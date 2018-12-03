Бегство к победе. «Ипсвич» Бобби Робсона-1980/81

вчера, 20:30

К 1980 году Бобби Робсон отработал с «Ипсвич Таун» уже 11 лет. И это были славные годы. «Трактористы» выиграли Кубок Англии в 1978-м, а в 1980-м пришли третьими на финиш чемпионата страны. И теперь клуб из Восточной Англии решил замахнуться на что-то более серьёзное.

На «Портмэн Роад» сложилась интересная компания. Бобби Робсон был одним из первых английских тренеров, кто стал прибегать к услугам футболистов из «дальнего зарубежья». В 1978-м клуб подписал полузащитника «Твенте» Арнолда Мюрена, а через год состав пополнил ещё один голландец, также игрок средней линии Франс Тёйсен. Обладатель французского имени Жан-Мишель д’Аврай на самом деле был южноафриканцем и отзывался на Митча. При этом привлекался в английскую молодёжку, ибо сборной ЮАР был перекрыт выход на международную арену.

Но главным богатством «трактористов» были местные игроки: англичане и примкнувшие к ним шотландцы. Бобби Робсон сам тщательно подбирал исполнителей, наигрывал связи. Каждый знал, что ему делать на поле. При этом футболистам позволялось импровизировать. Джон Уорк мог сменить несколько позиций. Разве что в воротах не побывал. И везде шотландец был полезен.

Бригада «трактористов»

Основным вратарём той команды был Пол Купер. Крепкий, длиннорукий, с хорошей реакцией, позволявшей ему часто выходить победителем в дуэли с пенальтистами. Его дублёр Лори Сивелл был всем хорош. Да, росточку ему не хватало - всего метр семьдесят три. Поэтому Сивелл был вторым, а Купер - первым в этой бригаде.

В линии обороны выделялся Терри Батчер. Боец, каких поискать, не жалевший, ни соперников, ни себя. Известная фотография окровавленного Терри относится к периоду, когда он уже не играл за «трактористов». Но сути это не меняет. Батчер был и остаётся образцом английского футболиста.

Но капитанскую повязку носил не он, а невысокий обладатель пышных усов Мик Миллз. Он же был и капитаном сборной Англии. Несмотря на свой скромный рост, Миллз играл на позиции центрального защитника и никто не жаловался на его слабую игру в воздухе. Да он и сам был не прочь прийти в чужую штрафную и забить. За правую бровку отвечал шотландец Джордж Бёрли, за левую - Расселл Осман. А какие люди были готовы выйти на поле! Ирландец Аллан Хантер был вытеснен из основы Батчером. Не очень красивая история, Терри сломал коллегу в двусторонке, и с тех пор Охотник недолюбливал Мясника (так переводятся с английского фамилии игроков). Ещё одна большая личность - Кевин Битти, один из сильнейших защитников в английском футболе. Своей самоотверженностью он заработал прозвище Зверь. Но к концу семидесятых Битти перенёс пять или шесть операций на коленях, и уже не мог играть в полную силу. Поэтому в сезоне-80/81 Зверь довольствовался редкими выходами на поле.

За опорную зону отвечал Стив Макколл. Говорили, что в атаке он бесполезен, ибо мог отдать пас только ближнему, не обладая ни скоростью, ни техникой. Но равных в отборе Макколлу не было. Причём он часто овладевал мячом, играя на опережение, за счёт своей интуиции. При необходимости Стив мог отойти назад и закрыть любое место в защите.

В середине поля работала сыгранная голландская связка - Арнолд Мюрен - Франс Тёйсен. Мюрен славился своими приникающими пасами, а Тёйсен - пушечными ударами. Универсал Джон Уорк обычно действовал на флангах, чаще на левом. Выходец из бедной шотландской семьи - у Джона не было кровати, и он спал в ящике для игрушек, - был забракован «Селтиком», но найден Робсоном. Джон попал на «Портмэн Роад» в неполные 17 и сразу получил доверие тренера. При таком выборе полузащитников Роджеру Осборну, Кевину О’Каллагану и Томми Паркину оставалось ждать своей очереди на скамейке запасных.

Мощно выглядела линия атаки - в центре играл мощный Пол Маринер, входивший в сборную Англии. Рядом с ними играли либо Эрик Гейтс, либо Алан Брэзил. Маленький Гейтс забивал не слишком много, но был очень щедрым и командным футболистом. Крепкий, рано облысевший Брэзил, не отличался большой скоростью, но мог продавить оборону, подкараулить отскок, вовремя подставить ногу или голову. В зависимости от ситуации Робсон выпускал в пару к Маринеру то одного, то другого, то обоих вместе. А ещё в обойме были Митч д’Аврай и, выходивший по большим праздникам, Робин Тёрнер. Поэтому, в отличие, например, от той же «Астон Виллы», Бобби Робсон обладал хорошим побором основных игроков и достаточно длинной скамейкой.

Кино и немцы

Летом 1980-го выяснилось, что «трактористам» придётся сражаться не на четырёх, а на пяти фронтах. К чемпионату и Кубку Англии, Кубку Лиги и Кубку УЕФА , добавилось участие в съёмках художественного фильма. Известный режиссёр Джон Хьюстон решил снять фильм «Escape To Victory» - «Бегство к победе». Западная версия нашего матча смерти. Заключённые концлагеря во Франции проводили футбольный матч с фашистами и использовали игру для побега из заключения. Хьюстон собрал сильный актёрский состав - Майкл Кейн, Макс дон Зюдофф, исполнительница главной роли в скандальной эротической ленте «Сладкий фильм» канадская актриса Кароль Лор. Главного героя играл Сильвестр Сталлоне, уже получивший известность за картину «Рокки». Чтобы быть похожим на узника концлагеря Сильвестр сбросил 15 килограммов. Хотя, на мой взгляд, не помогло.

Но фильм был примечателен тем, что в нём снималось большое количество футболистов. Сам Пеле играл роль второго плана. Были задействованы аргентинец Освальдо Ардилес, англичанин Бобби Мур, поляк Казимеж Дейна, бельгиец Пол ван Химст, а также «Ипсвич Таун» в полном составе. Причем игроки английского клуба снимались не только в массовке. У многих были роли второго или третьего плана. Например, Лори Сивелл играл немецкого голкипера, а другой вратарь Пол Купер был дублёром Сталлоне.

Бобби Робсон в отличие от игроков вряд ли бы доволен участием команды в съёмках. И так нагрузка большая, а тут ещё и дополнительная морока. Но руководство клуба посчитало, что участие в фильме поможет раскрутке не самого известно за пределами Англии коллектива.

Фильм вышел на экраны летом 1981 года, вскоре после окончания сезона. Но в отличие от «Ипсвича» лента с участием звёзд кино и футбола в прокате провалилась. Сейчас она практически забыта.

Мощнейший старт

Съёмки не помешали «Ипсвичу», резво начать чемпионат Англии. В восьми матчах - одна ничья. Уверенное лидерство, наметившийся отрыв от «Ливерпуля». В Кубке УЕФА в 1/32 финала пройден греческий «Арис». Дома «трактористы» выиграли 5:1 (четыре мяча на счету Уорка), но в Салониках пришлось поволноваться - 1:3. Затем в чемпионате началась серия ничьих - с «Лидсом», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед».

Чешский «Богемианс» был пройден со скрипом. Уверенная победа дома - 3:0 и проигрыш в Праге 0:2. Первое поражение в чемпионате пришлось на ноябрь - уступили «Брайтону». В этот момент «трактористы» отступили с первой строчки на вторую. Пришлось пожертвовать Кубком Лиги. Но впереди маячили две куда более весомые цели - первое за 19 лет и второе в истории чемпионство и первый европейский Кубок.

Третьим соперником в европейском турнире стал польский «Видзев». И снова сработала знакомая схема - сокрушительный удар дома, на этот раз 5:0, и выживание в гостях - 0:3. Дорога в весну была проложена. Теперь можно было взяться за дела домашние.

Зимняя суперсерия и весенние страдания

В какой-то момент показалось, что «Ипсвич» сдулся. Ничья с «Манчестер Сити», мир с «Ливерпулем», 3:5 в Лондоне от «Тоттенхэма». Но потом «трактористам» подбросили «горючего». В следующих 11 турах 9 побед и только две ничьи. Роскошно работала атака. Брэзил забивал едва ли не в каждой игре. Под стать ему действовали Гейтс, Уорк и оба голландца. «Ипсвич» вернулся на первое место. За десять туров до финиша он опережал «Астон Виллу» на 6 очков, а «Ливерпуль» на все 10.

Но кончилась зима, и возобновились матчи Кубка УЕФА . В четвертьфинале в соперники команде Робсона достался французский «Сент-Этьен», за который играл и очень недурно Мишель Платини. И первый матч «трактористы» проводили в гостях.

На 16-й минуте выступавший за «Сент-Этьен» голландец Джонни Реп заставил Пола Купера вытащить мяч из сетки. Но прошло 12 минут, и Пол Маринер заставил загрустить французских болельщиков. А после перерыва хозяевам стало совсем тоскливо - Мюрен, Маринер и Уорк оформили красивую победу - 4:1. А говорили, что «Ипсвич» в Европе беспомощен на чужих полях. А дома «трактористы» забили самому титулованному клубу Франции на мяч меньше, чем в гостях.

Но на домашний чемпионат сил не хватило. Один проигрыш, другой, третий. Запас таял, и «Астон Вилла» сокращала отрыв. Не стремительно, медленно. Но «Вилла» догнала и вышла вперёд. И из Кубка Англии «трактористы» вылетели. Однако всё это меркло перед европейскими перспективами.

Немецкий «Кёльн» представлял собой грозную силу. Сильная оборона, отличный вратарь Харальд Шумахер. Но и атаке палец в рот не клади - Пьер Литтбарски, Дитер Мюллер, нападающий сборной Англии Тони Вудкок. Дома «Инсвич» выиграл 1:0. Очень нужный мяч забил Уорк, да и оборона отработала выше всяких похвал. А вот атака слегка подкачала. Гейтс и Маринер не использовали выходы один на один с Шумахером.

В Кёльне пришлось несладко. Но выстоял «Ипсвич». Да ещё и Батчер забил мяч, ставший победным. Команда Бобби Робсона вышла в финал Кубка УЕФА . А там ждал такой же неискушённый в европейских баталиях голландский «Алкмар». Пикантная ситуация, учитывая двух голландцев в составе «Ипсвича».

Два шага в историю

Первый финал был назначен на 5 мая. А 2 мая определился чемпион Англии. Им стала «Астон Вилла» Рона Сондерса, про которую вы уже читали. «Ипсвич» финишировал вторым. И «трактористам» не оставалось ничего иного, как выигрывать европейский трофей.

С первых минут на ворота «Алкмара» обрушилась лавина атак. Не забил Гейтс, не попал в ворота Батчер, промахнулся самую малость Мюрен. Алан Брэзил рвал голландскую защиту на лоскуты. И добился своего на 27-й минуте, - был остановлен в чужой штрафной с нарушением правил. Джон Уорк с пенальти забил свой 13(!) мяч в розыгрыше.

После перерыва Брэзил обыграл двух защитников и выкатил мяч под удар Тёйсену. Тот не пожалел соотечественников. С первым ударом Франса вратарь «Алкмара» Эдди Трейтел справился, а вот со вторым нет. Точку поставил Пол Маринер, которому помог опять же Брэзил. Первый раунд за «Ипсвичем» 3:0. Но впереди ещё была встреча в Голландии.

Но не в Алкмаре, как ожидалось, а в Амстердаме. Руководство АЗ -67 решило собрать большую аудиторию, для которой был маловат восьмитысячный клубный стадион. Но болельщикам «Алкмара» эта идея пришлась не по вкусу, равно как и цены на амстердамский стадион. Поэтому большой поддержки трибун новый чемпион Голландии не получил. Кроме того, из-за нарушения в движении поездов значительная часть болельщиков «Алкмара» прибыла в столицу с опозданием и не видела гол Тёйсена.

На третьей минуте гости подали угловой. Мяч был вынесен на линию штрафной, откуда и пробил голландский легионер «Ипсвича». Закрытый игроками Трейтел не среагировал - 0:1 и 0:4 по сумме двух встреч. Теперь «Алкмару» нужно было забивать пять мячей.

Ответ последовал через три минуты. Джон Метгод выманил Купера из ворот и навесил в центр штрафной, откуда Курт Вельцль точно пробил головой. Центральный защитник Метгод постоянно ходил в атаку. Именно он вывел хозяев поля вперёд в середине первого тайма. Оставалось забить ещё три. Но Джон Уорк ударом с разворота по летящему мячу загнал голландцев в угол -2:2. Это был 14-й гол Уорка, шотландец повторил рекорд нападающего «Милана» Алтафини, установленный в сезоне-1962/63. Принс Тол вскоре вывел «Алкмар» вперёд, а во втором тайме Йос Йонкер установил окончательный счёт - 4:2. «Ипсвич» проиграл матч, но выиграл сражение за Кубок УЕФА .

На родине их встречали как героев. Более того, английская футбольная общественность сожалела, что чемпионом стал не задорный «Ипсвич» Бобби Робсона, а скучная на первый взгляд «Астон Вилла» Рона Сондерса. Вопрос о чемпионстве был отложен на год. Тем более что удалось сохранить весь боевой состав. И в кино не надо было сниматься.

Но через год «Ипсвич» снова занял второе место, пропустив вперёд «Ливерпуль». Полномочия обладателя Кубка УЕФА «трактористы» сложили уже в сентябре, проиграв «Абердину» Алекса Фергюсона 1:1 и 1:3. В Кубке Лиги команда Робсона дошла до полуфинала, где проиграла «Ливерпулю». Но особенно обидным был вылет из Кубка Англии от скромного «Шрюсбери» в одной восьмой.

Летом 1982 года, после чемпионата мира, Бобби Робсон дал согласие возглавить сборную Англии, сменив там Рона Гринвуда. Новым тренером «Ипсвича» стал Фергюсон. Но не Алекс, а его однофамилец Бобби, работавший помощником у своего тёзки Робсона. Преемственность была соблюдена, однако продолжения не получилось. Очень скоро «Ипсвич» пришёл в негодность. Кто-то закончил, кто-то ушёл искать счастья в другие клубы, но не нашёл его там - ни Уорк в «Ливерпуле», ни Брэзил в «Арсенале». Да и в кино футболистов «Ипсвича» больше не снимали.