Взломали выборы. Как подставили Дзюбу, Чалова и Акинфеева

вчера, 10:45

В РПЛ незамеченный скандал? «Соккер.ру» возмущен, что отличную идею превратили в безумное и бездумное соревнование в социальной сети.



Что случилось? РПЛ учредила приз лучшему игроку тура. Затем определяют футболиста месяца, позже - игрока сезона. Круг кандидатов обозначают сами, порой весьма странно.

А судьбу награды определяют болельщики путем голосования в ВК. Пока все 17 раз побеждали только футболисты «Зенита» или ЦСКА .

Почему это важно? Где вручение официальных призов лучшим превращают в балаган, там нет авторитетности наград, особенно новых. Причем фанаты «Зенита» и ЦСКА , похоже, не поняли главного подвоха хулиганства.

Унизили своих же футболистов, когда делали их «Лучшими игроками тура» вопреки реальному положению вещей. Фактически определяли героя матчей ЦСКА или «Зенита», если их футболисты попадали в круг кандидатов.

Если был только один представитель от двух клубов – всегда побежал именно он, часто с большим отрывом.



Что с наградой «Игрок месяца»? С августа по декабрь пять призов ушли игрокам двух клубов. А ведь в 33 матчах ЦСКА и «Зенита» в первой части сезона (однажды играли между собой) они уступили 7 раз и 7 раз подписали мировые.

14 средних или ужасных игр из 33. Не всегда уступали параллельно, но два знатных клуба не лидируют с отрывом в 15 очков и никого не «рвут». Не только Паредес, Влашич, Дзюба или Чалов были героями сезона РПЛ .

Никто не спорит, что и названные фамилии останутся, если найти также реальных героев всех туров. Просто не будет бездумного голосования, что противоречит принципу выборов «лучшего», а не «своего».

Кого забыли наградить? Пройдемся по турам с примерами, чтобы стала понятна абсурдность большинства «голосований».

1 тур. Победа Дзюбы. С «Енисеем» игру сделал Кузяев, выйдя на замену, Шатов тоже дергался и был заметен с клубом, который прошлый сезон провел в ФНЛ . А у Артема победный гол, но всего один удар за матч. Обидно за Азмуна – не заметили его дубль «Краснодару» после голевого паса соперника Смолова.

У Жиго победный гол за «Спартак», у Сигурдарссона – за «Ростов». Мало того что Акинфеев пришел третьим (за 2 сэйва в Самаре), так еще на сайте РПЛ в результатах голосования кандидаты набрали в сумме 390.97 %. Понятно, что это ошибка, но круто смотрится:



2 тур. Победа Шатова. Снова выиграл даже не лучший игрок «Зенита». Нобоа против «Арсенала» сыграл круче, а Шатов забил после грубейшей ошибки вратаря. И снова унизили героев других игр: у Слая из «Уфы» гол и пас против «Анжи», Скопинцев и Паршивлюк выжгли фланги за «Ростов».

Фролов из «Оренбурга» отразил пенальти, а у Крицюка 6 сэйвов в Екатеринбурге. Но второе место после игрока «Зенита» занял представитель ЦСКА – у Акинфеева против «Ростова» 0 сэйвов и поражение 0:1 после единственного удара в створ. Как второе место может занять вратарь без спасений?

3 тур. Победа Дзюбы. Фанаты ЦСКА сделали Фернандеса третьим за ничью с «Енисеем», а поклонники «Зенита» после слабого матча в Казани и гола Ерохина благодаря ошибке Байрамяна наградили Артема. Но у Дзюбы 0 ударов за матч против «Рубина»!

Даже у Промеса 7 выстрелов и победный пас с «Анжи». Сутормин отпахал с «Локомотивом», а «Оренбург» грохнул чемпиона. Зобнин хорошо отыграл, Соболев забил победный гол «Ростову» в гостях. У Ткачева 2 голевые против «Ахмата» - волевая победа «Арсенала» вдесятером.

4 тур. Победа Дзюбы. В третий раз за четыре тура выбрали Артема, а он не был лучшим даже в «Зените». У Дриусси против «Урала» 2 гола и ассист, у Ерохина – 2 ассиста. У Дзюбы один гол. Зато к четвертому туру проснулись «армейцы», пошли голоса.

Эрнандес сделал гол плюс пас против «Арсенала», сыграл здорово. Но ему не хватило поддержки для победы. Также наплевали на Максименко – спас «Спартак» в Краснодаре. Не заметили, что Фролов снова взял пенальти, у Жоаозиньо было 2 ассиста и гол, а Сигурдарссон сделал дубль и вынес мяч с линии ворот «Ростова».

5 тур. Победа Дзюбы. Впервые награда по адресу? Артем снова не забил победный мяч «Зенита», хотя на его счету 3 удара и второй мяч «Уфе». А на втором месте снова игрок ЦСКА , но на этот раз у Акинфеева целых 2 сэйва в Казани.

Третьим стал Промес – как и Мельгарехо с Зе Луишем, неплохо сыграл с «Динамо». Выиграли, хотя Рыков и огорчил ударом с центра поля. Первый случай после четвертой награды, когда победу Дзюбы можно обосновать отсутствием более ярких героев.

6 тур. Победа Чалова. Справедливое решение. Начался сентябрь – «армейцы» вернулись с отпусков. А если серьезно, то Федор по делу опередил всех, но снова вторым сделали Дзюбу – после нулей против «Спартака» с 1 ударом в створ. Впервые отметили человека за подвиг, ведь Чалов сделал хет-трик в ворота «Урала».

7 тур. Победа Чалова. А вот это уже слепая поддержка. Да, у Федора гол плюс пас в Уфе, но кто помнит тот поединок – знает, что форвард был настырным, в двух эпизодах сыграл умно, его команда выиграла 3:0, но ЦСКА не отработал шикарно весь поединок.

Ганчаренко тот матч не понравился, а два гола забил Жамалетдинов, выйдя на замену. При этом у Ткачева из «Арсенала» тоже дубль, как и у Ерохина, но за Чалова массово проголосовали фанаты ЦСКА – как за Акинфеева раньше, не пытаясь найти лучшего в целом туре.

8 тур. Победа Влашича. Никола неплохо сыграл в среднем по качеству дерби ЦСКА и «Спартака», счет сравнял именно хорват. Вот только Влашич опередил героев матча «Зенита» и «Локомотива». Помните веселую победу 5:3?

Там у Ерохина и Дриусси по голу и пасу, у Шатова – дубль, персонально хорошо сыграл Баринов. А у голкипера Дюпина из «Анжи» не только отраженное пенальти, но и еще 7 сэйвов с «Динамо». Влашич не был лучшим игроком 8-го тура, ведь там и Ари за дубль не отметили.

9 тур. Победа Чалова. Согласитесь, если Федор забивает с пенальти самому «Оренбургу», то никаких сравнений с матчем против «Реала» быть не может – герой тура РПЛ , взял почти 38 % голосов. А вторым фанаты «Зенита» сделали Маркизио… за гол «Анжи» в проигранном матче.

Адекватная оценка, Клаудио второй герой тура после поражения. Дубль Панюкова «Арсеналу», четкую работу Фернандеша с «Ахматом» (создал 9 моментов против 2 у Чалова) и два гола Классона в ворота «Динамо» поставили ниже пенальти и гола в день поражения «Зенита» против «Анжи».

10 тур. Победа Дзюбы. Попали пальцем в небо! «Краснодар» очень плохо сыграл против «Зенита» в гостях, Дзюба дрался в этом поединке – 7 побед на втором этаже, первый гол в матче (как обычно, ему создали всего два шанса за весь матч).

В принципе, учитывая чистоту победы «Зенита» в центральном матче, Артем Сергеевич в этот раз заслужил быть отмеченным. Ни Зе Луиш, ни Хеведес не сыграли шикарно.

11 тур. Победа Чалова. Федора отметили за подвиг - гол с «Анжи». Причем даже не победный, а второй после Влашича. А вторым пришел Зе Луиш – дубль «Арсеналу» в проигранном матче. Третье место у Дзюбы – тут вообще никакой логики, ведь «Зенит» проиграл «Динамо» в гостях.

Артем один раз попал в створ ворот Шунина. Неужели в РПЛ не смотрят российский футбол? Дзюбы не должно было быть в списке претендентов – защитник Шуньич или Рауш сыграли круче и выиграли. Также Исмаэл из «Ахмата» забил «Краснодару» победный мяч. Он набрал 2.97 % голосов, а Чалов все 48.96 %.

12 тур. Победа Паредеса. Ари забил гол и отдал результативную передачу в матче против ЦСКА , «Краснодар» завоевал волевую победу, Классон тоже сыграл круто. А игроком тура назначили Паредеса за… гол в ворота «Крыльев Советов».

На втором месте оказался защитник Сорокин после ничьей «Рубина» и «Спартака» - забил на 92-й минуте. Но у Егора, как у Алексея Миранчука (гол плюс пас) не было шансов против Паредеса, который в Самаре нанес всего один точный удар.

13 тур. Победа Влашича. Как только у ЦСКА появляется кандидат, так сразу идут голоса. За что Николу наградили во второй раз? Правильно - за нулевую ничью с «Динамо», 0 попаданий в створ.

Вторым стал Антон Миранчук – подумаешь, дубль в ворота «Арсенала». На третье место фанаты «Зенита» поставили Маркизио (реализовать пенальти – великое дело). Неважно, что «Урал» обыграл в гостях «Спартак». Неважно, что у Ари новый дубль. Влашич вышел на поле – герой тура.

14 тур. Победа Чалова. Наконец-то награда по делу! Чалов забил «Зениту», Федор отдал голевую передачу в том матче, и хотя Газинский был прекрасен против «Енисея», у Джорджевича две голевые передачи против «Анжи», а у Димитрова дубль в ворота «Оренбурга», Чалов тоже заслужил победу.

15 тур. Победа Дриусси. Гол плюс пас против «Ростова» - 53 % голосов. Также, как и в случае с победами Чалова и Влашича, включились фанаты ЦСКА – Магнуссона за гол «Ахмату» вывели на второе место, прокатив Луиса Адриано после 2 ассистов и гола «Крыльям Советов».

Но Дриусси хотя бы наградили за действия – гол и пас. Пускай параллельно не заметили, как Кулаков сыграл против «Локомотива» (помог победить «Уралу» в гостях) или как Ари создал 7 моментов против «Арсенала». Зато Себастьян хотя бы по воротам бил.

16 тур. Победа Акинфеева. Издевательство над заслуженным Игорем Владимировичем. У него всего 2 сэйва против «Ростова» (1 парированный удар) - хорошая игра, но Песьяков в том матче отразил пенальти от Влашича, даже он сделал больше!

А у Ханни ассист против «Локомотива» в московском дерби. Игнатьев и Классон из «Краснодара» обыграли «Урал». А самое главное – у Кангва дубль в ворота «Зенита». Игорь за три сэйва получил 38 % голосов, а Эванс меньше 16 % за победу над лидером РПЛ . Логика железная!

17 тур. Победа Влашича. Кто мог победить, если не футболист ЦСКА , раз играли с «Енисеем» - российским «Реалом»? У Луценко 2 ассиста и гол, у Жоаозиньо – гол плюс пас, как и у Козлова. Бразильца поставили на 8-е место в голосовании, победа «Динамо» 4:0 не считается.

У защитника Сорокина дубль в ворота «Зенита» - подумаешь, любой может обыграть лидера РПЛ в гостях, не подвиг. У Зе Луиша два гола в ворота «Анжи», у Фарфана дубль «Оренбургу». Но Влашич легко проходил оборону самого «Енисея» и реализовал один удар в створ из одного.

Сколько раз испортили выборы?

Дзюбе, Чалову или Акинфееву не нужны «фейковые ордена». Практика до сих пор популярна, но как в жизни унижает настоящих ветеранов, так на скромном уровне футбола унижает игроков «Зенита» и ЦСКА .

Представьте, что в фигурном катании судьи ставят высокие баллы строго любимым спортсменам. Нарушается принцип поиска героя. Вот так и здесь получилось – приз зрительских симпатий. Причем зрителей строго двух команд.

9 раз выиграли игроки ЦСКА , 8 раз – футболисты «Зенита». Даже второе место редко доставалось игрокам других команд. Причем это официальная награда РПЛ , как и игрок месяца – тут выбрали Влашича (2 раза), Чалова, Дриусси и Дзюбу.

РПЛ срочно нужно менять правила. У фанатов должно быть право голоса, но можно отдать им 50 %, а 50 % оставить экспертам – тем, кто смотрит почти все матчи тура. Еще лучше подключить аналитиков клубов – анализируют матчи и точно знают, кто и как сыграл в туре.

Странно также, что не было проверки на участие «ботов» - могли спасти репутацию фанатам больших клубов. Еще хуже, что молчали клубы. Похоже, «Рубин» после дубля Сорокина возмутился первым, а если другие протестовали, то вяло и незаметно.

Конечно, к Чалову или Дзюбе нет вопросов. Были туры, когда именно эти футболисты объективно оказывались лучшими. Но подсчет показал, что в 12 случаях из 17 победитель даже не всегда был игроком матча своей команды!

Идея у РПЛ отличная, а реализация подвела. Если за зиму ничего не изменят, пора клубам и сообществам взрослых фанатов медийно поддерживать весной реальных героев туров, причем не стесняться голосовать за соперников, если те впечатлили.

Пока с выборами героев не сложилось. Когда просят назвать лучшего в восьми матчах, а тупо голосуют за парня из своей любимой команды, это тоже фальсификация.