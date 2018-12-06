Будни Леонида. Как дела у Слуцкого в «Витессе»?

вчера, 13:00

Вы как будто стали забывать, что у нас есть свой человек в Голландии! «Соккер.ру» исправляет несправедливость и рассказывает, как работается Слуцкому в «Витессе».

Клуб «Витесс»

«Витессом» владеет российский предприниматель Шалва Чигиринский (близкий друг и деловой партнер Романа Абрамовича), который вложил 140 миллионов евро за восемь лет, при этом лишь дважды за это время появился в клубе, что кажется голландцам очень странным. Соответствующие органы даже проводили расследование, искали источники финансирования «Витесса» и изучали связь между командой из Арнема и «Челси». Доказательств контроля «Челси» над деятельностью «Витесса» найдено не было, хотя ни для кого не секрет, что это, по сути, фарм-клуб лондонских «синих». Однако трудно доказать, что сотрудничество не взаимовыгодное, ведь «Челси» поставляет в Арнем талантливых игроков, а иной раз и засидевшихся на скамейке мастеров: всего 28 аренд из «Челси» в «Витесс», начиная с сезона-2010/2011. Из прошедших по этому маршруту футболистов выделяются Неманья Матич (сейчас – МЮ ), Бертран Траоре («Лион») и Доминик Соланке («Ливерпуль»).

До Слуцкого

По ходу сезона-2017/2018 «Витесс» сменил главного тренера: Хенк Фрэзер освободил занимаемую должность, и команда доигрывала сезон под руководством клубной легенды Эдварда Стюринга, чья футбольная и тренерская карьера тесно переплетена с судьбой клуба из Арнема. Стюринг в четвертый раз в карьере возглавил «Витесс», но от приставки «исполняющий обязанности» не отделался, несмотря на финиш на шестой строчке и победу в мини-турнире за путевку в Лигу Европы. Генеральный директор Йост де Вит и технический директор Марк ван Хинтум загодя начали поиски нового главного тренера и провели интервью с несколькими кандидатами. Йост и Марк не отрицают, что Слуцкого посоветовал «один из российских друзей», но они даже под страхом пытки будут отрицать, что это назначение по линии «Челси». Известно, что у Абрамовича теплые отношения с Леонидом Викторовичем, миллиардер принимал деятельное участие в трудоустройстве Слуцкого в «Халл Сити», а потом российский тренер чисто случайно оказался в клубе, где российский капитал и влияние Романа Аркадьевича.

Команда

Согласно данным «Трансфермаркта», «Витесс» - шестая команда Голландии. В Эредивизии есть три кита: «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд». До них команде из Арнема как до Солнца. Четвертое место в этой иерархии занимает АЗ , а затем идет группа из восьми-девяти команд с примерно равными возможностями, среди них и дружина Леонида Викторовича. «Челси» прислал в его распоряжение трех игроков: опытного вратаря Эдуардо и молодых Чарли Мусонду и Джейка Кларка-Солтера. Кроме того, арендован у «Реала» Мартин Эдегор, который несколько лет назад считался невероятным вундеркиндом. Норвежец наравне с капитаном команды Брайаном Линссеном – самые дорогие футболисты «Витесса» (оценочная стоимость – 4 миллиона евро). А еще в составе есть россиянин Вячеслав Караваев, этот правый защитник знаком Слуцкому еще по работе с ЦСКА , откуда Слава ушел, не выдержав конкуренции с Марио Фернандесом.

Результаты

Лига Европы. «Витессу» не удалось пробиться в основную сетку турнира. Во втором квалификационном раунде команда Слуцкого не без труда справилась с румынским «Вииторулом», но в третьем раунде уступила «Базелю», проиграв в каждом из матчей по 0:1.

Кубок Голландии. «Витесс» уже прошел двух соперников, в том числе «Хераклес», который идет на четвертой строчке в Эредивизии. Следующая стадия – 1/8 финала, где клуб из Арнема сразится с «Козаккен Бойз». Соперник представляет третий по силе дивизион Нидерландов, да и там не блещет. Отличный шанс пробиться в четвертьфинал!

Эредивизия. После 14-ти туров «Витесс» занимает шестую строчку в турнирной таблице, при этом отстает от четвертого места всего лишь на одно очко. «Большая тройка» недосягаема, но у команды Слуцкого в этом сезоне есть хороший шанс финишировать строго за спинами «Аякса», ПСВ и «Фейеноорда». Кстати, каждому из этих соперников «Витесс» уступил, особенно чувствительным получилось домашнее фиаско от «Аякса» (0:4), но клуб из Амстердама сейчас силен, впервые за долгое время сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Но самое обидное поражение команда Слуцкого потерпела от «Экселсиора», в матче с которым считалась фаворитом, не слишком порадовала и субботняя ничья с «Эмменом», который борется за выживание. В случае победы «Витесс» уже шел бы четвертым, но шансы занять это место по итогам первого круга остаются высокими, ведь конкуренты, в отличие от «желто-черных», еще будут играть с гигантами.

Вокруг Слуцкого

Игра «Витесса» нравится голландцам: команда Слуцкого действует смело, а иногда и бесшабашно, как принято в Голландии, качественно отлажен прессинг, выход из обороны, смена позиций в атаке. С учетом короткого срока работы, текучести кадров и травм Леонид Викторович справляется. По слухам, в Португалии решили, что он справляется настолько хорошо, что достоин поработать в «Спортинге»: якобы клуб из Лиссабона собирался выкупить контракт Слуцкого у «Витесса» за 500 тысяч евро, но до действий так и не дошло. А сам Леонид Викторович, отвечая на вопрос о своем будущем, повеселил всех и сам не забыл посмеяться.

Если Слуцкий не едет в Лиссабон, то братья Березуцкие едут к Слуцкому в Арнем! Еще в середине ноября просочилась информация о том, что Василий и Алексей могут перебраться в Голландию и стать ассистентами своего бывшего тренера. Впрочем, чуть позже Сергей Балахнин прояснил ситуацию: пока речь идет только о стажировке. Но самое важное сейчас, что руководство «Витесса» довольно работой Слуцкого, а это значит, что российский тренер продолжит набираться опыта и набивать шишки не в тепличных условиях родной лиги, а в Европе. И просто отлично, что Леонид Викторович получает удовольствие от своей работы и не забывает веселиться.