Эдуард Васильевич продолжал верить в Челентано.

Кондратьев забил и в следующей встрече - в Харькове. Причём на 80-й минуте. Но в оставшиеся десять минут динамовцы пропустили два мяча и проиграли. Минчане третьи - поле «Арарата» и «Металлиста». А ведь киевляне, тбилисцы и спартаковцы жили предстоящим чемпионатом мира и пока не окунулись в домашнее первенство с головой.

На перерыв «Динамо» ушло в хорошем настроении и на первом месте. Обыгран в гостях «Днепр», да ещё с убедительным счётом 3:1. Но самое главное начиналось через месяц с небольшим. Возвращались сборники, а вместе с ними на внутренние дела переключились ведущие клубы. Вот тут и должна была пройти проверка минчан на прочность.

Встреча в Минске с новичком вышей лиги кутаисским «Торпедо» оказалась очень непростой. Гости дважды вели в счёте после ударов самородка Мераба Мегреладзе. Отыгрались, а перед самым финальным свистком Кондратьев забил победный мяч. Минчане вторые после «Арарата», но у них две игры в запасе. В том числе и с киевлянами.

Но перед поездкой в Киев предстояло сыграть с «Нефтчи». Тут особых сложностей не возникло - 3:1. Третий мяч забил с пенальти Михаил Вергеенко. Как оказалось, это был последний вратарский гол в высшей лиге СССР .

Но в Киеве место в воротах минчан занял не голеадор, а Курбыко. Малофеев оставался верен себе и проводил ротацию вратарей. Но в этот раз тренерское чутьё подвело Эдуарда Васильевича. В начале второго тайма Юрий ошибся при ударе Андрея Баля и выронил мяч за линию ворот. Обиднейший гол, который мог сломать минчан. Но через 6 минут Юрий Курненин со штрафного в обвод стенки вогнал мяч уже в киевские ворота.

Хрупкое равновесие нарушил гол Александра Прокопенко. Но Киев не собирается проигрывать дерзким одноклубникам. Виктор Хлус, главный специалист по Минску, сравнял счёт. Снова грубо ошибся Курбыко. После этого гола Юрий сам попросил замену, и в ворота отправился Вергеенко. Киевляне пошли вырывать победу и поплатились. Георгий Кондратьев сыграл в стенку с Сергеем Алейниковым и в третий раз заставил киевлян начать с центра поля. Челентано мог забить и четвёртый. Но и трёх голов оказалось достаточно, чтобы нанести киевлянам первое за почти три года поражение на «Республиканском стадионе». У минского «Динамо» стало 23 очка, у киевлян осталось 17 и игра в запасе.

Команда Малофеева завершала первый круг тяжёлым выездом в Алма-Ату и Ташкент. С «Кайратом» тяжёлая ничья 2:2. На дубль Курбана Бердыева минчане ответили точными ударами Алейникова и Кондратьева. А затем «Динамо» провело едва ли не лучшую игру в сезоне. В сорокоградусную жару гости раскатали очень непростой в том сезоне «Пахтакор» - два гола Гуриновича в течение минуты и черта, подведённая Алейниковым. «Динамо» (Минск) - победитель первого круга, 26 очков. У киевлян 19 очков и ещё несыгранная игра. А «Спартак» только десятый. Но впереди ещё 17 туров.

Так творилась история

Расплатиться с тбилисцами в полной мере за разгром в первом круге не вышло. Но и счёт 2:0 (оба раза отличился разыгравшийся Алейников) вполне устроил минчан. А вот «Арарат» снова не позволил себя обыграть - 1:1. Забегая вперёд скажу, что единственной командой, не проигравшей минчанам, остались ереванцы. Потом проигрыш в Одессе 0:1. Что это, наметившийся спад? Головокружение от успехов? Впервые «Динамо» залезло столь высоко, как тут голове-то не закружиться?

Но последовала такая нужная победа в Ленинграде благодаря дублю Гуриновича. Однако следом за ней неудачные матчи с москвичами у себя на «Динамо» - ничья с ЦСКА , проигрыш «Торпедо». Обыграна «Кубань» в Краснодаре и проигрыш в Донецке. А «Спартак» уже второй, и отставание составило одно очко. Тбилисцы отстали на два очка, киевляне - на пять. Две очень важные победы над «Металлистом» и «Днепром» с одинаковым счётом 2:0, но ситуация вверху оставалась запутанной. На чемпионский титул претендуют четыре команды - «Спартак» и три динамовских коллектива. Минчане первые.

Из Закавказья минчане привезли одно очко - из Кутаиси. В Баку проиграли 2:3. И вот он ответный матч с киевлянами, который мог многое прояснить. Но ничья 1:1 оставила больше вопросов. У гостей забил Виктор Хлус, а гол минчанина Александра Прокопенко пяткой после прострела Пудышева стал украшением чемпионата. У Минска 40 очков, у «Спартака» и Киева по 38 (у динамовцев игра в запасе), у тбилисцев 37.

Очки даются тяжело. Даже вылетающий из высшей лиги «Кайрат» дал бой в Минске. Но Юрий Курненин хорош. Защитник забил три мяча. Первый случай в высшей лиге. Геннадий Черевченко, отец Игоря, тоже сотворил хет-трик в 1979, но его «Памир» тогда играл в первой лиге.

А «Пахтакор» слегка отомстил минчанам за унижение в Ташкенте. Зацепил ничью в столице Белоруссии. «Спартак» тем временем выиграл в Киеве, а Тбилиси сыграл вничью с «Араратом». За два тура до финиша картина такая.

1 «Динамо» (Минск) 32 17 9 6 52-32 43 2 «Динамо» (Киев) 32 16 10 6 50-22 42 3 «Спартак» (Москва) 32 16 8 8 55-30 40 4 «Динамо» (Тбилиси) 32 15 9 8 49-42 39



А ещё календарь любопытно сложился. В двух заключительных турах минчанам предстояло сыграть в Москве с «Динамо» и «Спартаком». Киевлянам предстоял не менее сложный выезд в Тбилиси и Ереван. «Спартак» играл дома с «Зенитом» и минским «Динамо», а тбилисцам помимо игры с киевскими одноклубниками нужно было встретиться с «Черноморцем». Грузинская команда уже не могла рассчитывать на золото, но обладала своеобразной золотой фишкой. Наилучшие же шансы, как это ни парадоксально, были у разыгравшегося к осени «Спартака». Киевляне же исчерпали лимит ничьих, и должны были только побеждать.

Неизвестно, как бы всё сложилось, если б запланированные встречи были сыграны вовремя. Но 10 ноября умер Леонид Ильич Брежнев. В стране был объявлен всенародный траур, а матчи чемпионата СССР были передвинуты. И, возможно, командам пришлось вносить коррективы в подготовку, менять планы. И если б не вынужденная пауза, всё могло сложиться иначе. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.

Тбилисское «Динамо» вручило свою золотую фишку киевским одноклубникам, проиграв им дома 1:5. Московское «Динамо» пошло ещё дальше, развалившись в игре с минчанами 0:7 - крупнейшее поражение в истории. «Спартак» довольствовался ничьей с «Зенитом». Круг претендентов на золото сузился до двух. Либо главный трофей в третий раз подряд должен был перезимовать в Киеве, либо ему предстояло отправиться по совершенно новому маршруту - в Минск.

Борьбы в последнем туре не получилось. «Арарат» показал только видимость сопротивления киевлянам, а «Спартак» позволил минчанам обыграть себя. Пусть счёт обеих встреч 2:3 и 3:4 не вводит в заблуждение. Особой борьбы ни в Ереване, ни в «Олимпийском» не было. Но вряд ли стоит выдвигать гипотезы о заговорах, договорняках, закулисных играх. «Арарат», застолбивший пятое место, думал об отпуске. «Спартак», потерявший шанс прыгнуть выше третьего места, не слишком хотел, чтобы киевляне в третий раз стали чемпионами.

Но главное то, что в СССР появился новый чемпион - минское «Динамо». Интересная самобытная команда с энергичным тренером. Минчане заслужили золотые медали своим желанием, своей самоотверженностью, своей приверженностью атакующему футболу, который сам Малофеев назвал искренним.