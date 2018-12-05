Больны не футболом. Вредные привычки нового века

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Чехия. Первая Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Больны не футболом. Вредные привычки нового века

05 декабря 2018, 19:27

«Соккер.ру» поднимает важную для многих читателей тему, объединяющую нас со звездами футбола первой величины. Речь о распространенных вредных привычках.

Врачи и физиологи давно используют формулу «сидение – новое курение». Но не сказать, что фраза на слуху. Последствия, как в случае с зависимостью от никотина, не пугают народ хотя бы изредка.

Продавать сигареты детям запрещено, а сидеть часами разрешают всем. На спортивных площадках шумят все реже. Хотя страдают и взрослые. Особенно когда многочасовое сидение соединяется с другой зависимостью – игровым расстройством.

В июне этого года зависимость была включена в перечень болезней Всемирной организацией здравоохранения, с 1 января 2022 года будет официально считаться болезнью. Провели достаточно исследований, чтобы доказать патологическую природу этого аддиктивного расстройства.

Стоит сразу отметить, что болезнь появляется далеко не у всех играющих. Процент в десятки раз ниже, чем в случае, например, с запрещенными препаратами. Но заболевший физиологически реагирует на скриншот любимой игры так же, как алкоголик или наркоман на предмет своей зависимости. И это пугает.

Причем здесь футбол? Связь прямая – будучи инфантильными, нередко несформированными подростками-миллионерами, футболисты очень часто на пороге игровой зависимости. А ее последствия влияют на карьеры, причем речь о карьерах игроков «Арсенала» и «Барселоны».

Дембеле разозлил и утомил «Барселону»?

Представьте, что вы – руководитель огромного проекта с бюджетом, например, 897 миллионов евро. Вы подписываете работника за 105 млн евро, а потом и бонусы надо будет платить (45 млн евро). Ему всего 21 год, но получает 12 млн в год.

Будете требовать отрабатывать каждый евро на поле? Конечно же, но на деле у каталонцев нет никаких рычагов влияния на Дембеле. Усман – чемпион мира, на секундочку, торчит дома, ему не нравится город Барселона, заказывает себе фаст-фуд и играет в приставку.

В результате ветеранов команды злит, что сопляк постоянно опаздывает на тренировки, не приходит вовремя, когда надо лететь на выезд. Концентрация на футболе нулевая, Дембеле выезжает на таланте. Поэтому его бы с радостью продали зимой, а на словах пробуют обучить быть взрослым и ответственным.

Но даже в «Барселоне» разводят руками – не так часто встретишь футболиста за такие деньги, чтобы совершенно не понимал, как игровая зависимость в итоге скажется на его карьере. Впрочем, когда Усман хотел уйти из «Боруссии» - устроил забастовку, так что каталонцы знают, с кем связывались, как и в случае с Неймаром и его отцом.  

Травмы Озила из-за виртуальной реальности?

Игромания соединена с другой вредной для организма привычкой, ведь страдает не только зрение. Статистику раньше не вели, но сейчас близоруких точно больше, чем 150 лет назад. А вот относительно состояния спины и осанки цифры не нужны – сидение влияет.

Футболисты плохо питаются, если зависают ночами, играя на приставках – у Месси из-за этого были серьезные проблемы, он пил одну газировку и ел шоколадки, а потом его выворачивало на тренировках. Еще они могут получить травму.

Был давний трагикомичный случай, когда Алессандро Неста порвал себе сухожилие на руке – настолько увлекся нажиманием на кнопки на джойстике, но в этом полку пополнение. Давние проблемы Озила со спиной могут быть завязаны на игре «Fortnite».

Та самая игрушка, от которой в восторге Гризманн. Но у Месута нет меры, и теперь его мучают спазмы в спине. Даже «специальные кресла» не помогают, разве что неудобные и непривычные, заставляющие сидеть, как советуют. Но Озил, судя по стриму, который проводил, может играть, сидя на диване с горбатой спиной.

Основную часть временного отрезка, пока живет человек разумный, занимались добычей пропитания, воспитания потомства и конфликтами друг с другом, то есть двигались. Если торчать на одном месте в неудобной для организма позе – наживешь себе проблем. Вот Месут, у которого свыше 8 тысяч поединков в виртуальной реальности, и который насколько вошел в раж, что даже часто побеждает, и доигрался.

Немец пропустил дерби против «Тоттенхэма» - из-за проблем со спиной, хотя еще весной Венгер заявлял о загадочных «болях в спине». А если переходить на язык цифр, то мастер создания моментов в прошлом сезоне отдавал по 3.2 передачи под удар, а сейчас только по 2, собирал по 70 передач – сейчас 48, сохранил точность паса, но почти по всем цифрам сбавил и пропускает матчи.

Болит спина и играет дальше – намек на зависимость, которая будет мешать «Арсеналу» и Озилу не один месяц, а может и сейчас мешает не первый раз.

Звезд футбола пора отправить к психиатрам?

Месси обожает играть с детьми в компьютерные игры. Но его сыновья маленькие, ночами напролет мама не разрешит торчать. Жена аргентинца – настолько ревнивая женщина, что Лионель боится обнять красавиц, которые с ним фотографируются, и замирает в позе восковой скульптуры, несколько раз в интервью поднимала эту тему.

Прикалывалась над легендой «Барселоны»: превращается в ребенка, когда рубится с сыновьями в приставку. В каждом мужчине живет маленький мальчик, и это нормально. Но если вытесняет взрослого – как происходит в случае с Дембеле или Озилом, то футболисты не могут раскрыть потенциал на поле.

Можно вспомнить польскую пословицу: что чересчур – то нездорово. Например, Гризманн стал чемпионом мира, выиграл ЛЕ и обыграл «Реал» в финале Суперкубка УЕФА, будучи фанатом компьютерных игр. Но не забывает тренироваться, посвящать время другим хобби – обожает баскетбол, и не проводит все свободное время в сидячем положении с джойстиком в руках.

Но не у всех получается остановиться. Тема игровой зависимости у ведущих атлетов актуальна, как никогда ранее. Раньше в 25 лет футболисты были взрослее, а сейчас Неймар не отправился на церемонию вручения «Золотого мяча» вместе с Мбаппе, а запустил вместо этого стрим, где играл в «Call of Duty».

Причем среди футболистов быть крутым игроком почетно. Де Хеа на днях подколол Погба, когда тот пробовал пиариться на той самой игре, что Неймар. А Зинченко, как только пришел в «Манчестер Сити», раскатал Стерлинга в футбольном симуляторе, и заставил гавкать, изображая собаку.

Кокорин, находясь в «Бутырке», допускал, что мог бы стать профессиональным киберспортсменом, если бы ему разрешили пользоваться компьютером. А если Озил вправду потратил сотни часов на игру и поэтому сбавил как футболист – пора не только к специалисту по осанке и мышцам спины.

Если запустить процесс, если получили зависимость – надо идти к врачам, сами футболисты не справятся. А если просто любят играть, как Месси, то хватит приказа жены ложиться спать.

Случаи Озила и Дембеле и о вашем здоровье?

Не все играют, но многие сидят в офисных креслах. В таком случае не забывайте подняться, пройтись, потянуться. Ведь горбатая спина влияет, особенно на мужчин. Например, осанка влияет на уровень тестостерона и кортизола.

Когда сидишь с ровными плечами, грудь раскрыта, то примерно на 20 % увеличивается выработка тестостерона, но при этом на 25 % снижается кортизол, который влияет на беспокойство и уровень стресса, а также очень вреден для спортсменов из-за влияния на мышцы.

Не исключено даже, что одной из причин клинических депрессий является сидячий образ жизни миллионов людей. Организм  словно сигнализирует человеку, что тот противоречит природе. Берегите здоровье и старайтесь избегать вредных зависимостей и привычек, которые бьют по здоровью.

Ведь все названные ребята в 35 лет уйдут на пенсию тратить миллионы. А работягам сидеть в офисных креслах десятки лет. Самое время вспомнить, что наши предки были куда подвижнее и найти себе увлечение, которое разбавит вредную привычку, которую многие даже не идентифицируют как проблему – сидение.

Забавно, что здесь может выручить именно футбол. Соберитесь с друзьями и знакомыми, узнайте, где в залах зимой или на полях в теплую пору гоняют с мячом, и присоединяйтесь. Физкультура в этом случае – лучший помощник, хотя и прогулки – бег, езда на велосипеде или простая ходьба с расправленными плечами, тоже помогут.

Вред от постоянного сидения в 100 % случаев. Еще Аристотель сказал: «Движение – это жизнь, а жизнь – это движение». В этом вопросе древнегреческий философ не ошибался. Получается, если раньше футболист мог провалить матч вашей любимой команды или сборной из-за загула, то теперь ужасный футбол будут показывать парни с игровой зависимостью.

Вроде бы и тренеры знают, что те из дома не выходят. Озил не раз хвастался, что не пьет. Вроде ничего криминального не делают – ни в одном контракте не найдете запрет на компьютерные игры, разве что кого-то знают как игромана. Но спортсмена, застуканного с одной сигаретой за год, будут критиковать все, а футболиста с джойстиком – никто.

Якобы мелочь - сидение в три погибели с джойстиком, может существенно навредить концентрации на футболе и здоровью. Значит, пора всем знать меру, чтобы не оказаться на месте Озила и Дембеле – парней, которые переборщили с компьютерными играми в последнее время.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Арсенал» может остаться без основного защитника до конца сезона
Вчера, 22:30 Комментарии1
Пеллегрини не поможет «Роме» в течение месяца
Вчера, 21:30 Комментарии0
«Парма» потеряла основного полузащитника до конца сезона
Вчера, 20:31 Комментарии2
Полузащитник «Борнмута» и сборной Англии Кук выбыл до конца сезона
Вчера, 20:17 Комментарии1
Джо Гомес пропустит шесть недель
Вчера, 19:27 Комментарии3
Cуботич выписан из больницы
Вчера, 18:12 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
борька
борька
   89 / 932
вчера в 10:42
Самый лучший вариант, сделать спорт виртуальным, а все команды с живым товаром распродать , как экзотику! Чем торчать на стадионе с компой,лучше лежать на диване с компой! Какая будет экономия!
Ezhoff
Ezhoff ответил Pronto
вчера в 09:38
На самом деле многие не играют. У некоторых людей на это просто нет времени, кому-то больше нравится иной досуг. Так что не нужно утверждать, что сейчас все и каждый в игры на платформах рубится)
Я живу в небольшом городе, где из досуга вне дома - ночные клубы. И всё. Потому что иные пространства (парки, спорт площадки и прочее) не организованы никак. В них либо невозможно комфортно проводить время, либо их так мало, что они проплачены и заняты на год вперед.

Внимание, вопрос. Почему в статье говориться о зависимости от игр, и не говорится о клубах и прочих злачных помещениях. Абсолютно уверен, что игроков, которые вечера проводят в таких заведениях, гораздо больше, чем тех, что играет в компьютерные игры....

Однобокая такая статья вышла, как впрочем всегда у Горина.
Faustello
Faustello
   1 / 932
вчера в 02:39
Весь день рубился в Сталкера, сейчас завалил своего кота и добыл из него хвост псевдособаки, сходил на кухню набрал несколько банок тушенки и спускаюсь в подвал искать Сидоровича.
Правдин Семён
Правдин Семён
   82 / 932
05 декабря в 22:52
Футбол в статье притянут за уши.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Спагетти
   41 / 932
05 декабря в 22:05
сейчас они чья-то приставка и играют в нее по местной сети)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   41 / 932
05 декабря в 22:04
Я читаю соккер со смартфона,и параллельно чеканю мяч ,в свои почти сорок я совершенствую технику ,я не чеканил так в 15 лет
mat73
mat73 ответил Спагетти
   87 / 932
05 декабря в 21:36
Лучше бы кокорин с мамаем в приставку играли:))
Думаешь, они не играют (не играли на свободе)?
Ещё как играли, а что мм ещё оставалось делать в свободное время между приемами Шампанского и изредка тренеровками?
Pronto
Pronto ответил DXTK
   122 / 932
05 декабря в 20:58
Ой а кто у нас щас не играет в компьютерные игры? сами на соккере даете в подарок плейстейшен, горбатым любителям джостиков. И ведь кого-то этой статьей еще учите жить. PS Вот я например щас жду выхода Ремейка Ресиден Ивил 2. потому что это классная игра моего детства.
На самом деле многие не играют.
У некоторых людей на это просто нет времени, кому-то больше нравится иной досуг.
Так что не нужно утверждать, что сейчас все и каждый в игры на платформах рубится)
DXTK
DXTK
   120 / 932
05 декабря в 20:55
Ой а кто у нас щас не играет в компьютерные игры? сами на соккере даете в подарок плейстейшен, горбатым любителям джостиков. И ведь кого-то этой статьей еще учите жить.

PS Вот я например щас жду выхода Ремейка Ресиден Ивил 2. потому что это классная игра моего детства.
Спагетти
Спагетти
   130 / 932
05 декабря в 20:26
Лучше бы кокорин с мамаем в приставку играли:))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 932
05 декабря в 19:54
Дембеле разозлил и утомил «Барселону»?

Представьте, что вы – руководитель огромного проекта с бюджетом, например, 897 миллионов евро. Вы подписываете работника за 105 млн евро, а потом и бонусы надо будет платить (45 млн евро). Ему всего 21 год, но получает 12 млн в год.

Будете требовать отрабатывать каждый евро на поле? Конечно же, но на деле у каталонцев нет никаких рычагов влияния на Дембеле. Усман – чемпион мира, на секундочку, торчит дома, ему не нравится город Барселона, заказывает себе фаст-фуд и играет в приставку.

В результате ветеранов команды злит, что сопляк постоянно опаздывает на тренировки, не приходит вовремя, когда надо лететь на выезд. Концентрация на футболе нулевая, Дембеле выезжает на таланте. Поэтому его бы с радостью продали зимой, а на словах пробуют обучить быть взрослым и ответственным.

Но даже в «Барселоне» разводят руками – не так часто встретишь футболиста за такие деньги, чтобы совершенно не понимал, как игровая зависимость в итоге скажется на его карьере. Впрочем, когда Усман хотел уйти из «Боруссии» - устроил забастовку, так что каталонцы знают, с кем связывались, как и в случае с Неймаром и его отцом.
*********
Сейчас идёт кампания против Дембеле просто. Я его нисколько не оправдываю, он очень не нравится, но сейчас ни об одном игроке Барселоны, кроме Дембеле, плохо никто не говорит. И ладно бы только журналисты и эксперты, но в этом участвует даже Пике, который сам за последние годы стал главным привозом и клуба, и сборной.
Старые песни о главном: Месси гений, у Месси плохие партнёры. Какие плохие Ди Мария и Игуаин в сборной, какой плохой Дембеле в Барсе. Раньше Андре Гомеш был, теперь Дембеле.
А почему фаны Барсы не возмущались, когда Усман тренировки Боруссии бойкотировал? Почему их устраивало, что идёт игрок с вот такой неоднозначной репутацией? Теперь ФКБ огребает по полной тем же самым оружием.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100