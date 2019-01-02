«Зенит» подыскал еще одного Семака

вчера, 21:30

Одного Сергея Богдановича мало, решили взять второго? «Соккер.ру» оценивает любопытный выбор – потенциального новичка петербуржцев.

Ура, известный российский клуб заинтересовался не аргентинским футболистом. И не тем, чья цена может вырасти через год в три раза, поэтому его ни один «Лион» планеты не отдаст без боя. Особенно сейчас, когда «ткачи» стали менее сговорчивыми на трансферном рынке, и чаще упираются в переговорах. Ола точно не может простить себе, что отдал Марсьяля в «Монако» за 5 миллионов, а не в МЮ за 60 с учетом бонусов.

«Зенит» заинтересовался парнем, которого вполне устроит Санкт-Петербург. И уж точно не испугает холод. Центральный полузащитник из Норвегии Уле Сельнес носит прическу, словно из девяностых. Выбирает обычную спортивную одежду, выглядит простовато, на поле не отличается вычурными фокусами, зато основательно подходит к делу. Нормально знает английский и ведет себя скромно.

И вот здесь что фанаты «Спартака», что поклонники «Зенита» согласятся, что лучше иметь по три Зобнина и Кузяева в раздевалке и на поле, чем ребят непонятного отношения к работе. Футболиста Уле можно описать, как Романа и Далера – очень работящий игрок. Для скандинавских людей культурно важно не выпячивать себя. Например, известные тамошние актеры прячут престижные награды в шкафы, чтобы никто не подумал, что гордятся или хвастаются.

Так и здесь – норвежец Сельнес не стремится в первые ряды, как его напарник по «Сент-Этьенну» и хорошо знакомый нам М’Вила. У Янна по 62 паса за игру, у Уле по 45, и ему достаточно. При этом у потенциального новичка «Зенита» на один ассист больше, чем у всей тройки атаки его команды. А в «Русенборге», за который Уле играл до 2016 года, хавбек носил длинные волосы и старался работать в стиле, в котором легко узнается манера Луки Модрича. Хотя Сельнес трудился намного глубже по схеме, успевая отрабатывать в защите – даже мячи с линии своих ворот выносил, по характеру паса явно копировал хорвата.

То есть даже если «Зениту» нужен новый Игорь Денисов, приедет игрок с созидательными замашками. Если приедет, конечно же. Ведь может отказаться. Тот же Игорь недавно заявлял, что даже не думал о том, чтобы покинуть «Локомотив» - и подписал новый контракт, а инсайдеры ехидно подмечают, что Денисов пытался еще разок зайти в «Зенит», но руководители клуба трансфер не одобрили. И правильно сделали, ведь Денисову уже 34 года, у него багаж не меньше, чем у Аленичева, причем хулиганский. Осень провел плохо, так что из РПЛ «Зенит» в опорную зону мог бы для усиления пригласить разве что Соу и Каборе.

Но эти парни не приедут, а норвежец Сельнес – он на десять лет моложе Денисова, вполне может. Уле не испугает, что главным врагом клубного стадиона «Зенита» являются бакланы и чайки, он и на родине этих птиц видел. Не похож этот хавбек, если судить по матчам в Лиге 1, на парня, который бьет баклуши и смотрит в небо, где птицы по-прежнему ковыряются в крыше петербуржской арены. А Семак на сборах будет ковыряться в тактике «Зенита», ведь оборонялись не лучшим образом, и во многом из-за того, как в защите играет второе звено защиты после Дзюбы – хавбеки.

Маркизио стремительно стареет, Паредес немного ленивый, особенно в матчах, когда игра не идет. Краневиттер не попал в темп команды, смотрится чужеродным элементом. Кузяева не используют глубоко, Ерохин только у Бердыева был тем, кто грамотно занимает позицию у своих ворот – у Семака атакует. А Оздоева хотят отдать в аренду, что намекает на возможную покупку центрального хавбека. В списке кандидатов не только Сельнес, но если Уле согласится – Рибалту можно похвалить. Нашел в топ-5 футболиста по приемлемой цене, который может усилить «Зенит».

Если резюмировать без новогодних шуток-прибауток, то уже по выступлениям за сборную Норвегии в Лиге Наций можно сделать вывод, что Уле способен стать важной фигурой в центре поля, не перетягивая одеяло на себя. Пожалуй, это будет как второй Нобоа, только заметно моложе, и все-таки больше ориентированный на отбор. Но не лишенный атакующих талантов. У Сельнеса в Лиге Наций 1 гол, 1 ассист, высокая точность паса, достаточно действий в защите, немало созданных моментов. Норвегия выиграла группу с болгарами, киприотами и словенцами – серьезными соперниками.

И именно Уле Сельнеса можно отметить, когда говорим о качественном футболе. Парень не огромный, но достаточно высокий – 187 сантиметров, может показать силовые приемы, поскольку по рукам видно, что набрал массу по сравнению с первыми двумя сезонами во Франции. При этом работает плавно, то есть на общем плане складывается впечатление, что Сельнес ближе по росту к Модричу, чем к 190 сантиметрам. А уже при ближайшем рассмотрении видно, что Уле формата Газинского по антропометрии. Играет глубже, чем Юрий, зато успевает всюду.

В «Сент-Этьене» у него 5 ассистов, лучший диспетчер. Это хавбек и для работы вместе с Паредесом и Маркизио, и на случай, если Леандро зимой или летом уедет обратно в Серию А. Краневиттера тоже хорошо бы отдать кому-то, ведь есть Ерохин и Кузяев – могут работать ближе к атаке, но и в центре поля в предыдущих клубах появлялись. Так что у Семака весной будет выбор, но логично сыграть на опережение. Маркизио не убедил, Паредес не горит желанием рвать жилы в футболке «Зенита» и точно мечтает о топ-5 – скучно ему в РПЛ . Не считает, что поднимется по иерархии и закрепится в основе сборной Аргентины, представляя северный флот.

Уле же после переезда в Россию и команду, где до него в прошлом в центре играл похожий на него по простоте подхода хавбек Сергей Семак, только выиграет. «Сент-Этьен» не настолько богатый клуб, чтобы платить норвежцу больше денег, чем выдадут в «Зените». Весной, если Сельнес поможет, «лазурные» способны завоевать прямую путевку в Лигу чемпионов, и за титул повоюют. «Сент-Этьен» еще может стать четвертым, но не первым в чемпионате имени ПСЖ . Так что покупка Улле - грамотная ставка, а поскольку цена может быть адекватной – 10 млн евро, можно поболеть за такой переход.

Трансферная зима вряд ли порадует россыпью подписаний в РПЛ . Поэтому надо цепляться за каждого толкового футболиста, способного решить проблемы ведущих клубов лиги. Для Семака, что сегодня вышел в онлайн – завел страницу в Инстаграме, крайне важно весной подготовить команду лучше, чем осенью. Для этого нужен игровой баланс, который обеспечит рослый, жилистый центральный оборонительный хавбек с очень оригинальным отношением к разрезающим пасам вперед. Семак тоже так умел играть, как сейчас Сельнес. Если на поле появится дисциплинированный хавбек с умениями в защите и созидании – «Зенит» от этого выиграет.

Впрочем, есть и оговорки. Подписывая только легионеров, команда рискует заиметь проблемы с лимитом. Но если в РФС придет Дюков, а в РПЛ еще и Геркус, не исключено, что вместе смогут изменить лимит на тот, который позволит Семаку ставить на поле сильнейших футболистов без оглядки на паспорта. Помним также, что в лазарете Нобоа – лучший футболист «Зенита» на старте сезона, и эквадорец тоже работает в центре поля. Но риск, что Маркизио не станет лучше, а Паредес уедет, перевешивает опасения насчет лимита и перебора кадров среди центральных хавбеков.