Птица Феникс. «Пахтакор» Иштвана Секеча-1982

05 декабря 2018, 12:45

В августе 1979 года в небе над Днепропетровском произошла страшная трагедия. Столкнулись два самолёта. Погибли все, кто находился на их бортах. В том числе и направлявшаяся в Минск команда «Пахтакор».

Иммунитет от вылета

Жертвами катастрофы стало большинство футболистов основного состава. Команду нужно было собирать заново. Наша огромная страна не осталась равнодушной к гибели лучшей команды Узбекистана. Клубы из других регионов командировали в Ташкент игроков. «Спартак» отправил в «Пахтакор» Валерия Глушакова, московское «Динамо» - Андрея Якубика и Алексея Петрушина, минское - Петра Василевского, тбилисцы - Зураба Церетели, «Черноморец» - Владимира Нечаева. Это только первые имена, пришедшие в голову. Вместе с теми, кого не оказалось на злополучном рейсе - Александром Яновским, Анатолием Могильным, молодыми Геннадием Денисовым и Константином Новиковым, предстояло создать новый «Пахтакор».

Федерация футбола СССР тоже пошла навстречу. Ташкентский клуб получил иммунитет от вылета на два с половиной года, - вне зависимости от места, занятого по итогам чемпионата, «Пахтакор» оставался в высшей лиге. Эта мера спасла ташкентцев в 1981 году, когда стали последними, 18-ми. Но начиная с 1982-го, иммунитет уже не действовал. И перед тренером Иштваном Секечем была поставлена задача - сохранить прописку в элите.

Иштван Секеч, которому 3 декабря исполнилось 79 лет, принадлежит к замечательной плеяде советских футбольных венгров. Маленькое Закарпатье, вошедшее в СССР после Великой Отечественной войны, подарило нашему футболу столько личностей - игроков и тренеров: Йожеф Сабо, Фёдор Медвидь, Иштван Секеч, Иосиф Беца, Золтан Милес, Василий Рац, отец и сын Ковачи - Дезидерий и Валентин, - далеко не полный список. Иштван Секеч, в прошлом футболист ЦСКА и «Черноморца», несколько лет отработал в «Памире», потом вывел в высшую лигу львовские «Карпаты». Возможно, опыт работы в Душанбе и знание среднеазиатской специфики стали причинами приглашения Секеча в Ташкент. Помощником Иштвана Йожефовича стал знаменитый Гиля - легенда «Спартака» Галимзян Хусаинов.

Спортивная республика

Руководитель Советского Узбекистана Шараф Рашидов любил спорт и делал очень много для его развития. Республика стала пионером развития женского хоккея на траве - основу сборной СССР составляли спортсменки из «Андижанки» и «Политотдела». В жарком Ташкенте развивали и хоккей с шайбой. Был создан клуб «Бинокор», игравший в первой лиге. Причём большую часть команды составляли не «варяги», а местные парни. Но главной любовью Шарафа Рашидовича был, конечно, футбол. В высшей лиге играл «Пахтакор». В первую лигу пробилась команда из Джизака - малой родины республиканского лидера, - «Бустон». В 1982-м на её базе была создана команда ТуркВо, которая при всём своём армейском статусе получила не банальное имя СКА , а оригинальное - «Звезда». И целая зона второй лиги, где выделялись сильные клубы «Навбахор» (Наманган) и «Нефтяник» (Фергана). Но даже при таком базисе «Пахтакор» не мог опираться исключительно на своих воспитанников: Геннадия Денисова, Марата Кабаева (отец выдающейся гимнастки), Хусана Байметова, Ислама Ахмедова, Константина Новикова, Игоря Иванова. Нужны были кадры из других регионов. Прикипел к Ташкенту вратарь Александр Яновский. Остались «командированные» Андрей Якубик и Алексей Петрушин. Из соседнего Таджикистана подтянулся Нуритдин Амриев, вернулся с Украины Мустафа Белялов. Из «Кайрата», а это дерзко, учитывая сложные отношения флагманов двух республик, перешёл Дмитрий Огай. Перед началом сезона-1982 «Пахтакор» укрепил оборону. Приехали два ленинградца: Валерий Якимцов и Сергей Бондаренко, а из свердловского «Уралмаша» - Александр Журавлёв. Но даже после этих изменений клуб из Ташкента выглядел участником борьбы за выживание и потенциальным неудачником чемпионата-82. На пессимистов не повлияло даже успешное выступление в Кубке СССР . Команда Секеча стала победителем зонального турнира, оставив за бортом ЦСКА , а потом дошла до четвертьфинала, где только в серии пенальти уступила «Торпедо».

Аппетит, пришедший во время еды

Матчем с «Торпедо» ташкентцы начинали новый чемпионат. Выстояла команда на Восточной. Нулевая ничья. А потом предстояла поездка во Львов в гости ... к ЦСКА . Армейцы решили начать сезон не в манеже, а на открытом воздухе. Усилившийся Игорем Пономарёвым, Олегом Тараном, Геннадием Штромбергером и Валентином Ковачем столичный коллектив ничем не смог ответить на гол Константина Новикова. Молодой нападающий «Пахтакора», заменивший приболевшего Якубика, поразил ворота своего однофамильца Валерия на 11-й минуте. Три очка на выезде - отличный результат для команды, ранее более чем скромно выглядевшей в гостях.

Андрей Якубик вышел на поле только в третьем туре против «Шахтёра», появившись со скамейки. Новиков и Якимцов к тому времени уже забили по мячу. Гости смогли только сократить отставание. А после победы над «Кубанью» в четвертом туре - дубль сделал Нуритдин Амриев, последний клуб чемпионата-81 возглавил таблицу нового первенства.

В Днепропетровске «Пахтакор» выстоял 0:0, и только в шестом туре познал горечь поражения, уступив новичку лиги «Металлисту» 0:2. В игре с «Нефтчи» наконец-то пришли голы к Якубику. Андрей Александрович забил два, а третий мяч на счету Журавлёва. «Пахтакор» снова первый. Сначала один, а после двух ничьих - с кутаисцами и самым принципиальным соперником «Кайратом», - ташкентцы делили вершину с «Араратом».

С тревогой ожидали в Ташкенте визит в Москву к «Спартаку». Тем более что получил травму опытный вратарь Яновский. Секеч доверил место в воротах юному Анвару Рашидову (не внуку, как говорила людская молва, а всего лишь однофамильцу руководителя Узбекистана). Но 21-летний голкипер отработал надёжно, и «Спартак» в третий раз подряд довольствовался нулевой ничьей на своём поле. Зато с «Динамо» гости расклеились, хотя Якубик забил родному клубу уже в дебюте. Валерий Газзаев и его молодые товарищи Андрей Шевцов и Гоча Ткебучава ответили тремя точными ударами.

Даже самые отчаянные оптимисты не строили иллюзий по поводу чемпионства. Но о высоком месте можно было помечтать. Тем более что наступило лето - союзник ташкентцев. Не каждый соперник выдержит сорокоградусную жару. «Пахтакор» хорошо выглядел дома, чего стоит уверенная победа над тбилисским «Динамо», но в гостях проиграл и «Черноморцу», и киевскому «Динамо». Первый круг команда заканчивала домашними встречами с «Зенитом» и минским «Динамо».

«Зенит» был разгромлен со счётом 5:0. Якубик забил четыре мяча на любой вкус, ещё один мяч провёл юный Виталий Жилкин. Болельщики рассчитывали на продолжение феерии и с Минском. Но динамовцы, будущие чемпионы того сезона, грамотно построили игру на выезде и сумели совершить чудо - разбить «Пахтакор» на одноимённом стадионе со счётом 3:0. Первый круг ташкентцы завершили на шестой позиции.

Мастера большого спорта

Второй круг, возможно, был не столь ярок. «Пахтакор» уверенно брал свои очки дома, но весьма скромно выглядел за пределами родной республики. Конечно, были и исключения. Например, победа в Ленинграде или ничья в Минске. И наоборот. Ожидалось, что ташкентцы дадут бой киевскому «Динамо», а мячи побывали только в воротах Яновского. Снова хорошо сыграли ташкентцы с московскими коллективами. У «Спартака» дома выиграли 2:0, а у «Динамо» - 3:0. Все пять мячей в этих матчах забил Андрей Якубик, который с 23 голами стал лучшим бомбардиром первенства. В 32 года. Очень хороший сезон провёл Мустафа Белялов, получивший приглашение в олимпийскую сборную.

«Пахтакор» завершил сезон на шестом месте, что дало футболистом право стать мастерами спорта. Мало кто из того состава носил почётное в те времена звание - Яновский, Бондаренко, да и всё. Якубик с Петрушиным были к тому времени мастерами спорта международного класса.

Кроме того, «Пахтакор» повторил свой лучший результат 1962 года - шестое место. Очень хороший результат, особенно на фоне прошлого сезона. Можно было задуматься и о чём-то более заманчивом. И в большей части сезона-83 «хлопкоробы» выглядели достойно.

Но осенью 1983 года умер Шараф Рашидов. И началось. Узбекское дело, ушлые Гдлян с Ивановым и всё прочее. Республики стало не до футбола, а хоккей в Узбекистане вообще загнулся. Но это тема для других сайтов.