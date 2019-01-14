Окрыленные трансферами. Самара приглашает!

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Англия. Кубок 2018/2019, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 2.3 3.2 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.25 3.35 3.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.45 4.2 7.2
Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 3.05 3 2.55
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 1.23 6.1 13
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Анже -:-  Бордо 2.5 3.1 3
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.2 3.75 2
Англия. Лига Два 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
Кубок Азии 2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Палестина -:-  Иордания - - -
16:30 сегодня  Австралия -:-  Сирия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Челик (Зеница)Челик - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Бутовия БутовБутовия Бутов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Годонин-ШардицеГодонин-Шардице - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова -:- Логотип футбольный клуб Липтовски МикулашЛиптовски Микулаш - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л -:- Логотип футбольный клуб Ст. ЭндрюСт. Эндрю - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс ЭрфуртРот-Вайсс Эрфурт -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб ВинтертурВинтертур - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МурсияМурсия -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб БельтинчиБельтинчи - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрайкирхенТрайкирхен -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Алемания (Аахен)Алемания -:- Логотип футбольный клуб Падерборн 2Падерборн 2 - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб МаннсвортМаннсворт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия (Вейгмал)Олимпия -:- Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб Гэлвей Юнайтед Гэлвей Юнайтед - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.6 3.5 1.72
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 9.9 5.2 1.27
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.55 6.5
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Окрыленные трансферами. Самара приглашает!

вчера, 19:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Самедов Александр
Самедов Александр
Полузащитник
Джано
Джано
Полузащитник
Шишкин Роман
Шишкин Роман
Защитник

В первые недели года одним из самых активных игроков на трансферном рынке оказались «Крылья Советов». «Соккер.ру» уделяет внимание команде, которая борется за выживание в РПЛ.

Два самых активных клуба на трансферном рынке РПЛ этой зимой – это «Спартак» и «Крылья Советов». Москвичи пригласили из «Чертанова» двух молодых игроков – Глушенкова и Умярова, которые отправились на сборы с первой командой, кроме того, подписан бразилец Айртон и возвращен из «Ростова» Аяз Гулиев. Расставаний у «Спартака» и того больше: Попов, Еременко, Петкович, Самедов, Джано, Тимофеев. Трое последних перешли в «Крылья Советов»: Самедов на правах свободного агента, Джано и Тимофеев – на правах аренды. Спартаковцы составили 50% зимних трансферов «Крылышек», помимо них в распоряжении Миодрага Божовича оказались опытный Роман Шишкин, защитник Максим Карпов из «Зенита», а также Антон Зиньковский из «Чертанова» (тоже, к слову, воспитанник «Зенита»).

Миодраг Божович никогда не вылетал из РПЛ, не собирается он в ФНЛ и с «Крылышками», которые сыты по горло выступлениями в «трясине», куда уже дважды вылетали за последние годы. Наверняка черногорский Граф принимал команду осенью после Андрея Тихонова с определенными гарантиями усиления состава в зимнее трансферное окно, так что активность волжан читалась. Другой вопрос, как скажется столь существенное обновление состава на игре команды и взаимоотношениях внутри коллектива. Сможет ли Божович вписать большую группу игроков, тем более все они приходят с амбициями и рассчитывают на попадание в стартовый состав. Давайте разбираться, кто приехал помогать «Крыльям Советам» взлететь выше 13-й строчки в турнирной таблице.

Александр Самедов (Россия, 34 года)

Последний клуб: «Спартак». Трансфер: свободный агент.

Полгода назад Самедов играл в четвертьфинале чемпионата мира, был игроком стартового состава сборной России. Однако осенью выпал из состава «Спартака», с 30 сентября опытный хавбек принял участие в трех матчах, только один в стартовом составе. Усталость после ЧМ-2018 и нестабильность в команде дали о себе знать, но я не верю, что Самедов в одночасье закончился как футболист. Саша – честолюбивый спортсмен, и он приложит все силы, чтобы принести максимальную пользу первому немосковскому клубу в своей карьере.

«Крылья Советов» - четвертый клуб, в котором Божович будет тренировать Самедова, до этого были «Москва», «Динамо» и «Локомотив». Поэтому, когда Александр говорит, что понимает футбол Миодрага, а председатель совета директоров волжан уверяет, что Самедов усилит команду здесь и сейчас, им как-то легко веришь. В первой половине сезона на позиции правого полузащитника в самарском клубе успели сыграть шесть футболистов, что говорит о неблагополучии этой позиции.

Джано (Грузия, 26 лет)

Последний клуб: «Спартак». Трансфер: аренда.

Еще один игрок, о чьих возможностях Божович знает не понаслышке, ведь Джано играл у черногорского специалиста в «Ростове», и то сотрудничество выдалась более чем успешным. В «Крыльях» игрока такого формата попросту нет, даже искать не стоит. Вокруг Джано можно построить созидательную игру в атаке, идеальная позиция для него – центральный атакующий полузащитник в схеме 4-2-3-1. Ананидзе способен на порядок увеличить созидательный потенциал «Крыльев», если здоровье не подведет. А для уверенности ему дали десятый номер.

Артем Тимофеев (Россия, 25 лет)

Последний клуб: «Спартак». Трансфер: аренда.

Центр полузащиты – проблемная зона волжан, и хорошо еще, что в конце лета пригласили Паула Антона из «Анжи», иначе вообще блуждали бы во мраке. Вторым по полезности и игровым минутам был Евгений Башкиров, но он уходит из команды, так что в центре поля образуются вакансии, которые нужно заполнять. Откровенно говоря, нет уверенности в Тимофееве и его мастерстве, но, быть может, «Граф» найдет Артему узкую специализацию, в рамках которой спартаковский воспитанник сможет быть полезным?

Роман Шишкин (Россия, 31 год)

Последний клуб: «Краснодар». Трансфер: аренда.

Еще один спартаковский воспитанник только с большим сроком выдержки. К слову, Шишкин ездил в аренду в «Крылья Советов» из «Спартака» десять лет назад, и та командировка помогла ему перезапустить карьеру. Сейчас Роману тоже хочется вновь почувствовать себя футболистом, ведь в «Краснодаре» он пустил корни на скамейке. Шишкин знаком с Божовичем по совместной работе в «Локомотиве», что вкупе с опытом Романа и ему обещает «быстрый старт» в Самаре. Изначальная специализация Шишкина – правый защитник, но в последнее время ему едва ли не чаще доводилось действовать в центре поля. Опытный игрок может и Чичерина подвинуть из стартового состава, и в полузащите найти себе местечко.

Максим Карпов (Россия, 23 года)

Последний клуб: «Ротор» (на правах аренды). Трансфер: из «Зенита».

Воспитанник «Зенита» Карпов уже пробовал силы в РПЛ – во второй части прошлого сезона он выступал за «СКА-Хабаровск», однако тогда травма помешала раскрыть потенциал. Сезон-2018/2019 Максим начал в «Роторе», где постоянно играл в основе и заслужил повышение. «Крылья Советов» пригласили Карпова из «Зенита-2», еще один центральный защитник Божовичу понадобился после ухода Надсона. Посмотрим, как Карпов справится с конкуренцией, ведь в одной упряжке с ним более маститые коллеги: Бурлак, Самарджич и Рохель.

Антон Зиньковский (Россия, 22 года)

Последний клуб: «Чертаново». Трансфер: 800 тысяч евро.

Зиньковский забивал за «Чертаново» в ПФЛ и не перестал находить пути к чужим воротам, перейдя на уровень выше: в «Крылышки» Антон переходит в статусе второго бомбардира ФНЛ, а вообще он проделал впечатляющий путь от второй лиги до РПЛ за год. В Самаре рассчитывают, что Зиньковский начнет помогать команде сразу: справа будет атаковать Самедов, а левый фланг займет 22-летний Антон. Йоан Молло берега Волги покинул, так что главным конкурентом Зиньковского видится Денис Ткачук.

Ориентировочный состав «Крыльев Советов» в весенних матчах (4-2-3-1): Рыжиков – Чичерин, Самарджич, Рохель, Зотов – Шишкин, Антон – Самедов, Джано, Ткачук (Зиньковский) – Корниленко.

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Все комментарии
Yuri Krugov
Yuri Krugov
   426 / 709
вчера в 21:55
Закваска интересная, посмотрим как Миодраг будет перестраивать Крылья и что из этого получится. Удачи тренеру и поменьше травм футболистам!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   202 / 709
вчера в 21:34
Ну всё,Крылья идут,прячтесь!
valt134
valt134
   262 / 709
вчера в 21:19
Количество-не значит качество.
Miaf
Miaf
   87 / 709
вчера в 21:07
Главное, чтобы потом не было долгов по зарплате, а так отличные трансферы, уверен Грызуны далеко пробьются в чемпионате.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   202 / 709
вчера в 20:15
Одни от шлака кое как избавились,другие из жалости взяли!
parallels
parallels
   3 / 709
вчера в 20:02
после прочтения стало нестерпимо стыдно за спартак!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 709
вчера в 19:31
Ананидзе крылья распустил. Попал в более сильный клуб. Забудет как страшный сон команду Педров и негров. Гыгыгы
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