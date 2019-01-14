Награда за смелость. «Ноттингем Форест» Брайана Клафа. Сезон-1978/79

вчера, 10:30

«Соккер.ру» продолжает рассказ о подвигах команды из Ноттингема.

В первой части рассказывалось о том, как Брайан Клаф и Питер Тэйлор возобновили сотрудничество в Ноттингеме. Под их руководством «Форест» вернулся в первый дивизион, чтобы стать чемпионом. Один из старейших клубов мира впервые в истории завоевал титул и выиграл Кубок Лиги.

Само чемпионство «Ноттингема» уже достижение, а уж в первом после возвращения сезоне – подвиг. Иные бы успокоились, имея такой повод для почивания на лаврах. Но только не Клаф с Тэйлором. Зачем останавливаться, когда у тебя всё получается? Кроме того, было желание доказать, что их чемпионство – вовсе не случайность.

Минимум перемен

В сезоне-78/79 «Ноттингем» ждали сражения на пяти фронтах – к чемпионату, Кубку Англии и Кубку Лиги добавились Черити Шилд и Кубок чемпионов. С учётом последнего возрастала нагрузка на игроков. Однако больших перемен в составе не произошло. Уехал в «Ньюкасл» нападающий Питер Уит. На его место был куплен у «Бирмингем Сити» Тревор Френсис. Нападающий сборной Англии обошёлся «Форесту» в миллион фунтов стерлингов. Первый «миллионер» в истории клуба. Именно ему суждено было забить главный гол сезона. Добавилось несколько игроком из собственной школы, в их числе полузащитник Гари Миллз.

Вспомним состав чемпионов Англии. Основной вратарь Питер Шилтон, конкурировавший в сборной с Рэем Клеменсом. Резервисты Крис Вудс и пришедший уже в разгар сезона из «Бирмингема» Джимми Монтгомери. На правом фланге обороны Вив Андерсон, слева Фрэнк Кларк либо Дэвид Нидхэм. Сыгранная пара в центре Ларри Ллойд и Кенни Бёрнс, лучший футболист предыдущего сезона. В запасе Коллин Барртет.

На правом фланге полузащиты интеллектуал Мартин О'Нилл, на левом – нелюбимый Клафом Джон Робертсон. В центре полузащиты тандем тренеров использовал разное сочетание Йана Бойера, Джон Макговерна и Арчи Геммилла. На замене – Гари Миллз и Джон О'Хэйр. Пару основных нападающих составили Тони Вудкок и выдвинувшийся на роль основного Гарри Бёртлс. Именно он заменил ушедшего в начале сезона Уита. Тревор Фрэнсис не сразу вписался в основу. Также в распоряжении тренерского штаба находился Стив Эллиотт.

12 августа 1978 года «Ноттингем Форест» вышел на поле «Уэмбли» побороться с «Ипсвичем» за Черити Шилд. У обладателей Кубка отсутствовала основная, сыгранная пара центральных защитников Кевин Битти – Алан Хантер, которых в Англии называли Бекон и Яйца. Памятуя о проблемах в обороне, тренер «трактористов» Бобби Робон сделал ставку на быстрый гол. Забить поскорее и закрытьчя всем в обороне. Но Питер Шилтон совершил два немыслимых спасения. А потом началось.

На десятой минуте Мартин О'Нилл нащупал течь в обороне «Ипсвича». Первый пошёл. Сидевший на чемоданах Питер Уит головой увеличил счёт. После перерыва редуты трактористов рассыпались окончательно. Ллойд, О'Нилл и Робертсон довели дело разгрома – 5:0. А клубный музей пополнился новым экспонатом.

В семидесятые и восьмидесятые годы еврокубки ещё не были изуродованы Леннартом Юханссоном и представляли собой то, что и замышлял Габриэль Ано, французский журналист, придумавший Кубок чемпионов. По одному представителю от каждой страны в Кубке чемпионов и Кубке Кубков. Исключение составляли победители предыдущего розыгрыша. Только в Кубке УЕФА учитывался рейтинг стран и потому представительство было неравным. Никаких посевов не было. На первом этапе – 1/16 финала могли сойтись чемпионы Англии и ФРГ , равно, как и клубы из Мальты и Кипра. Полная демократия. Игры проходили по средам, по системе с выбыванием, причём довольно редко. Одна стадия из двух игр в месяц. Не было перегрузки и атмосфера праздника сохранялась. А главное – европейские кубковые турниры прекрасно дополняли национальные соревнования, а не наоборот. Всё это сказано для того, чтобы молодые читатели не удивлялись, почему «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» сошлись уже в 1/16 финала КЕЧ , то есть на первой стадии.

Битва с «Ливерпулем» на фоне ничейной болезни

Встреча двух чемпионов Англии – старого и нового в европейском формате была запланирована на сентябрь. 13-го играли на «Сити Граунд», а 27-го на «Энфилде». Но перед этими встречами командам предстояло провести по пять матчей в первенстве страны.

Первого гола «красных» пришлось ждать недолго – всего 13 минут. О’Нилл поразил ворота «Тоттенхэма». Правда, победу в домашнем матче удержать не удалось – украл её точный удар аргентинца Рикки Вильи. А вот забить свой второй мяч в новом первенстве «Форест» смог только через три недели. Три следующие встречи также завершились ничьими, только нулевыми. С четырьмя очками и разницей мячей 1:1 «Ноттингем» болтался где-то в серединке. «Ливерпуль» же шествовал торжественным маршем – четыре победы с разницей мячей 16:2. За победу начислялось два очка и отрыв выглядел не столь внушительно. Но команды выглядели представителями разных лиг. Перед встречей в Кубке чемпионов «Форест» наконец-то прервал засуху, обыграв дома «Арсенал». Но «Ливерпуль» разделал под орех «Бирмингем Сити» на поле соперника.

Если вы не забыли, то в предыдущем сезоне соперники встречались четырежды – два раза в чемпионате и два раза в Кубке Лиги, где Брайан Клаф одержал победу над Бобом Пейсли благодаря феноменальной игре юного голкипера Криса Вудса.

Первый матч, проходивший в Ноттингеме, принёс успех хозяевам. Причём забивали те, кто не всегда выходил на поле в стартовом составе. В первом тайме Гарри Бёртлс закатил мяч в ворота «Ливерпуля». В конце второго тайма контратака «Фореста» завершилась скидкой в центр штрафной площадки, где очутился тот, кого там быть не должно – защитник Колин Барретт. Он и поставил точку в матче – 2:0. Стоит отметить игру Питера Шилтона, спорившего с Клеменсом за пост основного вратаря сборной. В промежутке между двумя встречами «Ноттингем» подписал два мирных договора – с «Мидлсбро» и «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» же справился с «Ковентри» и потерял первое очко в игре с «Вест Бромвичем». Обладатель Кубка чемпионов не собирался складывать своих полномочий и решил не выкладываться перед ответной игрой. Слишком много было поставлено на карту. Неудачи в чемпионате можно было наверстать, в отличие от европейской кампании.

Шилтон, Шилтон, Шилтон! Сколько раз прозвучала эта фамилия 27 сентября с самыми разными интонациями. Оборона гостей трещала, но не треснула. А там, где и она была бессильна против лучшей атаки Англии, выручал вратарь. Гости могли и выиграть, назначь судья пенальти за снос Андерсона. Но и нулевая ничья вполне удовлетворила Клафа и Тэйлора. Грозный «Ливерпуль» завершил поход за «ушастым кубком».

Следующим «клиентом» ноттингемцев в Европе был греческий АЕК . До матча в Афинах оставалось три недели, за которые можно было «подтянуть хвосты». Был красиво обыгран «Вулверхэмптон» – 3:1. Расцвёл после ухода Уита Бёртлс. То «Ливерпулю» забил, то парочку «волкам». То «Бристолю», у которого «Нотттингем» выиграл 3:1. В этой встрече дубль сделал Робертсон. «Лесники» тем временем поднялись на третье место. «Ливерпуль» уверенно держался во главе пелотона – 29 очков из 30 возможных. Вторым шёл его сосед – «Эвертон» с 18 очками. «Ноттингем» набрал 16. Только три этих команды сохраняли нули в графе поражения.

Голы Макговерна и Бёртлса обеспечили выигрыш в столице Греции и обозначили заявку на европейскую весну. При всём уважении к чемпиону Греции АЕК был далеко не «Ливерпуль». Теперь можно было и «Ипсвич» обыграть. Пусть не 5:0, как в Черити Шилд, одного гола хватило для третьей победы подряд. Забивший единственный мяч Мартин О'Нилл становился «кровником» Бобби Робсона. Выиграть у «Саутгемптона» не вышло. Но хорошая новость пришла из Ливерпуля. «Эвертон» выиграл в мерсисайдском дерби 1:0 и наверху стало тесно – 21 очко у «Ливерпуля», 19 – у «ирисок», 17 имел «Нотингем».

АЕК был разбит на «Сити Граунд» со счётом 5:1. Два мяча из пяти забили защитники Дэвид Нидхэм и Вив Андерсон. Сумел отличиться Тони Вудкок. И, конечно же, Бёртлс, как же без его голов. Гарри забил два. «Форест» в четвертьфинале Кубка чемпионов! Неплохо для новичка.

«Эвертон» оказался куда крепче греческого чемпиона. Ничья, восьмая по счёту, отодвинула «лесников» на четвёртую позицию. На третье место выскочил «Вест Бромвич». Зато «Тоттенхэм» в Лондоне был бит с результатом 3:1. И тут же 0:0 со слабеньким «Куинз Парк Рейнджерс». Принципиальная встреча с «Вест Бромвичем» выиграна, причём в пригороде Бирмингема 1:0. Тревор Френсис начал отрабатывать свой миллион. А потом и «Болтон» получил.

В 18 туре дружно проиграли «Ливерпуль» с «Эвертоном», а «Ноттингем» отвёл душу на «Челси» 6:0 – хет-трик О'Нилла, дубль Вудкока, гол Бёртлса. У команды Боба Пейсли 29 очков, «„лесники“ и „ириски“ в двух очках. Но следующий матч парни Клафа проводили на „Энфилде“. Не удержался „Ливерпуль“, отомстил за проигрыш в КЕЧ , оборвал беспроигрышную серию „Форест“ на отметке 19.

Первый круг „Ноттингем“ завершил на третьей позиции с отставанием в три очка от „Ливерпуля“ и в очко от „Вест Бромвича“. „Дроздам“ не давал покоя взлёт „Ноттингема“. „Чем мы хуже“, они приблизились к лидеру на расстояние вытянутой руки. „Ноттингем“ продолжал оставаться „миротворцем“, сыграв вничью в 11 раз. Больше компромиссов было только у „Норвича“.

Ловля „кузнечиков“ и охота на „козлов“

В марте возобновлялись матчи Кубка чемпионов. В соперники достался швейцарский „Грассхопперс“. И хотя „кузнечики“ выглядели на первый взгляд вполне „съедобными“, исход противостояния был отнюдь не предрешён. Это и подтвердило начало встречи в Ноттингеме. На 10 минуте Клаудио Сульсер отправил мяч в ворота Шилтона.

Бёртлс сравнял счёт на 31 минуте, сразу после перерыва Робертсон вывел „красных“ вперёд. Но счёт 2:1 в первом матче – вовсе не тот результат, что мог бы удовлетворить Клафа. „Вперёд и только вперёд“, - сорвал голос обычно спокойный тренер. На 87 минуте на „Сити Граунд“ наступил праздник – Арчи Джеммил забил такой нужный третий гол. А потом Ларри Ллойд забил в ворота „кузнечиков“ четвёртый мяч, подарив чемпионам Англии такую нужную победу. Отличный задел. Но перед поездкой в Женеву „Ноттингему“ нужно было совершить ещё один подвиг. Как просто, в стиле барона Мюнхаузена.

Роман с Кубком Англии у Брайана Клафа снова не сложился. Вылетели на второй стадии от „Арсенала“. Зато с Кубком Лиги всё прошло замечательно. Небольшая заминка вышла на первом этапе – „красные“ не смогли обыграть скромный „Олдхэм“, понадобилась переигровка. Потом был вынесены „Оксфорд“ 5:0, „Эвертон“ 3:2, „Брайтон“ 3:1, в полуфиналах „Уотфорд“ 3:1 и 0:0. Финал проводился за четыре дня до ответки с чемпионами Швейцарии.„Саутгемптон“ вышел на поле „Уэмбли“ полным решимости взять Кубок Лиги, которого в их коллекции не было. Ноттингемцам же не хотелось расставаться с трофеем.

Защитник „святых“ Дэвид Пич забил единственный в первом тайме мяч. Южане хотели засушить игру, но во втором тайме их оборона не выдержала. Гарри Бёртлс сделал счёт равным через 6 минут после перерыва. На 79-й он же вывел „красных“ вперед, а на 83-й Тони Вудкок не дал „Саутгемптону“ опомниться. В конце встречи Ник Холмс несколько сократил отставание, но Кубок Лиги остался в Ноттингеме. Победа команды Клафа 3:2. Выиграв второй в сезон трофей, можно было отправляться в Женеву в гости к „кузнечикам“.

В ответной встрече тот же Сульсер снова огорчил Шилтона. Но О'Нилл вскоре дал понять, что спасительных 3:0 не будет. Хватит с „Грассхопперса“ и ничьей 1:1, которая вывела „Ноттингем“ в полуфинал Кубка чемпионов. Аппетит не только пришёл. Он разгорался и становился волчьим.

В чемпионате же дела шли не так, как бы хотелось болельщикам „красных“. Нет, „Форест“ не выключился из борьбы за чемпионство, но защитить титул было тяжело. Выделилась тройка лидеров, которую уверенно возглавлял „Ливерпуль“, опережавший „Вест Бромвич“ на шесть, а „Ноттингем“ на семь очков за девять туров до финиша. Ликвидировать такой отрыв было сложно. Тем более, что ноттингемские „красные“ в отличие от ливерпульских вели борьбу за главный клубный трофей Европы.

В чемпионах Западной Германии ходил „Кёльн“, который и достался в соперники „лесникам“. Вторая полуфинальная пара выглядела более лёгкой – венская „Аустрия“ и шведский „Мальмё“. Исход борьбы с немецкими „козлами“ был непредсказуем. „Кёльн“ обладал крепким составом – вратарь Харальд Шумахер, защитники Харальд Конопка, Герд Штрак и Бернд Кульманн, полузащитники Хайнц Флоэ, Норберт Нойманн, Ясухико Окудера, юный Бернд Шустер, в нападении выделялись Дитер Мюллер и Роже Ван Гул. Но главной силой „козлов“ был их тренер – Хёнесс Вайсваллер.

Первый матч проводился в Ноттингеме и это тоже давало преимущество более опытным немцам. „Кёльн“ сделал ставку на быстрый гол, которая сработала. Даже дважды. Как ни странно, гости быстрее привыкли газону „Сити Граунд“, обезображенному ливнем.

На 6-й минуте всегда надёжный Шилтон „проспал“ удар Ван Гула из-за пределов штрафной. Мяч рикошетом от штанги юркнул за линию ворот. На 20-й минуте запахло катастрофой. Британцы потеряли мяч у немецкой штрафной, Шустер подхватил, прошёл полполя и отдал Ван Гулу. Тот выманил из ворот Шилтона, и Дитер Мюллер спокойно поразил цель – 0:2. Пустили „козлов“ в огород, в которое превратилось поле ноттингемского стадиона.

И как же вовремя подставил голову Бёртлс, отыгравший один из мячей. В середине второго тайма Робертсон навесил с левого фланга, скидка Бёртлса и точный удар Йана Бойера в нижний угол – 2:2. Еще две минуты и уже Бойер стал ассистентом, прострелив в центр штрафной. Джон Робертсон в падении послал по месту назначения – 3:2. Но японский легионер „Кёльна“ Окудера дальним ударом пробил Шилтона – 3:3. На том и остановились. Надо ли говорить, в чью пользу эта ничья.

Питер Шилтон исправился в Германии, где неоднократно выручал „Ноттингем“. Все свои голы английский вратарь пропустил в первой встрече. А гости сорвали банк. Отлично разыгранный угловой и разящий удар Бойера. „Ноттингем“ в финале! Вторым участником матча в Мюнхене стал „Мальме“. У „ушастого кубка“ будет новый владелец, ведь никто из финалистов не забирался так высоко.

А теперь – „ушастый“

До дня битвы со шведами „Ноттингему“ предстояло доиграть чемпионат Англии. Догнать и перегнать сначала „Вест Бромвич“, потом „Ливерпуль“. Задачи, сравнимые с подвигами Геракла. „Дрозды“ отчаялись догнать команду Пейсли, но отдавать вторую строчку не хотели. Но пришлось. В 38-м туре команды Рона Аткинсона и Брайана Клафа сравнялись, а в 39-м „Ноттингем“ вышел вперёд. „Ливерпуль“, даром что уступил „Астон Вилле“ 1:3, мог принимать поздравления. Он стал недосягаем. „Ноттингем“ же смог выиграть свой спор с „Вест Бромвичем“, обыграв „дроздов“ на их поле.

Второе место – тоже неплохой результат, ведь нагрузка возросла и возросла прилично. Конечно, „лесникам“ было тяжело расставаться с чемпионским титулом, но пришлось. Сделано это было достойно. Всего три поражения в чемпионате – меньше чем у кого-либо. Помешали „Ноттингему“ ничьи. Их оказалось 18 и половина из них были лишними. Отсюда и отставание в минус 8 от „Ливерпуля“.

Все игроки выдержали испытание медными трубами. Даже прибавили. Вчерашний дублёр Гарри Бёртлс оказался открытием сезона и получил приглашение в сборную Англии. Дождался вызова в главную команду Вив Андерсон. Увы это событие испортили дебилы, устроившие травлю темнокожему футболисту.

„Ноттингем Форест“ мог стать главным героем английского сезона. При условии победы в финале Кубка чемпионов. И такая состоялась благодарю голу Тревора Френсиса. Перед самым перерывом проход Робертсона по левому флангу завершился навесом на линию вратарской. Никто из шведов до мяча не дотянулся, а Френсис был тут как тут - отправил головой мяч под перекладину. Во втором тайме Вудкок мог снимать все вопросы, но угодил в штангу. Впрочем, гола Френсиса хватило для того, чтобы „Ноттингем Форест“ выиграл Кубок чемпионов. Два года назад команда играла в первом дивизионе и тут какая-то сказка наяву.



После этого выдающегося успеха Брайан Клаф мог сесть за написание мемуаров. Он и так сотворил обыкновенное чудо. Но Клаф и его верный помощник Тэйлор не хотели останавливаться. Об их очередном подвиге – в следующей главе, посвящённой „Ноттингему“.