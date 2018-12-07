Серебро с золотым отливом. «Динамо» (Москва)-1986 Эдуарда Малофеева

07 декабря 2018, 09:50

«Соккер.ру» рассказывает о том, как первый чемпион СССР был в последний раз близок к победе.

Ровно 32 года назад, 7 декабря 1986 года завершился самый длинный чемпионат СССР . Уже ушли на зимний отдых все клубы высшей лиги, и только два «Динамо» - киевское и московское, решали судьбу золотых медалей.

Сидение на двух стульях

В июне 1985 года главный тренер сборной СССР Эдуард Малофеев получил второе назначение. Он сменил Александра Севидова в московском «Динамо». И надо сказать, это событие встретило довольно негативную оценку в нашей стране.

Во-первых, возмутил сам факт совмещения. В 1982 году было принято решение о невозможности главному тренеру сборной занимать аналогичную должность в клубе. Валерию Лобановскому пришлось уйти из киевского «Динамо», а сам Эдуард Васильевич ради работы с олимпийцами оставил Минск. Олимпийская сборная в отличие от первой свою задачу выполнила - вышла из отборочной группы, но на Игры в Лос-Анджелес не поехала по не связанным со спортом причинам. Валерия Васильевича к тому времени сняли с поста в главной команде, и он вернулся в Киев. А его преемником как-то тихо, можно сказать, явочным порядком был назначен Малофеев.

Но потом столь же явочным порядком было решено вернуться к практике совмещения, что выглядело как-то не очень. Чем-то граничащим с потерей лица. Не Малофеевым, а руководством нашего футбола. Положение усугублялось тем, что ни сборная весной восемьдесят пятого, ни «Динамо» не радовали. Скорее наоборот. Главная команда не слишком удачно стартовала в отборочном турнире чемпионата мира. Сборная СССР выглядела ничуть не лучше соперников по отборочной группе - команд Ирландии и Норвегии. И заметно слабее датчан. Исключение составил красивый разгром швейцарцев в «Лужниках». «Динамо» хоть и дошло до полуфинала Кубка Кубков (попало туда благодаря выигрышу хрустального трофея), осенью 84-го не без труда удержалось в высшей лиге. Старт нового чемпионата тоже не был впечатляющим. Александр Александрович Севидов был отправлен в отставку после какого-то умопомрачительного матча. Выиграв первый тайм у ростовского СКА 3:0, динамовцы пропустили после перерыва четыре мяча.

Эдуард Малофеев начал свою работу в «Динамо» более чем резко. Отказался от многолетнего лидера «бело-голубых» Валерия Газзаева, одного из сильнейших нападающих страны, участника клуба бомбардиров имени Григория Федотова. Атаку москвичей это не усилило. Команда играла слабо, снова рискуя если не вылететь напрямую, то угодить в переходный турнир.

Но 1985 год кончился благополучно. «Динамо» закончило чемпионат на 14-м месте, избежав дальнейшей нервотрёпки. Сборная хоть и стала второй в отборочной группе вслед за датской командой, всё же добыла путёвку в Мексику. И Эдуард Васильевич усидел на двух стульях. Но 1986 год обещал быть для Малофеева ещё более тяжёлым.

Сборная СССР , которую в первой половине восьмидесятых называли чемпионом мира по товарищеским матчам, начала проигрывать эти товарищеские встречи одну за другой. Причём команда выглядела более чем бледно. Те же самые игроки, что блистали у Лобановского в киевском «Динамо», в главной команде страны смотрелись так неважно, что словно их подменили. Кстати, менялся и состав сборной. Если сначала Эдуард Васильевич в главной команде опирался на олимпийцев, среди которых было немало хорошо знакомых ему минчан, то уже в 1985-м в команду пришли другие люди. В том же восемьдесят пятом Малофеев под давлением общественного мнения вернул в сборную Олега Блохина и Александра Чивадзе. А это означало ещё и то, что на тренера можно давить - и давить успешно. Весной восемьдесят шестого существовало ощущение, что ЭВМ «поплыл» и команду в Мексике ждёт нечто нехорошее.

Операция «Обновление»

А что же «Динамо»? Ещё в своём первом сезоне Эдуард Васильевич стал вводить в состав вчерашнего школьника, полузащитника Андрея Кобелева. В дубле появились два столь же юных нападающих - Игорь Колыванов и Сергей Кирьяков. Их «Динамо» перехватило у «Спартака». Точнее Колывановых было двое, но брат-близнец Игоря Михаил не смог заиграть на взрослом уровне. Но главной удачей зимней селекции был полузащитник кишинёвского «Нистру» Игорь Добровольский. Хрупкого, худенького паренька считали восходящей звездой нашего футбола, чуть ли не советским Мишелем Платини. На Игоря началась настоящая охота, в финал которой вышли динамовцы Киева и Москвы. И если Валерий Лобановский не обещал Добровольскому место в основе сразу, то Эдуард Малофеев был готов без промедления довериться 18-летнему футболисту. И Игорь выбрал московскую синицу в руках.

Из «Торпедо» пришёл опытнейший защитник Василий Жупиков. Решался вопрос с переходом из «Факела» правого защитника Виктора Лосева. В строю оставался опытнейший игрок обороны Александр Новиков. В воротах заматеревший Алексей Прудников, которого мог подменить при необходимости Александр Уваров. Любопытно, но в предыдущем сезоне после ухода Газзаева капитанскую повязку обязательно носил кто-то из стражей ворот. Интересная плеяда футболистов самого боевого возраста от 24 до 27 лет - Александр Бородюк, Василий Каратаев, Игорь Буланов, Борис Поздняков, Сергей Силкин, Сергей Стукашов, Виктор Васильев.

Особняком стояло трио МММ (про фирму Мавроди тогда никто не знал по причине отсутствия оной) - Александр Молодцов, Юрий Ментюков и Валерий Матюнин. Когда-то воспитанникам динамовской школы были выданы и справедливо большие авансы. Они рано закрепились в основе, ещё при Вячеславе Соловьёве в 1981-м. Но раскрыться так и не смогли. Малофеев предоставлял им последний шанс. Однако перед началом сезона опорный полузащитник Ментюков отбыл в «Шинник». И конечно, совсем юные - Кобелев, Добровольский, Колыванов, Кирьяков. Команда не должна была провалиться. Но и прорыва от динамовцев никто не ждал.

В материале про «Спартак»-86 уже было написано об особом регламенте того чемпионата. Но не будет лишним напомнить, что пауза на время мирового первенства не бралась. Командам, делегировавшим в сборную двух и более футболистов, делались некие послабления - возможность проводить третью замену, а также ничьи не попадали под лимит. Второй фактор оказался решающим в определении чемпиона.

«Динамо» начало чемпионат в ЛФК ЦСКА матчем с «Зенитом». Проигрывая 1:3, «бело-голубые» благодаря дублю Сергея Стукашова сумели отыграться. Но у гостей вышел на замену 17-летний Олег Саленко. Вышел и вскоре забил. Этот гол оказался победным для ленинградцев.

С «Жальгирисом» тоже пришлось отыгрываться. Блондин Василий Каратаев ответил на гол Арминаса Норбековаса ещё в первом тайме. Ничья 1:1 и всего одно очко в двух домашних играх. Зато в Харькове москвичи выиграли 2:1. Начал отсчёт своим голам хрупкий, но чрезвычайно деловой на поле Добровольский. Проигрыш «Шахтёру» вернул «Динамо» во вторую десятку.

В апреле «Динамо» мало отличалось от себя прошлогоднего. После проигрыша бывшей команде своего тренера - минским одноклубникам - 11-кратные чемпионы страны и вовсе сползли в зону вылета. А киевляне вскоре выиграли Кубок Кубков, и о необходимости замены главного тренера сборной стали говорить в полный голос.

Ласковый динамовский май

7 мая сборная СССР проводила один из заключительных товарищеских матчей перед отправкой в Мексику. Малофеев взял в сборную почти всю основу киевского «Динамо». Не помогло. Нулевая ничья со скромными в ту пору финнами. Реакция Федерации футбола последовала через несколько дней. Эдуарда Васильевича сняли, Валерия Васильевича назначили. Любопытна была формулировка причины отставки тренера, выведшего сборную в финальную стадию чемпионата мира - в связи с болезнью. Западные радиостанции тотчас подхватили эту версию и развили тему. Договорились до того, что Малофеев после аварии на ЧАЭС получил дозу радиации и у него развилась лучевая болезнь.

Попробуйте представить, что творилось тогда на душе у Эдуарда Васильевича. Но выход был один - работать. Ведь оставалось «Динамо». И неказистая команда вдруг расцвела под майским солнцем. Одна победа, другая, третья. После серии из шести выигрышей «Динамо» взлетело на самую верхнюю строчку. Выиграть в Баку не получилось, но и ничья сделала «Динамо» почти победителем первого круга. Почему почти? Оставался несыгранным матч с киевлянами.

Добровольский показал себя вполне состоявшимся мастером. Он вёл игру в середине поля, раздавал пасы, да и сам был готов пробить. Удар у худенького юноши был более чем приличным. Быстро оформилась связка Добровольский - Бородюк. Александр стал много забивать. Одному «Черноморцу» он положил три штуки. Хорош был и быстроногий Стукашов, пока не получил травму. Кобелев и Колыванов только приобщались к основе, Кирьякова выдерживали в дубле. Отлично вписался в команду Виктор Лосев, полезно трудился Василий Каратаев. Не прижился Жупиков. К лету Василия уже не было в команде. Ушёл и старый знакомый Эдуарда Васильевича Юрий Пудышев.

Внимание, на поле Бородюк

В связи с тем, что 13 футболистов из 22 представляли киевское «Динамо», все матчи с участием чемпиона перенесли. Лишь раз - в конце марта киевляне сыграли без сборников - не смогли победить дома «Нефтчи» - 1:1. Но эта ничья не облагалась лимитом, существовавшим в нашем чемпионате. Для тех, кто не знает, - очки за 11-ю и дальнейшие ничьи не начислялись. Но киевское «Динамо» имело право на 11 мирных исходов, а непредставленное в главной команде страны «Динамо» московское только на 10.

Разговор о ничьих не случаен. В июле у команды наметился некий спад. Снова проиграли минчанам, а потом серия из трёх ничейных результатов. Со «Спартаком» спаслись, проигрывая 0:2. С первого места пришлось спуститься на четвёртое. Хотя отрыва, как такового, не было. 22 очка у «Зенита». 21 - у «Динамо».

Но Малофееву удалось вывести команду из наметившегося спада. Обыгран в Днепропетровске «Днепр» - начал забивать 18-летний Игорь Колыванов. Потом покорён во второй раз за сезон «Черноморец». И опять серия из трёх ничьих - с «Жальгирисом», «Зенитом» и «Металлистом». Последняя ничья стала десятой. В оставшихся семи турах нужно было только побеждать.

И понеслось. «Шахтёр» разгромлен дома (3:0), кутаисское «Торпедо» - в гостях (4:0). Два очка взяли в Тбилиси (2:1). Тяжелейшая победа на «Нефтчи» в «Олимпийском» (2:1). Бородюк реализовал два пенальти, причём второй на 89-й минуте. Зато «Арарат» разгромлен 6:0. Что творил Бородюк! Александр забил в этих пяти матчах 12 мячей, благодаря чему сразу стал самым метким игроком чемпионата.

Внезапный суперфинал

А к тому времени уже приближалась зима и чемпионат закончился. Для всех, кроме двух динамовских коллективов - Киева и Москвы, а также «Шахтёра». Динамовцам предстояло рассчитаться на первый-второй, а горнякам ещё и посетить столицу Советской Украины.

Расклад был таков: 1. «Динамо» Москва 28 14 10 4 45-24 38 2. «Спартак» 30 14 9 7 52-21 37 3. «Динамо» Киев 27 12 10 5 46-30 36

У киевлян за плечами был тяжелейший сезон, в котором они выиграли свой второй Кубок Кубков. На плечи команды Лобановского легла основная тяжесть борьбы в сборной. Даже если б они довольствовались серебром, никто бы не упрекнул. Но складывать с себя чемпионские полномочия «Динамо» не хотело, тем более что открывалась перспектива выиграть 12-й титул и вырваться в лидеры по этому показателю.

Московское же «Динамо» тоже могло стать 12-кратным чемпионом СССР . В последний раз столичный коллектив становился первым аж десять с половиной лет назад. В последние годы динамовцы чаще огорчали своих болельщиков, нежели радовали. Был шанс вернуть им долг, отблагодарить за терпение и верность. А как был мотивирован лично Малофеев! Эдуард Васильевич избегал разговоров о своём уходе из сборной. Но вряд ли он испытывал тёплые чувства к футболистам киевского «Динамо» и их тренеру.

Первый раунд проходил в московском дворце спорта «Олимпийский» и завершился вничью 1:1. Василий Каратаев на четвертой минуте поразил ворота Виктора Чанова. Киевляне ответили до перерыва голом тогда ещё тёзки Каратаева - Раца. Почему тогда ещё? Завершив карьеру, Василий Рац уехал на историческую родину - в Венгрию, где сменил имя на Ласло.

Команды сыграли вничью, но очко заработали только киевляне. Москвичи, превысившие лимит, остались ни с чем. Следующий матч был запланирован на 7 декабря, в Киеве на «Республиканском». Идею переноса встречи в более тёплый Симферополь киевляне отмели.

Но киевлянам предстояло ещё сыграть с «Шахтёром». Тоже второй раз за осень. В Донецке горняки дали бой - 3:3. Но в Киеве сопротивления ждать не стоило. Динамовцы выиграли 4:1. Три мяча на свой счёт записал будущий обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов. У московского «Динамо» 38 очков, у «Спартака» и киевлян - по 37. Расклад простой. Победитель последней встречи получает золото. В случае ничейного исхода команды сыграют в третий раз. Уже на нейтральном поле.

Холодным вечером 7 декабря «Республика» была забита до отказа. Все 100 тысяч мест были заняты. Ещё примерно столько же болельщиков не смогли купить билеты. Было холодно. Но снег в Киеве не выпал, а газон стотысячника был в превосходном состоянии.

Кто знает, возможно, давление трибун подействовало на гостей. На 16-й минуте Виктор Васильев головой отбросил мяч назад Алексею Прудникову. Но Рац перехватил мяч, и на табло «Республиканского» вспыхнула первая единичка. Через 20 минут Анатолий Демьяненко упал в штрафной москвичей в борьбе с Александром Головнёй. Судья Анатолий Хохряков из Йошкар-Олы назначил 11-метровый. Беланов пробил точно в угол, впритирку со штангой.

Но ещё ничего не кончилось. Во втором тайме Васильев ворвался в штрафную киевлян, обыграл Демьяненко и прострелил. Игорь Колыванов с угла вратарской вколотил мяч в ворота. У москвичей появился шанс. Но киевляне довели встречу до победы, после чего совершили круг почёта.

Команды завершили чемпионат с одинаковыми показателями - 14 побед, 11 ничьих и 5 поражений. Но у Киева оказалось 39 очков, а у Москвы - 38. Сработал лимит ничьих против команды Малофеева.