Когда два Мастера были единомышленниками с ереванцами. «Арарат» Аркадия Андриасяна-1982

вчера, 18:16

«Соккер.ру» поздравляет Хорена Георгиевича Оганесяна с 64-м днём рождения и вспоминает один из самых ярких сезонов полузащитника сборной СССР .

Когда вспоминают историю сильнейшего клуба Советской Армении, то обычно рассказывают об «Арарате» Никиты Симоняна образца 1973 года. Тогда ереванцы сделали золотой дубль - выиграли и чемпионат, и Кубок СССР . Намного реже пишут об «Арарате»-75 - победителе Кубка страны. «Соккер.ру» непременно вернётся к этим славным страницам ереванцев. Но на этот раз речь пойдет об «Арарате» сезона 1982, занявшем пятое место в чемпионате СССР .

Пока единомышленники

Это был последний громкий успех команды из Армянской ССР. Больше так высоко она не поднималась. И этот успех был обусловлен плодотворным сотрудничеством замечательного тренера Аркадия Андриасяна и лучшего армянского футболиста восьмидесятых Хорена Оганесяна. Тогда они были единомышленниками. Не секрет, что через пару-тройку лет между Аркадием Георгиевичем и Хореном Георгиевичем пробежала чёрная кошка. Конфликт был разрушительным для обоих участников. Андриасян ушёл из «Арарата», а Оганесян и вовсе покинул Армению и стал легендой сначала узбекского, а потом и крымского футбола. Хуже без обеих легенд стало только «Арарату». К счастью, они помирились и забыли былые обиды.

Аркадий Андриасян - великолепный полузащитник «Арарата» 70-х. Тонкий, умный, обладающий превосходным видением поля, отменным ударом и превосходным пасом. Его готова была пригласить «Бавария» после встречи с ереванцами. Аркадия приглашал и венский «Рапид». Ещё до Анатолия Зинченко. Но он остался в Ереване. Наверное, отъезд за границу для игрока сборной СССР был весьма сложен. Вот второго вратаря «Арарата» Аветиса Овсепяна легко отпустили на ПМЖ в США . И столь же легко разрешили ему вернуться. В самый разгар «холодной войны».

Обладатель волшебной левой Хорен Оганесян заиграл, когда большинство футболистов золотого состава либо сошли, либо доигрывали. Ему было с одной стороны легко выделяться на фоне товарищей, уступавших предшественникам. Но при этом Хорену нередко доводилось тащить команду на себе. Что порою было тяжело, иногда чрезмерно. Оганесян представлял армянский футбол на Олимпиаде-80 и в дальнейшем постоянно вызывался в сборную страны.

Но мы отвлеклись. В 1979-м Андриасян завершил выступления и стал тренером. Аркадий Георгиевич отправился в армянский город Абовян тренировать местный «Котайк». И едва не вывел его из второй лиги в первую. Наверное, эта цель была бы достигнута, но в конце 1981 года Андриасяна позвали тренировать главную команду республики. «Арарат» провалил сезон-1981, завершив его на 14-м месте. До последнего тура сохранялась угроза вылета. Опытный Иосиф Беца не справился с управлением. Не самый лучший сезон провёл Хорен Оганесян, почти целый год лечился вратарь Владимир Васильев.

Лучшие футболисты республики

При Андриасяне состав ереванцев не претерпел больших изменений. Вернулся в команду нападающий золотого состава Назар Петросян, поигравший в ЦСКА и «Кубани», появился атакующий полузащитник Погос Галстян. К потерям можно отнести уход в клуб второй лиги «Спартак» (Октемберян) опытного центрального защитника Артёма Мовсесяна. Закончил карьеру знаменитый центральный защитник Сергей Бондаренко.

Теперь о тех, кто играл в команде Аркадия Андриасяна. Залечил травму и вернулся в ворота опытный Владимир Васильев. Уроженец Северного Кавказа, усатый брюнет внешне мало отличался от уроженцев Армении. Рослый, способный, но нестабильный Алёша Антонян сел на лавочку. Справа в обороне играл Ашот Саакян, слева - Рафаэль Галустян. В роли свободного центрального защитника кандидат в олимпийскую сборную Ашот Хачатрян, а чуть впереди Агаджан Саркисян. В опорной зоне играл ещё один потенциальный олимпиец Александр Керопян. Справа Ованес Киракосян, слева Бабкен Меликян или Погос Галстян. Самвел Касабоглян располагался ближе к линии атаки, на месте Хорена Оганесяна. Капитан же перешёл в линию атаки, ибо Гамлет Мхитарян пропустил почти весь год из-за травмы. Второго нападающего играл либо Роберт Галустян, либо Андраник Хачатрян. И запас, куда помимо вратаря Антоняна входили защитники Самвел Погосян и Манвел Асатрян, полузащитник Назар Петросян и его однофамилец Самвел, 18-летний нападающий Семён Бегларян.

Без медалей, но тоже неплохо

В Кубке СССР «Арарат» вышел из группы со второго места, но уже в 1/8 финала уступил «Таврии». Чемпионат страны ереванцы начали с победы в Одессе, которую обеспечил гол Керопяна. Но уже в следующем туре «Арарат» был разгромлен в Киеве 0:4. Три мяча в воротах Васильева побывали до перерыва - Андрей Баль и два раза Вадим Евтушенко. В конце встречи Анатолий Демьяненко сделал крупный счёт ещё крупнее.

Но в третьем туре ереванцы у себя на красавце-стадионе «Раздан» обыграли «Зенит» за счёт голов Меликяна и Оганесяна. С Минском получилось сложнее, Хорен спас в конце. А спасти в Москве против «Торпедо» никому не удалось - 0:1. Зато удалось взять два очка в столице у ЦСКА . Волевая победа 3:2. Киракосян и Роберт Галустян ответили на голы Игоря Пономарёва и Александра Тарханова, а в конце Саркисян поразил ворота Юрия Шишкина. Победа над «Шахтёром» - и клуб из Советской Армении рядышком с лидерами. Обыграна «Кубань» - и команда Андриасяна уже вторая. Ничья с «Днепром» - и сразу два лидера, тбилисцы и ереванцы. Давно не показывал «Арарат» такой прыти. Но поражение в Харькове, и вместо единоличного лидерства просто место вверху.

Но через пару туров во главе таблицы обосновался коллектив на букву А. Оганесян, которого вызывают в сборную, не всегда в строю. Но товарищи играли за себя и за того парня. На чемпионате мира Хорен отметился голом-красавцем в ворота сборной Бельгии, который принес сборной СССР победу на втором групповом этапе.

После мирового первенства ереванцы несколько сбавили. Домашние ничьи со «Спартаком» и столичным «Динамо», потом мир в Тбилиси. После первого круга «Арарат» - четвёртый с отставанием в три очка от Минска.

Второй круг начался с матча в Ленинграде. «Зенит» взял более чем убедительный реванш за проигрыш на «Раздане» - 5:0. Но будущему чемпиону минскому «Динамо» ереванцы не покорились в столице Советской Белоруссии. Затем последовал разгром столичного «Торпедо» 4:1. «Арарат» - второй. После выигрыша у ЦСКА он в трёх очках от лидера. Но два не самых обязательных проигрыша в Донецке и Краснодаре осложнили борьбу за медали. А после домашних 1:3 от «Днепра» о наградах можно было забыть. Зато выигран принципиальный матч у «Нефтчи» в Баку. Гол на счету Погоса Галстяна.

«Спартак», неважно проведший первый круг, считался фаворитом в домашней игре с «Араратом». Но два не самых сложных удара Самвела Касабогляна из-за штрафной стали неразрешимыми задачами для лучшего вратаря страны Рината Дасаева. Даже комментатор Владимир Маслаченко выдал каламбур - «Дасаев косится в сторону Касабогляна». Фёдор Черенков один мяч отыграл, этот гол стал 2000-м для «красно-белых» в чемпионате страны. Но домашнее поражение от ереванцев помешало команде Константина Бескова в борьбе за золото.