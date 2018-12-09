Русский вратарь в Лондоне. «Челси» Гленна Ходдла-1993/94

вчера, 21:53

26 лет назад Харин перешёл из ЦСКА в «Челси», и его трансфер стал вехой в истории «синих». «Соккер.ру» вспоминает о выступлениях вратаря в дебюте его английской карьеры.

Отсчёт новой истории «Челси» нередко начинают вести от покупки клуба Романом Абрамовичем. Да полно вам. Роман Аркадьевич, конечно, сделал много, но он принёс свои миллионы, даже миллиарды, не на пепелище, а во вполне крепкий клуб. С долгами, разумеется, но мало тех, у кого не было долгов.

«Челси» вернулся в первый дивизион в 1989 году и сразу же занял пятое место. Но следующие сезоны больших радостей не доставили. «Синие» болтались во втором десятке, составляя массовку первого дивизиона, преобразованного потом в Английскую Премьер-Лигу. Председатель правления и главный акционер Кен Бэйтс задумал прорыв из болота. Но для этого нужно было поменять тренерский штаб и освежить состав.

Первым признаком перемен стала покупка вратаря сборной России, олимпийского чемпиона Сеула Дмитрия Харина. Кандидатура Дмитрия возникла во многом внезапно. Руководство решило посмотреть, как «Барселона» расправится над ЦСКА в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но вышло всё иначе. ЦСКА , уступая 0:2, обыграл «Барсу» на «Камп Ноу». Бэйтс что-то слышал о Харине, теперь он его увидел. А когда узнал, что армейскому вратарю только 24 года, дал распоряжение купить. Армейцы совершили свой подвиг 4 ноября, а уже в первой декаде декабря Дмитрий отправился в Англию. «Челси» заплатил 400 тысяч фунтов.

Новые товарищи олимпийского чемпиона

Приехав на «Стэмфорд Бридж», Дмитрий застал там ещё четверых коллег, самым авторитетным из которых был 33-летний Дэйв Бизант. До прихода в «Челси» он защищал ворота «банды психов» - «Уимблдона», который удивил тем, что взял Кубок Англии, обыграв в финале очень мощный в 1987 году «Ливерпуль». Транзитом через «Ньюкасл» Дэйв перебрался в Лондон, где обосновался член той самой «банды» Деннис Уайз.

Бизант был на хорошем счету, даже ездил со сборной Англии на весьма удачный для «Трёх львов» чемпионат мира-1990. Но при этом Дэйв отличался вполне специфическим отношением к игре - «лови, если ловится, пропускай, коль пропускается». А ещё тренеров вводила в заблуждение его походка. Бизант передвигался, слегка шатаясь, чем давал повод для подозрений. Его однажды заставили провериться на алкотестере. Вратарь был трезв, как стёклышко. Просто у него такая координация движений. 29-летний Алек Чемберлен был арендован у «Лутона», где он заиграл после безуспешных попыток устроиться в «Ипсвиче» и «Эвертоне». В «Челси» у Чемберлена тоже ничего не получилось.

30-летний Кевин Хичкок относился к числу классических вторых вратарей, готовых отдать всего себя сидению на скамейке. Сидение иной раз превращалось в дрёму, за что однажды Кевин был оштрафован. Четвертый - это 19-летний ирландец Ник Колган, только подписавший первый профессиональный контракт. Из этой четвёрки только Бизант мог составить конкуренцию вратарю сборной России. Но Дмитрия брали именно для того, чтобы он потеснил шатающегося ветерана.

Но в своём дебютном сезоне Дмитрий сыграл лишь в пяти матчах - две встречи провёл в январе и еще три на финише чемпионата. Во многом виновата смена тренеров. В январе ушёл Йан Портерфилд, видевший Дмитрия в воротах. Новый шеф Дэвид Уэбб вдруг решил разбудить Хичкока и сделать его основным.

Премьера Ходдла

Летом на «Стэмфорд Бридж» появился новый тренер. Известный, молодой, энергичный и даже играющий - 36-летний Гленн Ходдл. Бывший полузащитник сборной Англии, легенда «Тоттенхэма», футболист, достойно представлявший свою страну в «Монако». В 1991 году Ходдл вернулся в Англию, где взялся за работу со «Суиндон Таун». «Малиновки» шли на вылет из второго дивизиона, но были спасены новым тренером - итоговое девятое место выглядело чем-то фантастическим. Гленн не только руководил действиями подопечных, он ещё выходил на поле вместе с ними. Раздавал пасы, забивал.

В том сезоне, когда Харин обживался в английской столице, Ходдл вытащил «малиновок» в Премьер-Лигу. Пусть через дополнительный турнир, неважно. В финале дополнительного турнира играющий тренер забил один из четырёх мячей в ворота «Лестера».

Но в Премьер-Лиге «Суиндон» играл под руководством Джона Гормена. Гленн Ходдл летом 1993 года принял предложение «Челси». Конечно, он мечтал о «Тоттенхэме», но позвали в другой лондонский коллектив. Главное, что не в «Арсенал».

Летом команду пополнили атакующий полузащитник «Ньюкасла» Гевин Пикок, защитник Якоб Кьелдьберг из датского «Силькеборга» и невысокий нападающий Марк Стейн из «Сток Сити». Оптимальный состав по версии Ходдла выглядел так.

В воротах - Дмитрий Харин. Хичкок снова присел на лавку, а Бизант уковылял в «Саутгемптон». Справа в обороне Стив Кларк, слева - Якоб Кьельдберг. Центр обороны составили Эрланд Йонсен и Фрэнк Синклэйр либо Мал Донаги. В средней линии работали Крэйг Бёрли, Деннис Уайз, Эдди Ньютон и Невин Пикок. Да и сам Гленн Ходдл частенько скидывал тренировочный костюм и выходил им на помощь. В атаке использовались различные сочетания имевшихся в команде нападающих - Тони Каскарино, Марк Стейн, Нил Шипперли и Джон Спенсер.

Два удара по чемпиону

Дебют Ходдла разочаровал. «Челси» проиграл дома «Блэкберну» 1:2, даром что Гевин Пикок первым добился успеха. Потом ничья с «Уимблдоном», поражение от «Ипсвича». Но потом «синие» выдали серию из шести матчей без поражений, куда вошли две знаковых победы над чемпионом «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Оба раза по 1:0, но сам эффект.

А потом пришла чёрная полоса. Да такая широкая. На протяжении 11 туров, со 2 октября по 28 декабря, лондонцы не одерживали побед. Да и ничьих оказалось всего две. Вылетел «Челси» и из Кубка Лиги. Условное кресло под Ходдлом не просто дрожало, тряслось. Провальные серии не были для «синих» в диковинку. Но ведь Ходдла вытащили из «Суиндона» для того, чтобы совершить прорыв. Однако к Харину претензий не было. Скорее наоборот. Русский вратарь уже начал покорять сердца болельщиков. Хотя бы тем, что в отличие от Бизанта не бросал играть в неудачно складывавшихся матчах.

Но тут на счастье Ходдла разыгрался Марк Стейн. Южноафриканец принялся забивать в матче за матчем. Гол в ворота «Саутгемптона» принёс Марку разве что моральное удовлетворение, но точный удар в игре с «Ньюкаслом» был конвертирован в два очка. Стейн забивал на протяжении семи туров подряд и установил достижение. Оно держалось восемь лет, пока за дело не взялся Руд ван Нистелрой.

Зимнее пробуждение Стейна растормошило и остальных игроков лондонского клуба. И хотя потом «Челси» играл очень нестабильно, сезон, а вместе с ним и пост Ходдла были спасены. Нестабильно - это когда можно приложить на «Олд Траффорд» чемпиона, переиграть в отчаянной перестрелке «Тоттенхэм» и рухнуть при первом натиске «Шеффилд Уэнсдей». «Челси» финишировал 14-м, с отрицательной разницей мячей 49-53. Дмитрий Харин сыграл в 40 матчах из 42, пропустив 48 мячей. При этом в пассив нашему вратарю можно было занести разве что гостевой матч с «Эвертоном» - 2:4. Зато какую игру он выдал в матчах с «Манчестер Юнайтед». Обе встречи завершились с одинаковым счётом 1:0, и оба раза «красных дьяволов» наказывал Гевин Пикок.

На первый взгляд, молодой тренер не добился никакого прогресса. Попадать во второй десяток можно было и при Портерфилде, и при Уэббе. Но специалисты отмечали, что качество игры было иным. Особенно это чувствовалось в матчах Кубка Англии, который стал главным фронтом для лондонского клуба в том сезоне.

Разгром, за который не стыдно

Начало было так себе. Нулевая ничья с клубом из третьего дивизиона «Барнетом». Видимо, не справился «Челси» с покатым полем маленького лондонского клуба - один тайм играешь под горку, второй - наоборот. В переигровке, на безупречно ровном «Стэмфорд Бридж», старшие по классу забили четыре безответных мяча. Борьба с «Шеффилд Уэнсдей» тоже растянулась на две встречи. После ничьей в Лондоне 1:1, поездка на «Хиллсборо» многого не сулила. Но из Шеффилда «синие» вернулись со щитом. Потом на пути попадались представители первого дивизиона. «Оксфорд» был обыгран в гостях 2:1. В четвертьфинале гола Пикока оказалось достаточно для победы над «Вулверхэмптоном». Тот же Пикок положил два мяча в ворота «Лутона» и вывел «Челси» в финал. В последний раз «синие» выигрывали старейший в мире трофей в 1970 году. Потом было отличное продолжение в виде выигрыша Кубка кубков. С тех пор лондонский клуб ни разу не претендовал ни на один трофей. И вот теперь такой шанс!

А в финале их поджидал «Манчестер Юнайтед». Который снова стал чемпионом, но был очень зол на столичный коллектив за два проигрыша в чемпионате. Да и лишних трофеев для Алекса Фергюсона никогда не существовало. Битва на «Уэмбли» обещала быть жаркой.

В первом тайме «Челси» ни в чём не уступал чемпиону и даже превосходил его. Пикок выманил Петера Шмейхеля из ворот, но не попал в цель. Тот же Гевин угодил в перекладину. Один гол мог всё изменить. « МЮ » же, подобно опытному боксёру, отмахивался от джебов и готовил мощный удар. Который последовал после 60-й минуты, когда «синие» изрядно устали. Рывок Денниса Ирвина в штрафную был остановлен Синклэйром с нарушением правил. Эрик Кантона мастерски переиграл Харина. Прошло 6 минут, и снова пенальти, и снова в ворота «Челси». И опять Синклэйр. Упустил Фрэнк Андрея Канчельскиса, пришлось сбивать. Второй пенальти Кантона был точной копией первого.

Отыграть два мяча в таком матче было немыслимо. А «красные дьяволы» отправились добивать соперника. На последней минуте Марк Хьюз после небрежной скидки несчастного Синклэйра положил мяч в дальний от Дмитрия угол. Перед самым финальным свистком три игрока в красных футболках вышли против Харина, и Брайан Макклэйр подвёл черту - 4:0. Кубок уехал в Манчестер. А «Челси» показал себя бойцом, который еще способен на многое. Равно, как и его вратарь. Дмитрий не стал основоположником моды иностранных стражей ворот в Премьер-Лиге, но общую тенденцию поддержал. В финале он хоть и пропустил четыре мяча, но ни одного вратарского среди них не было.