Медицинская карта РПЛ

20 ноября 2018, 20:00

На фоне проблем сборной России, связанных с травмами ведущих футболистов, у «Соккер.ру» возникает интерес, как обстоят дела у российских клубов с выбывшими игроками.

Кристиан Нобоа («Зенит», 33 года)

Ожидаемое возвращение в строй: 19 февраля 2019 года (Разрыв крестообразной связки)

Системообразующий игрок «Зенита» на старте сезона. Центр поля заметно осиротел без эквадорского центрального полузащитника, на которого Сергей Семак явно делал ставку. Учитывая возраст футболиста, тяжело делать прогноз по поводу возвращения Кристиана на прежние позиции. Разрыв крестообразной связки нередко становится точкой невозврата для более молодых ребят. Питерский клуб уже подыскал замену Нобоа, но подписанный звездный новичок Маркизио пока не убедил своей игрой, уступая конкуренцию более молодому и старательному Кузяеву, но Далер и на флангах может быть полезен, так что креативный игрок в центр поля по-прежнему необходим, даже если не рассматривать потенциальный уход Паредеса. Тренерский штаб явно ждет возвращения Нобоа на поле.

Иван Новосельцев («Анжи», 27 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: неизвестно

Еще недавно один из самых перспективных защитников Премьер-Лиги до сих пор принадлежит «Зениту». Иван отправился за игровой практикой в Махачкалу, и довольно быстро стал железным игроком основы, но о возвращении на былой уровень говорить даже не приходится. Слишком много позиционных ошибок и неудачных выносов. Компенсирует все это Новосельцев самоотверженностью, вот чего не отнять, так это желания бороться и бросаться под все мячи, направляемые в створ ворот. Последний матч в чемпионате Иван сыграл 19 октября против ЦСКА , после этого в заявках на матчи не числился под предлогом травмы. Какой именно, не сообщается.

Юрий Жирков («Зенит», 35 лет)

Проблемы с ахилловым сухожилием

Тут, к сожалению, хороших новостей не ожидается. Дело идет к завершению карьеры. Юрий Жирков последний раз появлялся на поле в футболке сборной России на чемпионате мира. С тех пор ветеран тщетно пытается залечить накопившиеся болячки, с каждым днем все больше думая о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает летом 2019 года и вряд ли будет продлен, хотя не думаю, что Семак отказался бы от столь опытного футболиста, с которым еще сам бегал по полю, но возраст и изнашивание организма берут верх над игровыми качествами. Буду рад увидеть Юрия, гоняющего мяч, но с каждым днем поводов для пессимизма в этом отношении становится больше.

Михаил Бакаев («Оренбург», 31 год)

Ожидаемое возвращение в строй: неизвестно

Опорный полузащитник был выписан летом из «Анжи» с целью добавления опыта команде, достигшей повышения в классе, но за «Оренбург» так и не дебютировал. Какая именно болячка мучает Бакаева, неизвестно, Владимир Федотов явно рассчитывал на новичка, с которым контракт был подписан на год. Пожелаем Михаилу здоровья и наконец-то появиться на поле до истечения контрактных обязательств.

Александр Коломейцев («Локомотив», 29 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: неизвестно (травма колена)

Еще один футболист, не появляющийся в этом сезоне на поле. Александра многие недооценивают, не замечая его вклад в результаты команды. Коломейцев - ближайший резерв Юрия Палыча Сёмина. В чемпионский сезон был период, когда он прочно оккупировал за собой позицию центрального полузащитника. Девятнадцать выходов на поле, гол и две голевые передачи для футболиста второго плана приличный показатель, к тому же единственный его гол был забит в матче со «Спартаком», что позволило клубу взять важные три очка в матче с прямым конкурентом за победу в чемпионате. Уверен, что тренерский штаб ждет возвращения Александра в строй.

Михаил Костюков («Енисей», 27 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: 7 января 2019 года (операция на лодыжке)

На данный момент лучший бомбардир «Енисея» выбыл из строя 29 сентября. Неудивительно, что команда плетется на последнем месте. Стоит отметить, что Костюков начинал сезон на лавке и выходами на замены выгрыз место в основном составе, действуя как в центре атаки, так и на привычном для себя правом фланге. Голы Михаила принесли клубу 4 очка в турнирную таблицу из 6 набранных, трудно переоценить вклад вингера в результаты дружины Аленичева. Интересно, чего скорее дождется Дмитрий Анатольевич: возвращения в строй лидера команды или своей отставки.

Александр Селихов («Спартак», 24 года)

Ожидаемое возвращение в строй: неизвестно (набирает игровую форму)

Основной голкипер «Спартака» прошлого сезона уже приступил к тренировкам. Судя по всему, тренерский штаб вместе с медицинскими работниками клуба решили не форсировать события и вернуть Селихова в рамку после зимнего перерыва. Сомнений в возвращении первого номера нет. Максименко не оправдал возложенных ожиданий, тем самым упустив свой шанс закрепиться в основе. Рианчо уже испробовал более опытного Реброва в основе, но и Артем не убедил своей игрой. Посмотрим, на кого сделает ставку Олег Кононов, может, Селихов экстренно будет введен в состав.

Михаил Александров («Арсенал», 29 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: неизвестно

Левый защитник сборной Болгарии получил травму в первом туре чемпионата России в матче с московским «Динамо». С тех пор из лазарета не выходил. Тяжело оценить данную потерю для клуба, какая роль была отведена Александрову Кононовым непонятно, при Божовиче болгарин играл с переменным успехом. Безусловно, Игорь Черевченко будет ожидать возвращения Михаила в строй, но место в основе Александрову точно не гарантировано после восстановления.

Самуэль Жиго («Спартак», 25 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: 2 марта 2019 года (разрыв крестообразной связки)

Новичок успел влюбить в себя спартаковскую торсиду. Его грамотные действия в центре обороны позволили пройти «Спартаку» в чемпионате отрезок без поражений. Первое фиаско команда потерпела в 7-м туре - в первом матче без француза в составе. Кто знает, как сложилась бы судьба Массимо Карреры, не будь того злополучного столкновения Жиго с Артемом Дзюбой. Можно с уверенностью утверждать, что травма центрального защитника отразилась на результатах команды. Самуэль в короткий срок сумел стать ключевой фигурой в оборонительных построениях команды. Кстати, за Жиго боролся «Краснодар» и был близок к его подписанию, но игрок выбрал «Спартак» из-за желания поработать с Массимо Каррерой. Не жалеет ли теперь Жиго о своем выборе?

Йоан Молло («Крылья Советов», 29 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: 28 ноября (травма подколенного сухожилия)

Фланговый вингер толком не успел себя проявить. Подписал контракт в разгаре сезона, через игровую практику пытался набрать былые кондиции, и как только физической готовности стало хватать, чтобы отыграть полный матч, получил травму. Произошло это в матче с «Зенитом», где явно у француза было большое желание себя проявить. Футболист масштаба Молло явно не может не быть звездой в Самаре, потому его место в основе даже не обсуждается, тем более Миодраг Божович с самого своего прихода дал понять, что нуждается в Йоане, даже когда он «растренированный».

Виктор Васин ( ЦСКА , 30 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: 14 января 2019 года (разрыв крестообразной связки)

Центральный защитник армейцев выбыл из строя весной, когда казалось, что его место на поле даже не обсуждается, но удивительным образом эта потеря отразилась в лучшую сторону для обороны клуба. После ухода многолетних лидеров команды в лице Игнашевича и братьев Березуцких позиции Васина вырисовывалась в радужном цвете, но теперь, с приходом новичков, отвоевать место в основе будет не так уж и просто. Безусловно, Виктор нужен Виктору Михайловичу Ганчаренко при построении в три центральных защитника, а вот в четверку защитников вряд ли Васин впишется. Стоит отметить, что большинство матчей в новом сезоне ЦСКА играл в два центральных и выходило лучше, чем с тройкой. Будет ли тренер армейцев выстраивать игру с учетом рационального использования Васина или попробует внедрить его в уже отлаженный механизм?

Самба Соу («Динамо», 29 лет)

Травма бедра

Один из лучших футболистов московского «Динамо» начала сезона. Опорный полузащитник сборной Мали имеет прекрасную прессу, о нем лестно отзываются тренеры других команд, ходили слухи о желании «Краснодара» подписать игрока. Данная травма пока никак не сказалась на результатах команды, ведь без него был сыгран только один матч с «Ростовом». Развалится ли центр поля без мощного и цепкого африканца в оставшихся до перерыва матчах, еще только предстоит узнать. В этом году Соу, скорее всего, уже не сыграет, что добавляет головной боли Дмитрию Хохлову, ведь потерян ключевой футболист.

Алан Дзагоев ( ЦСКА , 28 лет)

Травма бедра

Ужасный этап в карьере Алана. Пропуск старта чемпионата из-за мышечных травм, попытка набрать физическую форму через матчи… Давайте говорить откровенно - Дзагоев был сам не свой в сыгранных матчах и порой даже выглядел обузой на фоне молодых и резвых партнеров. Получили же вместо прогресса в игровых действиях от матча к матчу новую травму. Возможно, Алану нужно пожертвовать сезоном и залечить все болячки. Дзагоев нужен сборной и клубу, но только без постоянных травм, которые сильно сказываются на качестве игры. Здоровья Алану, будет жалко потерять талантливого центрального полузащитника по медицинским показателям.

Алексей Козлов («Динамо», 31 год)

Ожидаемое возвращение в строй: неизвестно

«Динамо» нужен правый защитник. Не вижу альтернативы Алексею, кого бы ни поставил Дмитрий Хохлов на правый фланг, это выглядит попыткой залатать дыру подручным материалом. Чаще всего справа в обороне на поле появляется Себастьян Хольмен, но в центре защиты от него больше пользы. Возвращения Козлова явно ждут в клубе, ведь альтернативы нет, зимой необходимо выходить на трансферный рынок, тем более клуб озвучивает желание попасть в ЛЕ , во что совсем не верится с текущим подбором исполнителей. Если нет травм и дисквалификаций, то можно собрать боеспособный стартовый состав, но как только кто-то вылетает, появляются серьезные проблемы, сказывается отсутствие длинной скамейки запасных.

Константин Кучаев ( ЦСКА , 20 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: 22 ноября

Молодой армеец имел все шансы сыграть на домашнем чемпионате мира, но случился разрыв крестообразной связки в 29-м туре. Станислав Саламович заявлял в интервью, что рассчитывал на Кучаева, который в своей карьере уже испробовал все позиции на поле, продемонстрировав завидный универсализм. Я до сих пор не знаю, футболистом какого амплуа является Константин, уж слишком часто он их меняет, что может сказаться и негативно на развитии молодого игрока. Все же универсализм приветствуется у более зрелых футболистов, которые проявили себя уже на какой-либо конкретно позиции, тем самым обозначив и развив свои сильные стороны, чего трудно достичь, постоянно меняя свои задачи. В любом случае, возвращения Кучаева ждут, сейчас его роль в команде исполняет Дмитрий Ефремов, который уступает в классе.

Павел Погребняк («Урал», 35 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: неизвестно

Бывший центральный форвард сборной России уже приступил к тренировкам с «Уралом». Вообще, подписание контракта с Погребняком выглядит данью прошлому, ведь чем мог впечатлить Павел руководство клуба, отсидев половину прошлого сезона на лавке «Динамо», а вторую половину не доиграв из-за травмы в «Тосно»? Подписывать 35-летнего нападающего с травмой огромный риск, неужели так впечатлили три гола в семи матчах прошлого сезона? Сомневаюсь, что Павел станет основным форвардом «Урала», скорее, отсидит на лавке до окончания контракта или даже предпочтет трибуны стадиона «Ювентуса», главное фотографии в социальные сети на этот раз не размещать, чтобы не вышло скандала.

Александр Макаров ( ЦСКА , 22 года)

Ожидаемое возвращение в строй: сроки возвращения неизвестны

Прошлый сезон Александр провел в аренде в «Тосно». Аренда прошла неудачно, Макаров не сумел стать футболистом основного состава аутсайдера лиги. Вряд ли Ганчаренко всерьез рассчитывает на флангового полузащитника, но оставить в команде для численности обоймы может, а там и шанс может выпасть, которым Макаров либо воспользуется, либо будет искать себе летом новую команду, ведь контракт подходит к концу.

Роман Емельянов («Урал», 26 лет)

Мышечная травма

Считаю Романа самым недооцененным опорником лиги. Своей игровой стилистикой Роман напоминает Юрия Газинского в его молодые годы. Роман выделялся поставленным мощным ударом еще в молодежной сборной России, а в той команде играли звезды нынешней взрослой команды: Антон Заболотный, Федор Смолов, Денис Черышев. Надеюсь на скорое возвращение Емельянова в основу «Урала» и скорый прогресс до уровня сборной, тем более в нее он уже вызывался, но до сих пор не дебютировал.

Станислав Крицюк («Краснодар», 27 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: неизвестно

Рассуждать о возвращении в основу вратарей после травмы проще, чем полевых футболистов, ведь первому номеру команды обязательно предоставят шанс доказать, что ты первый, выходом в основе после восстановления. Да и проблем для Крицюка не видно, Синицын проиграл конкуренцию юному Сафонову, на которого в силу возраста делать ставку опасно. Тут уместен пример Максименко, который впечатлял своей зрелой игрой на старте сезона, а после откровенно плыл, не выдержав психологического гнета первых неудач.

Боян Йокич («Уфа», 32 года)

Травма колена

Здесь все предельно ясно. Можно даже не рассуждать о важности для команды ее капитана. Ветеран сборной Словении зарекомендовал себя отличным бойцом, цепко выгрызая мячи на левом фланге обороны и помогая при этом атаке. Йокич - это мужик по типу ростовской команды Бердыева, с ним явно найдет общий язык Дмитрий Кириченко, если доработает до его восстановления.

Сослан Джанаев («Рубин», 31 год)

Ожидаемое возвращение в строй: неизвестно

А вот у Джанаева могут возникнуть проблемы с возвращением в основу. У Бердыева невероятный дар подбирать вратарей для своих команд. Вспомните, как здорово играл Сослан в «Ростове», а когда получил травму, его без потери в качестве заменил Медведев. Похожее наблюдаем в «Рубине», куда Курбан Бекиевич перевез за собой Джанаева, а после травмы его место занял более молодой коллега Коновалов и играет так, что вернуть место в основе будет непросто. Посмотрим, как завершится эта история.

Родолфо («Ахмат», 36 лет)

Ожидаемое возвращение в строй: неизвестно

Бразилец начинал сезон на скамейке запасных, но с приходом Рашида Рахимова отвоевал себе место в основе, забив гол московскому «Спартаку». Очень жаль, что выбыл из строя из-за мышечной травмы, все-таки приятно наблюдать за хорошо играющими ветеранами. Родолфо в России играет уже более 10 лет - завидная преданность для теплолюбивого бразильца. Понятно, что на роль железного игрока основы «Ахмата» в его возрасте уже вряд ли возможно тянуть, а вот быть ближайшим резервом он может без проблем.