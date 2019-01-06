«Барселона» готовится к атаке

вчера, 10:45

Каталонцы заявили, что по итогам сезона заработают почти миллиард евро. Вальверде устраивает состав, но «Соккер.ру» замечает ряд нестыковок.

Трансфер Неймара заставил работать. Получив 222 млн евро, «Барселона» показала за тот финансовый год огромный доход. В результате теперь стремятся не упасть в глазах инвесторов, что заставляет от сезона к сезону ставить рекорды.

Сообщают, что заработают 960 млн евро, и при этом немалую часть получат от трансферов. На данный момент собрали 83 миллиона, попрощавшись с Деулофеу, Динем и Миной, но трансферы Паулиньо в Китай, а также Алькасера в Германию зачтутся как летние – а там еще 65 млн евро.

Так что Вальверде может сколько угодно делать дежурные заявления о полном удовлетворении от состава, но даже самые маленькие фанаты «Барселоны» поймут логику: раз ушли Хави и Иньеста, стареют Месси, Пике, Бускетс и Суарес, нужно готовиться и думать о будущем. Тем более что любой Ракитич может повторить за Дани Алвесом.

Массовая закупка игроков примерно одного возраста не сработала – Умтити заиграл, невзирая на проблемы со здоровьем, о которых говорил Вальверде, но Малком, Артур, Дембеле, Семеду, не говоря о Гомеше, Алькасере или Дине, не обязательно станут или уже не стали костяком новой непобедимой «Барселоны».

А еще каталонскому клубу очень важно быть конкурентным на трансферном рынке, поскольку если вдруг провалятся и просчет будет системным, неисправимым сменой тренера, то первый, кто может подумать о смене клуба – Лионель Месси, которого ждут в любой лиге с шейхами, не только в «Интере».

После потери Неймара президент Бартомеу дует на воду. Клуб явно аккумулирует живые деньги и не прочь расставаться с игроками – Пако отдали «Боруссии» прямо посреди сезона, хотя могли дождаться лета и торговаться. Каталонцы собирают активы, у них есть план развития, которому будут следовать.

«Барселона» очертила круг «трансферов мечты». Есть три основных направления работы – Неймар, Кейн и Мбаппе. А также четвертый резервный, на случай, если что-то случится во взаимоотношениях Пике и клуба. Жерар ведь с характером. А после того как испанец снял фильм о Гризманне, где Антуан объясняет причины отказа от контракта с «Барселоной» - боссы обиделись.

Защитник самостоятельный, занимается бизнесом, стал хуже играть в футбол, ведь стареет и поднадоело. Так что если Кулибали можно будет подписать, если самому Калиду милее Барселона, чем Манчестер, то сенегалец окажется в испанском гранде. В таком случае возникнет вопрос, связанный с Умтити. Если вдруг Самюэль по любой из причин задумался о смене клуба, то подстраховка будет.

Также, раз Алькасер не заиграл, как хотелось, нужна подмена для Суареса в атаке. Луис пока хорош, но о Кейне в «Барселоне» заговорили не случайно. И если Харри – конкретная ставка, то есть два хитрых дополнения. Первое – подписание Килиана Мбаппе как наследника Месси, раз Неймар решился на предательство бывшего клуба по финансовым причинам.

Но есть и другой вариант, на случай, если Килиан видит себя игроком гранда АПЛ . «Барселона» ведет переговоры с отцом Неймара. И понятно, что по деньгам могут договориться. Ведь Бартомеу не случайно делает заявление наперед о рекордных доходах – хочет показать УЕФА , что «Барселона» ответственный клуб, тщательно готовится к трансферу за 200 млн евро.

Команда не приняла решение по тренеру Вальверде. Эрнесто и сам честно признался – если «Барселона» уступит в чемпионате Испании, если в Лиге чемпионов ждет очередное разочарование, как прошлой весной против «Ромы», то его, скорее всего, отправят в отставку. В клубе даже провели опрос с подтекстом.

Большинство сотрудников «Барселоны» за то, чтобы Вальверде остался. И многие против, чтобы возвращался чванливый Неймар. Но Бартомеу не интересует, кто ведет себя скромно, а кого недолюбливают за глаза. Президенту «браугранас» крайне важно не допустить роковую ошибку – оставить Вальверде, если окажется, что славный Эрнесто не тянет для тренера уровня победы в финале ЛЧ .

Чемпионат Испании при таком «Реале» можно выиграть за счет штрафных Месси. Тут вопрос класса, а класс у лидеров «Барселоны» запредельный. Но если футболисты заметят, что Вальверде не справляется с задачами, команда распадется изнутри. Будут ждать усиления и смены тренера. Вот только продуманного варианта пока нет. И это тоже трансферная задача – найти подходящего наставника на всякий случай. «Реал» не нашел, поэтому поплатился.

«Барселона» будет делать ставки на будущее. Месси еще может пару лет поиграть на невероятном уровне. Но только в случае, если не случится нечто в стиле перехода Симеоне в «Интер», гениальных трансферов от нового руководителя миланцев Маротты – того, что успешно вернул «Ювентус» на вершину мирового футбола, и личного приглашения от Диего, которого Лионель всегда уважал.

Роналду недавно зазывал давнего соперника в Серию А, а Месси явно справится с защитниками итальянской лиги даже через год или два. Но какой будет «Барселона» без Лионеля, если каталонцы уже и забыли, когда главным был не этот невысокий парень? Вратарскую позицию закрыли, Умтити тоже на своем месте, когда здоров. Но Альбе скоро тридцать, Пике еще старше, а справа нет нового Дани Алвеса.

Вот поэтому тер Штеген и тащит, как может. Вальверде обманывает, когда говорит, что его устраивает состав, ведь Рабьо все ближе к «Барселоне» - переход оформлен специально, чтобы позлить ПСЖ . В защиту взяли Мурильо, который «поможет в краткосрочной перспективе», но у Умтити есть проблемы со здоровьем, а про Пике уже сказано. Поэтому де Лигт и Фрэнки де Йонг – напарник для Самюэля в обороне и «замена» Иньесты в центре, кажутся логичными ставками.

Но заполучить молодежь будет крайне сложно, хотя «Барселона» и напирает на переговорах на тему величия клуба и гостеприимства к голландцам. Впрочем, парням из «Аякса» надо быть осторожными. Ведь есть примеры Малкома и Дембеле – не все у них получается, хотя во втором случае причина за пределами поля, Усман недисциплинированный парень. Также есть Коутиньо, который не всегда смотрится так, как ждут в «Барселоне».

Каталонцы в странном пограничном состоянии. С одной стороны, по игре это одна из лучших команд текущего сезона, лидер Примеры, клуб, который сохранил свою легенду, в отличие от «Реала». Но Месси не спасет во всех решающих играх – футбол никогда не держался на одном человеке, всегда были Гвардиола, Хавиньеста, позже Суарес и Неймар. Так что подпитка нужна даже «Барселоне». А поскольку наперед заговорили о рекордных доходах – готовят грандиозные трансферы.

Причем учтите специфику футбола как бизнеса. Даже каталонский клуб с оборотом 914 млн евро за прошлый финансовый год заработал всего 11 миллионов евро. Когда у компании такая низкая по сравнению с доходом чистая прибыль, то это указывает не только на высокие зарплаты футболистов, но и на активную трансферную деятельность. Также важно отметить, что «Барселона» не мастер продаж – за четыре года отдали за новичков 819 миллионов евро, а получили 311 без учета Неймара. Но даже с ним убыток составил 285 миллионов. Это в 25 больше годовой прибыли.

«Барселона» планирует трансферы, но клубу пора научиться продавать. Смогут ли они расстаться с Малкомом и Дембеле за те же 156 миллионов, что заплатили за контракты? Вряд ли, поэтому надо зарабатывать почти миллиард, чтобы покрывать разницу. Иньеста, Маскерано, Адриано, Алвес и Хави ушли или бесплатно, или почти бесплатно. Так что сейчас важно не только торговаться со «шпорами» за Кейна, но и подумать, кто заплатит за Суареса дикие деньги.

Настала пора, когда качественные замены больших звезд нужно подкреплять продажами, а продавать «Барселона» не особо умеет, ведь Неймар – исключение по личной воле футболиста. 2019 год в истории каталонского клуба будет интересным, ведь надо принять ряд ключевых трансферных решений.