Лучшая команда на Земле. «Вест Хэм» образца-1985/86

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 50 7.1 1.09
11:50 5’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 0:0 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1.8 3.6 4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.67 3.7 4.65
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.57 4.1 5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1.35 5 7
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит -:- Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галифакс ТаунГалифакс Таун -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мейдстон ЮнайтедМейдстон Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РексхэмРексхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Уотфорд 2.15 3.3 3.5
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Брайтон энд Хоув 2.35 3 3.45
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Бернли - - -
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вест Хэм 2.5 3.25 2.9
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Борнмут 1.09 11 22
20:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Ман Юнайтед 4.25 3.6 1.85
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1:1 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2 3.1 4.1
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 1.72 3.4 5.1
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2.15 3 3.55
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лори (Ванадзор)Лори -:- Логотип футбольный клуб Арарат-Ар (Ереван)Арарат-Ар - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц -:- Логотип футбольный клуб Ширак (Гюмри)Ширак - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.57 4 5.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.72 4 4.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.6 4.2 4.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 1.65 3.6 5.1
Болгария. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 7.6 4.7 1.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 2.7 3.35 2.45
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.12 7 21
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 2.75 3.2 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 2.35 3.4 2.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 6 3.75 1.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Герта 2.7 3.35 2.6
17:30 сегодня  Вердер -:-  Бавария 7.7 4.8 1.4
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Аугсбург 2.55 3.3 2.8
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Фрайбург 1.3 5.3 10.5
20:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Шальке-04 1.8 3.95 4.1
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.8 7.5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.95 3.2 3.9
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.2 3.3 2.15
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.7 3.4 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.7 3.6 4.6
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.85 3.5 3.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 2.55 3.2 2.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 2 3.4 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.45 3.2 2.75
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.55 4.2 5.1
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.35 5 7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 3.6 3.6 1.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 1.37 4.85 6.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2.1 3.5 3.1
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.45 2.95 2.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 2 3.05 4
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Сельта -:-  Уэска 1.6 4 5.6
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Леганес 2.4 3 3.3
20:30 сегодня  Хетафе -:-  Эспаньол 2.45 3 3.2
22:45 сегодня  Реал -:-  Валенсия 1.48 4.5 6.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.2 3 3.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 3.45 3 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 2 3.1 3.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.82 3.2 4.6
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.92 3 4.45
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 2.35 2.9 3.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.95 3.1 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 1.95 3.1 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.45 3 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Эмполи 2.45 3.3 2.9
20:00 сегодня  Фиорентина -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Сампдория -:-  Болонья 1.9 3.3 4.4
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 5.55 3.85 1.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 2.05 3.45 3.35
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.63 3.75 5.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2.6 3.5 2.45
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 1.67 3.65 4.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 2.4 3.05 2.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.35 4.7 8
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:30 32’ Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) 1:0 Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар (мол)Краснодар (мол) -:- Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 1.3 5.5 7.7
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Енисей -:-  Ахмат 2.7 3.2 2.7
16:30 сегодня  Оренбург -:-  Крылья Советов 2.1 3.05 4
19:00 сегодня  Анжи -:-  Уфа 3.85 3.1 2.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух 2.05 3.25 3.5
Сербия. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 3.4 3.6 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб КршкоКршко -:- Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.35 3.2 2.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.45 4.2 6.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 3.33 3.5 2.05
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Десна -:-  Заря 3.6 3.1 2.1
18:00 сегодня  Арсенал К -:-  Карпаты 3.2 3.2 2.25
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Лион - - -
22:00 сегодня  Ним -:-  Амьен 1.95 3.4 4
22:00 сегодня  Монако -:-  Монпелье 2.6 3.35 2.7
22:00 сегодня  Генгам -:-  Ницца 2.8 3.2 2.6
22:00 сегодня  Анже -:-  Кан 1.75 3.7 4.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.6 2.85 2.85
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Лучшая команда на Земле. «Вест Хэм» образца-1985/86

вчера, 11:45

Фраза, вынесенная в заголовок, принадлежит обозревателю Daily Express Джо Меллингу, не сумевшему сдержать свои эмоции, полученные от игры лондонского клуба. Конечно, не обошлось без гиперболы. Но команда Джона Лайалла была бесспорно хороша. И очень жаль, что тот «Вест Хэм» не смог сыграть в Кубке УЕФА из-за дисквалификации английских клубов. Да и за пределами Англии эта версия «молотобойцев» мало кому известна. Надо восполнить этот пробел.

Английский шотландец

Но начать это восполнение стоит с личности Джона Лайалла, которого сэр Алекс Фергюсон считает образцом тренера и заочным учителем. Даром, что Лайалл старше Фергюсона на год с небольшим. Однако Алекс ещё гонял мяч за «Фолкёрк», а Джон уже принял из рук Рона Гринвуда «Вест Хэм». Лайалл на протяжении 15 лет руководил небогатым лондонским клубом, за который традиционно болел пролетариат британской столицы. С Лайаллом «Вест Хэм» дважды брал Кубок Англии и был близок к победе в Кубке Кубков (уступил в финале «Андерлехту»), вылетал из первого дивизиона и возвращался. Через руки Лайалла прошли десятки замечательных игроков. Но венцом творения считается команда, в которой уже не было ни Тревора Брукинга, ни Фрэнка Лэмпарда, а Билли Бондс лечился целый год.

Как и Фергюсон, Лайалл - шотландец. С той лишь разницей, что шотландец - английский. Вся жизнь прошла в Англии. Но Джон не забывал о своих корнях, и в его бытность соплеменников тренера всегда охотно  встречали на «Болейн Граунд». Сам Лайалл играл мало. В молодости левый защитник «молотобойцев» повредил колено и был вынужден рано завершить выступления. Тем не менее «Вест Хэм» устроил для Джона прощальный матч, а вырученные от его проведения средства были переданы самому футболисту. В 24 года Лайалл стал работать с молодёжным составом, а в 1967 вошёл в тренерский штаб Рона Гринвуда. В 1974-м он уже возглавил клуб из Восточного Лондона.

Осень - время урожая

Нельзя сказать, что путь «молотобойцев» был выстлан розами. Бывало всякое: и два Кубка Англии, и еврокубковый финал, и вылет из первого дивизиона с последующим возвращением. Сезон-1984/85 лондонцы завершили на 16-м месте при 22 участниках. И никто не мог предположить, что этот весьма скромный коллектив сможет бросить вызов двум ливерпульским грандам - чемпиону и обладателю Кубка Кубков «Эвертону» Говарда Кендалла и «Ливерпулю», новым играющим тренером которого стал Кенни Далглиш. Тем более что летом покинул команду отыгравший более 600 матчей в бордовой футболке Фрэнк Лэмпард. Отец будущей звезды английского футбола ушёл в «Саутенд». Годом ранее уехал доигрывать в Ирландию Тревор Брукинг. А ещё порвал мышцы бедра третий легендарный «молотобоец» Билли Бондс. Обладателю имени, которое подошло бы пирату, было около сорока, но он по-прежнему оставался важнейшим элементом в команде Лайалла.

Пришли два новобранца. 23-летнего правого полузащитника Марка Уорда пригласили из «Олдхэма», а 26-летний нападающий Фрэнк Макэвенни приехал из шотландского «Сент-Миррена». Последнего увели из-под носа у «Лутона» во многом благодаря личному вмешательству Джона Лайалла. Шотландец рассматривался как возможный дублёр нападающего Пола Годдарда. Но Пол ещё во время предсезонки получил травму, поэтому дублёр начал действовать уже с начала чемпионата. Более того, Макэвенни забил два первых мяча в сезоне, обеспечив домашнюю победу над «Куинз Парк Рейнджерс» - 3:1.

Но старт выдался более чем неказистым. В четырех турах одна, упомянутая абзацем выше, победа и три проигрыша: «Бирмингему», «Лутону» и «Манчестер Юнайтед». Правда, нашлись те, кто вошёл в сезон ещё хуже, поэтому команда Лайалла оказалась вне зоны вылета. В пятом туре в «Аптон Парк», где находится стадион «Болейн Граунд», приехал «Ливерпуль».

Дважды Фрэнк Макэвенни выводил лондонцев вперёд, но гости сумели оба раза ответить точными ударами. Ничья, но какая! К тому же, как выяснилось, эта встреча стала точкой отсчёта беспроигрышной серии из 18 матчей. Но пока «молотобойцы» сидели в подвале. Две следующие игры - в гостях с «Саутгемптоном» и «Шеффилд  Уэнсдэй» завершились мирно. Но радовал Макэвенни, наколотивший шесть мячей. Лидера атак Тони Котти «прорвало» только в седьмом туре.

Невысокие Макэвенни и Котти изначально виделись как игроки одноплановые и потому трудносочетаемые на поле. Действительно, в первых турах шотландец и англичанин нередко мешали друг другу. Но Лайалл сумел за короткий срок «спаять» их в опаснейший тандем. Который вскоре «выстрелил». 

А пока на всех порах вперёд летел «Манчестер Юнайтед» Рона Аткинсона. Его преследовал «Ливерпуль». А дальше шла большая группа догоняющих, среди которых были «Эвертон», «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл», но не наблюдалось «Вест Хэма». «Молотобойцы» держались во втором десятке.

Команда созрела к октябрю. Был красиво обыгран дома «Ноттингем» (4:2) и «Ньюкасл» в гостях (2:1). «Арсенал» не без труда выстоял на «Болейн Граунд». А потом «Вест Хэм» принялся обыгрывать одного соперника за другим. Под раздачу в девятиматчевой победной серии попали и «Астон Вилла», и «Ипсвич», и чемпион Англии «Эвертон», и «Уотфорд». Первый круг лондонцы завершили на третьем месте, имея одинаковое количество очков с «Ливерпулем» - по 44. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему возглавлял гонку, имея в активе 49 очков.

Но невозможно пройти английский чемпионат без спада. У парней Лайалла дыхание сбилось к Рождеству. Как раз после появления в газете эпитета, вынесенного в заголовок. Сглазил Джо Меллинг «молотобойцев». Однако новый 1986 год команда встретила на втором месте.

17 января «Вест Хэм» отправился гости к «Ливерпулю». Мужественно отбившись в первом тайме, гости всё же рухнули после перерыва. В течение 12 минут в воротах Фила Паркса побывало три мяча. Сначала Джон Мёльбю реализовал пенальти, потом отличились Йан Раш и Пол Уолш. Гол Алана Диккенса лишь подсластил горечь поражения. 1:3. Вот и сказочке конец? 

Сказка только началась

«Манчестер Юнайтед» приехал в гости к «Вест Хэму», утратив лидерство. Вперёд вырвался «Челси». Конечно, героям первого круга хотелось увезти три очка из столицы. Тем более что они уже дважды обыгрывали «молотобойцев» - в первенстве и Кубке Лиги. Но на этот раз удача была не на стороне команды Рона Аткинсона. Марк Уорд и Тони Котти ответили точными ударами на гол Брайана Робсона.

Почти весь февраль был занят кубковыми делами. Для того чтобы пройти «Ипсвич» и стать участником четвертьфинала, потребовалось две переигровки. В противостоянии с «Манчестер Юнайтед» одной встречи тоже оказалось мало. В Лондоне соперники разошлись миром - 1:1. Но на «Олд Траффорд» голы Джеффа Пайка и Тони Котти принесли столичному коллективу путёвку в полуфинал.

Видимо, матчи на Кубок отняли столько сил, что в двух встречах чемпионата «Вест Хэм» потерпел два поражения - от «Арсенала» и «Астон Виллы», отбросившие его на четвёртое место. Но повода для отчаяния не было. Вернувшийся во главу таблицы «Манчестер Юнайтед» опережал своих недавних обидчиков всего на три очка. Между первой и четвёртой командой поместились ещё «Эвертон» и «Челси». А «Ливерпуль» шёл пятым, в трёх очках от «молотобойцев». Борьба за чемпионство только начиналась. И команда Лайалла не хотела оставаться в стороне.

Матч с самым принципиальным соперником - «Челси» на территории неприятеля вошёл в историю как образцово-показательный. Аллан Девоншир, который больше любил раздавать голевые пасы, чем забивать сам, на этот раз выступил в роли бомбардира. К перерыву левый полузащитник захромал. Пришлось заменить его на Нила Орра, который и организовал два гола Тони Котти. Поставил восклицательный знак Фрэнк Макэвенни - 4:0 в пользу «Вест Хэма».

Через месяц с небольшим «синие» взяли реванш в номинально гостевом матче 2:1, и, возможно, этот результат сказался на положении «Вест Хэма» в итоговой таблице. Но к тому времени многое изменилось наверху. «Челси» выпал из чемпионской гонки. Выдохся и отступил на четвёртую позицию «Манчестер Юнайтед». Впереди два представителя Ливерпуля, а «Вест Хэм» отставал от них на четыре очка. Много и мало.

Взять кубок не вышло. Гола Котти не хватило для выхода в полуфинал. Туда пробился «Шеффилд Уэнсдэй», как раз и выбивший «молотобойцев». Но это поражение не слишком испортило настроение Джону Лайаллу. Ведь впереди маячил чемпионский титул.

Шести побед на финише не хватило. Даром в эти шесть встреч уместился разгром «Ньюкасла» 8:1. Три мяча забил центральный защитник Элвин Мартин. И хет-трик этот стал уникальным не только от того, что был сотворён игроком обороны. Мартин забивал трём разным вратарям. Сначала от него пострадал Мартин Томас. Во второ тайме, при счете 0:4 в воротах «сорок» появился Йан Стюарт, который вскоре получил травму. Сначала вратарский свитер примерил защитник Крис Хедуорт. Ему-то Элвин забил свой второй гол. А в конце встречи роль голкипера взял на себя нападающий Питер Бирдсли, который не смог отбить 11-метровый в исполнении Мартина.

Но финишный спурт не помог «молотобойцам». За тур до финиша они потеряли шанс впервые стать чемпионами - четыре очка отставания от «Ливерпуля», два - от «Эвертона». С которым лондонцы играли в заключительном туре на «Гудисон Парк». Дубль Гари Линекера и реализованный Тревором Стивеном пенальти - против гола Котти. «Эвертон» красиво сдал чемпионские полномочия. «Вест Хэм» только третий. Но виртуальная бронза (медалей в Англии не выдавали) стала лучшим результатом в истории  лондонского клуба. За тридцать с лишним лет повторить не получилось. И не факт, что получится.

Парни из 86-го

Кто же играл за «лучшую команду на Земле». 36-летний (на тот момент) Фил Паркс входил в число лучших вратарей Англии. И был самым дорогим в какой-то момент. За его переход «Вест Хэм» заплатил «Куинз Парк Рейнджерс» 565 тысяч фунтов. Любопытно, но Паркс сыграл за оба лондонских клуба одинаковое количество матчей - по 344.

За правый фланг отвечал шотландец Рэй Стюарт (25 лет). В юности Рэй был нападающим, и даже после смены амплуа он любил ходить вперёд. Забил шесть мячей. К сожалению, никто не вёл подсчёт голевых передач. Левый защитник Стив Уолфорд (28 лет) тоже переквалифицировался. В «Арсенале» он играл в середине поля, и уже в «Норвиче» отошёл назад и налево. В атаке Стив выглядел несколько скромнее, зато на своей позиции был безупречен. Центрального защитника Тони Гэйла (26 лет) товарищи частенько называли Реджи. За сходство с известным преступником 50-х. Были в Англии близнецы-бандиты Реджи и Ронни Крэи.

Тони не отличался чувством юмора и мог поколотить, если что. Но свою работу он знал и выполнял качественно. Несмотря на свой рост и прыгучесть, к чужим воротам ходил нечасто. Зато напарник Реджи Элвин Мартин (28 лет), по прозвищу Стретч, и забить мог, и в сборную привлекался. Один из немногих защитников, забивавших три мяча за матч. Причём трём разным вратарям. Но это вы уже знаете. За свои подвиги Элвин попал на чемпионат мира-86, где, впрочем, так и не сыграл.

Марк Уорд (23 года) был левшой, но Джон Лайалл использовал его на правом фланге.  Быстрый и толковый, а ещё и весёлый парень, который мог рассмешить даже сурового Гэйла. Начинал в «Эвертоне», был забракован, после чего работал пекарем. Но был востребован в «Олдхэме». Кроме «Вест Хэма» играл много где, в том числе и в родном «Эвертоне». Но до сборной не добрался. Уже после завершения карьеры Уорд был арестован за хранение и сбыт всяких нехороших веществ. Был осуждён на 8 лет, вышел по УДО через четыре года.

Алан Девоншир (30 лет), любимец «Аптон Парка», обычно играл слева. Скромный, выносливый и нежадный. Пропустил из-за травмы сезон-84/85, но довольно быстро набрал форму и стал одним из героев новой кампании. Шотландец Нил Орр (27 лет) обычно действовал в опорной зоне, но при надобности мог закрыть любую дырку в составе.

Аллан Диккенс (22 года) проводил свой первый сезон в основе «Вест Хэма», но ему была отведена ключевая роль диспетчера. Он раздавал пасы, менял векторы атак, выполнял стандарты. Да и сам мог забить. Но подход к «Дикко» имел только Лайалл. После ухода Джона полузащитник заметно сдал. Уже в 30 лет Аллан перешёл в «Челси», где ничем особым не запомнился. После завершения карьеры несколько раз пытался стать тренером, но в итоге оказался за баранкой такси.

Про Фрэнка Макэвенни (25 лет) говорилось уже много и не зря. Шотландец забил 26 мячей в своем первом сезоне. Во многом благодаря ему Алекс Фергюсон, возглавивший сборную Шотландии после смерти Джока Стина, и проникся любовью к команде Джона Лайалла, когда просматривал Фрэнка в деле. Сам же Макэвенни сыграл на чемпионате мира, а потом начал чудить - уходил в «Селтик», возвращался, снова уходил. И, наверное, не смог распорядиться в полной мере своим даром.

Тони Котти (20 лет), несмотря на свой возраст, считался главной звездой «Вест Хэма» и щедро оправдывал выданные ему авансы. К 23 годам забил почти сотню мячей, после чего был продан в «Эвертон». Где игра невысокого нападающего несколько потускнела. Во всяком случае, в сборную его приглашали только из «Вест Хэма». И, наверное, напрасно. В середине 90-х Котти вернулся в родной клуб, а через пару лет весьма продуктивно трудился в «Лестере». Тренерские успехи Тони куда скромнее. Зато не так давно он сыграл в кино ... самого себя. При этом персонажа по имени Тони Котти в фильме убивают.

Пол Годдард (25 лет) был ведущим нападающим «Вест Хэма» в первой половине 80-х и, возможно, оставался бы им. Если б не травма полученная летом 1985-го. Когда Пол вылечился, то обнаружил своё место занятым Макэвенни. В итоге Годдард ушёл в «Ньюкасл». Потом он играл в «Дерби Каунти» и «Ипсвиче», но без особого блеска. Вернулся на «Болейн Граунд» уже в роли тренера, а именно ассистента Гленна Рёдера.

Единственный темнокожий футболист из того состава Джон Пэррис (21 год) начинал сезон на скамейке запасных. Но во второй части чемпионата более чем удачно заменил травмированного Уолфорда на левом фланге обороны. Потом довольно долго играл за «Вест Хэм» на обеих бровках. Джефф Пайк (32 года) к тому времени уже доигрывал.  Выходил на поле редко, забивал того реже. Всего один мяч, но зато победный в ворота «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.

Увы, удержаться на высоком уровне «Вест Хэм» не смог. Через год команда рухнула на 15-е место. Потом на 16-е, а ещё через год и вовсе покинула первый дивизион. Ушёл Джон Лайалл, отработавший полтора десятка лет на посту старшего тренера. Попытка перезапустить карьеру в «Ипсвиче» оказалась неудачной. В 1994 году Лайалл отошел от дел. И это в 54 года. Жил себе в Саффолке и не напоминал о себе. А в Англии его стали забывать. Разве что Алекс Фергюсон при случае всегда тепло отзывался о тренере «Вест Хэма». Остальная же Англия вспомнила о Джоне Лайалле после появления некролога. В апреле 2006 года тренер скоропостижно умер от сердечного приступа.

Другие записи автора об английском футболе можно почитать здесь или здесь.

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Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Правдин Семён
   224 / 998
сегодня в 00:20
👍👍👍 Буду хвалить и дальше)
Благодарю!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
   150 / 998
сегодня в 00:19
👍👍👍 Буду хвалить и дальше)
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   224 / 998
вчера в 22:04
Шерингем, да и Райт, скорее, доигрывали в Вест Хэме. Когда-нибудь напишу про Вест Хэм конца 90-х, ещё нераспроданный. С Шакой в воротах, с Диксом, Пирсом, Фердинандом, двумя Коулами. И Лампардом конечно. Я был очень удивлён, когда узнал, что Фрэнк Лэмпард-младший на заре карьеры просил называть себя ЛампАрдом, причём с ударением на второй слог. Уже потом он вернулся к отцовской версии фамилии.
sparxx2
sparxx2 ответил DXTK
   169 / 998
вчера в 20:30
Вест хэм всегда был чисто английским клубом, Лайалл отработал 15 лет, молотобоец в душе, но я больше вспоминаю команду Харри Реднаппа времен АПЛ. ВХ выше третьего места никогда не поднимался в своей истории. в 80 году стал последнем клубом выигрывшем КА находясь при этом во втором дивизионе обыграв "Арсенала". Молотки всегда славились своими воспитанниками. Бобби Мур, Джефри Херст, Мартин Питерс, (чемпионы ЧМ 1966 года, когда Херст сделал исторический хет-трик в ворота Германии, это позволило выиграть золотые медали), Лэмпарды Ст. и младший, Харри Реднапп, Тревор Брукинг, Алвин Мартин, Стив Поттс, Тонни Котти, Рио Фердинанд, Джо Коул, Пол Инс, Майкл Кэррик, Марк Нобл и т.д............также поиграли такие футболисты как Билли Бондс, Джимми Гривз, Рей Стюарт, Алан Девоншир, Джулиан Дикс, Томаш Ржепка, Паоло Ди Канио, Тедди Шерингем, Карлос Тевес, Хавьер Маскерано, Скотт Паркер, Тревор Синклер, Фредди Юнгберг, Славен Билич и тд........ PS а так всегда приятно вспомнить некоторые странички из истории твоего любимого клуба
Извини дружище, но куда ты приплёл Тедди Шерингема ??? Только в Колчестере, в возрасте 41 он играл хуже чем в Уест Хеме.
DXTK
DXTK
   180 / 998
вчера в 13:29
Вест хэм всегда был чисто английским клубом, Лайалл отработал 15 лет, молотобоец в душе, но я больше вспоминаю команду Харри Реднаппа времен АПЛ. ВХ выше третьего места никогда не поднимался в своей истории. в 80 году стал последнем клубом выигрывшем КА находясь при этом во втором дивизионе обыграв "Арсенала".

Молотки всегда славились своими воспитанниками. Бобби Мур, Джефри Херст, Мартин Питерс, (чемпионы ЧМ 1966 года, когда Херст сделал исторический хет-трик в ворота Германии, это позволило выиграть золотые медали), Лэмпарды Ст. и младший, Харри Реднапп, Тревор Брукинг, Алвин Мартин, Стив Поттс, Тонни Котти, Рио Фердинанд, Джо Коул, Пол Инс, Майкл Кэррик, Марк Нобл и т.д............также поиграли такие футболисты как Билли Бондс, Джимми Гривз, Рей Стюарт, Алан Девоншир, Джулиан Дикс, Томаш Ржепка, Паоло Ди Канио, Тедди Шерингем, Карлос Тевес, Хавьер Маскерано, Скотт Паркер, Тревор Синклер, Фредди Юнгберг, Славен Билич и тд........

PS а так всегда приятно вспомнить некоторые странички из истории твоего любимого клуба
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