Птица Феникс. «Пахтакор» Иштвана Секеча-1982

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
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Птица Феникс. «Пахтакор» Иштвана Секеча-1982

05 декабря 2018, 12:45

В августе 1979 года в небе над Днепропетровском произошла страшная трагедия. Столкнулись два самолёта. Погибли все, кто находился на их бортах. В том числе и направлявшаяся в Минск команда «Пахтакор». 

Иммунитет от вылета

Жертвами катастрофы стало большинство футболистов основного состава. Команду нужно было собирать заново. Наша огромная страна не осталась равнодушной к гибели лучшей команды Узбекистана. Клубы из других регионов командировали в Ташкент игроков. «Спартак» отправил в «Пахтакор» Валерия Глушакова, московское «Динамо» - Андрея Якубика и Алексея Петрушина, минское - Петра Василевского, тбилисцы - Зураба Церетели, «Черноморец» - Владимира Нечаева. Это только первые имена, пришедшие в голову. Вместе с теми, кого не оказалось на злополучном рейсе - Александром Яновским, Анатолием Могильным, молодыми Геннадием Денисовым и Константином Новиковым, предстояло создать новый «Пахтакор».

Федерация футбола СССР тоже пошла навстречу. Ташкентский клуб получил иммунитет от вылета на два с половиной года, - вне зависимости от места, занятого по итогам чемпионата, «Пахтакор» оставался в высшей лиге. Эта мера спасла ташкентцев в 1981 году, когда стали последними, 18-ми. Но начиная с 1982-го, иммунитет уже не действовал. И перед тренером Иштваном Секечем была поставлена задача - сохранить прописку в элите.

Иштван Секеч, которому 3 декабря исполнилось 79 лет, принадлежит к замечательной плеяде советских футбольных венгров. Маленькое Закарпатье, вошедшее в СССР после Великой Отечественной войны, подарило нашему футболу столько личностей  - игроков и тренеров: Йожеф Сабо, Фёдор Медвидь, Иштван Секеч, Иосиф Беца, Золтан Милес, Василий Рац, отец и сын Ковачи - Дезидерий и Валентин, - далеко не полный список. Иштван Секеч, в прошлом футболист ЦСКА и «Черноморца», несколько лет отработал в «Памире», потом вывел в высшую лигу львовские «Карпаты». Возможно, опыт работы в Душанбе и знание среднеазиатской специфики стали причинами приглашения Секеча в Ташкент. Помощником Иштвана Йожефовича стал знаменитый Гиля - легенда «Спартака» Галимзян Хусаинов.

Спортивная республика

Руководитель Советского Узбекистана Шараф Рашидов любил спорт и делал очень много для его развития. Республика стала пионером развития женского хоккея на траве - основу сборной СССР составляли спортсменки из «Андижанки» и «Политотдела». В жарком Ташкенте развивали и хоккей с шайбой. Был создан клуб «Бинокор», игравший в первой лиге. Причём большую часть команды составляли не «варяги», а местные парни. Но главной любовью Шарафа Рашидовича был, конечно, футбол. В высшей лиге играл «Пахтакор». В первую лигу пробилась команда из Джизака - малой родины республиканского лидера, - «Бустон». В 1982-м на её базе была создана команда ТуркВо, которая при всём своём армейском статусе получила не банальное имя СКА, а оригинальное - «Звезда». И целая зона второй лиги, где выделялись сильные клубы «Навбахор» (Наманган) и «Нефтяник» (Фергана). Но даже при таком базисе «Пахтакор» не мог опираться исключительно на своих воспитанников: Геннадия Денисова, Марата Кабаева (отец выдающейся гимнастки), Хусана Байметова, Ислама Ахмедова, Константина Новикова, Игоря Иванова. Нужны были кадры из других регионов. Прикипел к Ташкенту вратарь Александр Яновский. Остались «командированные» Андрей Якубик и Алексей Петрушин. Из соседнего Таджикистана подтянулся Нуритдин Амриев, вернулся с Украины Мустафа Белялов. Из «Кайрата», а это дерзко, учитывая сложные отношения флагманов двух республик, перешёл Дмитрий Огай. Перед началом сезона-1982 «Пахтакор» укрепил оборону. Приехали два ленинградца: Валерий Якимцов и Сергей Бондаренко, а из свердловского «Уралмаша» - Александр Журавлёв. Но даже после этих изменений клуб из Ташкента выглядел участником борьбы за выживание и потенциальным неудачником чемпионата-82. На пессимистов не повлияло даже успешное выступление в Кубке СССР. Команда Секеча стала победителем зонального турнира, оставив за бортом ЦСКА, а потом дошла до четвертьфинала, где только в серии пенальти уступила «Торпедо».

Аппетит, пришедший во время еды

Матчем с «Торпедо» ташкентцы начинали новый чемпионат. Выстояла команда на Восточной. Нулевая ничья. А потом предстояла поездка во Львов в гости ... к ЦСКА. Армейцы решили начать сезон не в манеже, а на открытом воздухе. Усилившийся Игорем Пономарёвым, Олегом Тараном, Геннадием Штромбергером и Валентином Ковачем столичный коллектив ничем не смог ответить на гол Константина Новикова. Молодой нападающий «Пахтакора», заменивший приболевшего Якубика, поразил ворота своего однофамильца Валерия на 11-й минуте. Три очка на выезде - отличный результат для команды, ранее более чем скромно выглядевшей в гостях.

Андрей Якубик вышел на поле только в третьем туре против «Шахтёра», появившись со скамейки. Новиков и Якимцов к тому времени уже забили по мячу. Гости смогли только сократить отставание. А после победы над «Кубанью» в четвертом туре - дубль сделал Нуритдин Амриев, последний клуб чемпионата-81 возглавил таблицу нового первенства.

В Днепропетровске «Пахтакор» выстоял 0:0, и только в шестом туре познал горечь поражения, уступив новичку лиги «Металлисту» 0:2. В игре с «Нефтчи» наконец-то пришли голы к Якубику. Андрей Александрович забил два, а третий мяч на счету Журавлёва. «Пахтакор» снова первый. Сначала один, а после двух ничьих  - с кутаисцами и самым принципиальным соперником «Кайратом», - ташкентцы делили вершину с «Араратом».

С тревогой ожидали в Ташкенте визит в Москву к «Спартаку». Тем более что получил травму опытный вратарь Яновский. Секеч доверил место в воротах юному Анвару Рашидову (не внуку, как говорила людская молва, а всего лишь однофамильцу руководителя Узбекистана). Но 21-летний голкипер отработал надёжно, и «Спартак» в третий раз подряд довольствовался нулевой ничьей на своём поле. Зато с «Динамо» гости расклеились, хотя Якубик забил родному клубу уже в дебюте. Валерий Газзаев и его молодые товарищи Андрей Шевцов и Гоча Ткебучава ответили тремя точными ударами.

Даже самые отчаянные оптимисты не строили иллюзий по поводу чемпионства. Но о высоком месте можно было помечтать. Тем более что наступило лето - союзник ташкентцев. Не каждый соперник выдержит сорокоградусную жару. «Пахтакор» хорошо выглядел дома, чего стоит уверенная победа над тбилисским «Динамо», но в гостях проиграл и «Черноморцу», и киевскому «Динамо». Первый круг команда заканчивала домашними встречами с «Зенитом» и минским «Динамо».

«Зенит» был разгромлен со счётом 5:0. Якубик забил четыре мяча на любой вкус, ещё один мяч провёл юный Виталий Жилкин. Болельщики рассчитывали на продолжение феерии и с Минском. Но динамовцы, будущие чемпионы того сезона, грамотно построили игру на выезде и сумели совершить чудо - разбить «Пахтакор» на одноимённом стадионе со счётом 3:0. Первый круг ташкентцы завершили на шестой позиции.

Мастера большого спорта

Второй круг, возможно, был не столь ярок. «Пахтакор» уверенно брал свои очки дома, но весьма скромно выглядел за пределами родной республики. Конечно, были и исключения. Например, победа в Ленинграде или ничья в Минске. И наоборот. Ожидалось, что ташкентцы дадут бой киевскому «Динамо», а мячи побывали только в воротах Яновского. Снова хорошо сыграли ташкентцы с московскими коллективами. У «Спартака» дома выиграли 2:0, а у «Динамо» - 3:0. Все пять мячей в этих матчах забил Андрей Якубик, который с 23 голами стал лучшим бомбардиром первенства. В 32 года. Очень хороший сезон провёл Мустафа Белялов, получивший приглашение в олимпийскую сборную.

«Пахтакор» завершил сезон на шестом месте, что дало футболистом право стать мастерами спорта. Мало кто из того состава носил почётное в те времена звание - Яновский, Бондаренко, да и всё. Якубик с Петрушиным были к тому времени мастерами спорта международного класса.

Кроме того, «Пахтакор» повторил свой лучший результат 1962 года - шестое место. Очень хороший результат, особенно на фоне прошлого сезона. Можно было задуматься и о чём-то более заманчивом. И в большей части сезона-83 «хлопкоробы» выглядели достойно.

Но осенью 1983 года умер Шараф Рашидов. И началось. Узбекское дело, ушлые Гдлян с Ивановым и всё прочее. Республики стало не до футбола, а хоккей в Узбекистане вообще загнулся. Но это тема для других сайтов.

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Все комментарии
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   119 / 932
вчера в 22:49
хорошая статья !!!👌 по больше бы таких ....
BDA8181
BDA8181 ответил Олег Лыткин
   325 / 932
вчера в 15:14
Бред какой-то. Чем-то можете подтвердить ваше утверждение или хайли лайкли?
есть такой миф в народе.
Ravshan878
Ravshan878 ответил mugik1973
   27 / 932
05 декабря в 22:36
Да у меня тоже раньше не было .Через ютуб смотрим. Но не очень хорошо, интернет плохо работает.
mugik1973
mugik1973 ответил mugik1973
   248 / 932
05 декабря в 22:27
А как смотрел матч Краснадар Ростов. Этот матч по матч премьер показывали, канал который у меня не показывает
mugik1973
mugik1973 ответил Ravshan878
   248 / 932
05 декабря в 22:25
В 17 школе учился внук первого президента Узбекистана
mugik1973
mugik1973 ответил Ravshan878
   248 / 932
05 декабря в 22:24
Я учился в 145 школе
Ravshan878
Ravshan878 ответил mugik1973
   27 / 932
05 декабря в 22:22
Нет нет в 75 школе Этот массив Октябрь. 110 возле ЦУМА. Там племянники учились. 110 , 17 ,50 Классный школы. А ты сам где учился.??.
mugik1973
mugik1973 ответил Ravshan878
   248 / 932
05 декабря в 22:00
Значит ты в 110 школе учился
Ravshan878
Ravshan878 ответил mugik1973
   27 / 932
05 декабря в 21:55
Ещё раз привет. ) Ну правильно вот почти рядышком. )) Я начал заниматься футбольном школе Пахтакор 1975 году Моим первым тренером был Равшан Юнусов и Вали Ташмухомедов .А потом нас перевели ДЮСШ -2 .) Там так нас Колосников Юрий Федорович принял. Вот он царственое небесное классный тренером был.Да истории не забудешь некогда.
mugik1973
mugik1973 ответил Ravshan878
   248 / 932
05 декабря в 20:29
Здорово. В каком секторе находился не помню. Мне тогда 9 лет был, я с отцом на стадионе был. Сидели с правой стороны от правительственной ложи.
Ravshan878
Ravshan878 ответил mugik1973
   27 / 932
05 декабря в 19:54
Привет земляк .)) Я с ребятами в 36 секторе матча наблюдали .Погода очень жарко было .5 гол Виталий ЖИЛКИН забил .До сих пор помню как он с мячом убежал.,прямо в центре поле. ))) Ну ладно там Краснодар и Ростоа играет .ПОКА!
Ravshan878
Ravshan878
   27 / 932
05 декабря в 19:33
Да к сожаление мой родной ПАХТАКОРА 79.нету с нами 39 лет .)) Кто то из вас хочет узнать причины падения самолёта зайдите на сайт ПАХТАКОР 79 там подробно инфу получите .)))
mugik1973
mugik1973
   248 / 932
05 декабря в 19:18
А я присутствовал на матче Пахтакор и зенит, где последние проиграли счетом 5:0,а Якубик забил четыре мяча
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Алексей Солдатов
   143 / 932
05 декабря в 18:37
Занимательная статья! Про братство народов и имунетет! А вообще ПАХТАКОР, забавное название клуба)
В переводе с узбекского = Хлопкороб
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   143 / 932
05 декабря в 18:28
Спасибо, дорогие читатели! 80-е годы - это действительно огромный пласт, увы незаслуженно забытый. Я, хорошо помнящий это время, хочу о нём рассказать. 70-е тут сложнее, я тогда маленьким был)).
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 932
05 декабря в 18:06
Респект и уважуха автору! 1980-е были великой декадой, пусть и не жил тогда, но мне они по моим знаниям и рассказам старших представляются, пожалуй, последней эпохой, когда доброе имя и честь было важнее бабла и хайпа.

Сам фан Формулы-1, могу сказать, что имена в 80-е были огого: Пике, Ройтеман, Мэнселл, Лауда, Кеке Росберг, Сенна, Прост, Патрезе, Альборето, Жиль Вильнёв, Пирони, ветераны Фиттипальди и Андретти, молодые Херберт и Алези. Тогдашние середняки Ф1 были тоже очень колоритны. Нынешним Грожану или Пересу далеко чисто по антуражу до Гужельмина, Капелли и Ларини. Конечно, 99% этих имён тут, кроме меня, никто не слышал, но прям прошибло =)))

И на этой волне статьи о футболе 80х - великое дело! А то как же надоело читать одно и то же: пупсики, зулусы, паредесы и тд. Ждём про 1970е, 1960е и так далее)
Правдин Семён
Правдин Семён
   82 / 932
05 декабря в 17:01
Спасибо за статью!
Алексей Солдатов
Алексей Солдатов
   549 / 932
05 декабря в 16:56
Занимательная статья! Про братство народов и имунетет!
А вообще ПАХТАКОР, забавное название клуба)
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил mihaluch
   143 / 932
05 декабря в 15:33
Ни какого столкновения не было, самолёт с "Пахтакором" сбили наши доблестные ракетчики. Просто по вине диспетчера лайнер подошёл близко к самолёту на котором Брежнев летел на отдых в Крым.
Бред какой-то. Чем-то можете подтвердить ваше утверждение или хайли лайкли?
mihaluch
mihaluch
   899 / 932
05 декабря в 15:27
Ни какого столкновения не было, самолёт с "Пахтакором" сбили наши доблестные ракетчики. Просто по вине диспетчера лайнер подошёл близко к самолёту на котором Брежнев летел на отдых в Крым.
dilshod79
dilshod79
   545 / 932
05 декабря в 14:06
Автор спасибо большое!
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