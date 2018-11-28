И Сёмин такой молодой. «Локомотив» образца 1988 года

вчера, 14:00

«Соккер.ру» рассказывает о том, как Юрий Павлович Сёмин превращал «пятое колесо» в сильный клуб.

В советские времена «Локомотив» частенько называли «пятым колесом» в телеге московского футбола. Из большой пятёрки только «железнодорожники» ни разу не становились чемпионами СССР (хотя однажды были близки), довольно часто выпадали из элиты и долго сидели во втором эшелоне. В «Локомотиве» играли хорошие футболисты, но большинство из них не задерживались в Черкизово. Тут либо доигрывали, либо находили пристанище те, кто не нашёл применения своим силам в большой четвёрке.

Выход в свет

Да, покровитель в лице Министерства путей сообщения помогал команде. Благодаря министру Борису Бещеву появились стадион в Черкизово и база в Баковке. А начальник Московской железной дороги Иван Паристый во многом сделал «Локомотив» тем мощным клубом, каким его знаем сейчас. Именно Иван Леонтьевич стал инициатором приглашения на пост главного тренера Юрия Сёмина, который еще не был известен.

Юрий Сёмин будучи игроком сменил несколько клубов. Побывал он и в «Локомотиве» уже на излёте карьеры - в 1975-77 годах. Но всё же Юрий больше запомнился как футболист «Спартака» (забил первый мяч «красно-белых» в еврокубках) и московского «Динамо» (выигрывал кубок страны). После «Локомотива» Юрий Павлович выступал за «Кубань», которая стала последней командой в биографии Сёмина-игрока и первой в карьере Сёмина-тренера. В 1982 году 35-летний выпускник Высшей школы тренеров был брошен на спасение падающей «Кубани». Но не получилось, причины были не совсем футбольные. Против первого секретаря Краснодарского крайкома Сергея Медунова началось расследование, а без своего покровителя «Кубань» оказалась ненужной и беспомощной.

Становление Сёмина как тренера произошло в Душанбе, где Юрий Павлович руководил «Памиром». Ему удалось собрать весьма боеспособную команду в столице советского Таджикистана. В 1985 году «Памир» занял четвёртое место в высшем дивизионе. Причём незадолго до финиша, после победы над ЦСКА сразу три футболиста душанбинского клуба - Андрей Мананников, Юрий Батуренко и Олег Малюков получили повестки в армию. И хотя Сёмина ценили и уважали в Душанбе, Юрий Павлович хотел вернуться в Москву, поэтому и принял предложение Ивана Паристого.

В 1980 году «железнодорожники» выбыли из высшей лиги. Вернуться сразу не удалось. Постепенно вторая по силе лига стала затягивать клуб. Перед Сёминым была поставлена задача по возвращению «Локомотива» в элиту советского футбола, которую Юрий Павлович выполнил со второй попытки. В 1986 году москвичи заняли шестое место, а год спустя пришли на финиш вторыми вслед за одесским «Черноморцем».

Лоскутное одеяло

Что же представлял собой состав «Локомотива»? В команде оставалось несколько своих футболистов, которых не забрали клубы высшей лиги - Дмитрий Горьков, Ринат Билялетдинов, Андрей Калайчев, Андрей Соловцов, Рашид Галлакберов, прошедший через «Спартак» и «Динамо» Евгений Милешкин. Много было бывших спартаковцев, как именитых - Юрий Гаврилов, Валерий Гладилин, Александр Калашников, Сергей Базулев, так и молодых - Ренат Атауллин, Михаил Русяев. Из «Торпедо» пришёл Александр Дозморов, из «Динамо» Александр Головня, из ЦСКА - Валерий Абрамзон. Ключевой фигурой в центре поля был воспитанник белорусского футбола Сергей Горлукович, место в воротах занял приглашённый из Воронежа Андрей Ширяев. И из этого пёстрого состава Сёмин сумел спаять вполне боеспособный коллектив.

В высшем дивизионе команду нужно было укреплять. Тем более что закончил выступления Гладилин, уехал в Финляндию Гаврилов, уехал в Киргизию Калашников, заболел Ширяев. Но массового усиления не произошло. Из Минска приехал чемпион СССР -82 Игорь Гуринович, который перенес несколько травм. Из «Спартака» Сёмин пригласил Станислава Черчесова. Станиславу надоело быть вторым вратарём, а в «Локомотиве» он получил шанс стать первым. Из ивановского «Текстильщика» пришёл нападающий Павел Мазурин. Влились в состав несколько выпускников столичной ЭШВСМ.

Лучше, чем хотели

Перед «Локомотивом» была поставлена задача - удержаться в высшей лиге. И она не представлялась такой уж легкой. Особенно после потери Юрия Гаврилова, благодаря которому «железнодорожники» во многом совершили прорыв.

Но начиная с первых туров москвичи повели себя очень солидно. Игроки выкладывались в каждой игре, боролись и за себя, и за тренера. В четырёх стартовых турах новички одержали три победы и поднялись на третье место. Мощно выглядел в опорной зоне Горлукович, на которого обратил внимание не только тренер олимпийской сборной Анатолий Бышовец, но и Валерий Лобановский, который возглавлял первую сборную. Русяев, у которого не получалось в родном «Спартаке», стал регулярно забивать. И, безусловно, радовал Черчесов.

В Ленинграде «Локомотив» дал бой «Зениту», отыграв два мяча. И хотя в конце москвичи пропустили, даже это поражение добавило вистов Юрию Сёмину и его команде. Затем «железнодорожники» проявили характер, отбили два гола в игре с «Жальгирисом». Гуринович забил свой первый, и как выяснилось потом, единственный мяч в составе «Локомотива». Летом Игорь вернулся в Минск. Но уход именитого нападающего не ослабил команду.

Если «Локомотив» и терпел неудачи, то проигрывал достойно. Как в Киеве, где команде Лобановского приходилось думать об удержании счёта. Прекрасный матч «Локомотив» провёл против «Спартака». Михаил Русяев дважды не пожалел родную команду. Второй раз - на 84-й минуте. Но предчувствие громкой победы помешало команде Сёмина - Сергей Родионов и Игорь Шалимов в течение двух минут дважды поразили ворота Черчесова. Этот матч подвёл черту под первым кругом, который новички закончили на 7-м месте с положительным балансом мячей - 18:15.

Встреча со «Спартаком» начала отсчёт шестиматчевой беспроигрышной серии, в которую вошли победы над «Жальгирисом» и «Зенитом», а также отчаянная ничья с киевлянами. Некоторые болельщики «Локомотива» уже стали мечтать о путёвке в Кубок УЕФА . Но несколько остудило горячие головы поражение в Минске - 2:3. Два мяча в воротах Черчесова побывали после ударов Гуриновича.

В сентябре москвичам пришлось провести несколько встреч без Горлуковича. Сергей добывал золото в олимпийском Сеуле. Но его порой не хватало в чемпионате СССР . К двадцать пятому туру «Локомотив» выработал лимит ничьих - 10 мирных исходов. Нужно было только побеждать. В пяти последних встречах две победы, два ничейных результата (одна со «Спартаком») и один проигрыш будущему чемпиону «Днепру». В итоге «Локомотив» пришёл на финиш седьмым. 30 очков, положительная разница мячей. Отличный результат для команды, которая отсутствовала в классе сильнейших 7 лет. Михаил Русяев с 15 голами стал одним из самых метких, а Станислав Черчесов утвердился в качестве одного из сильнейших вратарей страны. Олимпийский чемпион Горлукович получил вызов в первую сборную и приглашение в киевское «Динамо». Но Сергей Вадимович остался в Москве.

Но главным итогом сезона 1988 года оказалось становление Юрия Сёмина как одного из видных и перспективных тренеров. Более того, прочнее стала связь Юрия Павловича с «Локомотивом», которая с годами только окрепла. И хотя путь оказался тернистым, в 1989 году «железнодорожники» вылетели из высшего дивизиона, вектор для движения был задан. И он оказался верным. Уже в постсоветской России «Локомотив» стал ведущим клубом страны, а количество болельщиков больше не исчисляется несколькими сотнями. Расцвет «Локомотива» был бы немыслим без той кампании 30-летней давности.