Обострение для «Челси»

вчера, 22:30

Чтобы избежать провала во второй части сезона, «Челси» необходимо усилить атаку. «Соккер.ру» ждет, что «синие» купят результативного центрфорварда.

Невооруженным глазом заметно, как проседает результативность «Челси» на фоне остальных команд из лидирующей группы в чемпионате Англии. В первой шестерке «синие» забили меньше других – всего 38 мячей. Можете сравнить с 59 у «Манчестер Сити» или хотя бы с 43 у вроде как только выходящего из кризиса «Манчестер Юнайтед».

Да, конечно, при этом «Челси» мало пропускает и ищет в этом свой баланс. Но никто не отрицает, что проблема атаки у этой команды существует, и решить ее может только появление эффективного центрального нападающего.

Маурицио Сарри (главный тренер «Челси»):

Клуб знает мое мнение. Я думаю, что нам нужен кто-то еще, чтобы улучшить результаты. Но это зависит не от меня.

Мне необходимо думать о своей работе в качестве тренера. Я должен попытаться улучшить результаты своих игроков в наступательной фазе. Мы должны попытаться решить эту проблему.



Обычно главные тренеры отмалчиваются, откатывая все эти трансферные вопросы от журналистов в адрес руководства клуба. Но тут даже Сарри признал практически открыто, что нужно усиление атаки. И появление в клубе Кристиана Пулишича – не то решение проблемы, которого ждут болельщики и наверняка сам Сарри.

Проблема лондонцев не столько на краях атаки, где есть Азар, Виллиан, Педро, и куда был приобретен Пулишич. Проблема «Челси» - в зоне центрфорварда. В эту зону с огромными надеждами приобретался Альваро Мората, который не оправдал ожиданий вовсе.

И об этом обычно тренеры в открытую не говорят, но помощник Сарри Джанфранко Дзола не стал скрывать реального положения вещей:

Ожидания от игры Мораты высоки. Мы всегда ждем от него голов и хороших результатов. Он должен привыкнуть к этому. Это часть его работы. Необходимо осознать, что вы играете за «Челси», а не за «Саутгемптон» или «Брайтон», при всем уважении к этим клубам.



Действительно, пять забитых мячей – это не уровень центрального нападающего команды, которая борется в зоне Лиги чемпионов в Англии. А вот как раз где-то в районе дна турнирной таблицы, чуть выше, возможно. Так что претензии Дзолы обоснованы и оправданы. Любой на его месте честно сказал бы об этом.

Жиру? Оливье изначально приобретался в качестве вспомогательной единицы и вряд ли рассматривался как основная ударная сила. Хотя бы потому, что он по стилю команде Сарри не слишком подходит, но полезен, когда нужно по какой-то причине внести вариативность, поддавить, использовать его в качестве отвлекающего маневра.

Поэтому именно в адрес Мораты, а не в адрес Жиру летят основные критические стрелы. И трогательно попрощавшийся с Сеском Фабрегасом Альваро рискует скучать по соотечественнику вскоре совсем из другого места – не со «Стэмфорд Бридж». При этом кредит доверия к Морате в целом в футбольном сообществе не утрачен.

Это довольно удивительная ситуация, ведь Альваро до сих пор почему-то многими воспринимается как молодой и перспективный, а парню между тем уже 26 лет – пора бы раскрываться и стабильно оправдывать высокую цену. Он же выстрелил лишь в «Ювентусе», во вполне конкретных условиях, которые для него оказались очень комфортными.

Так убедил всех, что даже «Реал» решился на возвращение, но вошел второй раз в ту же реку и весьма удачно сбыл Морату другим поверившим в него – «Челси». Теперь вот лондонцы готовы передарить этот замечательный трофей, который за половину сезона приносит целых пять голов. Но стоит при этом весьма недурно. В таких условиях странно слышать об интересе к Морате со стороны «Севильи», где группа атаки очень внушительная, там нападение просто переполнено, и это еще тренерский штаб команды играет с очень насыщенной атакой.

Сложно представить, где там найдется место нынешнему Морате. Разве что продолжит спуск через скамейку в Севилье. Среди претендентов называют и дортмундскую «Боруссию» с «Баварией», но вряд ли Мората там тоже станет легко основным форвардом. А ему сейчас надо перейти в тот клуб, который сможет дать ему на время карт-бланш, игровую практику для обретения уверенности и возвращения результативности. Непростая ситуация. И помним про его ценник.

У «Челси» при всем великолепии исполнителей в некоторых линиях откровенно проседает центр атаки. По сути, классических центральных форвардов у лондонцев двое. Мората и Жиру на двоих в чемпионате «наколотили» шесть мячей. Унылая статистика для четвертой команды Премьер-Лиги. Поэтому не должны удивлять слухи о том, что «Челси» метается из стороны в сторону и на сложном зимнем трансферном рынке пробует урвать эффективного форварда.

Ходили разговоры о Гонсало Игуаине, однако аргентинец грозит стать тем мылом, на которое «Челси» поменяет свое шило. Задайте вопрос об эффективности Игуаина болельщику «Милана» и увидите в ответ взгляд, полный боли и страдания.

Другой ходовой вариант – Кавани. Эдинсона давно пытаются выпроводить журналисты из ПСЖ , поскольку уругваец не очень удобен главной парижской звезде – Неймару. К тому же парижане под прессингом со стороны УЕФА и должны продавать, чтобы выручить какие-то деньги и показать, что могут их зарабатывать на рынке, а не только путем переписывания в подполье сумм спонсорских контрактов. Цена вопроса по Кавани – 55 миллионов евро.