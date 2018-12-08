Возвращение «Голубой луны». «Манчестер Сити» Кевина Кигана в сезоне-2002/03

вчера, 13:45

Soccer.ru рассказывает о том, каким был нынешний лидер английской Премьер-Лиги до того, как стать богатым.

В современном английском футболе есть два клуба, которых не слишком жалуют болельщики других команд. Считают их выскочками, баловнями судьбы, содержанками богатых дяденек, безродными купцами, решившими приобрести дворянские титулы. Уже несколько забылось выражение «силиконовая команда», гулявшее в прошлом десятилетии. Это еще не полный список того, что можно прочитать и услышать. Болельщиков же, особенно зарубежных, сплошь записывают в глорихантеры. Эти два клуба играют в центральном матче 16-го тура.

Конечно, перечисленные выше упрёки, при всей их гипертрофированности, имеют под собой почву. Но большие деньги проливались не только на «Челси» и «Манчестер Сити», да и ковровой селекцией занимались не только они. Однако два эти проекта, кого-то радующие, кого-то раздражающие, состоялись. И, наверное, не только из-за больших вливаний. Тот же «Манчестер Сити», прежде чем попасть в «гарем» к шейху Мансуру побывал в руках беглого таиландского премьера по имени Таксин Чиннават. И что-то нет никакой уверенности, что «Сити» бы так расцвёл, останься он в собственности Таксина. Наоборот, имеется стойкое ощущение, что «горожане» бы играли сегодня не с «Челси», а с «Куинз Парк Рейнджерс». Который является хорошим примером того, как нельзя развивать клуб. Ладно, оставим альтернативную историю фантастам.

Насчёт глорихантерства. А у кого его нет. Богатых и успешных любить легко. Во время славных периодов к клубу приклеивается много попутчиков. Но многие из них остаются верными и потом, когда их любимая команда не только катается, но и возит саночки. Например, немалая часть наших болельщиков «Ливерпуля» стали таковыми в 70-е или 80-е. Но вот почти тридцать лет они ждут следующего чемпионства любимой команды.

«Челси», ещё не будучи «силиконовым», был вполне сильной и приятной на вид командой, за которую не грех было и болеть. Но чтобы поддерживать «Манчестер Сити» лет так двадцать назад, нужно было быть либо жителем Манчестера, либо мазохистом. Ибо не было в английском футболе тех лет ничего несуразнее «Сити». Постоянные схватки в верхах, смены руководства, а вместе с ними и смены векторов развития. Тренерам били по рукам, особенно жаль Питера Рида. Хаотичная кадровая политика. Долги росли как снежный ком. Команда ни на что не претендовала, в основном боролась за выживание. И бывало, проигрывала в этой борьбе. В конце 90-х «Манчестер Сити» вылетел аж во второй дивизион.

Надо сказать, что в городе это событие было воспринято драматично. Как бы ни был силён и славен «Манчестер Юнайтед», а большинство жителей города находились под сенью «Голубой луны». Нет, это не то, о чём многие подумали. Клубные цвета никакого отношения к людям нетрадиционной ориентации не имеют. Эти самые приватизировали цвета радуги. А «Сити» одевался в голубое чуть ли не со дня своего основания. Неофициальным гимном клуба считается песня «Голубая луна». Но не та, которую когда-то пели Борис Моисеев и Николай Трубач. Кроме того, маскотом клуба служит весёлый лунатик по имени Мунчестер. И когда «Сити» рухнул из высшего дивизиона во второй, одна городская газета вышла с оглавлением «Голубая луна закатилась. Поможем ей взойти».

Миссия Бернстайна

Очень вовремя пришёл к власти Дэвид Бернстайн. Понимание того, что падать дальше нельзя, было у многих. Но только Бернстайн знал, как совершить разворот. Были погашены некоторые долги, в клубе навели элементарный порядок. Более того, Бернстайн начал строительство нового стадиона. Команда же в два прыжка преодолела путь из второго дивизиона в Премьер-Лигу. Но там сорвалась и снова вылетела. И вот тогда в руководстве поняли, что без укрепления состава и на морально-волевых далеко не уедешь. Нужно было собирать новую команду, которая была доверена Кевину Кигану.

Прекрасный футболист «Ливерпуля», «Гамбурга» и сборной Англии уже доказал, что является сильным тренером. Прежде всего своей работой в «Ньюкасле». В конце 90-х Кевин помогал старику Мохаммеду Аль-Файеду вытаскивать «Фулхэм» из подвала на свет Божий. За этим занятием его застал звонок из Федерации футбола Англии с предложением возглавить многострадальную сборную Англии. Которая, увы, и с Киганом осталась такой же многострадальной. После неудачи на Евро-2000 «могучий Мышонок» (прозвище закрепилось за Кевином в середине 70-х) взял творческую паузу. Но отдых прервало приглашение Бернстайна.

Сложностей с возвращением в Премьер-Лигу не возникло. «Сити» досрочно выиграл турнир в первом дивизионе, не добрав одного очка до сотни и наколотив больше ста мячей. Теперь нужно было сдать экзамен на состоятельность в элите. А для этого требовалось серьёзное укрепление состава. В усилении нуждались все линии.

Лоскутное одеяло

Никки Уивер, наверное, был самым талантливым английским вратарём, заигравшим во второй половине 90-х. Но при этом он был очень хрупким. Не было года, чтобы он не получал травм. Бедные колени Никки покрылись шрамами от операций, настоящие связки были заменены синтетическими, а сам вратарь пропустил половину сезона и должен был лечиться ещё столько же. И тут Киган с Бернстайном решились на дерзкий шаг - вернули в Манчестер Петера Шмейхеля. Легенда «Юнайтед» в воротах «Сити»? Но Петер, с которым однажды поступили несправедливо, довольно быстро согласился. Поставил единственное условие - зачислить в клубную академию своего сына Каспера. Уже по ходу сезона в команде появился, но так и не сыграл другой ветеран - Тим Флауэрс.

Заново была скроена оборона, где сохранили свои места Ричард Данн и Стив Хауи, игравший у Кигана в «Ньюкасле». Пришли два темнокожих француза Давид Соммей и Сильвен Дистен, появился очень толковый китаец Сунь Чжи-Хай, на левый фланг был куплен датчанин Никлас Йенсен. Соммей как-то потерялся, а остальные новички пришлись ко двору, составив мощную пятёрку защитников. В центре поля ключевая роль была отведена купленному у «Лиона» камерунцу Марку-Вивьену Фоэ. Чуть ближе к атаке действовали израильтянин Эял Беркович и алжирец Али Бенарбия. В ближайшем резерве находился молодой и пока смирный Джоуи Бартон. Другой воспитанник клуба Шон Райт-Филлипс, приёмный сын знаменитого Иана Райта, играл на флангах, преимущественно на правом. В первом дивизионе голы уверенно штамповал Шон Гоатер, уроженец Бермудских Островов и воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его поддерживали шустрый Даррен Хаккерби и возрастной костариканец Поло Ванчопе, известный как «Тощий». Футболист с какой-то особенной манерой бега.

Но для Премьер-Лиги нужен был более сильный форвард. И руководство пошло на рискованный шаг – вернуло в Англию Николя Анелька. И Бернстайн, и Киган отдавали себе отчёт, что француз – это человек-скандал, который любит ругаться, всех учить, посылать. А ещё он склонен к перемене мест. Но для того, чтобы закрепиться в АПЛ , нужен был сильный нападающий, которым Анелька являлся несмотря на все свои недостатки.

Как видим, состав представлял лоскутное одеяло, сшитое Киганом на скорую руку. В команду пришли состоявшиеся люди, каждый со своим сложившимся взглядом на футбол. Теперь их нужно было привести к общему знаменателю, сделать из этих ингредиентов нечто единое. Уже по ходу сезона. Как вы могли заметить, англичан в «Сити» было маловато. Хауи, Райт-Филлипс, Хаккерби, Бартон, два вратаря Нэш и Уивер, плюс ирландец Ричард Данн и Гоатер, который по сути англичанин. Остальные - футболисты из дальнего зарубежья. Многие франкоязычные. Однако говорить по-французски в раздевалке было запрещено.

Целый год на качелях

«Горожане» начинали сезон матчем в Лидсе. Местный клуб, наделавший шуму на рубеже веков, постепенно приходил в негодность, - начинала чувствоваться нехватка средств. Но команда ещё не разбежалась, да и рука тренера Терри Венейблса чувствовалась. «Лидс» уверенно раскатал новичка Премьер-Лиги 3:0. Ник Бармби и Марк Видука забили в первом тайме, а Робби Кин подвёл итог на 80-й минуте.

Победу над «Ньюкаслом» получили благодаря голу Даррена Хаккерби. А потом пошли качели. В гостях «Сити» выглядел неважно, но дома мог показать зубы. Хотя в какой-то момент показалось, что команда снова будет биться за выживание. В конце сентября «Ливерпуль» прихлопнул хозяев на «Мейн Роуд» 3:0. Все три мяча в ворота Шмейхеля положил Майкл Оуэн. Потом последовали поражения 0:2 в Саутгемптоне и 0:3 от «Челси».

Очень старался «Сити» ни в чём не уступить лондонцам. И не уступил бы, если бы встреча длилась 70 минут. А потом два гола Джанфранко Дзолы и точное попадание Джимми Хасселбайнка отправили команду Кигана в зону вылета.

Но эти неудачи имели терапевтическое действие. После серии из трёх поражений последовала связка из трёх побед. Сначала были обыграны в гостях «Бирмингем Сити» и «Вест Бромвич» – 2:0 и 2:1. Причём без Шмейхеля. Ворота защищал Карло Нэш. Большой датчанин вернулся в строй к матчу с клубом, в котором он провёл свои лучшие годы. Манкунианское дерби началось стремительно. К восьмой минуте команды обменялись голами – забили Николя Анелька и Оле-Гуннар Сульшер. «Юнайтед» постарался было указать номинальным хозяевам, где их место. Шмейхель не позволил - спас в нескольких опасных ситуациях. А в середине первого тайма грубо ошибся Гари Невилл – отдавал мяч назад вратарю и сделал подарок Гоатеру. Не пожалел Шон родной клуб. В начале второго тайма Невилл-старший привёз ещё один гол, который тоже записал на свой счёт Гоатер. «Сити» впервые за 13 лет выиграл в дерби и поднялся на 12-е место. После такого праздника можно было и дома «Чарльтону» проиграть.

Но потом жизнь на качелях продолжилась. Яркие матчи чередовались с неважными. Анелька и играл, и вёл себя хорошо. Немало забивал, оправдывал своё приглашение. А в январе голубую футболку примерил Робби Фаулер - невероятно талантливый нападающий, но столь же невероятно хрупкий. В «Ливерпуле» устали ждать, когда Робби залечит свои болячки. В «Лидсе» Фаулер начал было неплохо, пока не сломался в очередной раз. Теперь ему предстояло снова перезапустить карьеру. Но уже в Манчестере.

К ответному дерби на «Олд Траффорд» команда Кигана пришла десятой. «Юнайтед» вёл преследование убежавшего в отрыв «Арсенала», уступая лидеру 6 очков. Не смог выйти на некогда родной стадион Шмейхель, место в воротах занял Карло Нэш. На 18-й минуте Руд ван Нистелрой, потерявший счёт своим голам, вывел хозяев вперёд. Но бермудский мститель Гоатер в концовке украл у команды Фергюсона победу. В уже добавленное время Шон чувствовал себя обворованным. Судья по известной только ему причине не засчитал гол в ворота МЮ . Ничья 1:1.

После столь удачной игры с соседями самое время было дать бой «Арсеналу». Тем более в матче первого круга, который проходил в Лондоне, «Сити» выглядел вполне достойно – уступил 1:2. Но на «Мэйн Роад» манкунианцы развалились. К 20-й минуте в воротах Нэша побывало четыре мяча. Киган грустно взирал, как «канониры» унижали его команду. Во втором тайме гости забили ещё раз, но Анелька скрасил поражение голом престижа в ворота своей бывшей команды.

Выезд в Лондон в гости к «Челси» также обернулся разгромом. Только на этот раз пять мячей пришлось вытащить из сетки Шмейхелю. Но больше разгромов не было. «Манчестер Сити» доиграл сезон чередуя победы с поражениями, издеваясь над букмекерами. Предсказать исход матчей с участием «Сити» было невероятно трудно.

Команда пришла на финиш девятой, что было очень неплохо для новичка. Обе кубковые кампании были непродолжительными. Тем не менее, «Манчестер Сити» получил путёвку в Кубок УЕФА – Fair Play. Дэвид Бернстайн не досидел в своём председательском кресле до конца сезона. Еще в марте он передал полномочия Джону Уордлу. При этом Бернстайн оставил о себе не только долги, но и хорошую память. При нём началось возрождение клуба. А ещё был построен новый стадион – «Сити оф Манчестер», он же «Истленд». Сейчас он именуется «Этихад». Очень полезно сыграл Николя Анелька, забивший 14 мячей. Ключевым игроком стал Марк-Вивьен Фоэ, который при выборе болельщиками лучшего игрока сезона лишь самую малость уступил защитнику Сильвену Дистену. Камерунец не расстроился, пообещал в следующем году взять приз. Но летом 2003 года он вернулся в Лион в качестве игрока сборной Камеруна. Где умер прямо на поле во время матча Кубка Конфедераций от сердечного приступа. После смерти ведущего игрока Кигану пришлось заново отстраивать среднюю линию.

Летом предстоял большой ремонт. Не стал дожидаться сорокалетия и закончил карьеру Петер Шмейхель. В клубе не придумали ничего лучшего, как позвать из «Арсенала» его ровесника Дэвида Симэна. Николя Анелька вспомнил, что он - Николя Анелька, стал вести себя соответственно. Но всё это произошло уже в новом сезоне.