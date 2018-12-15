Взломали выборы. Как подставили Дзюбу, Чалова и Акинфеева

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.5 2.7
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.25 3.5 2.95
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 2.2 3.4 3
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.12 8 15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2.6 3.3 2.5
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Арсенал - - -
16:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Челси 7.5 4.3 1.45
19:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ман Юнайтед - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 3.8 3.8 1.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.2 6 12.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.8 3.7 3.9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 16 6.7 1.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.38 3.95 9.5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.43 3.95 7.8
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.2 3.2 2.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Майнц 1.4 4.75 7.4
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Байер 2.25 3.65 2.95
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.55 3.1 2.75
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.35 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.65 3.7 4.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.75 3.5 4.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.85 3 2.55
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 5.7 3.5 1.62
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1.12 7.5 18.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3.1 3.3 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 5.7 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.55 5.15
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.05 3.25 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Севилья -:-  Жирона 1.4 4.6 7.3
18:15 сегодня  Эспаньол -:-  Бетис 2.4 3.25 3
20:30 сегодня  Уэска -:-  Вильярреал 3.3 3.5 2.15
22:45 сегодня  Леванте -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.75 3.4 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.9 3.1 4.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 2 3 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.55 3.6 5.9
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 2.9 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.75 2.85 2.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.15 3 3.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Кьево 2.05 3.2 3.9
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Парма 1.8 3.6 4.5
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Сассуоло 3.8 3.3 2.05
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Эмполи 1.75 3.75 4.6
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Наполи 7.5 4.75 1.4
22:30 сегодня  Рома -:-  Дженоа 1.45 4.55 6.8
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 4.5 4 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 3 3.3 2.2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.5 4.1 5.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.2 6 12.5
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.35 3.3 2.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.8 3.4 1.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.75 3.6 4.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 4.2 3.5 1.8
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 2.15 3.3 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1.8 3.6 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Лилль - - -
19:00 сегодня  Ницца -:-  Сент-Этьен 2.2 3.25 3.4
Матч перенесен  Генгам -:-  Ренн 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Лион -:-  Монако 1.4 4.95 7
Матч перенесен  Марсель -:-  Бордо 1.67 3.8 5.2
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1.43 4.1 7.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.43 4.1 7.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1.28 4.9 9.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 6 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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Взломали выборы. Как подставили Дзюбу, Чалова и Акинфеева

вчера, 10:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Шатов Олег
Шатов Олег
Полузащитник

В РПЛ незамеченный скандал? «Соккер.ру» возмущен, что отличную идею превратили в безумное и бездумное соревнование в социальной сети. 
    
Что случилось? РПЛ учредила приз лучшему игроку тура. Затем определяют футболиста месяца, позже - игрока сезона. Круг кандидатов обозначают сами, порой весьма странно. 

А судьбу награды определяют болельщики путем голосования в ВК. Пока все 17 раз побеждали только футболисты «Зенита» или ЦСКА

Почему это важно? Где вручение официальных призов лучшим превращают в балаган, там нет авторитетности наград, особенно новых. Причем фанаты «Зенита» и ЦСКА, похоже, не поняли главного подвоха хулиганства.

Унизили своих же футболистов, когда делали их «Лучшими игроками тура» вопреки реальному положению вещей. Фактически определяли героя матчей ЦСКА или «Зенита», если их футболисты попадали в круг кандидатов. 

Если был только один представитель от двух клубов – всегда побежал именно он, часто с большим отрывом. 
 
Что с наградой «Игрок месяца»? С августа по декабрь пять призов ушли игрокам двух клубов. А ведь в 33 матчах ЦСКА и «Зенита» в первой части сезона (однажды играли между собой) они уступили 7 раз и 7 раз подписали мировые.

14 средних или ужасных игр из 33. Не всегда уступали параллельно, но два знатных клуба не лидируют с отрывом в 15 очков и никого не «рвут». Не только Паредес, Влашич, Дзюба или Чалов были героями сезона РПЛ.

Никто не спорит, что и названные фамилии останутся, если найти также реальных героев всех туров. Просто не будет бездумного голосования, что противоречит принципу выборов «лучшего», а не «своего». 

Кого забыли наградить? Пройдемся по турам с примерами, чтобы стала понятна абсурдность большинства «голосований».

1 тур. Победа Дзюбы. С «Енисеем» игру сделал Кузяев, выйдя на замену, Шатов тоже дергался и был заметен с клубом, который прошлый сезон провел в ФНЛ. А у Артема победный гол, но всего один удар за матч. Обидно за Азмуна – не заметили его дубль «Краснодару» после голевого паса соперника Смолова.

У Жиго победный гол за «Спартак», у Сигурдарссона – за «Ростов». Мало того что Акинфеев пришел третьим (за 2 сэйва в Самаре), так еще на сайте РПЛ в результатах голосования кандидаты набрали в сумме 390.97 %. Понятно, что это ошибка, но круто смотрится: 
Взломали выборы. Как подставили Дзюбу, Чалова и Акинфеева

2 тур. Победа Шатова. Снова выиграл даже не лучший игрок «Зенита». Нобоа против «Арсенала» сыграл круче, а Шатов забил после грубейшей ошибки вратаря. И снова унизили героев других игр: у Слая из «Уфы» гол и пас против «Анжи», Скопинцев и Паршивлюк выжгли фланги за «Ростов».

Фролов из «Оренбурга» отразил пенальти, а у Крицюка 6 сэйвов в Екатеринбурге. Но второе место после игрока «Зенита» занял представитель ЦСКА – у Акинфеева против «Ростова» 0 сэйвов и поражение 0:1 после единственного удара в створ. Как второе место может занять вратарь без спасений? 

3 тур. Победа Дзюбы. Фанаты ЦСКА сделали Фернандеса третьим за ничью с «Енисеем», а поклонники «Зенита» после слабого матча в Казани и гола Ерохина благодаря ошибке Байрамяна наградили Артема. Но у Дзюбы 0 ударов за матч против «Рубина»! 

Даже у Промеса 7 выстрелов и победный пас с «Анжи». Сутормин отпахал с «Локомотивом», а «Оренбург» грохнул чемпиона. Зобнин хорошо отыграл, Соболев забил победный гол «Ростову» в гостях. У Ткачева 2 голевые против «Ахмата» - волевая победа «Арсенала» вдесятером. 

4 тур. Победа Дзюбы. В третий раз за четыре тура выбрали Артема, а он не был лучшим даже в «Зените». У Дриусси против «Урала» 2 гола и ассист, у Ерохина – 2 ассиста. У Дзюбы один гол. Зато к четвертому туру проснулись «армейцы», пошли голоса. 

Эрнандес сделал гол плюс пас против «Арсенала», сыграл здорово. Но ему не хватило поддержки для победы. Также наплевали на Максименко – спас «Спартак» в Краснодаре. Не заметили, что Фролов снова взял пенальти, у Жоаозиньо было 2 ассиста и гол, а Сигурдарссон сделал дубль и вынес мяч с линии ворот «Ростова». 

5 тур. Победа Дзюбы. Впервые награда по адресу? Артем снова не забил победный мяч «Зенита», хотя на его счету 3 удара и второй мяч «Уфе». А на втором месте снова игрок ЦСКА, но на этот раз у Акинфеева целых 2 сэйва в Казани. 

Третьим стал Промес – как и Мельгарехо с Зе Луишем, неплохо сыграл с «Динамо». Выиграли, хотя Рыков и огорчил ударом с центра поля. Первый случай после четвертой награды, когда победу Дзюбы можно обосновать отсутствием более ярких героев.

6 тур. Победа Чалова. Справедливое решение. Начался сентябрь – «армейцы» вернулись с отпусков. А если серьезно, то Федор по делу опередил всех, но снова вторым сделали Дзюбу – после нулей против «Спартака» с 1 ударом в створ. Впервые отметили человека за подвиг, ведь Чалов сделал хет-трик в ворота «Урала». 

7 тур. Победа Чалова. А вот это уже слепая поддержка. Да, у Федора гол плюс пас в Уфе, но кто помнит тот поединок – знает, что форвард был настырным, в двух эпизодах сыграл умно, его команда выиграла 3:0, но ЦСКА не отработал шикарно весь поединок.

Ганчаренко тот матч не понравился, а два гола забил Жамалетдинов, выйдя на замену. При этом у Ткачева из «Арсенала» тоже дубль, как и у Ерохина, но за Чалова массово проголосовали фанаты ЦСКА – как за Акинфеева раньше, не пытаясь найти лучшего в целом туре. 

8 тур. Победа Влашича. Никола неплохо сыграл в среднем по качеству дерби ЦСКА и «Спартака», счет сравнял именно хорват. Вот только Влашич опередил героев матча «Зенита» и «Локомотива». Помните веселую победу 5:3? 

Там у Ерохина и Дриусси по голу и пасу, у Шатова – дубль, персонально хорошо сыграл Баринов. А у голкипера Дюпина из «Анжи» не только отраженное пенальти, но и еще 7 сэйвов с «Динамо». Влашич не был лучшим игроком 8-го тура, ведь там и Ари за дубль не отметили.

9 тур. Победа Чалова. Согласитесь, если Федор забивает с пенальти самому «Оренбургу», то никаких сравнений с матчем против «Реала» быть не может – герой тура РПЛ, взял почти 38 % голосов. А вторым фанаты «Зенита» сделали Маркизио… за гол «Анжи» в проигранном матче. 

Адекватная оценка, Клаудио второй герой тура после поражения. Дубль Панюкова «Арсеналу», четкую работу Фернандеша с «Ахматом» (создал 9 моментов против 2 у Чалова) и два гола Классона в ворота «Динамо» поставили ниже пенальти и гола в день поражения «Зенита» против «Анжи». 

10 тур. Победа Дзюбы. Попали пальцем в небо! «Краснодар» очень плохо сыграл против «Зенита» в гостях, Дзюба дрался в этом поединке – 7 побед на втором этаже, первый гол в матче (как обычно, ему создали всего два шанса за весь матч).

В принципе, учитывая чистоту победы «Зенита» в центральном матче, Артем Сергеевич в этот раз заслужил быть отмеченным. Ни Зе Луиш, ни Хеведес не сыграли шикарно.  

11 тур. Победа Чалова. Федора отметили за подвиг - гол с «Анжи». Причем даже не победный, а второй после Влашича. А вторым пришел Зе Луиш – дубль «Арсеналу» в проигранном матче. Третье место у Дзюбы – тут вообще никакой логики, ведь «Зенит» проиграл «Динамо» в гостях.

Артем один раз попал в створ ворот Шунина. Неужели в РПЛ не смотрят российский футбол? Дзюбы не должно было быть в списке претендентов – защитник Шуньич или Рауш сыграли круче и выиграли. Также Исмаэл из «Ахмата» забил «Краснодару» победный мяч. Он набрал 2.97 % голосов, а Чалов все 48.96 %. 

12 тур. Победа Паредеса. Ари забил гол и отдал результативную передачу в матче против ЦСКА, «Краснодар» завоевал волевую победу, Классон тоже сыграл круто. А игроком тура назначили Паредеса за… гол в ворота «Крыльев Советов». 

На втором месте оказался защитник Сорокин после ничьей «Рубина» и «Спартака» - забил на 92-й минуте. Но у Егора, как у Алексея Миранчука (гол плюс пас) не было шансов против Паредеса, который в Самаре нанес всего один точный удар. 

13 тур. Победа Влашича. Как только у ЦСКА появляется кандидат, так сразу идут голоса. За что Николу наградили во второй раз? Правильно - за нулевую ничью с «Динамо», 0 попаданий в створ.

Вторым стал Антон Миранчук – подумаешь, дубль в ворота «Арсенала». На третье место фанаты «Зенита» поставили Маркизио (реализовать пенальти – великое дело). Неважно, что «Урал» обыграл в гостях «Спартак». Неважно, что у Ари новый дубль. Влашич вышел на поле – герой тура. 

14 тур. Победа Чалова. Наконец-то награда по делу! Чалов забил «Зениту», Федор отдал голевую передачу в том матче, и хотя Газинский был прекрасен против «Енисея», у Джорджевича две голевые передачи против «Анжи», а у Димитрова дубль в ворота «Оренбурга», Чалов тоже заслужил победу. 

15 тур. Победа Дриусси. Гол плюс пас против «Ростова» - 53 % голосов. Также, как и в случае с победами Чалова и Влашича, включились фанаты ЦСКА – Магнуссона за гол «Ахмату» вывели на второе место, прокатив Луиса Адриано после 2 ассистов и гола «Крыльям Советов».

Но Дриусси хотя бы наградили за действия – гол и пас. Пускай параллельно не заметили, как Кулаков сыграл против «Локомотива» (помог победить «Уралу» в гостях) или как Ари создал 7 моментов против «Арсенала». Зато Себастьян хотя бы по воротам бил. 

16 тур. Победа Акинфеева. Издевательство над заслуженным Игорем Владимировичем. У него всего 2 сэйва против «Ростова» (1 парированный удар) - хорошая игра, но Песьяков в том матче отразил пенальти от Влашича, даже он сделал больше!

А у Ханни ассист против «Локомотива» в московском дерби. Игнатьев и Классон из «Краснодара» обыграли «Урал». А самое главное – у Кангва дубль в ворота «Зенита». Игорь за три сэйва получил 38 % голосов, а Эванс меньше 16 % за победу над лидером РПЛ. Логика железная! 

17 тур. Победа Влашича. Кто мог победить, если не футболист ЦСКА, раз играли с «Енисеем» - российским «Реалом»? У Луценко 2 ассиста и гол, у Жоаозиньо – гол плюс пас, как и у Козлова. Бразильца поставили на 8-е место в голосовании, победа «Динамо» 4:0 не считается. 

У защитника Сорокина дубль в ворота «Зенита» - подумаешь, любой может обыграть лидера РПЛ в гостях, не подвиг. У Зе Луиша два гола в ворота «Анжи», у Фарфана дубль «Оренбургу». Но Влашич легко проходил оборону самого «Енисея» и реализовал один удар в створ из одного.  

Сколько раз испортили выборы?

Дзюбе, Чалову или Акинфееву не нужны «фейковые ордена». Практика до сих пор популярна, но как в жизни унижает настоящих ветеранов, так на скромном уровне футбола унижает игроков «Зенита» и ЦСКА

Представьте, что в фигурном катании судьи ставят высокие баллы строго любимым спортсменам. Нарушается принцип поиска героя. Вот так и здесь получилось – приз зрительских симпатий. Причем зрителей строго двух команд. 

9 раз выиграли игроки ЦСКА, 8 раз – футболисты «Зенита». Даже второе место редко доставалось игрокам других команд. Причем это официальная награда РПЛ, как и игрок месяца – тут выбрали Влашича (2 раза), Чалова, Дриусси и Дзюбу. 

РПЛ срочно нужно менять правила. У фанатов должно быть право голоса, но можно отдать им 50 %, а 50 % оставить экспертам – тем, кто смотрит почти все матчи тура. Еще лучше подключить аналитиков клубов – анализируют матчи и точно знают, кто и как сыграл в туре. 

Странно также, что не было проверки на участие «ботов» - могли спасти репутацию фанатам больших клубов. Еще хуже, что молчали клубы. Похоже, «Рубин» после дубля Сорокина возмутился первым, а если другие протестовали, то вяло и незаметно.  

Конечно, к Чалову или Дзюбе нет вопросов. Были туры, когда именно эти футболисты объективно оказывались лучшими. Но подсчет показал, что в 12 случаях из 17 победитель даже не всегда был игроком матча своей команды! 

Идея у РПЛ отличная, а реализация подвела. Если за зиму ничего не изменят, пора клубам и сообществам взрослых фанатов медийно поддерживать весной реальных героев туров, причем не стесняться голосовать за соперников, если те впечатлили. 

Пока с выборами героев не сложилось. Когда просят назвать лучшего в восьми матчах, а тупо голосуют за парня из своей любимой команды, это тоже фальсификация. 

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tuman960
tuman960
   202 / 991
вчера в 18:07
О,какая неудача Горин,а из "народной"команды так нет!!Может она не народная,а антинародная!!!!!!
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Leningrad 84
   81 / 991
вчера в 17:20
Ну зачем же так грубо? Пацаны же старались...
А если я хотел сказать Бог, а не то, что ты подумал ?
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   190 / 991
вчера в 16:59
мало того что кони бомжи судей покупают так теперь ещё и РПЛ купили,короче стыдно за них ...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   18 / 991
вчера в 16:54
Я ни с кем не враждую,но для меня Спартак - это конкурент, а Зенит клуб, который я терпеть не могу. Так что не надо обобщать
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Дед за ЦСКА
   14 / 991
вчера в 16:31
Став чемпионами в пока ещё прошлом календарном году, они решили, что они правят всем российским футболом (да чего там, всем миром). У многих просто крышу снесло, я так понимаю. Помните, как в последнем домашнем матче Пищевика игроков Пищевика до трусов раздели их же фаны? Дорвались, мол, ну теперь мы всех порвём. Мы круче всех в европе, цска и зенит от страха развалятся и вылетят в ФНЛ от стыда.

Я так понимаю, способ, коим федунботы пытаются продвинуть свой клуб, - это стравливание всех остальных между собой. Фанам ЦСКА пишут гадости о Зените, фанам Зенита пишут гадости о ЦСКА. И про Локомотив теперь то же самое. А всех остальных, мне кажется, они хотели взять типа под своё крыло: мол, пусть они коней и бомжей порвут, а мы чужими руками жар загребать. Пусть они будут "достойными", но великий Спартак и только Спартак. Мы будем всем говорить, как конебакланы против них в еврокубках болеют, а сами их великодушно поддержим - мы же против конебакланы! Но эта теория погорела уже в августе на Краснодар - црвена звезда.
Кстати, когда промес забил именно в ЛЕ свой единственный гол за Севилью, федуновцы не скрывали своей радости по этому поводу. На моё возмущение - как можно за соперников Краснодара болеть?! - они ответили, что, дескать, пусть Краснодар САМИ свои очки набирают, а на осечки других-де не надеются. В общем, лишь бы любименькому антошечке было хорошо, ведь он легенда РФПЛ. А все эти Акинфеевы, Дзюбы, Миранчуки, Ари их недостойны. Потому что им так сказали.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Дед за ЦСКА
   14 / 991
вчера в 16:09
Да и фаны двух клубов, в цветах которых есть зелёный, не поддерживают федунботов. Потому что нечего было федунботам открыто болеть против абсолютно всех российских команд в Еврокубках (кроме Спартака, естественно), злорадствовать про Головина в Монако и тем более в сборной (и радоваться успехам промеса в ЛЕ, который там играл против Краснодара), использовать в качестве тем для хохмы маньяков и убийц (Ангарский маньяк, Чикатило) и травить фана Локомотива за то, что он болеет за Локомотив (по сути злорадство по отношению к "озеру" переросло в откровенное хейтерство красно-зелёного клуба). И всё это было при полном попустительстве отв. лиц. А то бы все команды тут уважали сообразно достижениям.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил самуил кац 1
   240 / 991
вчера в 15:55
Да и *** с ними ! Я за всех за них очень рад !
Ну зачем же так грубо? Пацаны же старались...
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Leningrad 84
   81 / 991
вчера в 15:52
Ни фига, Дзюба и Чалов среди равных середняков, самые "равные"...
Да и *** с ними ! Я за всех за них очень рад !
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил самуил кац 1
   240 / 991
вчера в 15:41
Где очереди из европейских просто-клубов ( о топах я не говорю!) за нашими " лучшими ? А- у-у ! Нету ? Все, ребята, тешьте себя этими " лучшими" и не ругайтесь между собой. Все вы ОДИНАКОВЫЕ ! Середняки.
Ни фига, Дзюба и Чалов среди равных середняков, самые "равные"...
Leningrad 84
Leningrad 84
   240 / 991
вчера в 15:38
ЦСКА и Зенит - объективно лучшие. Чалов и Дзюба - также бесспорно лучшие игроки сезона по всем возможным показателям.
А любимые пупсики Горина пусть отдыхают, у них лучший Глушаков - и в жизни, и на поле...
valt134
valt134
   193 / 991
вчера в 15:17
Статья по делу. Одни и те же ходят в героях от тура к туру. Неинтересно.
Правдин Семён
Правдин Семён
   63 / 991
вчера в 14:53
Обидели не Дзюбу ,Влашича,Чалова..А тех, кто был лучше порой-Классон,Сорокин,Ари..
КАМЮ
КАМЮ
   315 / 991
вчера в 13:34
Скандал???
Я вас умоляю - какая тупость.
Отдайте 50 процентов болельщикам и остальные Горину
самуил кац 1
самуил кац 1
   81 / 991
вчера в 12:55
Где очереди из европейских просто-клубов ( о топах я не говорю!) за нашими " лучшими ? А- у-у ! Нету ? Все, ребята, тешьте себя этими " лучшими" и не ругайтесь между собой. Все вы ОДИНАКОВЫЕ ! Середняки.
Насмешник
Насмешник
вчера в 12:40
Очередной приз зрительских симпатий.
viv
viv
   37 / 991
вчера в 12:38
Опять мясные не довольны. Лучше бы не позорились в еврокубках.
Советчик №1
Советчик №1
   183 / 991
вчера в 12:27
Дзюбу не подставили, а выбрали.
Jum13
Jum13
   19 / 991
вчера в 12:27
Апять загавар! Завите санитарав!
Тіпа Тралі-Валі
Тіпа Тралі-Валі
   134 / 991
вчера в 12:25
Свиней не видать в лучших. Да и не должно быть.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 991
вчера в 12:20
Прям как выборы у пиндосов. Во всем виновата Россия. Гыгыгы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   78 / 991
вчера в 12:03
И здесь конебомжи вместе отличились) ==)) =) =)))))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   43 / 991
вчера в 12:00
Странно, на соккере (судя по засилию на армейских ветках) большинство представляют болельщики СпаМа, а их игроки отсутствуют в числе победителей тура. Значит и они не видят достойных представителей из своего клуба. Болельщики СпаМа враждебны (мягко говоря) к Зениту и ЦСКА, а болельщики этих клубов не враждуют, отсюда и негласный их союз против СпаМа.
Кто сеет ветер, тот пожинает бурю. ЗАКОНОМЕРНО. ИМХО.
нечитайло
нечитайло
   399 / 991
вчера в 11:55
Должны спецы решать
vinyardrip
vinyardrip ответил 25процентный клоун
   135 / 991
вчера в 11:48
так и на соккере ,боты питерские и заармейские пустое место ,есть несколько уважаемых,но они не голосуют
Сказал спамовский бот.. Не стыдно?
parallels
parallels
   9 / 991
вчера в 11:40
да-да, соккер, а ещё вы сами пилили опросы вконтакте, только их целью являлось выписать кому-нибудь бан просто так. и вы сами спровоцировали меня вечно накручивать там счётчик в пользу какого-нибудь спартача, лишь бы самому не стать лауреатом. а теперь жалуетесь, что ой как глупо оказывается, когда опросы вконтакте проводят! да - глупо.
МКС
МКС
   27 / 991
вчера в 11:33
Наконец то хоть до кого то начало доходить, что увеличение количества ботов на сайтах, ни к чему хорошему не приводит.
denmig
denmig
   13 / 991
вчера в 11:32
73ыга все это!
БеZуМныЙ
БеZуМныЙ
   148 / 991
вчера в 11:30
Это спартачи считают, что взломали выборы. А так все правильно, лучшим долгое время был Дзюба.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 991
вчера в 11:27
Спартачи негодуют!!!
Награда 73ыжная , субъективная, часто просто трудно выбрать лучшего.
Всем не угодишь!!!
борька
борька
   163 / 991
вчера в 11:26
Воборы игроков,похожи на выборы президента
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