Окрыленные трансферами. Самара приглашает!

вчера, 19:30

В первые недели года одним из самых активных игроков на трансферном рынке оказались «Крылья Советов». «Соккер.ру» уделяет внимание команде, которая борется за выживание в РПЛ .

Два самых активных клуба на трансферном рынке РПЛ этой зимой – это «Спартак» и «Крылья Советов». Москвичи пригласили из «Чертанова» двух молодых игроков – Глушенкова и Умярова, которые отправились на сборы с первой командой, кроме того, подписан бразилец Айртон и возвращен из «Ростова» Аяз Гулиев. Расставаний у «Спартака» и того больше: Попов, Еременко, Петкович, Самедов, Джано, Тимофеев. Трое последних перешли в «Крылья Советов»: Самедов на правах свободного агента, Джано и Тимофеев – на правах аренды. Спартаковцы составили 50% зимних трансферов «Крылышек», помимо них в распоряжении Миодрага Божовича оказались опытный Роман Шишкин, защитник Максим Карпов из «Зенита», а также Антон Зиньковский из «Чертанова» (тоже, к слову, воспитанник «Зенита»).

Миодраг Божович никогда не вылетал из РПЛ , не собирается он в ФНЛ и с «Крылышками», которые сыты по горло выступлениями в «трясине», куда уже дважды вылетали за последние годы. Наверняка черногорский Граф принимал команду осенью после Андрея Тихонова с определенными гарантиями усиления состава в зимнее трансферное окно, так что активность волжан читалась. Другой вопрос, как скажется столь существенное обновление состава на игре команды и взаимоотношениях внутри коллектива. Сможет ли Божович вписать большую группу игроков, тем более все они приходят с амбициями и рассчитывают на попадание в стартовый состав. Давайте разбираться, кто приехал помогать «Крыльям Советам» взлететь выше 13-й строчки в турнирной таблице.

Александр Самедов (Россия, 34 года)

Последний клуб: «Спартак». Трансфер: свободный агент.

Полгода назад Самедов играл в четвертьфинале чемпионата мира, был игроком стартового состава сборной России. Однако осенью выпал из состава «Спартака», с 30 сентября опытный хавбек принял участие в трех матчах, только один в стартовом составе. Усталость после ЧМ -2018 и нестабильность в команде дали о себе знать, но я не верю, что Самедов в одночасье закончился как футболист. Саша – честолюбивый спортсмен, и он приложит все силы, чтобы принести максимальную пользу первому немосковскому клубу в своей карьере.

«Крылья Советов» - четвертый клуб, в котором Божович будет тренировать Самедова, до этого были «Москва», «Динамо» и «Локомотив». Поэтому, когда Александр говорит, что понимает футбол Миодрага, а председатель совета директоров волжан уверяет, что Самедов усилит команду здесь и сейчас, им как-то легко веришь. В первой половине сезона на позиции правого полузащитника в самарском клубе успели сыграть шесть футболистов, что говорит о неблагополучии этой позиции.

Джано (Грузия, 26 лет)

Последний клуб: «Спартак». Трансфер: аренда.

Еще один игрок, о чьих возможностях Божович знает не понаслышке, ведь Джано играл у черногорского специалиста в «Ростове», и то сотрудничество выдалась более чем успешным. В «Крыльях» игрока такого формата попросту нет, даже искать не стоит. Вокруг Джано можно построить созидательную игру в атаке, идеальная позиция для него – центральный атакующий полузащитник в схеме 4-2-3-1. Ананидзе способен на порядок увеличить созидательный потенциал «Крыльев», если здоровье не подведет. А для уверенности ему дали десятый номер.

Артем Тимофеев (Россия, 25 лет)

Последний клуб: «Спартак». Трансфер: аренда.

Центр полузащиты – проблемная зона волжан, и хорошо еще, что в конце лета пригласили Паула Антона из «Анжи», иначе вообще блуждали бы во мраке. Вторым по полезности и игровым минутам был Евгений Башкиров, но он уходит из команды, так что в центре поля образуются вакансии, которые нужно заполнять. Откровенно говоря, нет уверенности в Тимофееве и его мастерстве, но, быть может, «Граф» найдет Артему узкую специализацию, в рамках которой спартаковский воспитанник сможет быть полезным?

Роман Шишкин (Россия, 31 год)

Последний клуб: «Краснодар». Трансфер: аренда.

Еще один спартаковский воспитанник только с большим сроком выдержки. К слову, Шишкин ездил в аренду в «Крылья Советов» из «Спартака» десять лет назад, и та командировка помогла ему перезапустить карьеру. Сейчас Роману тоже хочется вновь почувствовать себя футболистом, ведь в «Краснодаре» он пустил корни на скамейке. Шишкин знаком с Божовичем по совместной работе в «Локомотиве», что вкупе с опытом Романа и ему обещает «быстрый старт» в Самаре. Изначальная специализация Шишкина – правый защитник, но в последнее время ему едва ли не чаще доводилось действовать в центре поля. Опытный игрок может и Чичерина подвинуть из стартового состава, и в полузащите найти себе местечко.

Максим Карпов (Россия, 23 года)

Последний клуб: «Ротор» (на правах аренды). Трансфер: из «Зенита».

Воспитанник «Зенита» Карпов уже пробовал силы в РПЛ – во второй части прошлого сезона он выступал за « СКА -Хабаровск», однако тогда травма помешала раскрыть потенциал. Сезон-2018/2019 Максим начал в «Роторе», где постоянно играл в основе и заслужил повышение. «Крылья Советов» пригласили Карпова из «Зенита-2», еще один центральный защитник Божовичу понадобился после ухода Надсона. Посмотрим, как Карпов справится с конкуренцией, ведь в одной упряжке с ним более маститые коллеги: Бурлак, Самарджич и Рохель.

Антон Зиньковский (Россия, 22 года)

Последний клуб: «Чертаново». Трансфер: 800 тысяч евро.

Зиньковский забивал за «Чертаново» в ПФЛ и не перестал находить пути к чужим воротам, перейдя на уровень выше: в «Крылышки» Антон переходит в статусе второго бомбардира ФНЛ , а вообще он проделал впечатляющий путь от второй лиги до РПЛ за год. В Самаре рассчитывают, что Зиньковский начнет помогать команде сразу: справа будет атаковать Самедов, а левый фланг займет 22-летний Антон. Йоан Молло берега Волги покинул, так что главным конкурентом Зиньковского видится Денис Ткачук.

Ориентировочный состав «Крыльев Советов» в весенних матчах (4-2-3-1): Рыжиков – Чичерин, Самарджич, Рохель, Зотов – Шишкин, Антон – Самедов, Джано, Ткачук (Зиньковский) – Корниленко.