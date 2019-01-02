  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Португалия. Примейра
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:30 сегодня  Вильярреал -:-  Реал 3.95 3.8 1.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 15 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.27 5.5 10
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 8 4.8 1.33
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

«Зенит» подыскал еще одного Семака

вчера, 21:30

Одного Сергея Богдановича мало, решили взять второго? «Соккер.ру» оценивает любопытный выбор – потенциального новичка петербуржцев.

Ура, известный российский клуб заинтересовался не аргентинским футболистом. И не тем, чья цена может вырасти через год в три раза, поэтому его ни один «Лион» планеты не отдаст без боя. Особенно сейчас, когда «ткачи» стали менее сговорчивыми на трансферном рынке, и чаще упираются в переговорах. Ола точно не может простить себе, что отдал Марсьяля в «Монако» за 5 миллионов, а не в МЮ за 60 с учетом бонусов.

«Зенит» заинтересовался парнем, которого вполне устроит Санкт-Петербург. И уж точно не испугает холод. Центральный полузащитник из Норвегии Уле Сельнес носит прическу, словно из девяностых. Выбирает обычную спортивную одежду, выглядит простовато, на поле не отличается вычурными фокусами, зато основательно подходит к делу. Нормально знает английский и ведет себя скромно.

И вот здесь что фанаты «Спартака», что поклонники «Зенита» согласятся, что лучше иметь по три Зобнина и Кузяева в раздевалке и на поле, чем ребят непонятного отношения к работе. Футболиста Уле можно описать, как Романа и Далера – очень работящий игрок. Для скандинавских людей культурно важно не выпячивать себя. Например, известные тамошние актеры прячут престижные награды в шкафы, чтобы никто не подумал, что гордятся или хвастаются.

Так и здесь – норвежец Сельнес не стремится в первые ряды, как его напарник по «Сент-Этьенну» и хорошо знакомый нам М’Вила. У Янна по 62 паса за игру, у Уле по 45, и ему достаточно. При этом у потенциального новичка «Зенита» на один ассист больше, чем у всей тройки атаки его команды. А в «Русенборге», за который Уле играл до 2016 года, хавбек носил длинные волосы и старался работать в стиле, в котором легко узнается манера Луки Модрича. Хотя Сельнес трудился намного глубже по схеме, успевая отрабатывать в защите – даже мячи с линии своих ворот выносил, по характеру паса явно копировал хорвата.

То есть даже если «Зениту» нужен новый Игорь Денисов, приедет игрок с созидательными замашками. Если приедет, конечно же. Ведь может отказаться. Тот же Игорь недавно заявлял, что даже не думал о том, чтобы покинуть «Локомотив» - и подписал новый контракт, а инсайдеры ехидно подмечают, что Денисов пытался еще разок зайти в «Зенит», но руководители клуба трансфер не одобрили. И правильно сделали, ведь Денисову уже 34 года, у него багаж не меньше, чем у Аленичева, причем хулиганский. Осень провел плохо, так что из РПЛ «Зенит» в опорную зону мог бы для усиления пригласить разве что Соу и Каборе.

Но эти парни не приедут, а норвежец Сельнес – он на десять лет моложе Денисова, вполне может. Уле не испугает, что главным врагом клубного стадиона «Зенита» являются бакланы и чайки, он и на родине этих птиц видел. Не похож этот хавбек, если судить по матчам в Лиге 1, на парня, который бьет баклуши и смотрит в небо, где птицы по-прежнему ковыряются в крыше петербуржской арены. А Семак на сборах будет ковыряться в тактике «Зенита», ведь оборонялись не лучшим образом, и во многом из-за того, как в защите играет второе звено защиты после Дзюбы – хавбеки.

Маркизио стремительно стареет, Паредес немного ленивый, особенно в матчах, когда игра не идет. Краневиттер не попал в темп команды, смотрится чужеродным элементом. Кузяева не используют глубоко, Ерохин только у Бердыева был тем, кто грамотно занимает позицию у своих ворот – у Семака атакует. А Оздоева хотят отдать в аренду, что намекает на возможную покупку центрального хавбека. В списке кандидатов не только Сельнес, но если Уле согласится – Рибалту можно похвалить. Нашел в топ-5 футболиста по приемлемой цене, который может усилить «Зенит».

Если резюмировать без новогодних шуток-прибауток, то уже по выступлениям за сборную Норвегии в Лиге Наций можно сделать вывод, что Уле способен стать важной фигурой в центре поля, не перетягивая одеяло на себя. Пожалуй, это будет как второй Нобоа, только заметно моложе, и все-таки больше ориентированный на отбор. Но не лишенный атакующих талантов. У Сельнеса в Лиге Наций 1 гол, 1 ассист, высокая точность паса, достаточно действий в защите, немало созданных моментов. Норвегия выиграла группу с болгарами, киприотами и словенцами – серьезными соперниками.

И именно Уле Сельнеса можно отметить, когда говорим о качественном футболе. Парень не огромный, но достаточно высокий – 187 сантиметров, может показать силовые приемы, поскольку по рукам видно, что набрал массу по сравнению с первыми двумя сезонами во Франции. При этом работает плавно, то есть на общем плане складывается впечатление, что Сельнес ближе по росту к Модричу, чем к 190 сантиметрам. А уже при ближайшем рассмотрении видно, что Уле формата Газинского по антропометрии. Играет глубже, чем Юрий, зато успевает всюду.

В «Сент-Этьене» у него 5 ассистов, лучший диспетчер. Это хавбек и для работы вместе с Паредесом и Маркизио, и на случай, если Леандро зимой или летом уедет обратно в Серию А. Краневиттера тоже хорошо бы отдать кому-то, ведь есть Ерохин и Кузяев – могут работать ближе к атаке, но и в центре поля в предыдущих клубах появлялись. Так что у Семака весной будет выбор, но логично сыграть на опережение. Маркизио не убедил, Паредес не горит желанием рвать жилы в футболке «Зенита» и точно мечтает о топ-5 – скучно ему в РПЛ. Не считает, что поднимется по иерархии и закрепится в основе сборной Аргентины, представляя северный флот.

Уле же после переезда в Россию и команду, где до него в прошлом в центре играл похожий на него по простоте подхода хавбек Сергей Семак, только выиграет. «Сент-Этьен» не настолько богатый клуб, чтобы платить норвежцу больше денег, чем выдадут в «Зените». Весной, если Сельнес поможет, «лазурные» способны завоевать прямую путевку в Лигу чемпионов, и за титул повоюют. «Сент-Этьен» еще может стать четвертым, но не первым в чемпионате имени ПСЖ. Так что покупка Улле - грамотная ставка, а поскольку цена может быть адекватной – 10 млн евро, можно поболеть за такой переход.

Трансферная зима вряд ли порадует россыпью подписаний в РПЛ. Поэтому надо цепляться за каждого толкового футболиста, способного решить проблемы ведущих клубов лиги. Для Семака, что сегодня вышел в онлайн – завел страницу в Инстаграме, крайне важно весной подготовить команду лучше, чем осенью. Для этого нужен игровой баланс, который обеспечит рослый, жилистый центральный оборонительный хавбек с очень оригинальным отношением к разрезающим пасам вперед. Семак тоже так умел играть, как сейчас Сельнес. Если на поле появится дисциплинированный хавбек с умениями в защите и созидании – «Зенит» от этого выиграет.

Впрочем, есть и оговорки. Подписывая только легионеров, команда рискует заиметь проблемы с лимитом. Но если в РФС придет Дюков, а в РПЛ еще и Геркус, не исключено, что вместе смогут изменить лимит на тот, который позволит Семаку ставить на поле сильнейших футболистов без оглядки на паспорта. Помним также, что в лазарете Нобоа – лучший футболист «Зенита» на старте сезона, и эквадорец тоже работает в центре поля. Но риск, что Маркизио не станет лучше, а Паредес уедет, перевешивает опасения насчет лимита и перебора кадров среди центральных хавбеков.

Сельнесу никто место в основе «Зенита» не гарантирует? Да, но если парень, который на вопрос о выборе между голом и пасом называет ассист, и в РПЛ будет старательно трудиться и частенько создавать голы, как в Лиге 1 – в Санкт-Петербурге появится новый любимчик публики. Не жесткий, как Денисов, не настолько хитрый, как Широков или Зырянов, а скорее именно как Семак в зрелом футбольном возрасте. Вроде бы простой футболист этот Сельнес, а все умеет и часто полезен «Сент-Этьену» - претенденту на четвертое место в Лиге 1, и сборной Норвегии. Сергею Богдановичу нужны «свои» футболисты в «Зените», и норвежец похож на одного из таких.

Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Интерес „Милана“ к Фернандешу не комментирую»
Вчера, 23:17 Комментарии2
Слухи«Милану» интересен Мануэл Фернандеш
Вчера, 23:08 Комментарии4
Слухи«Зенит» хочет подписать игрока «Сент-Этьена»
Вчера, 16:23 Комментарии73
«Лион» отказался обсуждать с «Зенитом» трансфер Тусара
Вчера, 00:33 Комментарии48
Слухи«Зенит» претендует на полузащитника «Лиона»
31 декабря 2018 Комментарии55
Оздоев подписался на страницу президента «Трабзонспора»
31 декабря 2018 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   29 / 673
сегодня в 00:59
удачи Кононову
МКС
МКС ответил jobss
   24 / 673
сегодня в 00:47
Жиго нет только в заявке на ЛЕ, т.к. получил травму, на скрине, где выделено, можно выбрать турниры, в которых спартак принимал участие, выберите ЛЧ или ЧР, и там увидите Жиго
Пардон не разобрался
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:45
Больше на Полоза похож.
jobss
jobss ответил МКС
   608 / 673
вчера в 23:56
В "командах" , ну список игроков команд.


Жиго нет только в заявке на ЛЕ, т.к. получил травму, на скрине, где выделено, можно выбрать турниры, в которых спартак принимал участие, выберите ЛЧ или ЧР, и там увидите Жиго
МКС
МКС ответил jobss
   24 / 673
вчера в 23:43
Можете подробнее, где именно?
В "командах" , ну список игроков команд.
jobss
jobss ответил МКС
   608 / 673
вчера в 23:42
С составом опять начудили. А Жиго? понятно что в лазарете, но пока еще игрок Спартака.
Можете подробнее, где именно?
МКС
МКС ответил jobss
   24 / 673
вчера в 23:32
спасибо, что заметили, исправлено
С составом опять начудили. А Жиго? понятно что в лазарете, но пока еще игрок Спартака.
Ваня лучший
Ваня лучший
   14 / 673
вчера в 23:22
Автор наивный, если полагает, что Дюков или Геркус могут изменить , или отменить лимит. По поводу лимита уже один раз высказалось первое лицо. Поэтому вопрос о лимите будет решаться гораздо выше и Дюкова и Геркуса. А там возможны варианты.
Djon_V
Djon_V
   235 / 673
вчера в 23:01
Ну, конечно в деле этого парня я не видел, но судя по описанию очень неплохой вариант. Посмотрим что будет дальше
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   346 / 673
вчера в 23:00
Утятина,кому нужэн этот Зенит?!
Морозовский
Морозовский
   21 / 673
вчера в 22:42
Прочитал этот триллер - так тревожно за Сальнеса стало, если ни дай бог, сделает этот опрометчивый шаг в это болото.
OLESOCC
OLESOCC
   659 / 673
вчера в 22:21
Что написано пером ... Посмотрим!.
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил RomM84
   249 / 673
вчера в 22:14
которого вполне устоит Санкт-Петербург Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1087632/selnes-ule-kristian-sent-eten не, не устоит!
исправили
RomM84
RomM84
   489 / 673
вчера в 22:12
которого вполне устоит Санкт-Петербург
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1087632/selnes-ule-kristian-sent-eten


не, не устоит!
jobss
jobss ответил Jeck Denielse
   608 / 673
вчера в 22:08
Не фантазируй... Смотри количество игроков в командах..... Зенит - 31 игрок... Спартак - 37 игроков.... Кому уж ...но точно не вам байки про приобретённый балласт травить....)))
спасибо, что заметили, исправлено
parallels
parallels ответил pomor45
   3 / 673
вчера в 21:54
И вот здесь что фанаты «Спартака», ----------------------------------------------------------------- Шикарная вышла ошибочка - Спартак. Надо её закрепить.
тоже поржал, хотел написать, что нашёл ошибку - потом подумал, что никакая не ошибка 😆
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FILL3286
   5 / 673
вчера в 21:53
берите ещ двадцатник мало то 70 человек
Не фантазируй...
Смотри количество игроков в командах.....

Зенит - 31 игрок...
Спартак - 37 игроков....

Кому уж ...но точно не вам байки про приобретённый балласт травить....)))
pomor45
pomor45
   292 / 673
вчера в 21:48
И вот здесь что фанаты «Спартака»,
-----------------------------------------------------------------
Шикарная вышла ошибочка - Спартак. Надо её закрепить.
Исмет
Исмет
   370 / 673
вчера в 21:44
Будущий бомж..
FILL3286
FILL3286
   72 / 673
вчера в 21:31
берите ещ двадцатник мало то 70 человек
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100