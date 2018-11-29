Первые медали «Зенита». Юрий Морозов и его молодые бойцы

вчера, 13:30

В городе на Неве всегда любили футбол. Но любовь ленинградцев была безответной. Долгие годы единственным трофеем «Зенита» оставался Кубок СССР , выигранный в военном 1944 году. Возможно, смогло бы добиться успеха «Динамо». Но в 1953 году один из старейших клубов страны был ликвидирован. От волевого решения не спасло то, что именно «Динамо» было участником знаменитого блокадного матча. Впоследствии динамовский клуб неоднократно возрождали, но вернуть былой статус он уже не смог.

Долг перед болельщиками

«Зенит» же в 1967 году волевым решением был спасён от вылета из класса А путем расширения оного. Но ещё за 9 лет до этого несостоявшегося вылета ленинградцы едва не стали бронзовыми призёрами чемпионата страны. Но грубейшие ошибки вратаря Геннадия Лазунова обернулись домашним проигрышем «Крыльям Советов», «Зенит» финишировал четвёртым, а бронзовые медали достались ЦСК МО.

И хотя «Зенит» больше огорчал, чем радовал, ленинградцы продолжали любить свою команду. И мечтать «хотя бы о бронзочке». Эта мечта осуществилась в 1980 году благодаря тренеру Юрию Морозову. Юрий Андреевич был одним из тех игроков, кто упустил бронзу в 1958 году. И теперь, став тренером, он чувствовал себя в долгу перед родным городом.

Нельзя сказать, что полузащитник Юрий Морозов входил в число ведущих футболистов «Зенита». Он был скорее известен как старший брат Олега Морозова, одной из главных звёзд ленинградского футбола второй половины 50-х.

Морозов-младший привлекался в сборную СССР , получал приглашения от московских клубов, мог сыграть на первом Кубке Европы. Но в 21 год он получил тяжёлую травму колена. Олег Андреевич пытался вернуться в большой футбол, однако в 26 лет был вынужден завершить выступления. Бывший нападающий «Зенита» стал видным учёным-химиком.

Юрий Андреевич же большую часть карьеры провёл в «Адмиралтейце» и возрождённом «Динамо». Завершив карьеру, он немножко поработал в «Зените», после чего трудился на кафедре футбола в институте физкультуры имени Лесгафта. Но в 1977-м Морозов вернулся в футбол в качестве ...тренера «Спартака». Да Юрий Андреевич был помощником Константина Бескова. Однако через несколько месяцев он вернулся в Ленинград, чтобы стать старшим в «Динамо», которое так же, как и «Спартак», играло в первой лиге.

Назову только несколько игроков того «Динамо»: Николай Ларионов, Юрий Герасимов, Юрий Желудков, Алексей Степанов. Да, именно им потом предстояло совершить исторический прорыв. По окончании сезона Юрий Андреевич уже принял главную команду города.

Установка обновления

Два года подряд - в 1978-м и 1979 году «Зенит» занимал десятое место в чемпионате СССР . Морозов тем временем экспериментировал с составом - вернул из «Динамо» Анатолия Зинченко и Николая Ларионова, подтягивал молодёжь. И расставался с ветеранами и просто ведущими игроками. Был отчислен вратарь Владимир Олейник, между прочим, кандидат в сборную страны. Зато вернулся из московского «Динамо» нападающий Владимир Казачёнок. Из кутаисского «Торпедо» приехал молодой нападающий Сергей Швецов, его Юрий Андреевич присмотрел ещё в бытность помощником Бескова в «Спартаке». Несколько неожиданным был выбор вратаря. Из «Зари» прибыл чемпион СССР 1972 года Александр Ткаченко, перешагнувший тридцатилетний рубеж и собравшийся было заканчивать выступления. В «Зените» Александр Николаевич пережил вторую молодость.

Но главная ставка была сделана на молодых ленинградцев. Юрию Андреевичу хотелось, чтобы в «Зените» играли местные ребята, для которых честь родного города - не пустой звук. Никто не говорит, что в Ленинграде отвергали иногородних. Наоборот, многие из них становились своими родными - пермяк Павел Садырин, горьковчанин Вячеслав Мельников, Михаил Бирюков из подмосковного Орехово-Зуево. Но они дополняли общую картину.

После чемпионата-1979 в состав «Зенита» влилось сразу 14 новых игроков. Самым старшим - Сергею Веденееву и Юрию Герасимову было по 22 года, а Валерию Брошину не исполнилось и 18. Вместе с опытными Владимиром Казачонком, Анатолием Давыдовым, Владимиром Голубевым, Сергеем Бондаренко, Вячеславом Мельниковым, Владимиром Клементьевым они должны были составить новый «Зенит».

Стартовать пришлось без травмированного Ткаченко. Морозову предстояло сделать выбор между двумя молодыми вратарями - 23-летним Михаилом Квернадзе и 21-летним Михаилом Бирюковым. Двух Михаилов объединяло общее недолгое спартаковское прошлое, но сыграть в основе «красно-белых» им не довелось. Выбор был сделан в пользу воспитанника грузинского футбола.

Яростный стройотряд

«Зенит» начинал сезон в Алма-Ате. На 10-й минуте Юрий Герасимов убежал из центрального круга к воротам хозяев, но молодой нападающий не смог переиграть опытнейшего Куралбека Ордабаева. Вратарь спас команду ценой травмы. А потом преимущество перешло к «Кайрату», который дожал гостей после перерыва. Валерий Гладилин сначала со штрафного, а потом и с пенальти забил два мяча.

Из столицы Советского Казахстана ленинградцы отправились на самый запад страны - в Ужгород, где своих соперников принимало киевское «Динамо». «Республиканский» ремонтировали к футбольному турниру Олимпиады-80. Вот тут Герасимов не оплошал, забив два мяча в ворота киевлян. Но «Зенит» не смог удержать победу - Владимир Бессонов и Олег Блохин по разу огорчили Михаила Квернадзе.

«Зенит» предстал родной публике в День космонавтики - 12 апреля. Стадион им С.М.Кирова, как и киевская «Республика», тоже приводился в порядок к Олимпиаде, поэтому играть пришлось на «Кировце». Посмотреть игру с «Нефтчи» пришло 12 тысяч болельщиков, которых порадовала победа 1:0. И следующий матч - у «Пахтакора» ленинградцы выиграли с минимальным счётом.

В Ереване не удержали победу, хотя вели дважды по ходу игры. Зато обыграны дома уже на стадионе имени Ленина (ныне «Петровский») СКА и Кубань. Оба раза по 2:0. После майских праздников команда Морозова уже третья. И Ткаченко выздоровел, и оборона стала сыгранней. Рослый блондин Алексей Степанов отлично вписался в компанию к Голубеву, Бондаренко и Давыдову. В средней линии сыгрались Ларионов, Мельников и 19-летний Владимир Долгополов. А атаке «Зенита» можно было только позавидовать - Казачонок, Клементьев, Герасимов, чуть дальше Желудков с его бронебойным ударом. А ещё молодые Сергей Швецов, Юрий Тимофеев, Игорь Яковлев, ждал своей очереди в дубле талантливый Борис Чухлов. Поэтому «Зенит» так спокойно отпустил в «Рапид» Анатолия Зинченко.

Тот «Зенит» олимпийского, восьмидесятого года нередко сравнивали со студенческим стройотрядом. Молодые, еще неизвестные вчера ребята вдруг получили доверие тренера и возможность играть против лучших футболистов страны. Они получали удовольствие от игры. И чем лучше у них получалось, тем больше хотелось добиться чего-то ещё, совершить нечто историческое. Пусть получалось не всё.

Ничего не предвещало беды в Тбилиси. В первом тайме «сине-бело-голубые» крепко держались, и только перед перерывом Реваз Челебадзе сумел забить. Но во втором тайме мячи в ворота Ткаченко посыпались один за другим. В итоге - 1:5.

«Спартаку», который приехал в Ленинград в ранге чемпионов, «Зенит» дал бой. Вёл в счёте после удара Герасимова, но во втором тайме пропустил. В итоге - 1:1. Потом проигрыш в Москве ЦСКА - 1:2. Ленинградцы уже пятые. Неужели молодёжь Морозова выдохлась, не выдержала темпа высшей лиги? Но вот со счётом 3:1 обыграно столичное «Торпедо». Точку, а скорее восклицательный знак, поставил 17-летний блондин Брошин.

Но это был лишь всплеск. Последовали две ничьи - с динамовцами Москвы и Минска и кошмарный выезд в Донецк. Снова в воротах «Зенита» побывало пять мячей. На этот раз горькую чашу пришлось испить Михаилу Бирюкову. Провальным оказался дебют будущего любимца ленинградской публики. За семь минут он пропустил четыре мяча, причём не самых сложных.

Две победы над «Локомотивом» и «Карпатами». И 0:2 в Одессе на финише первого круга. «Зенит» застрял в серединке. Мечта о медалях могла остаться только мечтой. А весной всё виделось иначе.

Но второй круг «Зенит» начал мощно. Семь матчей без поражений, и команда снова третья. В эти семь матчей вошли не только победы, но и ничьи. В том числе и скандальная со «Спартаком» в «Лужниках». При счёте 1:0 в пользу москвичей Юрий Гаврилов пробил по воротам. Мяч от ноги Голубева полетел не в тот угол, куда прыгнул Ткаченко. Вратарь всё же смог перегруппироваться и выбить мяч. Но уже из-за линии ворот. Гаврилов получал поздравления, спартаковцы шли к центу поля. Велико же было их удивление, когда судья Мирослав Ступар передумал засчитывать гол. А потом Юрий Желудков сравнял счёт. В итоге - ничья. Девятая на тот момент у «Спартака» и восьмая у «Зенита». При лимите в 10.

Бронзовая осень

Борьбу за золото вели «Спартак» и киевское «Динамо». А спор за бронзу шёл между тбилисским «Динамо», «Шахтёром», ЦСКА и «Зенитом». Претенденты названы в порядке величины их шансов на успех. Но ленинградцы обошли и армейцев, и горняков. Даже обидный проигрыш в Минске не стал фатальным. Многое решалось в домашних матчах с «Араратом» и тбилисцами.

Восемь мячей увидели зрители, пришедшие на игру с «Араратом». Пять из них побывали в воротах гостей - по два раза отличились Юрий Желудков и Владимир Казачёнок, ещё раз - Сергей Швецов. «Зенит» третий, «Динамо» - четвёртое, но разделяло их всего одно очко. Поэтому исход очного спора был решающим в борьбе за третье место.

Прав был Юрий Андреевич, выпустив в стартовом составе 19-летнего Швецова. На 12-й минуте молодой футболист крепким ударом с угла штрафной распечатал ворота Отара Габелии. Ещё через 12 минут Сергей вышел один на один с вратарём и был точен. Серьезная заявка на успех была подкреплена во втором тайме голом Желудкова. Но 3:0 - ещё не гарантия победы. Александр Чивадзе и Рамаз Шенгелия поставили выигрыш «Зенита» под сомнение. Но «Зенит» удержал нужный ему счёт - 3:2.

Четыре тура и три очка форы. Но после проигрыша «Зенита» в Ташкенте расстояние сократилось до минимума. Многое мог прояснить матч с киевлянами в СКК. Даже ничья приближала динамовцев к чемпионству. На 21-й минуте слаломный проход Блохина завершился голом лучшего в истории нашего футбола бомбардира. Но «Зенит», не проигрывавший в том сезоне дома, такое положение дел не устраивало. Одна атака, другая, и Герасимов сбит в киевской штрафной. К мячу подошёл лидер зенитовских атак Казачёнок. Но Владимир пробил слишком слабо и откровенно. Юрий Роменский без внешних усилий отразил 11-метровый.

Во втором тайме Роменский получил травму и уступил место в воротах Михаилу Михайлову. И через 9 минут молодой вратарь капитулировал после удара Юрия Герасимова. И тут же второй пенальти в ворота гостей. На этот раз Казачёнок был безупречен. И тут завелись киевляне. Моменты у ворот Ткаченко следовали один за другим. Ветеран раз за разом выручал ленинградцев, но против удара Бессонова у него аргументов не нашлось - 2:2. Десятый мирный исход «Зенита». Больше играть вничью нельзя. А у тбилисцев семь ничьих и побед больше. В личных встречах тоже перевес на стороне команды из Советской Грузии. Поэтому перевес «Зенита» в очко видится мизерным.

Играть в Баку было всегда непросто. Даже когда «Нефтчи» выступал слабо, победа на берегах Каспия была подобна подвигу. И «Зенит» его совершил. Голы Алексея Степанова и Юрия Желудкова принесли два таких нужных очка. Но и «Динамо» разгромило в Тбилиси «Кубань» 3:0. Вопрос о бронзе отложен на последний 34-й тур. «Зенит» принимал «Кайрат», а динамовцы отправлялись в Минск.

Ленинградцы выиграли 1:0 благодаря становившемуся фирменным удару Желудкова со штрафного. И уже не имел значения исход встречи в столице Беларуси. «Зенит» впервые в истории поднялся на пьедестал. Сбылась мечта о «бронзочке».

Завершим этот рассказ словами архитектора этого исторического успеха Юрия Андреевича Морозова, сказанными в тот вечер журналисту «Ленинградской правды» Михаилу Исаевичу Эстерлису.

И мне, и моим помощникам, и всем игрокам приятно сознавать, что колоссальная работа дала, как и следовало ожидать, хорошие результаты. И что свое обязательство, взятое накануне сезона, - попасть в «шестерку» сильнейших - зенитовцы перевыполнили. Тот факт, что многими футбольными специалистами страны в конце сезона дана высокая оценка действиям команды, служит подтверждением правильности курса, единодушно одобренного всеми футболистами. К сожалению, достижения еще не всегда подкрепляются опытом и индивидуальным мастерством. Это и понятно: большинство игроков молоды, многие первый год выступают в высшей лиге. В частности, обилие пропущенных голов объясняется и неопытностью некоторых футболистов и, увы, нарушением (по той же, вероятнее всего, причине) игровой дисциплины. Мы рады высокому месту, но еще больше рады появлению настоящей команды, костяк которой - игроки от 18 до 23 лет, что делает ее перспективной. «Зенит» уловил дух современного футбола, и эти ростки необходимо развивать и совершенствовать.

О деяниях «Локомотива» конца 80-х можно почитать здесь, а о «Спартаке» здесь.