Кнут без пряника. «Гамбург» Бранко Зебеца. Сезон-1978/79

вчера, 11:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как клуб из вольного города впервые выиграл Бундеслигу.

«Гамбург» трижды становился чемпионом Германии ещё во времена до создания Бундеслиги – в 1923,1928 и 1960 годах, был одним из основателей и постоянным участником высшего дивизиона. Но стать сильнейшими в новом формате «горожанам» никак не удавалось. Ближе всего HSV подбирался к серебряной салатнице в середине 70-х. В 1976 году он пришёл на финиш вторым вслед за «Боруссией» М.

В 1976 году «Гамбург» выиграл Кубок ФРГ , а через год привёз в вольный город Кубок Кубков. Эти успехи были связаны с президентом Петером Кроном и старшим тренером Куно Клётцером. В молодости Клётцер был солдатом вермахта, получил три ранения, потом сдался британцам. Освободившись из плена, он поиграл немножко за «Вердер», после чего стал тренером. Наибольших успехов «рыцарь Куно» добился именно в «Гамбурге». Возможно, читатели «Соккер.ру» ещё узнают об этом периоде истории HSV , но сегодня речь пойдёт о том, что было после ухода Клётцера. А ушёл он летом 1977-го.

Руди Гутендорф продержался до октября, после чего сложил полномочия в пользу бывшего вратаря «горожан» Озкана Аркоча. Который, как несложно догадаться, был турком. Самым настоящим, а не родившимся на немецкой земле потомком гастарбайтеров. Озкану суждено было стать первым турецким тренером в Бундеслиге. Однако этим тренерские достоинства оруженосца «рыцаря Куно» и ограничивались. Озкан, в недавнем прошлом прекрасный вратарь HSV , закончил играть каких-то два года назад. Игроки в нём по-прежнему видели футболиста, а не тренера. Сам же турок был человеком мягким, он не хотел идти на обострение отношений, с кем ещё недавно выходил на поле. После матчей за Суперкубок с «Ливерпулем» 1:1 и 0:6 Озкан Аркоч «поплыл» как боксёр, угодивший в нокдаун.

Борьба с дедовщиной

«Гамбург» финишировал десятым, в клубе произошли большие перемены. Петер Крон уступил свой президентский кабинет Паулю Бентьену. Крон рассчитывал, что ему будет предложена должность генерального менеджера, поэтому был неприятно удивлён, когда не получил приглашения от преемника. Бентьен решил доверить ключевую должность знаменитому полузащитнику Гюнтеру Нетцеру. Гюнтер вне всяких сомнений был звездой западногерманского, да и всего мирового футбола. Но он только завершил выступления, поэтому не имел никакого опыта управленческой работы. А дел накопилось много.

Болельщики встретили приход Нетцера настороженно. У многих возникал вопрос, а почему позвали бывшего игрока «Боруссии»? Неужели среди недавних футболистов «Гамбурга» не нашлось достойной кандидатуры?

Команда была неплохо укомплектована. Даже после ухода «рыцаря Куно» удалось заполучить лидера английского «Ливерпуля» нападающего Кевина Кигана и полузащитника «Саарбрюккена» Феликса Магата. Однако в коллективе царила самая настоящая дедовщина. Возрастные немецкие игроки ни во что не ставили двух легионеров – югославского защитника Ивана Буляна и уже упомянутого Кигана. Кевин чувствовал себя пленником, он был готов уйти в Англию пешком. У Магата возникали конфликты на расовой почве. Отец Феликса был американским солдатом, пуэрториканцем по происхождению. И далеко не всем товарищам нравился смуглый оттенок кожи новичка. У многих футболистов заканчивались контракты, а Нетцеру предстояло «разрулить» эту ситуацию. Трём любимцам публики – 28-летнему нападающему Арно Штеффенхагену, его напарнику 32-летнему Георгу Фолькерту и 32-летнему полузащитнику Фердинанду Келлеру было предложено подыскивать новые клубы. Это решение нового менеджера вызвало резкое неприятие у болельщиков. «Да кто ты такой, чтобы трогать наших героев?! Поезжай к себе в Мёнхенгладбах и разгони там хоть половину „Боруссии“. А наших не трогай. И вообще, сначала найди тренера», - примерно такими были настроения в Гамбурге. Нетцеру пришлось обзавестись охраной и вывезти семью из города.

В Гамбурге ждали Макса Меркеля. Сильный, правда, не без странностей тренер, очень ядовитый мужичок. Немец по рождению, но числившийся по всем бумагам австрийцем. Меркель в 60-е сделал чемпионом сначала «1860 Мюнхен», а потом и «Нюрнберг». После сам же угробил свои золотые команды. В Мюнхене он разругался с вратарём Петаром Раденковичем, чем настроил против себя всю команду. В «Нюрнберге» вышло ещё круче. Меркель разогнал больше половины чемпионской команды, после чего баварцы рухнули с первого места во вторую Бундеслигу. Он успешно трудился в Австрии и в Испании, сделал чемпионом «Атлетико». Кроме того, Макс Меркель славился своими афоризмами. Например: «футболисты – те же ослы. И одних, и других надо таскать за уши». Или: «если сделать анализ крови Удо Латтеку, то среди пива можно будет найти пару-тройку эритроцитов». Можно было бы провести больше примеров острословия Меркеля, но «впрочем, песня не о нём», как пела в те годы Алла Пугачёва. Не приехал Меркель в Гамбург, отказал в последний момент. Зато на «Фолькспаркштадион» появился Бранко Зебец. Футболисты, с тревогой ждавшие приезда ядовитого Макса, и вовсе расстроились, узнав о назначении югославского специалиста. Лучше бы приехал Меркель, чем этот пьяница и самодур.

Великий алкоголик

Бранко Зебец был знаменит тем, что впервые сделал «Баварию» чемпионом Бундеслиги. До его прихода баварцы были одной из команд Западной Германии, а при югославском математике стали лидером немецкого футбола. Сделав мюнхенцев чемпионами, Бранко побил горшки с руководством клуба и покинул команду.

Он был неплохим полузащитником в 50-е. При этом Бранко закончил физико-математический факультет белградского университета, чем очень гордился. Познания в математике помогали Зебецу в тренерской работе. Себя он без лишней скромности именовал профессором и блестящим тактиком.

А ещё он был пьяницей. Среди знаменитых тренеров немало было и есть людей, неравнодушных к спиртному. Зебец был особенно неравнодушен. В «Баварии» он просто любил выпить, в «Айнтрахте» стал пьяницей, тем более что спонсором клуба из Брауншвейга был производитель горькой настойки. В HSV Бранко превратился в хронического алкоголика, который пил всегда. У него нашли диабет, вырезали из-за перфорации язвы половину желудка. Но Зебец продолжал пить.

При этом югослав оказался чрезвычайно требовательным к игрокам. Тремя китами всех его команд были дисциплина, субординация и исполнительность. Или: «демократия у нас в стране. В команде же царит диктатура». Этими словами Зебец приветствовал своих новых подопечных.

Он задавал игрокам чудовищные нагрузки. Редко кто слышал от Бранко доброе слово. Обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган, который только-только избавился от «старослужащих», теперь слышал от тренера: «эй, англичанин, кому нужен твой талант?! Засунь его… куда подальше. Работай, работай и работай».

Безбородый «Карабас-Барабас» откровенно издевался над футболистами. Во время двухсторонних игр он брал на себя судейские обязанности. При этом не упускал случая врезать исподтишка кому-нибудь из зазевавшихся. Чтобы не расслаблялись. Однажды Киган взял и ответил «судье» в его стиле, - подкатился сзади двумя ногами. Кев в глубине душе надеялся, что теперь его выгонят вон из этого чёртова «Гамбурга», но в ответ впервые услышал похвалу из уст тренера.

Пьянство не мешало Зебецу держать в повиновении весь коллектив и во время, свободное от тренировок. Когда он напивался и ложился на боковую, то в дело вступала жена Бранко. Не способная контролировать своего суженного, она следила за тем, а не нарушает ли кто режим. Ежедневно, в 22.30, когда Бранко вовсю храпел, она обзванивала игроков. И горе было тому, кто не подходил к телефону.

Одновременно с Зебецом пациентами сумасшедшего дома под вывеской стали полузащитник Вильям Хартвиг и нападающий Хорст Хрубеш. Сына темнокожего американского солдата Хартвига в команде сразу прозвали «Джимми». Но никаких расистских шуточек в его адрес уже никто не отпускал. Да и Магата прекратили третировать. Бывший кровельщик здоровенный блондин Хрубеш пришёл из «Рот-Вайсса» (Эссен). Он быстро сыгрался с правым защитником Манфредом Кальтцем. Манфред стремительно мчался по флангу и делал навес, получивший название «банан». А там мяч приходил к «чудовищу, бьющему головой».

Футболисты довели эту комбинацию до автоматизма. Но мало кто видел, как гонял их Зебец на тренировках. Особенно доставалось Манфреду. Если у того не получался навес, то футболисту приходилось напяливать на себя куртку от спортивного костюма. Сначала свою, а потом товарищей по команде. Недостатка в них не было.

А теперь представим труппу этого театра доктора кукольных наук. Руди Каргус считался одним из лучших вратарей Западной Германии. Ворота были заняты Зеппом Майером, но Руди вполне мог быть вторым и потенциальным преемником «Кота из Анцинга». Но Каргус в итоге не выдержал постоянных придирок тренера и ушёл в «Нюрнберг». После чего выпал из числа кандидатов в сборную ФРГ . Второй вратарь Юрген Штарс был доволен своей ролью и никуда не дёргался.

Справа в обороне играл Манфред Кальтц, один из лучших в своём амплуа. Причём в атаке Манни был полезнее, нежели на родной позиции. Левый защитник Петер Хидиен не так часто ходил вперёд, он уделял больше внимания прямым обязанностям. В центре обороны капитан «горожан» Петер Ногли и Иван Булян, вытеснивший Ганса-Юргена Риппа.

В центре поля действовали три универсала - Феликс Магат, Джимми Хартвиг и Каспар Мемеринг. Хартвиг больше занимался разрушением чужих атак, Магат наоборот замышлял и творил, а Мемеринг был готов помочь и тому, и другому. Все трое обладали приличными ударами, поэтому частенько пользовались ими. Ветеран Хорст Бёртль мог подстраховать любого, а в отчётном сезоне чаще подменял Магата, пропустившего ряд встреч из-за травмы.

В атаке компанию невысокому (173 сантиметра) Кевину Кигану и крупному Хорсту Хрубешу составлял Вилли Рейманн. Быстрый и совсем не жадный футболист. Бернд Вемайер был классическим фланговым игроком, который был способен играть на левом фланге от своих ворот до чужих. Иногда выходил на поле Ганс-Гюнтер Плюкен, пришедший незадолго до начала сезона-1978/79.

Битва с «чертями»

Стартовый матч с «Боруссией» М сложился фантастически. К 22-й минуте «Гамбург» вёл 3:0 после ударов Рейманна, Кальтца и Ногли. Наверное, избиение могло бы продолжаться, но «горожане» не стали глумиться над соперником из-за уважения к прошлому Гюнтера Нетцера. Потом всё пошло не так, как хотелось бы Зебецу, да и болельщикам. Ничья в Бремене, такой же счет - 1:1, но дома с «Бохумом», проигрыш в «Штутгарте». Девятое место после четырёх туров.

Но изнурительные тренировки югославского математика-алкоголика дали результат, причём быстро. «Герта» разбита 4:1 на «Фолькспаркштадион». Со счётом 3:1 обыгран в гостях чемпион страны «Кёльн». «Дармштадт» обыгран 2:1, причём без Магата. После семи туров образовался квартет лидеров, которые набрали по 10 очков. «Бавария», «Кайзерслаутерн», «Гамбург» и «Айнтрахт» из Франкфурта. Но в следующем туре «Кайзер» нанёс поражение HSV - 2:1, благодаря чему вырвался в единоличные лидеры. Эта неудача не смутила. С результатом 4:1 был бит «Нюрнберг». Потом повезло в Дюссельдорфе в игре с «Фортуной» 2:0. «Гамбург» - второй, отставание от «красных чертей» -2 очка. И тут поражение в Брауншвейге от местного «Айнтрахта». Зебец зол как дьявол. Проигрыш бывшей команде в его планы явно не входил. Никак не мог забить Киган, а Бранко частенько упрекал обладателя «Золотого мяча». Кевин даже стал проситься домой, но Нетцер удержал англичанина, пообещав урезонить тренера. И вот в игре с дортмундской «Боруссией» Киган наконец-то прервал молчание, забив один из пяти мячей.

Дубль Хрубеша. И вот они два очка в Дуйсбурге. Но и «Кайзер» тоже победил. Дистанция в три очка сохранялась. Волевая победа над «Шальке»- 4:2, Кев дважды сравнял счёт, а два Хорста - Хрубеш и Бертль довели дело до конца. Но и «Кайзерслаутерн» обыграл «Баварию». Наконец «черти» разгромлены «Боруссией» М со счетом 1:5, но и HSV оставил очко во Франкфурте.

Первый круг «Гамбург» завершал игрой в Мюнхене. Удачно «выстрелил» Мемеринг, его гол стал единственным. А «Кайзерслаутерн» не досчитался очков в Бохуме. Всего одно очко отделяло клуб из вольного города от первой строчки.

Зимние каникулы пролетели быстро. Но первый матч после каникул принёс разочарование. «Боруссия» М взяла реванш за августовский разгром - 4:3. На первое место выскочил «Штутгарт», а «Гамбург» отступил на третью позицию. Ничья с «Вердером», проигрыш «Бохуму». Не совсем критично, но неприятно. Опять «минус три» от «Кайзерслаутерна». Домашняя ничья со «Штутгартом». Зебец негодовал.

И вот оно пошло. Выигрыш у «Герты» в Берлине, потом в Дармштадте. Выздоровел Магат, принялся штамповать голы Киган. От «красных чертей» всё те же заколдованных три очка, но близилась очная встреча на «Фолькспаркштадион». Хидиен, Магат и Киган - получите и распишитесь. От трёх очков осталось одно. Перестрелка с «Нюрнбергом» 3:3, а потом рывок. Тот, который готовил Бранко Зебец. Семь побед подряд с общим счётом 20:3. Особенно красиво был разбит уже бывший чемпион «Кёльн» - 6:0. И за три тура до конца, после уверенного выигрыша в Гельзенкирхене, «Гамбург» обнаружил себя на первом месте. «Штутгарт» отставал на два, а «Кайзер» - на три очка. «Бавария» вообще уступала лидеру девять очков, она ни на что не претендовала. Четыре безответных мяча полетели в сетку франкфуртского «Айнтрахта». «Штутгарт» забил на гол меньше в ворота «Герты» и сохранял теоретические шансы.

Золотое очко «Гамбург» взял в Билефельде, расписав скучную ничейку с «Арминией». «Штутгарт» получил дома 1:4 от «Кёльна», а это означало, что «горожане» осуществили свою мечту. Они впервые выиграли Бундеслигу. Бранко Зебец мог зачехлить свой кнут, а игроки расслабиться и проиграть дома «Баварии».

Кевин Киган через полгода снова получил «Золотой мяч». А его «Гамбург» созрел для больших дел. Например, для Кубка чемпионов. Об этом походе вы скоро сможете прочитать. Гюнтер Нетцер чувствовал себя именинником. Выдающийся игрок оказался толковым менеджером. Эту команду где-то собирал, а где-то сохранял он. А как воспринял победу Бранко Зебец, догадайтесь сами. Победителей не судят.