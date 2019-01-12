Рота, подъём! ЦСКА Павла Садырина. Сезон-1990

вчера, 16:54

О том, как армейцы вернулись в элиту советского футбола - в рассказе «Соккер.ру».

Тяжёлыми были восьмидесятые для ЦСКА . Попытка Олега Базилевича сделать в Москве клон киевского «Динамо» потерпела неудачу. Альберту Шестернёву не дали осуществить задуманное. Юрий Морозов затеял в команде кадровую революцию, обернувшуюся первым в истории вылетом из высшей лиги. Обновлённый ЦСКА вернулся в компанию сильнейших через два года, но не смог закрепиться. Морозову пришлось уйти.

Сезон-1988, в котором москвичей тренировал Сергей Шапошников, удачи не принёс. Третье место в первой лиге, где пришлось задержаться на год. Армейцы отстали от «Памира» на два очка, а от «Ротора» - на одно, да что толку. Утешением стали золотые медали за победу на Олимпиаде в Сеуле Сергея Фокина и Владимира Татарчука.

С возвращением, армейцы

В конце 1988 года главным тренером ЦСКА был назначен Павел Садырин. Павел Фёдорович вошёл в историю «Зенита» как тренер, принесший Ленинграду первый чемпионский титул. Но тот «Зенит» лопнул изнутри. Взбунтовались игроки, и через два с половиной года после триумфа Садырину пришлось покинуть клуб, ставший родным. Какое-то время Павел Фёдорович поработал с клубом второй лиги «Кристалл» (Херсон), после чего взялся за почётную миссию - возвращение ЦСКА в высшую лигу.

Садырин с блеском справился со своей задачей. Армейцы выиграли турнир в первой лиге, забив 113 мячей в ворота соперников. И хотя преимущество над вторым призёром - «Гурией» из Ланчхути - составило одно очко, от занявшего третье место «Кайрата» ЦСКА отделили 11 очков. Армейский клуб вернулся в высшее общество, чтобы уже его не покидать.

При Юрии Морозове ЦСКА дважды покидал элиту, но эта команда появилась во многом благодаря Юрию Андреевичу. При нём заиграли большинство тех, кто стал лидерами армейского коллектива - защитник Сергей Фокин, Олег Малюков и Сергей Колотовкин, полузащитники Дмитрий Кузнецов, Валерий Брошин, Сергей Крутов, Владимир Татарчук, нападающие Игорь Корнеев и Валерий Масалитин. Кто-то был воспитанником клуба, как Кузнецов или Крутов, кто-то был призван в армию, да так остался. Например, спартаковец Игорь Корнеев не захотел быть дублёром Фёдора Черенкова. Из тех, кто играл до Морозова, остались двое - вратарь Юрий Шишкин и защитник Дмитрий Галямин.

Укороченный чемпионат

Но при Павле Садырине появились игроки. Пришёл хорошо знакомый Павлу Фёдоровичу по «Зениту» нападающий Сергей Дмитриев. В обороне появился чемпион СССР в составе минского «Динамо» Виктор Янушевский. Нападающий Олег Сергеев не отправился вместе с «Ротором» в высшую лигу, а предпочёл задержаться с армейцами на год в первой. Уже по ходу чемпионата из «Спартака» вернулся 21-летний вратарь Михаил Ерёмин. Константин Бесков видел рослого воспитанника армейской школы преемником Рината Дасаева. Но Константина Ивановича сменил Олег Романцев, а тот вернул Станислава Черчесова и Алексея Прудникова. Шансы у Ерёмина заиграть в воротах «красно-белых» пошли на убыль, поэтому Михаил решил вернуться в родную команду.

Были опасения по поводу Валерия Брошина. Ведь полузащитник конфликтовал с Садыриным и даже был отчислен Павлом Фёдоровичем из «Зенита». Но за несколько лет Валерий стал серьёзней. Более того, он оказался одним из проводников тренерских идей в жизнь.

Как же выглядел вернувшийся в элиту ЦСКА ? Основным вратарём считался Юрий Шишкин. Но помимо него в распоряжении Садырина были Александр Гутеев, Сергей Приходько и упомянутый выше Михаил Ерёмин. Справа в обороне Дмитрий Галямин, слева Сергей Колотовкин. В центре Сергей Фокин и Виктор Янушевский. Однако в составе были воспитанник «Зенита» Дмитрий Быстров и Олег Малюков. Левого полузащитника играл Валерий Брошин, правого - Михаил Колесников. Дмитрий Кузнецов играл в опорной зоне, ближе к нападению находились Владимир Татарчук и Игорь Корнеев. При необходимости Корнеев мог выдвинуться вперёд и составить пару с Сергеем Дмитриевым или Олегом Сергеевым. Пару нападающих составляли Дмитриев и Сергеев, либо Масалитин. В обойму входили молодые атакующие полузащитники Игорь Козлов, Сергей Крутов и Александр Гришин.

Немного о чемпионате СССР -1990. К сожалению, политика сунула своё грязное имя в футбол. Пришедший к власти в Грузии Звиад Гамсахурдия запретил грузинским командам участвовать в союзном первенстве. Тбилисское «Динамо» и «Гурия» из Ланчхути были вынуждены сняться с турнира. Уже после первого тура также по воле литовских республиканских властей откололся «Жальгирис». Вильнюсцы успели провести одну игру - уступили «Черноморцу» 0:1. Гол Георгия Кондратьева стал сотым в карьере нападающего. Пришлось аннулировать и результат, и этот гол. В высшей лиге осталось 13 коллективов, поэтому чемпионат оказался укороченным - всего 24 тура.

Град голов в «Олимпийском»

ЦСКА начинал сезон у себя в манеже игрой с «Шахтёром». К перерыву новички высшей лиги вели 3:0 - отличились Колесников и дважды Сергеев. После перерыва ворота Сергея Шиповского поразил Игорь Корнеев, установив окончательный счёт 4:0. Очень хорошо для новичка, тем более что дончане были отнюдь не слабаками.

С Киевом пришлось тяжело, даром что динамовцы не любили играть под крышей. Украинская спортивная пресса всегда клеймила московские клубы и «Зенит» за матчи в манеже, указывая на недопустимость проведения встреч в таких условиях. Приводились самые разные аргументы. Была в этом и некая доля лукавства. Недалеко от ВДНХ УССР который год строился крытый футбольный манеж для «Динамо». Его, кажется, так и не достроили. Но вернёмся к матчу в ЛФК ЦСКА . На 60-й минуте Олег Протасов после подачи Василия Раца со штрафного вывел команду Валерия Лобановского вперёд. Но армейцы отыгрались за 6 минут до конца после удара Игоря Корнеева с линии штрафной.

Свой третий матч ЦСКА проводил с чемпионом страны «Спартаком». Тогда матчи двух московских клубов ещё не имели характера всенародного дерби. Главным соперником «Спартака» было киевское «Динамо». Для армейского коллектива тогда любой матч с клубом из высшей лиги был праздником.

Хозяином считался «Спартак». Поэтому встреча проводилась в «Олимпийском». Матч собрал аудиторию в 35 тысяч. Шансы «красно-белых» оценивались выше. Но первыми успеха добились армейцы - Валерий Брошин после подачи углового поразил ворота Станислава Черчесова. Спартаковцы отыгрались через 6 минут, - Геннадий Перепаденко с угла вратарской повторным ударом не оставил шансов Шишкину. На 20-й минуте трёхходовка Сергей Родионов - Фёдор Черенков - Валерий Шмаров завершилось ударом Валерия с лёта - 2:1. Ещё через 6 минут Александр Мостовой вывел Родионова один на один с Юрием Шишкиным - 3:1. Всё? Игра кончена? Новичков ждёт разгром?

Нет, нет и нет. Незадолго до перерыва Игорь Корнеев поразил ворота родного клуба, подарив своей нынешней команде шанс на спасение. Во втором тайме Павел Садырин выпустил Колесникова, и игра армейцев стала быстрее. На 67-й минуте в штрафной «красно-белых» нарушены правила. Корнеев точен - 3:3. А на 74-й минуте уже над «Спартаком» нависла угроза поражения, после того как Корнеев в третий раз огорчил Черчесова.

Незадолго до этого у кромки поля появился никому не известный блондин в ярко-голубых гетрах. Комментатор Георгий Саркисянц уточнил, что футболиста зовут Валерий Карпин. Ударение было сделано на букву И, что неслучайно - в те времена выступал известный хоккейный вратарь Андрей КарпИн. Про новичка чемпионов было известно, что пришёл он из «Факела». А до этого проходил воинскую службу в ЦСКА и сыграл несколько встреч в команде Павла Садырина.

Карпин расположился на правом фланге. С его ошибки и началась четвёртая голевая атака армейцев. Потерял мяч и получите пас Брошина, удар Корнеева. Но блондин в голубых рейтузах исправился. Прошёл по флангу и вместо напрашивавшегося пасу Черенкову сделал пас в штрафную. А там неловко сыграл Сергей Фокин, срезавший мяч в ворота - 4:4. За пять минут до финального свистка Карпин пробежал от своей штрафной до чужой и навесил точно на голову Родионову. Сергей не промахнулся - 5:4. Яркая победа в матче, где добрых слов заслужили оба соперника.

Выше только Киев

Павел Садырин сделал вывод. Вратарь Юрий Шишкин присел на лавочку, а в воротах появился Михаил Ерёмин. Молодой вратарь выдал четыре «сухих» матча, взял 11-метровый в игре с «Ротором», а ЦСКА , одержав победы в этих встречах, возглавил таблицу. Вот так новичок! Кроме того? армейцы вышли в полуфинал Кубка СССР , обыграв «Крылья Советов» 3:1.

«Размочили» Ерёмина киевские динамовцы в полуфинале Кубка. Михаил сыграл два неудачных матча в 1990-м, пропустив в них по четыре мяча, и оба пришлись на Киев (Кубок и второй круг чемпионата). После поражения в кубковой встрече армейцы уступили дома «Арарату» 0:1. Зато ЦСКА смог выиграть в Душанбе у «Памира», что мало кому удавалось. А тут Колесников и Дмитриев за три минуты положили на лопатки лучший клуб Советского Таджикистана.

Нулевая ничья с земляками-динамовцами, победа над «Черноморцем» 2:0 - дубль Кузнецова. В Днепропетровске ЦСКА выигрывал 2:0 после голов Сергеева и Брошина, но упустил победу - 2:2. В Минске матч проходил по схожему сценарию, но москвичи удержали победу 2:1. После первого круга у армейцев 17 очков. Столько же у киевлян, но динамовцы выиграли первую часть благодаря лучшей разнице мячей - 20:8 и 20:9 соответственно. Михаил Ерёмин в девяти встречах пропустил всего четыре мяча. В нашем футболе загорелась вратарская звёздочка.

В августе Михаил был задействован в молодёжной сборной СССР , в составе которой он выиграл золотую медаль чемпиона Европы. Место в воротах ЦСКА занял Александр Гутеев. Четыре матча он провёл отлично, а вот в Ереване сплоховал - армейцы пропустили четыре безответных гола. Зато был разгромлен «Памир» 4:1, а «Ротор» - 7:0. Четыре мяча в ворота волжан отправил Валерий Масалитин. За 6 туров до финиша Киев - первый, 26 очков. ЦСКА с 25 шёл вторым, у «Спартака» 24 и третья позиция.

В ворота вернулся Ерёмин, но ЦСКА проиграл дома «Днепру» 1:2. Вины вратаря не было. Потом «Шахтёр» взял реванш за унижение в стартовом туре. Всего 1:0, но два поражения сделали мечту армейцев о золотых медалях пока нереальной. Даже красивая победа над «Торпедо» не могла ничего исправить.

Матч в Киеве мог стать решающим в сезоне. В случае победы динамовцы досрочно становились чемпионами. Валерий Лобановский был уверен в успехе и не стал дожидаться завершения первенства, уехав на Ближний Восток. В оставшихся матчах динамовцами руководил верный Санчо Панса Валерия Васильевича Анатолий Кириллович Пузач. Только ЦСКА мог испортить киевлянам праздник.

Первый тайм прошёл в равной борьбе. На гол киевлянина Бориса Деркача голом ответил Игорь Корнеев. Но после перерыва динамовцев трудно было сдержать. Сольный проход Сергея Юрана - 2:1. И тут же дальний удар Деркача, на который не среагировал Ерёмин. Точку поставил Олег Саленко, реализовавший пенальти - 4:1. Киевское «Динамо» - чемпион. В тринадцатый и в последний раз в СССР .

Но серебро ещё ожидало своего владельца. На него помимо армейцев претендовали «Спартак», московское «Динамо», «Днепр» и «Торпедо». Спартаковцы неожиданно рухнули в Душанбе 1:5, чем ещё сильнее всё запутали. ЦСКА одержал тяжёлую победу над «Металлистом» - вёл 3:0, но пропустил два мяча. В итоге 3:2.

ЦСКА и «Спартак» играли в заключительном туре. У соперников по 29 очков. Кто выиграет, тому и доставались серебряные награды. За две минуты до перерыва Сергей Фокин после выполненного Брошиным углового отправил мяч в спартаковские ворота. Реабилитировался капитан за тот автогол в «Олимпийском». Но после перерыва Александр Мостовой прошёл сквозь армейскую оборону и разобрался с Ерёминым. Ничья была на руку динамовцам и торпедовцам. Но за 12 минут до конца Черчесов нарушил правила в борьбе с Дмитриевым. Дмитрий Кузнецов не дрогнул у 11-метровой отметки. Победа 2:1 вывела ЦСКА на второе место!