Серебро с золотым отливом. «Динамо» (Москва)-1986 Эдуарда Малофеева

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 50’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 38’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 31’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Серебро с золотым отливом. «Динамо» (Москва)-1986 Эдуарда Малофеева

07 декабря 2018, 09:50

«Соккер.ру» рассказывает о том, как первый чемпион СССР был в последний раз близок к победе.

Ровно 32 года назад, 7 декабря 1986 года завершился самый длинный чемпионат СССР. Уже ушли на зимний отдых все клубы высшей лиги, и только два «Динамо» - киевское и московское, решали судьбу золотых медалей.

Сидение на двух стульях

В июне 1985 года главный тренер сборной СССР Эдуард Малофеев получил второе назначение. Он сменил Александра Севидова в московском «Динамо». И надо сказать, это событие встретило довольно негативную оценку в нашей стране.

Во-первых, возмутил сам факт совмещения. В 1982 году было принято решение о невозможности главному тренеру сборной занимать аналогичную должность в клубе. Валерию Лобановскому пришлось уйти из киевского «Динамо», а сам Эдуард Васильевич ради работы с олимпийцами оставил Минск. Олимпийская сборная в отличие от первой свою задачу выполнила - вышла из отборочной группы, но на Игры в Лос-Анджелес не поехала по не связанным со спортом причинам. Валерия Васильевича к тому времени сняли с поста в главной команде, и он вернулся в Киев. А его преемником как-то тихо, можно сказать, явочным порядком был назначен Малофеев.

Но потом столь же явочным порядком было решено вернуться к практике совмещения, что выглядело как-то не очень. Чем-то граничащим с потерей лица. Не Малофеевым, а руководством нашего футбола. Положение усугублялось тем, что ни сборная весной восемьдесят пятого, ни «Динамо» не радовали. Скорее наоборот. Главная команда не слишком удачно стартовала в отборочном турнире чемпионата мира. Сборная СССР выглядела ничуть не лучше соперников по отборочной группе - команд Ирландии и Норвегии. И заметно слабее датчан. Исключение составил красивый разгром швейцарцев в «Лужниках». «Динамо» хоть и дошло до полуфинала Кубка Кубков (попало туда благодаря выигрышу хрустального трофея), осенью 84-го не без труда удержалось в высшей лиге. Старт нового чемпионата тоже не был впечатляющим. Александр Александрович Севидов был отправлен в отставку после какого-то умопомрачительного матча. Выиграв первый тайм у ростовского СКА 3:0, динамовцы пропустили после перерыва четыре мяча.

Эдуард Малофеев начал свою работу в «Динамо» более чем резко. Отказался от многолетнего лидера «бело-голубых» Валерия Газзаева, одного из сильнейших нападающих страны, участника клуба бомбардиров имени Григория Федотова. Атаку москвичей это не усилило. Команда играла слабо, снова рискуя если не вылететь напрямую, то угодить в переходный турнир.

Но 1985 год кончился благополучно. «Динамо» закончило чемпионат на 14-м месте, избежав дальнейшей нервотрёпки. Сборная хоть и стала второй в отборочной группе вслед за датской командой, всё же добыла путёвку в Мексику. И Эдуард Васильевич усидел на двух стульях. Но 1986 год обещал быть для Малофеева ещё более тяжёлым.

Сборная СССР, которую в первой половине восьмидесятых называли чемпионом мира по товарищеским матчам, начала проигрывать эти товарищеские встречи одну за другой. Причём команда выглядела более чем бледно. Те же самые игроки, что блистали у Лобановского в киевском «Динамо», в главной команде страны смотрелись так неважно, что словно их подменили. Кстати, менялся и состав сборной. Если сначала Эдуард Васильевич в главной команде опирался на олимпийцев, среди которых было немало хорошо знакомых ему минчан, то уже в 1985-м в команду пришли другие люди. В том же восемьдесят пятом Малофеев под давлением общественного мнения вернул в сборную Олега Блохина и Александра Чивадзе. А это означало ещё и то, что на тренера можно давить - и давить успешно. Весной восемьдесят шестого существовало ощущение, что ЭВМ «поплыл» и команду в Мексике ждёт нечто нехорошее.

Операция «Обновление»

А что же «Динамо»? Ещё в своём первом сезоне Эдуард Васильевич стал вводить в состав вчерашнего школьника, полузащитника Андрея Кобелева. В дубле появились два столь же юных нападающих - Игорь Колыванов и Сергей Кирьяков. Их «Динамо» перехватило у «Спартака». Точнее Колывановых было двое, но брат-близнец Игоря Михаил не смог заиграть на взрослом уровне. Но главной удачей зимней селекции был полузащитник кишинёвского «Нистру» Игорь Добровольский. Хрупкого, худенького паренька считали восходящей звездой нашего футбола, чуть ли не советским Мишелем Платини. На Игоря началась настоящая охота, в финал которой вышли динамовцы Киева и Москвы. И если Валерий Лобановский не обещал Добровольскому место в основе сразу, то Эдуард Малофеев был готов без промедления довериться 18-летнему футболисту. И Игорь выбрал московскую синицу в руках.

Из «Торпедо» пришёл опытнейший защитник Василий Жупиков. Решался вопрос с переходом из «Факела» правого защитника Виктора Лосева. В строю оставался опытнейший игрок обороны Александр Новиков. В воротах заматеревший Алексей Прудников, которого мог подменить при необходимости Александр Уваров. Любопытно, но в предыдущем сезоне после ухода Газзаева капитанскую повязку обязательно носил кто-то из стражей ворот. Интересная плеяда футболистов самого боевого возраста от 24 до 27 лет - Александр Бородюк, Василий Каратаев, Игорь Буланов, Борис Поздняков, Сергей Силкин, Сергей Стукашов, Виктор Васильев.

Особняком стояло трио МММ (про фирму Мавроди тогда никто не знал по причине отсутствия оной) - Александр Молодцов, Юрий Ментюков и Валерий Матюнин. Когда-то воспитанникам динамовской школы были выданы и справедливо большие авансы. Они рано закрепились в основе, ещё при Вячеславе Соловьёве в 1981-м. Но раскрыться так и не смогли. Малофеев предоставлял им последний шанс. Однако перед началом сезона опорный полузащитник Ментюков отбыл в «Шинник».  И конечно, совсем юные - Кобелев, Добровольский, Колыванов, Кирьяков. Команда не должна была провалиться. Но и прорыва от динамовцев никто не ждал.

В материале про «Спартак»-86 уже было написано об особом регламенте того чемпионата. Но не будет лишним напомнить, что пауза на время мирового первенства не бралась. Командам, делегировавшим в сборную двух и более футболистов, делались некие послабления - возможность проводить третью замену, а также ничьи не попадали под лимит. Второй фактор оказался решающим в определении чемпиона.

«Динамо» начало чемпионат в ЛФК ЦСКА матчем с «Зенитом». Проигрывая 1:3, «бело-голубые» благодаря дублю Сергея Стукашова сумели отыграться. Но у гостей вышел на замену 17-летний Олег Саленко. Вышел и вскоре забил. Этот гол оказался победным для ленинградцев.

С «Жальгирисом» тоже пришлось отыгрываться. Блондин Василий Каратаев ответил на гол Арминаса Норбековаса ещё в первом тайме. Ничья 1:1 и всего одно очко в двух домашних играх. Зато в Харькове москвичи выиграли 2:1. Начал отсчёт своим голам хрупкий, но чрезвычайно деловой на поле Добровольский. Проигрыш «Шахтёру» вернул «Динамо» во вторую десятку.

В апреле «Динамо» мало отличалось от себя прошлогоднего. После проигрыша бывшей команде своего тренера - минским одноклубникам - 11-кратные чемпионы страны и вовсе сползли в зону вылета. А киевляне вскоре выиграли Кубок Кубков, и о необходимости замены главного тренера сборной стали говорить в полный голос.

Ласковый динамовский май

7 мая сборная СССР проводила один из заключительных товарищеских матчей перед отправкой в Мексику. Малофеев взял в сборную почти всю основу киевского «Динамо». Не помогло. Нулевая ничья со скромными в ту пору финнами. Реакция Федерации футбола последовала через несколько дней. Эдуарда Васильевича сняли, Валерия Васильевича назначили. Любопытна была формулировка причины отставки тренера, выведшего сборную в финальную стадию чемпионата мира - в связи с болезнью. Западные радиостанции тотчас подхватили эту версию и развили тему. Договорились до того, что Малофеев после аварии на ЧАЭС получил дозу радиации и у него развилась лучевая болезнь.

Попробуйте представить, что творилось тогда на душе у Эдуарда Васильевича. Но выход был один - работать. Ведь оставалось «Динамо». И неказистая команда вдруг расцвела под майским солнцем. Одна победа, другая, третья. После серии из шести выигрышей «Динамо» взлетело на самую верхнюю строчку. Выиграть в Баку не получилось, но и ничья сделала «Динамо» почти победителем первого круга. Почему почти? Оставался несыгранным матч с киевлянами.

Добровольский показал себя вполне состоявшимся мастером. Он вёл игру в середине поля, раздавал пасы, да и сам был готов пробить. Удар у худенького юноши был более чем приличным. Быстро оформилась связка Добровольский - Бородюк. Александр стал много забивать. Одному «Черноморцу» он положил три штуки. Хорош был и быстроногий Стукашов, пока не получил травму. Кобелев и Колыванов только приобщались к основе, Кирьякова выдерживали в дубле. Отлично вписался в команду Виктор Лосев, полезно трудился Василий Каратаев. Не прижился Жупиков. К лету Василия уже не было в команде. Ушёл и старый знакомый Эдуарда Васильевича Юрий Пудышев.

Внимание, на поле Бородюк

В связи с тем, что 13 футболистов из 22 представляли киевское «Динамо», все матчи с участием чемпиона перенесли. Лишь раз - в конце марта киевляне сыграли без сборников - не смогли победить дома «Нефтчи» - 1:1. Но эта ничья не облагалась лимитом, существовавшим в нашем чемпионате. Для тех, кто не знает, - очки за 11-ю и дальнейшие ничьи не начислялись. Но киевское «Динамо» имело право на 11 мирных исходов, а непредставленное в главной команде страны «Динамо» московское только на 10.

Разговор о ничьих не случаен. В июле у команды наметился некий спад. Снова проиграли минчанам, а потом серия из трёх ничейных результатов. Со «Спартаком» спаслись, проигрывая 0:2. С первого места пришлось спуститься на четвёртое. Хотя отрыва, как такового, не было. 22 очка у «Зенита». 21 - у «Динамо».

Но Малофееву удалось вывести команду из наметившегося спада. Обыгран в Днепропетровске «Днепр» - начал забивать 18-летний Игорь Колыванов. Потом покорён во второй раз за сезон «Черноморец». И опять серия из трёх ничьих - с «Жальгирисом», «Зенитом» и «Металлистом». Последняя ничья стала десятой. В оставшихся семи турах нужно было только побеждать.

И понеслось. «Шахтёр» разгромлен дома (3:0), кутаисское «Торпедо» - в гостях (4:0). Два очка взяли в Тбилиси (2:1). Тяжелейшая победа на «Нефтчи» в «Олимпийском» (2:1). Бородюк реализовал два пенальти, причём второй на 89-й минуте. Зато «Арарат» разгромлен 6:0. Что творил Бородюк! Александр забил в этих пяти матчах 12 мячей, благодаря чему сразу стал самым метким игроком чемпионата.

Внезапный суперфинал

А к тому времени уже приближалась зима и чемпионат закончился. Для всех, кроме двух динамовских коллективов - Киева и Москвы, а также «Шахтёра». Динамовцам предстояло рассчитаться на первый-второй, а горнякам ещё и посетить столицу Советской Украины.

Расклад был таков:
1. «Динамо» Москва 28 14 10 4 45-24 38
2. «Спартак» 30 14 9 7 52-21 37
3. «Динамо» Киев 27 12 10 5 46-30 36

 

У киевлян за плечами был тяжелейший сезон, в котором они выиграли свой второй Кубок Кубков. На плечи команды Лобановского легла основная тяжесть борьбы в сборной. Даже если б они довольствовались серебром, никто бы не упрекнул. Но складывать с себя чемпионские полномочия «Динамо» не хотело, тем более что открывалась перспектива выиграть 12-й титул и вырваться в лидеры по этому показателю.

Московское же «Динамо» тоже могло стать 12-кратным чемпионом СССР. В последний раз столичный коллектив становился первым аж десять с половиной лет назад. В последние годы динамовцы чаще огорчали своих болельщиков, нежели радовали. Был шанс вернуть им долг, отблагодарить за терпение и верность. А как был мотивирован лично Малофеев! Эдуард Васильевич избегал разговоров о своём уходе из сборной. Но вряд ли он испытывал тёплые чувства к футболистам киевского «Динамо» и их тренеру.

Первый раунд проходил в московском дворце спорта «Олимпийский» и завершился вничью 1:1. Василий Каратаев на четвертой минуте поразил ворота Виктора Чанова. Киевляне ответили до перерыва голом тогда ещё тёзки Каратаева - Раца. Почему тогда ещё? Завершив карьеру, Василий Рац уехал на историческую родину - в Венгрию, где сменил имя на Ласло.

Команды сыграли вничью, но очко заработали только киевляне. Москвичи, превысившие лимит, остались ни с чем. Следующий матч был запланирован на 7 декабря, в Киеве на «Республиканском». Идею переноса встречи в более тёплый Симферополь киевляне отмели.

Но киевлянам предстояло ещё сыграть с «Шахтёром». Тоже второй раз за осень. В Донецке горняки дали бой - 3:3. Но в Киеве сопротивления ждать не стоило. Динамовцы выиграли 4:1. Три мяча на свой счёт записал будущий обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов. У московского «Динамо» 38 очков, у «Спартака» и киевлян - по 37. Расклад простой. Победитель последней встречи получает золото. В случае ничейного исхода команды сыграют в третий раз. Уже на нейтральном поле.

Холодным вечером 7 декабря «Республика» была забита до отказа. Все 100 тысяч мест были заняты. Ещё примерно столько же болельщиков не смогли купить билеты. Было холодно. Но снег в Киеве не выпал, а газон стотысячника был в превосходном состоянии.

Кто знает, возможно, давление трибун подействовало на гостей. На 16-й минуте Виктор Васильев головой отбросил мяч назад Алексею Прудникову. Но Рац перехватил мяч, и на табло «Республиканского» вспыхнула первая единичка. Через 20 минут Анатолий Демьяненко упал в штрафной москвичей в борьбе с Александром Головнёй. Судья Анатолий Хохряков из Йошкар-Олы назначил 11-метровый. Беланов пробил точно в угол, впритирку со штангой.

Но ещё ничего не кончилось. Во втором тайме Васильев ворвался в штрафную киевлян, обыграл Демьяненко и прострелил. Игорь Колыванов с угла вратарской вколотил мяч в ворота. У москвичей появился шанс. Но киевляне довели встречу до победы, после чего совершили круг почёта.

Команды завершили чемпионат с одинаковыми показателями - 14 побед, 11 ничьих и 5 поражений. Но у Киева оказалось 39 очков, а у Москвы - 38. Сработал лимит ничьих против команды Малофеева.

Москвичи довольствовались серебряными медалями. Серебро высокой пробы. Эдуард Малофеев выдержал удар судьбы, создал симпатичную команду. Но век её оказался недолог. В следующем году москвичи менее всего напоминали вице-чемпиона страны. Десятое место, отрицательная разница мячей. Осенью Малофеев был отправлен в отставку, а его место занял Анатолий Бышовец. Тренер олимпийской сборной СССР.

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Все комментарии
parallels
parallels ответил самуил кац 1
   4 / 937
вчера в 14:01
Во- первых - не " что" , а " кто" . Во - вторых - не врубаешься, о чем речь - не пиши, за умного сойдешь.
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил parallels
       168 / 937
    вчера в 13:56
    что больше? это известный факт. один школьник-спартач, когда услышал, естественно, не поверил, долго хрюкал до слёз, что у меня с головой непорядок, мол, как это 110 000 влезло на петровский) надеюсь, тебе ничто не мешает набрать в гугле "зенит спартак 110000 зрителей". много нового узнаешь.
      parallels
      parallels ответил самуил кац 1
         4 / 937
      вчера в 13:06
      Кто больше ?
      что больше? это известный факт. один школьник-спартач, когда услышал, естественно, не поверил, долго хрюкал до слёз, что у меня с головой непорядок, мол, как это 110 000 влезло на петровский) надеюсь, тебе ничто не мешает набрать в гугле "зенит спартак 110000 зрителей". много нового узнаешь.
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         126 / 937
      вчера в 11:35
      Спасибо за очередной достойный очерк.
      самуил кац 1
      самуил кац 1 ответил parallels
         168 / 937
      вчера в 08:59
      110 000. зенит-спартак и зенит-цска(цдка?).
      Кто больше ?
      Ravshan878
      Ravshan878 ответил Олег Лыткин
         22 / 937
      07 декабря в 19:00
      В Киеве с супругой были но давно. Туристические поездки через Украину в Польшу 1993 94 г.. Варшава. Краков. И.Т.Д. Из ОРЕНБУРГА очень много ребята в одном полке служили. В УЛАН- БАТОРЕ.
      Олег Лыткин
      Олег Лыткин ответил Ravshan878
         163 / 937
      07 декабря в 18:38
      Не год рождений а вы с кого города???
      Сейчас Москва, а раньше были Оренбург и Киев.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответил Олег Лыткин
         22 / 937
      07 декабря в 18:34
      Не год рождений а вы с кого города???
      Олег Лыткин
      Олег Лыткин ответил Ravshan878
         163 / 937
      07 декабря в 18:25
      ОЛЕГ вы с какого годода??
      1967
      Ravshan878
      Ravshan878
         22 / 937
      07 декабря в 18:16
      Вот опять. ) Ну что за сегодня денёк. ))
      Ravshan878
      Ravshan878
         22 / 937
      07 декабря в 18:14
      Олег очень мелкие буквы не ту нажал и всё не правильный слова .Не бывает. )
      Ravshan878
      Ravshan878
         22 / 937
      07 декабря в 18:07
      ОЛЕГ извиняюсь за ошибки. )
      Ravshan878
      Ravshan878 ответил Олег Лыткин
         22 / 937
      07 декабря в 18:04
      ОЛЕГ вы с какого годода??
      Олег Лыткин
      Олег Лыткин ответил Ravshan878
         163 / 937
      07 декабря в 17:33
      Привет ОЛЕГ .) Ну да с лотереями чуть не повезло. Да вот как то там серии 36 объявили а у меня 37 я думал где-то рядышком , кто то и не кого и всё. Ну все ясно .По моему с другого сектора вышел.Да матчи интересно проходили .)
      Привет, Ровшан! Мне тоже с лотереями тогда не везло. Раза 3-4 играл.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответил Олег Лыткин
         22 / 937
      07 декабря в 17:28
      Привет ОЛЕГ .) Ну да с лотереями чуть не повезло. Да вот как то там серии 36 объявили а у меня 37 я думал где-то рядышком , кто то и не кого и всё. Ну все ясно .По моему с другого сектора вышел.Да матчи интересно проходили .)
      parallels
      parallels ответил hohoл
         4 / 937
      07 декабря в 15:20
      100 тыс человек. Представил себе и аж мурашки по коже пошли. Рубилово между Киевом и Спартаком это нечто
      110 000. зенит-спартак и зенит-цска(цдка?).
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Озеров
         16 / 937
      07 декабря в 14:35
      Общие ветки как бы обречены на это с такой попустительской политикой, но давайте хотя бы без идеологических разборок в исторических материалах. Придёт время, и Акинфеев и Глушаков и Паредес тоже станут нашей общей историей.
      Олег Лыткин
      Олег Лыткин ответил hohoл
         163 / 937
      07 декабря в 14:34
      100 тыс человек. Представил себе и аж мурашки по коже пошли. Рубилово между Киевом и Спартаком это нечто
      В 86 и 87 годах Республика полная собиралась. Все 100 тыс. Даже на Арарат и Нефтчи. Как раз ещё лотерею запустили в перерыве.
      hohoл
      hohoл
         806 / 937
      07 декабря в 14:23
      100 тыс человек. Представил себе и аж мурашки по коже пошли.
      Рубилово между Киевом и Спартаком это нечто
      Озеров
      Озеров ответил Scuderia Ferrari
         61 / 937
      07 декабря в 14:11
      Уже и в исторических материалах гадости писать стали.
      Вы их везде пишете, я ж вам не указываю.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Озеров
         16 / 937
      07 декабря в 14:07
      Уже и в исторических материалах гадости писать стали.
      Озеров
      Озеров
         61 / 937
      07 декабря в 12:12
      Динамо Москва, Динамо Киев и Спартак. И никакого зоопарка с конями и бомжами.
      cannongun
      cannongun
         42 / 937
      07 декабря в 09:55
      ЭВМ топ, и всегда им был.
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