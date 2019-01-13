Сорока-белобока кашу варила. «Ньюкасл» Кевина Кигана. Сезон-1995/96

вчера, 08:09

«Соккер.ру « рассказывает о том, как клуб с севера Англии бросил вызов команде Алекса Фергюсона.

В начале девяностых „Ньюкасл Юнайтед“ влачил жалкое существование во втором дивизионе. Какое там повышение в классе, тут бы глубже не провалиться. Но в феврале 1992 года у „сорок“ случилась смена тренера. Аргентинец Освальдо Ардилес был уволен, а на вахту заступил Кевин Киган. Двукратному обладателю Золотого мяча сорок один год. Он ещё никого не тренировал. Только выступал в роли эксперта. И тут предложение возглавить клуб, где „Могучий Мышонок“ фактически завершил свою яркую карьеру.

Пора ворочать мешки

Кев спас „сорок“ от вылета в третий дивизион, а через год вытащил их в образованную Премьер-Лигу. И непросто вытащил. „Ньюкасл“ уверенно обжился в высшем обществе. Третье место в сезоне-93/94, шестое через год. Эти сезоны заслуживают особого разговора. Один обмен с „Манчестер Юнайтед“ - Энди Коул на Кита Гиллеспи и доплату. Вернёмся к этим сезонам. А пока - о самом лучшей версии „Ньюкасла“. Естественно, на субъективный взгляд автора.

Немножко о Кигане. Легенда „Ливерпуля“ и „Гамбурга“. В составе первого воспитанник „Сканторпа“ трижды стал чемпионом Англии и выиграл Кубок чемпионов. Потом коренастый, казавшийся ниже своих 172 сантиметров Mighty Mouse уехал в „Гамбург“. Там он выиграл Бундеслигу, завоевал два „Золотых мяча“ и дошёл до финала Кубка чемпионов. Но англичанин всегда чувствовал себя неуютно в вольном городе. То немецкие товарищи его гнобили, то Бранко Зебец, в котором сочетались прекрасный тренер и хронический алкоголик, со своими придирками. Киган был рад переходу из именитого „Гамбурга“ в довольно скромный „Саутгемптон“. А через два года последовал бросок с юга Англии на север, в „Ньюкасл“. Там он и завершил свою несколько неоднозначную карьеру, яркую и сумбурную.

Работа в „Ньюкасле“ стала для Кевина пробой сил. Во всяком случае умеющих говорить с умным видом всегда было, есть и будет больше тех, кто ворочает мешки. Вот тем пресловутым ворочанием мешков Кевин занялся в Ньюкасле-на-Тайне.

Я вас три года собирал

В 1995 году чёрно-белые ряды заметно окрепли. Пришло сразу шесть новобранцев. Из „Пари Сен-Жермен“ приехал обладатель роскошной гривы нападающий сборной Франции Давид Жинола. В „Куинз Парк Рейнджерс“ был приобретён лидер „Хупс“, нападающий сборной Англии Лес Фердинанд. Из „Пармы“ перетащили на север Англии колумбийца Фпустино Асприлью. Талантливый нападающий, но разгильдяй каких поискать. Из „Рединга“ пришёл двухметровый вратарь Шака Хислоп, ещё одна уникальная личность. Вообще-то выросшего на Тринидаде англичанина звали Нил. Он с отличием закончил престижный университет в США , получил диплом инженера по космическим технологиям, работал на космодроме на мысе Канаверал, мог стать первым британским космонавтом. Но в студенческие годы Нил проникся не самым популярным в США видом спорта. Да так, что круто поменял свою жизнь. Космос отошёл на второй план. Ещё Нил взял своё индийское имя, под которым и прославился на футбольных полях. Мог стать и почти стал первым темнокожим вратарём сборной Англии. Но в итоге был заигран за сборную Тринидада и Тобаго.

Следующий новичок - полузащитник „Блэкберна“ и сборной Англии, чемпион в составе „Лидса“ Дэвид Батти. Вообще-то согласно всем канонам английской грамматики фамилия футболиста должна была звучать как Бэтти. Но сам игрок настаивал на Батти с ударением на последний слог. Иначе мог поколотить. Побил же он на глазах московской публики своего товарища по „Блэкберну“ Грэма Ле Со. И шестой новобранец - правый защитник „Уимблдона“ Уоррен Бартон.

Итак, состав „Ньюкасла“. В воротах Шака Хислоп. Или чех Павел Срничек. Справа в обороне Уоррен Бартон, слева маленький Джон Бересфорд. Дублёром первого служил Стив Уотсон, второго - Роб Эллиотт. В центре обороны пара Филипп Альбер - Даррен Пикок. Любого из них мог заменить Стив Хауи. Киган нашёл место для Давида Жинола на левом фланге полузащиты и увидел, что это хорошо. Справа бегал Кит Гиллеспи, на которого обменяли Энди Коула. В центре полузащиты Ли Кларк и Роб Ли. Батти пришёл в разгар сезона и потеснил того, кто носил имя Ли. Хороший выбор форвардов - Лес Фердинанд, Фаустино Асприлья. Питер Бирдсли по прозвищу Квазимодо и Пол Китсон. За три года Кевин Киган собрал команду своей мечты.

Вызов брошен

„Сороки“ мощно стартовали - четыре победы со счётом 9:1. Понятно, что они взлетели на первое место. Фердинанд и Жинола не стали тянуть с голами. Лес успел забить четыре штуки. Досадная осечка в Саутгемптоне, а потом ещё серия из пяти выигрышей. Фердинанд забил ещё 7, в том числе и своему бывшему клубу „Куинз Парк Рейнджерс“. Ничья в Лондоне с „Тоттенхэмом“, и после 11 туров + 2 от „Манчестер Юнайтед“. Вызов чемпиону был брошен. „Сороки“ выиграли у „Ливерпуля“ 2:1, МЮ оступился в Лондоне в игре с „Арсеналом“. Уже плюс пять. А потом „сороки“ справились с „Лидсом“, а „красные дьяволы“ недосчитались двух очков в Ноттингеме. В середине декабря отрыв вырос до 7 очков, а потом и до десяти. Именно с таким отрывом от ближайшего из догоняющих команда Кигана выиграла первый круг. Замаячило чемпионство. Пятое по счёту и первое с 1927 года.

Чемпионат Англии был ассиметричен. С какими-то командами приходилось дважды встречаться в первом круге - в нашем случае с „Уимблдоном“ и „Челси“, с другими, например, с „Манчестер Юнайтед“, дважды во втором. Тут-то и наступал момент истины.

Близок локоток

Первая встреча претендентов на чемпионский титул прошла за три дня до наступления нового 1996 года. Энди Коул, прекрасно вписавшийся в игровой ансамбль Алекса Фергюсона, добился успеха на 6 минуте. В начале второго тайма Рой Кин снял все вопросы. Снова +7. Проигрыш в Лондоне „Вест Хэму“ и уже +4. А впереди ещё 17 туров.

„Тоттенхэм“ был безжалостен к МЮ . Тедди Шерингем забил, ещё не зная, что ему предстоит стать героем Манчестера. А Жинола с Фердинандом тем временем своими голами обеспечили победу „сорок“ над „Арсеналом“. И снова плюс 7. Причём не только от „Манчестера“, но и от „Ливерпуля“. А потом ещё два очка перевеса. Как тут не закружиться головам от близкого восхождения на вершину.

Результативная ничья 3:3 в Манчестере с неказистым тогда „Сити“ принесла дивиденды чемпиону, разгромившему в гостях „Болтон“ 6:0. За десять туров до финиша отрыв сократился до семи очков. А потом последовала встреча двух „Юнайтед“ на „Сент-Джеймс Парк“. Эрик Кантона сумел забить единственный в той встрече мяч. И это поражение надломило „Ньюкасл“. Шапкозакидательские настроения вдруг сменились неуверенностью в своих силах, боязнью проиграть. Красивый разгром „Вест Хэма“ 3:0 и два проигрыша „Арсеналу“ и „Ливерпулю“ 0:2 и 3:4. После первого проигрыша иссяк весь отрыв, а после второго вперёд вырвались „красные дьяволы“. А до конца пять туров.

„Сороки“ обыграли дома „Куинз Парк Ренйджерс“ 2:1, но и „Юнайтед“ взял верх в манкунианском дерби 3:2. Райан Гиггз постарался. А потом подложил свинью „Блэкберн“, обыгравший северян на „Ивуд Рарк“. Минус пять за три тура до финиша - это всё. Не отыгрывается. Рассчитывать на благотворительность „красных дьяволов“ не стоило.

„Саутгемптон“ помог, нанёс лидеру поражение. А тем временем Фердинанд обеспечил три очка в игре с „Астон Виллой“. Минус два - это не минус пять. В 37-м туре „Ньюкасл“ отправился в гости к „Лидсу“, где взял три очка благодаря голу Гиллеспи. МЮ не оставил камня на камне от „Ноттингема“ 5:0. У команды Фергюсона 79 очков, у парней Кигана - 77. Шансик оставался.

Но „Мидлсбро“ не оказал сопротивление гостям из Манчестера - 0:3. Результат матча с „Тоттенхэмом“ уже не имел никакого значения. Ничья так ничья. Снова второе место после „Манчестер Юнайтед“. Но если б в Англии за вице-чемпионство давали бы серебряные медали, то игроки „Ньюкасла“ их наверно бы выбросили. Обидно упустить титул, когда он был на расстоянии вытянутой руки.

С Кубком Англии и Кубком Лиги не сложилось. Ради чемпионства они были принесены в жертву, брошены на алтарь победы. Но победить не вышло. Соперник был опытнее, хитрее и сильнее. Однако второе место „Ньюкасла“ - превосходный результат. Несмотря на все огрехи и весенние падения.

Этот сезон отнял много сил и у футболистов, и особенно у тренера. В следующем сезоне Киган доработал только до января. Как когда-то в „Ливерпуле“ Кена сменил Кенни Далглиш. „Ньюкасл“ повторил свой успех, снова пришёл на финиш вторым. Но это был несколько иной „Ньюкасл“. Такого больше не было.