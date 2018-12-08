Возвращение «Голубой луны». «Манчестер Сити» Кевина Кигана в сезоне-2002/03

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 49’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 37’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 29’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Возвращение «Голубой луны». «Манчестер Сити» Кевина Кигана в сезоне-2002/03

вчера, 13:45

Soccer.ru рассказывает о том, каким был нынешний лидер английской Премьер-Лиги до того, как стать богатым.

В современном английском футболе есть два клуба, которых не слишком жалуют болельщики других команд. Считают их выскочками, баловнями судьбы, содержанками богатых дяденек, безродными купцами, решившими приобрести дворянские титулы. Уже несколько забылось выражение «силиконовая команда», гулявшее в прошлом десятилетии. Это еще не полный список того, что можно прочитать и услышать. Болельщиков же, особенно зарубежных, сплошь записывают в глорихантеры. Эти два клуба играют в центральном матче 16-го тура.

Конечно, перечисленные выше упрёки, при всей их гипертрофированности, имеют под собой почву. Но большие деньги проливались не только на «Челси» и «Манчестер Сити», да и ковровой селекцией занимались не только они. Однако два эти проекта, кого-то радующие, кого-то раздражающие, состоялись. И, наверное, не только из-за больших вливаний. Тот же «Манчестер Сити», прежде чем попасть в «гарем» к шейху Мансуру побывал в руках беглого таиландского премьера по имени Таксин Чиннават. И что-то нет никакой уверенности, что «Сити» бы так расцвёл, останься он в собственности Таксина. Наоборот, имеется стойкое ощущение, что «горожане» бы играли сегодня не с «Челси», а с «Куинз Парк Рейнджерс». Который является хорошим примером того, как нельзя развивать клуб. Ладно, оставим альтернативную историю фантастам.

Насчёт глорихантерства. А у кого его нет. Богатых и успешных любить легко. Во время славных периодов к клубу приклеивается много попутчиков. Но многие из них остаются верными и потом, когда их любимая команда не только катается, но и возит саночки.  Например, немалая часть наших болельщиков «Ливерпуля» стали таковыми в 70-е или 80-е. Но вот почти тридцать лет они ждут следующего чемпионства любимой команды.

«Челси», ещё не будучи «силиконовым», был вполне сильной и приятной на вид командой, за которую не грех было и болеть. Но чтобы поддерживать «Манчестер Сити» лет так двадцать назад, нужно было быть либо жителем Манчестера, либо мазохистом. Ибо не было в английском футболе тех лет ничего несуразнее «Сити». Постоянные схватки в верхах, смены руководства, а вместе с ними и смены векторов развития. Тренерам били по рукам, особенно жаль Питера Рида. Хаотичная кадровая политика. Долги росли как снежный ком. Команда ни на что не претендовала, в основном боролась за выживание. И бывало, проигрывала в этой борьбе. В конце 90-х «Манчестер Сити» вылетел аж во второй дивизион.

Надо сказать, что в городе это событие было воспринято драматично. Как бы ни был силён и славен «Манчестер Юнайтед», а большинство жителей города находились под сенью «Голубой луны». Нет, это не то, о чём многие подумали. Клубные цвета никакого отношения к людям нетрадиционной ориентации не имеют. Эти самые приватизировали цвета радуги. А «Сити» одевался в голубое чуть ли не со дня своего основания. Неофициальным гимном клуба считается песня «Голубая луна». Но не та, которую когда-то пели Борис Моисеев и Николай Трубач. Кроме того, маскотом клуба служит весёлый лунатик по имени Мунчестер. И когда «Сити» рухнул из высшего дивизиона во второй, одна городская газета вышла с оглавлением «Голубая луна закатилась. Поможем ей взойти».

Миссия Бернстайна

Очень вовремя пришёл к власти Дэвид Бернстайн. Понимание того, что падать дальше нельзя, было у многих. Но только Бернстайн знал, как совершить разворот. Были погашены некоторые долги, в клубе навели элементарный порядок. Более того, Бернстайн начал строительство нового стадиона. Команда же в два прыжка преодолела путь из второго дивизиона в Премьер-Лигу. Но там сорвалась и снова вылетела. И вот тогда в руководстве поняли, что без укрепления состава и на морально-волевых далеко не уедешь. Нужно было собирать новую команду, которая была доверена Кевину Кигану.

Прекрасный футболист «Ливерпуля», «Гамбурга» и сборной Англии уже доказал, что является сильным тренером. Прежде всего своей работой в «Ньюкасле». В конце 90-х Кевин помогал старику Мохаммеду Аль-Файеду вытаскивать «Фулхэм» из подвала на свет Божий. За этим занятием его застал звонок из Федерации футбола Англии с предложением возглавить многострадальную сборную Англии. Которая, увы, и с Киганом осталась такой же многострадальной. После неудачи на Евро-2000 «могучий Мышонок» (прозвище закрепилось за Кевином в середине 70-х) взял творческую паузу. Но отдых прервало приглашение Бернстайна.

Сложностей с возвращением в Премьер-Лигу не возникло. «Сити» досрочно выиграл турнир в первом дивизионе, не добрав одного очка до сотни и наколотив больше ста мячей. Теперь нужно было сдать экзамен на состоятельность в элите. А для этого требовалось серьёзное укрепление состава. В усилении нуждались все линии. 

Лоскутное одеяло

Никки Уивер, наверное, был самым талантливым английским вратарём, заигравшим во второй половине 90-х. Но при этом он был очень хрупким. Не было года, чтобы он не получал травм. Бедные колени Никки покрылись шрамами от операций, настоящие связки были заменены синтетическими, а сам вратарь пропустил половину сезона и должен был лечиться ещё столько же. И тут Киган с Бернстайном решились на дерзкий шаг - вернули в Манчестер Петера Шмейхеля. Легенда «Юнайтед» в воротах «Сити»? Но Петер, с которым однажды поступили несправедливо, довольно быстро согласился. Поставил единственное условие - зачислить в клубную академию своего сына Каспера. Уже по ходу сезона в команде появился, но так и не сыграл другой ветеран - Тим Флауэрс.

Заново была скроена оборона, где сохранили свои места Ричард Данн и Стив Хауи, игравший у Кигана в «Ньюкасле». Пришли два темнокожих француза Давид Соммей и Сильвен Дистен, появился очень толковый китаец Сунь Чжи-Хай, на левый фланг был куплен датчанин Никлас Йенсен. Соммей как-то потерялся, а остальные новички пришлись ко двору, составив мощную пятёрку защитников. В центре поля ключевая роль была отведена купленному у «Лиона» камерунцу Марку-Вивьену Фоэ. Чуть ближе к атаке действовали израильтянин Эял Беркович и алжирец Али Бенарбия. В ближайшем резерве находился молодой и пока смирный Джоуи Бартон. Другой воспитанник клуба Шон Райт-Филлипс, приёмный сын знаменитого Иана Райта, играл на флангах, преимущественно на правом. В первом дивизионе голы уверенно штамповал Шон Гоатер, уроженец Бермудских Островов и воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его поддерживали шустрый Даррен Хаккерби и возрастной костариканец Поло Ванчопе, известный как «Тощий». Футболист с какой-то особенной манерой бега.

Но для Премьер-Лиги нужен был более сильный форвард. И руководство пошло на рискованный шаг – вернуло в Англию Николя Анелька. И Бернстайн, и Киган отдавали себе отчёт, что француз – это человек-скандал, который любит ругаться, всех учить, посылать. А ещё он склонен к перемене мест. Но для того, чтобы закрепиться в АПЛ, нужен был сильный нападающий, которым Анелька являлся несмотря на все свои недостатки.

Как видим, состав представлял лоскутное одеяло, сшитое Киганом на скорую руку. В команду пришли состоявшиеся люди, каждый со своим сложившимся взглядом на футбол. Теперь их нужно было привести к общему знаменателю, сделать из этих ингредиентов нечто единое. Уже по ходу сезона. Как вы могли заметить, англичан в «Сити» было маловато. Хауи, Райт-Филлипс, Хаккерби, Бартон, два вратаря Нэш и Уивер, плюс ирландец Ричард Данн и Гоатер, который по сути англичанин. Остальные - футболисты из дальнего зарубежья. Многие франкоязычные. Однако говорить по-французски в раздевалке было запрещено. 

Целый год на качелях

«Горожане» начинали сезон матчем в Лидсе. Местный клуб, наделавший шуму на рубеже веков, постепенно приходил в негодность, - начинала чувствоваться нехватка средств. Но команда ещё не разбежалась, да и рука тренера Терри Венейблса чувствовалась. «Лидс» уверенно раскатал новичка Премьер-Лиги 3:0. Ник Бармби и Марк Видука забили в первом тайме, а Робби Кин подвёл итог на 80-й минуте. 

Победу над «Ньюкаслом» получили благодаря голу Даррена Хаккерби. А потом пошли качели. В гостях «Сити» выглядел неважно, но дома мог показать зубы. Хотя в какой-то момент показалось, что команда снова будет биться за выживание. В конце сентября «Ливерпуль» прихлопнул хозяев на «Мейн Роуд» 3:0. Все три мяча в ворота Шмейхеля положил Майкл Оуэн. Потом последовали поражения 0:2 в Саутгемптоне и 0:3 от «Челси». 

Очень старался «Сити» ни в чём не уступить лондонцам. И не уступил бы, если бы встреча длилась 70 минут. А потом два гола Джанфранко Дзолы и точное попадание Джимми Хасселбайнка отправили команду Кигана в зону вылета.

Но эти неудачи имели терапевтическое действие. После серии из трёх поражений последовала связка из трёх побед. Сначала были обыграны в гостях «Бирмингем Сити» и «Вест Бромвич» – 2:0 и 2:1. Причём без Шмейхеля. Ворота защищал Карло Нэш. Большой датчанин вернулся в строй к матчу с клубом, в котором он провёл свои лучшие годы. Манкунианское дерби началось стремительно. К восьмой минуте команды обменялись голами – забили Николя Анелька и Оле-Гуннар Сульшер. «Юнайтед» постарался было указать номинальным хозяевам, где их место. Шмейхель не позволил - спас в нескольких опасных ситуациях. А в середине первого тайма грубо ошибся Гари Невилл – отдавал мяч назад вратарю и сделал подарок Гоатеру. Не пожалел Шон родной клуб. В начале второго тайма Невилл-старший привёз ещё один гол, который тоже записал на свой счёт Гоатер. «Сити» впервые за 13 лет выиграл в дерби и поднялся на 12-е место. После такого праздника можно было и дома «Чарльтону» проиграть.

Но потом жизнь на качелях продолжилась. Яркие матчи чередовались с неважными. Анелька и играл, и вёл себя хорошо. Немало забивал, оправдывал своё приглашение. А в январе голубую футболку примерил Робби Фаулер - невероятно талантливый нападающий, но столь же невероятно хрупкий. В «Ливерпуле» устали ждать, когда Робби залечит свои болячки. В «Лидсе» Фаулер начал было неплохо, пока не сломался в очередной раз. Теперь ему предстояло снова перезапустить карьеру. Но уже в Манчестере.

К ответному дерби на «Олд Траффорд» команда Кигана пришла десятой. «Юнайтед» вёл преследование убежавшего в отрыв «Арсенала», уступая лидеру 6 очков. Не смог выйти на некогда родной стадион Шмейхель, место в воротах занял Карло Нэш. На 18-й минуте Руд ван Нистелрой, потерявший счёт своим голам, вывел хозяев вперёд. Но бермудский мститель Гоатер в концовке украл у команды Фергюсона победу. В уже добавленное время Шон чувствовал себя обворованным. Судья по известной только ему причине не засчитал гол в ворота МЮ. Ничья 1:1.

После столь удачной игры с соседями самое время было дать бой «Арсеналу». Тем более в матче первого круга, который проходил в Лондоне, «Сити» выглядел вполне достойно – уступил 1:2. Но на «Мэйн Роад» манкунианцы развалились. К 20-й минуте в воротах Нэша побывало четыре мяча. Киган грустно взирал, как «канониры» унижали его команду. Во втором тайме гости забили ещё раз, но Анелька скрасил поражение голом престижа в ворота своей бывшей команды.

Выезд в Лондон в гости к «Челси» также обернулся разгромом. Только на этот раз пять мячей пришлось вытащить из сетки Шмейхелю. Но больше разгромов не было. «Манчестер Сити» доиграл сезон чередуя победы с поражениями, издеваясь над букмекерами. Предсказать исход матчей с участием «Сити» было невероятно трудно.

Команда пришла на финиш девятой, что было очень неплохо для новичка. Обе кубковые кампании были непродолжительными. Тем не менее, «Манчестер Сити» получил путёвку в Кубок УЕФА – Fair Play. Дэвид Бернстайн не досидел в своём председательском кресле до конца сезона. Еще в марте он передал полномочия Джону Уордлу. При этом Бернстайн оставил о себе не только долги, но и хорошую память. При нём началось возрождение клуба. А ещё был построен новый стадион – «Сити оф Манчестер», он же «Истленд». Сейчас он именуется «Этихад». Очень полезно сыграл Николя Анелька, забивший 14 мячей. Ключевым игроком стал Марк-Вивьен Фоэ, который при выборе болельщиками лучшего игрока сезона лишь самую малость уступил защитнику Сильвену Дистену. Камерунец не расстроился, пообещал в следующем году взять приз. Но летом 2003 года он вернулся в Лион в качестве игрока сборной Камеруна. Где умер прямо на поле во время матча Кубка Конфедераций от сердечного приступа. После смерти ведущего игрока Кигану пришлось заново отстраивать среднюю линию.

Летом предстоял большой ремонт. Не стал дожидаться сорокалетия и закончил карьеру Петер Шмейхель. В клубе не придумали ничего лучшего, как позвать из «Арсенала» его ровесника Дэвида Симэна. Николя Анелька вспомнил, что он - Николя Анелька, стал вести себя соответственно. Но всё это произошло уже в новом сезоне.

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