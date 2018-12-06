Будни Леонида. Как дела у Слуцкого в «Витессе»?

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Чехия. Первая Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
ГлавнаяБлогиТренерская доля

Будни Леонида. Как дела у Слуцкого в «Витессе»?

вчера, 13:00

Вы как будто стали забывать, что у нас есть свой человек в Голландии! «Соккер.ру» исправляет несправедливость и рассказывает, как работается Слуцкому в «Витессе».

Клуб «Витесс»

«Витессом» владеет российский предприниматель Шалва Чигиринский (близкий друг и деловой партнер Романа Абрамовича), который вложил 140 миллионов евро за восемь лет, при этом лишь дважды за это время появился в клубе, что кажется голландцам очень странным. Соответствующие органы даже проводили расследование, искали источники финансирования «Витесса» и изучали связь между командой из Арнема и «Челси». Доказательств контроля «Челси» над деятельностью «Витесса» найдено не было, хотя ни для кого не секрет, что это, по сути, фарм-клуб лондонских «синих». Однако трудно доказать, что сотрудничество не взаимовыгодное, ведь «Челси» поставляет в Арнем талантливых игроков, а иной раз и засидевшихся на скамейке мастеров: всего 28 аренд из «Челси» в «Витесс», начиная с сезона-2010/2011. Из прошедших по этому маршруту футболистов выделяются Неманья Матич (сейчас – МЮ), Бертран Траоре («Лион») и Доминик Соланке («Ливерпуль»).

До Слуцкого

По ходу сезона-2017/2018 «Витесс» сменил главного тренера: Хенк Фрэзер освободил занимаемую должность, и команда доигрывала сезон под руководством клубной легенды Эдварда Стюринга, чья футбольная и тренерская карьера тесно переплетена с судьбой клуба из Арнема. Стюринг в четвертый раз в карьере возглавил «Витесс», но от приставки «исполняющий обязанности» не отделался, несмотря на финиш на шестой строчке и победу в мини-турнире за путевку в Лигу Европы. Генеральный директор Йост де Вит и технический директор Марк ван Хинтум загодя начали поиски нового главного тренера и провели интервью с несколькими кандидатами. Йост и Марк не отрицают, что Слуцкого посоветовал «один из российских друзей», но они даже под страхом пытки будут отрицать, что это назначение по линии «Челси». Известно, что у Абрамовича теплые отношения с Леонидом Викторовичем, миллиардер принимал деятельное участие в трудоустройстве Слуцкого в «Халл Сити», а потом российский тренер чисто случайно оказался в клубе, где российский капитал и влияние Романа Аркадьевича.

Команда

Согласно данным «Трансфермаркта», «Витесс» - шестая команда Голландии. В Эредивизии есть три кита: «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд». До них команде из Арнема как до Солнца. Четвертое место в этой иерархии занимает АЗ, а затем идет группа из восьми-девяти команд с примерно равными возможностями, среди них и дружина Леонида Викторовича. «Челси» прислал в его распоряжение трех игроков: опытного вратаря Эдуардо и молодых Чарли Мусонду и Джейка Кларка-Солтера. Кроме того, арендован у «Реала» Мартин Эдегор, который несколько лет назад считался невероятным вундеркиндом. Норвежец наравне с капитаном команды Брайаном Линссеном – самые дорогие футболисты «Витесса» (оценочная стоимость – 4 миллиона евро). А еще в составе есть россиянин Вячеслав Караваев, этот правый защитник знаком Слуцкому еще по работе с ЦСКА, откуда Слава ушел, не выдержав конкуренции с Марио Фернандесом.

Результаты

Лига Европы. «Витессу» не удалось пробиться в основную сетку турнира. Во втором квалификационном раунде команда Слуцкого не без труда справилась с румынским «Вииторулом», но в третьем раунде уступила «Базелю», проиграв в каждом из матчей по 0:1.

Кубок Голландии. «Витесс» уже прошел двух соперников, в том числе «Хераклес», который идет на четвертой строчке в Эредивизии. Следующая стадия – 1/8 финала, где клуб из Арнема сразится с «Козаккен Бойз». Соперник представляет третий по силе дивизион Нидерландов, да и там не блещет. Отличный шанс пробиться в четвертьфинал!

Эредивизия. После 14-ти туров «Витесс» занимает шестую строчку в турнирной таблице, при этом отстает от четвертого места всего лишь на одно очко. «Большая тройка» недосягаема, но у команды Слуцкого в этом сезоне есть хороший шанс финишировать строго за спинами «Аякса», ПСВ и «Фейеноорда». Кстати, каждому из этих соперников «Витесс» уступил, особенно чувствительным получилось домашнее фиаско от «Аякса» (0:4), но клуб из Амстердама сейчас силен, впервые за долгое время сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Но самое обидное поражение команда Слуцкого потерпела от «Экселсиора», в матче с которым считалась фаворитом, не слишком порадовала и субботняя ничья с «Эмменом», который борется за выживание. В случае победы «Витесс» уже шел бы четвертым, но шансы занять это место по итогам первого круга остаются высокими, ведь конкуренты, в отличие от «желто-черных», еще будут играть с гигантами.

Вокруг Слуцкого

Игра «Витесса» нравится голландцам: команда Слуцкого действует смело, а иногда и бесшабашно, как принято в Голландии, качественно отлажен прессинг, выход из обороны, смена позиций в атаке. С учетом короткого срока работы, текучести кадров и травм Леонид Викторович справляется. По слухам, в Португалии решили, что он справляется настолько хорошо, что достоин поработать в «Спортинге»: якобы клуб из Лиссабона собирался выкупить контракт Слуцкого у «Витесса» за 500 тысяч евро, но до действий так и не дошло. А сам Леонид Викторович, отвечая на вопрос о своем будущем, повеселил всех и сам не забыл посмеяться.

Если Слуцкий не едет в Лиссабон, то братья Березуцкие едут к Слуцкому в Арнем! Еще в середине ноября просочилась информация о том, что Василий и Алексей могут перебраться в Голландию и стать ассистентами своего бывшего тренера. Впрочем, чуть позже Сергей Балахнин прояснил ситуацию: пока речь идет только о стажировке. Но самое важное сейчас, что руководство «Витесса» довольно работой Слуцкого, а это значит, что российский тренер продолжит набираться опыта и набивать шишки не в тепличных условиях родной лиги, а в Европе. И просто отлично, что Леонид Викторович получает удовольствие от своей работы и не забывает веселиться.

Поделиться
Другие материалы по теме
Черышев вышел на поле впервые с 20 октября
04 декабря Комментарии3
СлухиЧерышев сыграет сегодня против «Эбро»
04 декабря Комментарии0
Нойштедтер своим голом принес ничью «Фенербахче»
04 декабря Комментарии3
Черышев вернулся в общую группу «Валенсии»
03 декабря ФотоКомментарии3
Караваев: «„Витесс“ - отличный старт карьеры для братьев Березуцких»
27 ноября Комментарии8
Комличенко забил уже 15 голов в чемпионате Чехии
25 ноября Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
denmig
denmig
   13 / 932
вчера в 21:58
Пончик сейчас подрабатывает экскурсоводом по кварталу красных фонарей! - звоните
+7-926-333-21-21! Недорого берет!
Persenchik
Persenchik
   484 / 932
вчера в 21:42
Почему как будто!!! Я на самом деле забыл. Не такой уж великий тренер, чтобы о нем помнить :-)
Persenchik
Persenchik ответил Jum13
   484 / 932
вчера в 21:40
Ещё смишных картинок поставь про ПАОК, например. Кто только это мусор в Европе не пинал - АЕК, ПАОК, Рапид, Санкт-Галлен, Легия и многие многие многие )))
Цска тоже часто получал от крепких командочек. :-)
nikoladolgov
nikoladolgov
   419 / 932
вчера в 17:27
Слуцкер опять к заднице Абрамовича припал губами.
борька
борька
   89 / 932
вчера в 16:28
Чемпионом англии стал, теперь голландские высоты возьмет и в Лиссабон свалит!
Sunny.
Sunny. ответил spartach n1
   193 / 932
вчера в 15:41
Отрапидили аж 2 раза))
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   40 / 932
вчера в 15:32
Ещё смишных картинок поставь про ПАОК, например. Кто только это мусор в Европе не пинал - АЕК, ПАОК, Рапид, Санкт-Галлен, Легия и многие многие многие )))
spartach n1
spartach n1
   2 / 932
вчера в 15:20
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   40 / 932
вчера в 15:15
Короч сбитый ленчик не тянет по всем фронтам,без портфеля харьковского спекулянта никчёмный физрук !
Смешно от отрапиженого слышать, чей проект в своём чемпионате плетётся на уровне Витесса )))
spartach n1
spartach n1
   2 / 932
вчера в 15:11
Короч сбитый ленчик не тянет по всем фронтам,без портфеля харьковского спекулянта никчёмный физрук !
Roger Young
Roger Young
   388 / 932
вчера в 15:09
Удачи Слуцкому. Пожалуй Витесс - это его уровень.
Faustello
Faustello
   1 / 932
вчера в 13:40
Леонид и братья усиленно тренируются.
Тур де Франс будет нашим!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100