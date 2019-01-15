Дорога в облака. «Марсель» Жерара Банида. Сезон-1986/87

вчера, 18:22

«Соккер.ру» начинает серию рассказов об эпохе Бернара Тапи.

Бернар Тапи - личность сложная и выдающаяся. Подобрав самый популярный, но бедный французский клуб, политик и бизнесмен за считанные годы превратил его в мирового гранда. «Олимпик» из Марселя стал первым и остаётся пока единственным французским клубом, выигравшим главный трофей европейского клубного футбола. Однако за триумфом последовало падение и «Марселя», и самого Тапи.

Отряд молокососов

Позвольте начать первую часть рассказа об «Олимпике» издалека, с начала восьмидесятых. В 1980-м провансальцы пришли на финиш предпоследними и были вынуждены оставить первый дивизион. Главной причиной падения стали финансовые проблемы клуба, проще говоря банкротство. После вылета команда попросту разбежалась. Ушли не только игроки сборной Франции Мариус Трезор и Дидье Сикс, «Велодром» покинули все, кто только мог. Но жизнь продолжалась, и репутацию необходимо было спасать. Нежданно-негаданно основными игроками «Олимпика» стали юные воспитанники клуба. Других просто не было. Вот и бросили против взрослых мужиков тех, у кого молоко на губах не обсохло. Эти мальчишки заслуживают быть названными поимённо. Вратарь Марк Леви, защитники Жозе Аниго, Кристиан Каминитти, Жак-Ив Франсини, Эрик Ди Меко, Марсель Де Фалько, полузащитники Франсуа Лапитна, Марк Паскаль, Мишель Кастеллани, Серж Блюм, нападающие Эрик Террон, Мишель Флос, Жан-Жак Гарсия, Тьерри Шансель. Командовать отрядом было поручено последнему из игроков «Марселя» защитнику Ролану Грансару. Во Франции эту команду называли «Minots», - «малыши», «младенцы». Позвольте вспомнить роман Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова» и их отряд молокососов под командованием юного Жана Грандье.

Они были обречены на вылет и из второго дивизиона, но смогли выжить и в первом сезоне, и во втором. Во втором они вообще заняли третье место и едва не вернулись в элиту. Добавились другие отважные гавроши - полузащитники Жан-Шарль Де Боно, Жан-Жак Н’Домба, нападающие Патрик Реми, Марк Паскаль, Абдулайе Диалло, которые превосходно влились в команду. В 1983 году в казне завелись небольшие деньги. Можно было разбавить вчерашних детей пусть неказистыми, но профессиональными футболистами. На «Велодром» прибыли защитник «Бордо» Франсуа Брасси, полузащитник «Нанси» Франсиско Рубио, нападающий «Гавра» Жарко Оларевич и его коллега из «Тулона» Сарр Бубакар. И «Марсель» выиграл турнир в Д-2, получив путёвку в элиту.

В первом дивизионе «Олимпик» удержался с трудом, заняв 17-е место. По ходу первенства был уволен отважный тренер Ролан Грансар, нужен был более квалифицированный специалист. Таковым стал Жан Каюзак, который удержал провансальцев от вылета. «Марсель» оставался бедным, но уже не стоял с протянутой рукой.

Существовало два вектора дальнейшего развития. Продлить кредит доверия вчерашним юнцам, спасшим клуб от дальнейшего падения. Или взять на их место футболистов, более соответствовавших уровню первого дивизиона. Пойти по первому пути было бы правильнее с моральной точки зрения. Эти пацаны прыгнули выше головы за честь клуба, порой играя за спасибо. Второй вариант был циничным, безжалостным, но более верным в плане развития.

В 1985 году на «Велодром» приехало сразу несколько новичков. Самым именитым был 31-летний вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл, он же «дядюшка Жо», один из двух великих африканских голкиперов. Второй - Тома Н’Коно - уже третий год служил в барселонском «Эспаньоле». Из «Сошо» приехали защитник Жакки Боннево и полузащитник Эрик Бенуа, из «Бордо» форвард Мишель Адриенн и нападающий «Андерлехта» датчанин Кеннет Брилль. Вернулся из «Лиона» игрок средней линии Жан-Жан Мартинез. Добавился сильный «молокосос» защитник Кристоф Галтье. С такой командой можно было крутиться в элите и не бояться вылета. Даже если тренер играющий - Жарко Оларевич.

В чемпионате «Марсель» выступил так себе. Двенадцатое место. Хотя было что вспомнить. Например, победу над суперклубом «Бордо» 4:0. Дошёл «Олимпик» и до финала Кубка Франции, где «Бордо» взял реванш 2:1. При этом клуб стоял на пороге больших событий.

Cherchez la femme

«Марсель» выжил и выплыл в элиту. Но финансовое положение оставалось хрупким. Клуб нуждался в серьёзном, состоятельном хозяине. И таковой нашёлся в лице бизнесмена и политика Бернара Тапи. Но незадача. Несостоявшийся певец и столь же несостоявшийся автогонщик не испытывал большой любви к футболу. И мэру Марселя Гастону Дефферу пришлось немало постараться для того, чтоб переубедить Тапи. И тут на помощь пришла невеста потенциального хозяина Доминик, которая как раз была неравнодушна к футболу. Через неё и действовал градоначальник. Желая угодить любимой Тапи, стал сначала президентом клуба, а потом, пойдя под венец с Доминик, его владельцем. Более того, Бернар полюбил футбол. А также понял, что пост президента самого популярного клуба страны - хороший трамплин в другой президентский кабинет. Тот, что в Елисейском дворце. А молодой, перспективный левый политик не скрывал своих амбиций.

Уже летом 1986-го в Марселе высадился внушительный десант. Во-первых, сменился тренерский штаб. Старшим тренером стал бывший вратарь, 42-летний Жерар Банид, отлично зарекомендовавший себя по работе в «Монако». В помощники был отряжен тёзка и бывший голкипер Жерар Жили. Пост спортивного директора занял знаменитый Мишель Идальго, тренер чемпионов Европы-84 и бронзовых призёров ЧМ -82 (четвёртое место). Вслед за ним пришли два чемпиона Европы - защитник «Тулузы» Жан-Франсуа Домерг и полузащитник Ален Жиресс. Вытащить последнего из «Бордо» было особым шиком. Из «Штутгарта» приехал дважды вице-чемпион мира защитник Карл-Хайнц Фёрстер. Полузащитник Франк Пасси перешёл из «Монпелье», его коллега Тьерри Лоро из «Валансьенна». Пополнил среднюю линию югослав (тогда их редко делили на сербов, хорватов и так далее) Блаж Слишкович. В помощь Дядюшке Жо был приглашён второй вратарь «Монако» Анри Стамбули. В «Страсбуре» нашли сразу двух форвардов Патрика Кубейна и Франсиса Бриссона. Но главным усилением считался нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен. Нечего такому игроку делать в Брюгге, - решили на «Велодроме».

А последних «Minots» известили, что клуб в их услугах больше не нуждается и попросили сдать форму. Оставили на лавке одного Жозе Аниго. Никто из них толком не заиграл на стороне. Разве что Эрик Де Меко вернулся в родной коллектив и стал исключением из правил. C'est la vie, как говорят французы.

Как же выглядел состав «Олимпика» в тот период. Место Белла в воротах не обсуждалось. На лавочке Стамбули. В защите справа Галтье, слева Домерг, в центре Фёрстер и Жан-Пьер Баде. И резерв в лице Боннево, Аниго и Жоэля Кантона, младшего брата ещё не знаменитого Эрика. Средняя линия - Пасси, Жиресс, Слишкович и Диалло. В запасе Мартинез, Лоро, Жан-Луи Занон. По ходу турнира добавился чемпион Европы и обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира Бернар Женгини. Основная пара нападающих - Папен и Кубейн. Бриссон в запасе.

Дважды вторые

«Марсель» взял уверенный старт в чемпионате, обыграв на «Велодроме» соседей из «Монако» 3:1. Кубейн и Папен уже начали оправдывать авансы. Первый забил один мяч, второй отличился дважды. Гостевая ничья с «Брестом», обыгранная дома с результатом 2:1 «Тулуза». Слишкович принес два очка в Париже, но не в игре с чемпионом ПСЖ . Был обыгран наскоро надутый «Расинг». У «Олимпика» с «Нантом» по 7 очков, остальные набрали меньше. Три безответных гола «Лавалю» и раздел очков с «Ренном». «Марсель» уже не первый. Ненадолго. Уже через неделю провансальцы вернулись на верхнюю строчку и оставались там до 12-го тура, пока не потерпели первое поражение. В роли обидчика выступил «Сошо». Вперёд вырвался «Бордо», с которым «Олимпик» разделил очки на своём поле 1:1.

Но лидерство жирондинцев не было прочным. «Марсель» их отодвинул. Крупный проигрыш «Лансу» породил очередную перемену в вехах, но первый круг остался за командой Жерара Банида. Ещё бы. Перед самым промежуточным финишем был красиво разложен на атомы чемпион страны «Пари Сен-Жермен». Лоро и Кубейн забили по мячу в первом тайме. После перерыва Кубейн с Папеном добавили ещё два. Итого разгром в Le Classique 4:0.

Второй круг начался с двух ничьих и победы над «Расингом». Как ни старался будущий страж ворот марсельцев Паскаль Ольмета, а Боннево и ЖПП (он же Жан-Пьер Папен) свели его труды к нулю. Но парочка ничьих, и вот «Бордо» уже имел столько же очков. Двоевластие длилось шесть туров, пока южане не вырвались вперёд на одно очко. Но в очной встрече «Марсель» не устоял. К 12-й минуте в воротах Дядюшки Жо побывало два мяча после ударов Филиппа Фаржона и Рене Жирара. В середине первого тайма удаление Диалло обрекло гостей на проигрыш. «Бордо» использовал численное преимущество однажды, сделал это Жозе Туре.

«Марсель» не сдавался. Победа в «Нанте» 2:0 - и он снова первый. Но в концовке «Олимпик» напоминал автомобиль с проколотыми шинами. Четыре поражения на финише, в том числе и от ПСЖ с «Монако», выбили детище Бернара Тапи из борьбы за чемпионство. «Бордо» вернул себе титул, а марсельцы довольствовались вторым местом.

«Марсель» мог взять реванш у команды Эме Жаке в финале Кубка Франции. Путь был пройден превосходно - обыграны «Канн», «Лион», «Ланс», «Реймс». «Бордо» убрал с дороги «Монако» и «Лилль», а в полуфинале доказал превосходство над скромным «Алем». Дебют финала был за марсельцами. Папену не хватило точности, чтобы забить быстрый гол. «Олимпик» так увлёкся атакой, что проворонил забег Филиппа Фаржона. С первым ударом Дядюшка Жо справился, но Фаржон в падении головой отправил мяч в сетку. Южане продолжили давить. Доминик Дропси творил чудеса в воротах «Бордо», так и не позволив отличиться Папену. В конце встречи один братьев-близнецов Вуйовичей - Златко - закрепил победу «Бордо», использовав фланговую передачу Туре. Кубок тоже достался команде Эме Жаке.

Несмотря на провальный финиш в чемпионате и проигрыш в финале Кубка, первый сезон при Бернаре Тапи можно занести в актив. «Марсель» весь сезон бился за чемпионство, впервые за добрый десяток лет. Не было повода краснеть за Кубок. Принесла результаты ковровая селекция нового руководителя - почти все пришедшие игроки оправдали своё приглашение. Но главное - Франция узнала Жана-Пьера Папена. Конечно, все знали, что он игрок сборной страны, сильный нападающий. Теперь французы убедились, что Жан-Пьер способен играть не только в скромном «Валансьене» или в Бельгии, а в элитном клубе. Которым вне всякого сомнения становился «Марсель». Великая эпоха начиналась.