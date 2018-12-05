Больны не футболом. Вредные привычки нового века

05 декабря 2018, 19:27

«Соккер.ру» поднимает важную для многих читателей тему, объединяющую нас со звездами футбола первой величины. Речь о распространенных вредных привычках.

Врачи и физиологи давно используют формулу «сидение – новое курение». Но не сказать, что фраза на слуху. Последствия, как в случае с зависимостью от никотина, не пугают народ хотя бы изредка.

Продавать сигареты детям запрещено, а сидеть часами разрешают всем. На спортивных площадках шумят все реже. Хотя страдают и взрослые. Особенно когда многочасовое сидение соединяется с другой зависимостью – игровым расстройством.

В июне этого года зависимость была включена в перечень болезней Всемирной организацией здравоохранения, с 1 января 2022 года будет официально считаться болезнью. Провели достаточно исследований, чтобы доказать патологическую природу этого аддиктивного расстройства.

Стоит сразу отметить, что болезнь появляется далеко не у всех играющих. Процент в десятки раз ниже, чем в случае, например, с запрещенными препаратами. Но заболевший физиологически реагирует на скриншот любимой игры так же, как алкоголик или наркоман на предмет своей зависимости. И это пугает.

Причем здесь футбол? Связь прямая – будучи инфантильными, нередко несформированными подростками-миллионерами, футболисты очень часто на пороге игровой зависимости. А ее последствия влияют на карьеры, причем речь о карьерах игроков «Арсенала» и «Барселоны».

Дембеле разозлил и утомил «Барселону»?

Представьте, что вы – руководитель огромного проекта с бюджетом, например, 897 миллионов евро. Вы подписываете работника за 105 млн евро, а потом и бонусы надо будет платить (45 млн евро). Ему всего 21 год, но получает 12 млн в год.

Будете требовать отрабатывать каждый евро на поле? Конечно же, но на деле у каталонцев нет никаких рычагов влияния на Дембеле. Усман – чемпион мира, на секундочку, торчит дома, ему не нравится город Барселона, заказывает себе фаст-фуд и играет в приставку.

В результате ветеранов команды злит, что сопляк постоянно опаздывает на тренировки, не приходит вовремя, когда надо лететь на выезд. Концентрация на футболе нулевая, Дембеле выезжает на таланте. Поэтому его бы с радостью продали зимой, а на словах пробуют обучить быть взрослым и ответственным.

Но даже в «Барселоне» разводят руками – не так часто встретишь футболиста за такие деньги, чтобы совершенно не понимал, как игровая зависимость в итоге скажется на его карьере. Впрочем, когда Усман хотел уйти из «Боруссии» - устроил забастовку, так что каталонцы знают, с кем связывались, как и в случае с Неймаром и его отцом.

Травмы Озила из-за виртуальной реальности?

Игромания соединена с другой вредной для организма привычкой, ведь страдает не только зрение. Статистику раньше не вели, но сейчас близоруких точно больше, чем 150 лет назад. А вот относительно состояния спины и осанки цифры не нужны – сидение влияет.

Футболисты плохо питаются, если зависают ночами, играя на приставках – у Месси из-за этого были серьезные проблемы, он пил одну газировку и ел шоколадки, а потом его выворачивало на тренировках. Еще они могут получить травму.

Был давний трагикомичный случай, когда Алессандро Неста порвал себе сухожилие на руке – настолько увлекся нажиманием на кнопки на джойстике, но в этом полку пополнение. Давние проблемы Озила со спиной могут быть завязаны на игре «Fortnite».

Та самая игрушка, от которой в восторге Гризманн. Но у Месута нет меры, и теперь его мучают спазмы в спине. Даже «специальные кресла» не помогают, разве что неудобные и непривычные, заставляющие сидеть, как советуют. Но Озил, судя по стриму, который проводил, может играть, сидя на диване с горбатой спиной.

Основную часть временного отрезка, пока живет человек разумный, занимались добычей пропитания, воспитания потомства и конфликтами друг с другом, то есть двигались. Если торчать на одном месте в неудобной для организма позе – наживешь себе проблем. Вот Месут, у которого свыше 8 тысяч поединков в виртуальной реальности, и который насколько вошел в раж, что даже часто побеждает, и доигрался.

Немец пропустил дерби против «Тоттенхэма» - из-за проблем со спиной, хотя еще весной Венгер заявлял о загадочных «болях в спине». А если переходить на язык цифр, то мастер создания моментов в прошлом сезоне отдавал по 3.2 передачи под удар, а сейчас только по 2, собирал по 70 передач – сейчас 48, сохранил точность паса, но почти по всем цифрам сбавил и пропускает матчи.

Болит спина и играет дальше – намек на зависимость, которая будет мешать «Арсеналу» и Озилу не один месяц, а может и сейчас мешает не первый раз.

Звезд футбола пора отправить к психиатрам?

Месси обожает играть с детьми в компьютерные игры. Но его сыновья маленькие, ночами напролет мама не разрешит торчать. Жена аргентинца – настолько ревнивая женщина, что Лионель боится обнять красавиц, которые с ним фотографируются, и замирает в позе восковой скульптуры, несколько раз в интервью поднимала эту тему.

Прикалывалась над легендой «Барселоны»: превращается в ребенка, когда рубится с сыновьями в приставку. В каждом мужчине живет маленький мальчик, и это нормально. Но если вытесняет взрослого – как происходит в случае с Дембеле или Озилом, то футболисты не могут раскрыть потенциал на поле.

Можно вспомнить польскую пословицу: что чересчур – то нездорово. Например, Гризманн стал чемпионом мира, выиграл ЛЕ и обыграл «Реал» в финале Суперкубка УЕФА , будучи фанатом компьютерных игр. Но не забывает тренироваться, посвящать время другим хобби – обожает баскетбол, и не проводит все свободное время в сидячем положении с джойстиком в руках.

Но не у всех получается остановиться. Тема игровой зависимости у ведущих атлетов актуальна, как никогда ранее. Раньше в 25 лет футболисты были взрослее, а сейчас Неймар не отправился на церемонию вручения «Золотого мяча» вместе с Мбаппе, а запустил вместо этого стрим, где играл в «Call of Duty».

Причем среди футболистов быть крутым игроком почетно. Де Хеа на днях подколол Погба, когда тот пробовал пиариться на той самой игре, что Неймар. А Зинченко, как только пришел в «Манчестер Сити», раскатал Стерлинга в футбольном симуляторе, и заставил гавкать, изображая собаку.

Кокорин, находясь в «Бутырке», допускал, что мог бы стать профессиональным киберспортсменом, если бы ему разрешили пользоваться компьютером. А если Озил вправду потратил сотни часов на игру и поэтому сбавил как футболист – пора не только к специалисту по осанке и мышцам спины.

Если запустить процесс, если получили зависимость – надо идти к врачам, сами футболисты не справятся. А если просто любят играть, как Месси, то хватит приказа жены ложиться спать.

Случаи Озила и Дембеле и о вашем здоровье?

Не все играют, но многие сидят в офисных креслах. В таком случае не забывайте подняться, пройтись, потянуться. Ведь горбатая спина влияет, особенно на мужчин. Например, осанка влияет на уровень тестостерона и кортизола.

Когда сидишь с ровными плечами, грудь раскрыта, то примерно на 20 % увеличивается выработка тестостерона, но при этом на 25 % снижается кортизол, который влияет на беспокойство и уровень стресса, а также очень вреден для спортсменов из-за влияния на мышцы.

Не исключено даже, что одной из причин клинических депрессий является сидячий образ жизни миллионов людей. Организм словно сигнализирует человеку, что тот противоречит природе. Берегите здоровье и старайтесь избегать вредных зависимостей и привычек, которые бьют по здоровью.

Ведь все названные ребята в 35 лет уйдут на пенсию тратить миллионы. А работягам сидеть в офисных креслах десятки лет. Самое время вспомнить, что наши предки были куда подвижнее и найти себе увлечение, которое разбавит вредную привычку, которую многие даже не идентифицируют как проблему – сидение.

Забавно, что здесь может выручить именно футбол. Соберитесь с друзьями и знакомыми, узнайте, где в залах зимой или на полях в теплую пору гоняют с мячом, и присоединяйтесь. Физкультура в этом случае – лучший помощник, хотя и прогулки – бег, езда на велосипеде или простая ходьба с расправленными плечами, тоже помогут.

Вред от постоянного сидения в 100 % случаев. Еще Аристотель сказал: «Движение – это жизнь, а жизнь – это движение». В этом вопросе древнегреческий философ не ошибался. Получается, если раньше футболист мог провалить матч вашей любимой команды или сборной из-за загула, то теперь ужасный футбол будут показывать парни с игровой зависимостью.

Вроде бы и тренеры знают, что те из дома не выходят. Озил не раз хвастался, что не пьет. Вроде ничего криминального не делают – ни в одном контракте не найдете запрет на компьютерные игры, разве что кого-то знают как игромана. Но спортсмена, застуканного с одной сигаретой за год, будут критиковать все, а футболиста с джойстиком – никто.

Якобы мелочь - сидение в три погибели с джойстиком, может существенно навредить концентрации на футболе и здоровью. Значит, пора всем знать меру, чтобы не оказаться на месте Озила и Дембеле – парней, которые переборщили с компьютерными играми в последнее время.