Награда за смелость. «Ноттингем Форест» Брайана Клафа. Сезон-1977/78

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вест Хэм -:-  Арсенал 3.6 3.8 1.95
18:00 сегодня  Бернли -:-  Фулхэм 2.4 3.2 3.05
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Ливерпуль - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Саутгемптон 1.9 3.4 4.3
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Уотфорд - - -
18:00 сегодня  Кардифф -:-  Хаддерсфилд 2.15 3.15 3.6
20:30 сегодня  Челси -:-  Ньюкасл 1.22 7 17
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Леганес -:-  Уэска 1.9 3.2 4.6
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Вальядолид 1.5 3.95 7.5
20:30 сегодня  Жирона -:-  Алавес 2.2 3.05 3.7
22:45 сегодня  Вильярреал -:-  Хетафе 2.2 3.1 3.62
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб НовараНовара - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.8 3.4 2.48
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Амьен -:-  ПСЖ 14.5 6.32 1.21
22:00 Матч перенесен  Ним -:-  Анже 2.15 3.35 3.45
22:00 сегодня  Ницца -:-  Бордо 2.4 3 3.3
22:00 сегодня  Генгам -:-  Сент-Этьен 2.8 3.25 2.57
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 3:2 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 2.85 12
11:50 90’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.27 4.8 14
Англия. Лига Два 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.1 3.25 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.4 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 2.15 3.33 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.8 3.15 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.75 3.25 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.3 3.3 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.15 3.35 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.3 3.25 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.45 3.2 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 1.57 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.05 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.02 3.25 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.1 3.4 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.68 3.65 4.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.1 3.2 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.45 4.2 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 2.02 3.27 3.6
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.1 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.65 3.7 5.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 3.45 3.23 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.05 3.35 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.55 3.8 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.3 3.15 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.2 3.35 2.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.65 3.03 2.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.1 3.25 3.55
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.83 3.1 5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2 3.15 4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.6 5.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 3.8 3.05 2.05
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.1 3.25 3.55
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.55 3.1 2.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.05 3.25 3.55
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.25 2.8 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 3.6 3 2.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.4 3.05 2.95
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.6 2.95 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 2.2 3.5 2.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вьетнам -:-  Иран - - -
16:30 сегодня  Йемен -:-  Ирак - - -
19:00 сегодня  Ливан -:-  Сауд. Аравия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 1:0 Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.15 5.7 42
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3 3.35 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.1 3 3.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.15 3.15 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.8 3.45 4.25
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Награда за смелость. «Ноттингем Форест» Брайана Клафа. Сезон-1977/78

вчера, 11:45

Как выйти в элиту и сразу стать чемпионом – в рассказе «Соккер.ру».

О том, как тандем тренеров Брайан Клаф – Питер Тейлор сделал чемпионами «Дерби Каунти», «Соккер.ру» уже рассказывал. Но потом сыгранная пара распалась. Клафа занесло в «Лидс», где он заменил ушедшего в сборную Англии своего антипода Дона Реви. Лучше б не ходил. На «Элланд Роуд» Клаф продержался чуть более сорока дней.

Безнадёжное дело

В 1975 году Клаф устроился на работу в родной город Тейлора Ноттингем, в один из старейших клубов Англии «Ноттингем Форест». Нельзя сказать, что достоинства «красных» ограничивались годом основания – 1865. Соседи из «Ноттс Каунти» ещё старше – 1862 год основания. Самый древний среди доживших до наших дней профессиональных. Но до прихода Клафа «Форест» был в первую очередь знаменит тем, что когда-то подарил свои красные футболки «Арсеналу». Опять же, благодаря «Ноттс Каунти» самый титулованный клуб Италии «Ювентус» играет не в изначальной розовой экипировке, а в чёрно-белых, вертикально-полосатых футболках. На счету «Ноттингема» было два Кубка Англии, завоёванных в 1898 и 1959 годах соответственно, да второе место в сезоне-1966/67. Маловато будет. Однако неправильно утверждать, что Клаф  пришёл в слабенькую, никогда не поднимавшуюся высоко команду и покорил с ней европейские вершины. Кое-какие регалии у «Форест» имелись.

«Ноттингем» на момент прихода Брайана Клафа третий год обитал во втором дивизионе. И не особо стремился к всплытию. Клафа позвали спасать «красных» даже от вылета во второй дивизион. С этой задачей он справился, удержал команду на 16-м месте. За год команда поднялась сразу на восемь ступенек. А потом в родной город вернулся Питер Тейлор. Приятели забыли былые обиды, Питер согласился снова стать помощником Брайана. И завертелось. В сезоне-76/77 «Ноттингем Форест» финишировал третьим вслед за «Вулверхэмптоном» и «Челси», добившись повышения в классе.

О чём думают новички элитных дивизионов, вернувшись в высшее общество после длительного отсутствия? О том, чтобы выжить. Но Клаф и Тейлор настраивали своих подопечных несколько иначе. «Они такие же, как вы. У них две ноги, две руки, голова, два уха. В футбол играют лучше вас, но это дело наживное. Играйте, как я учил. Тут вас никто не съест».

Ватага удальцов

Конечно, нужно было подумать об укреплении состава. Клаф сделал всё, чтобы вытащить из «Бирмингем Сити» нападающего Кенни Бёрнса. Даром, что у шотландца была репутация пьяницы и гуляки. Причём неуправляемого. Впрочем, сам Брайан Клаф был ещё тот трезвенник. После долгих переговоров Бёрнс прибыл в Ноттингем, чтобы услышать: «Ты теперь защитник Кенни. Как в юности». И Кенни согласился.

Два других новичка - вратарь Питер Шилтон и полузащитник Арчи Геммилл пришли позже, в сентябре, когда сезон уже стартовал. Шилтон, некогда самый дорогой вратарь мира, пришёл из «Сток Сити». «Нам нужен вратарь, который умеет выручать», - объяснил Тейлор покупку 27-летнего Шилтона. В первую очередь 20-летнему Джону Мидлтону, воспитаннику клуба, вынесшему все тяготы второго дивизиона. Джон после прихода Питера отправился в «Дерби Каунти», став частью сделки по Арчи Геммиллу. Шотландский полузащитник был ключевым игроком в команде Клафа, когда тот делал чемпионами «баранов».

А теперь о составе «Форест». Начинал сезон Джон Мидлтон, но уже в сентябре он перебрался в «Дерби Каунти». Шилтон отработал несколько сезонов в «Лестере», потом был куплен за рекордные для голкиперов 325 тысяч фунтов. «Ноттингем» купил вратаря сборной Англии за те же 325 тысяч. Запасной вратарь, 18-летний на тот момент Крис Вудс, тоже стал известной личностью. Поиграл и в сборной, и ещё много где. Выдал рекордную сухую серию в 1 119 минут. Разумеется, не в описываемом сезоне.

Справа в обороне бегал Вив Андерсон, отличный футболист и объект травли тупых расистов. Пост слева делили Колин Барртетти и Фрэнк Кларк. Возвращение в оборону безболезненно далось Кенни Бёрнсу, тем более что у него был такой мастеровитый напарник Ларри Ллойд, отыгравший пять сезонов в «Ливерпуле» и знавший вкус больших побед. Зимой в защиту был куплен у «Куинз Парк Рейнджерс» Дэвид Нидхэм.

В опорной зоне трудился в прямом смысле слова Джон Макговерн, ещё один гвардеец Клафа, игравший у него в «Дерби Каунти». Очень цепкий и настырный игрок. Другой центральный полузащитник Йан Бойер отвечал за творчество. Но после прихода Арчи Геммилла на этой позиции возникла серьёзная конкуренция. Клаф с Тейлором знали, когда лучше выставить Йана, когда Арчи, а когда обоих. На правом фланге играл ирландец Мартин О’Нил - интеллектуал во всех отношениях. В свободное от футбола время занимался расследованием убийства Джона Кеннеди. Вообще Мартин изначально действовал в серединке, но в интересах команды был отодвинут на фланг. Играл за сборную Северной Ирландии, пользовался уважением тренера Билли Бингхэма и товарищей, но, будучи католиком, подвергался обструкции фанатов-протестантов.

Левого полузащитника Джона Робертсона Брайан Клаф недолюбливал и несколько лет искал ему замену. Но шотландец доказал тренеру, что играть должен он и только он. Джон принёс немало пользы «красным».

Основную пару нападающих составляли Питер Уит по прозвищу «Бешеная голова» и воспитанник клуба Тони Вудкок. Рослый Уит мастерски играл на втором этаже, а Тони обладал потрясающим голевым чутьём. Внешне он чем-то соответствовал своей фамилии (вальдшнеп) - длинноносый тонконогий и рыжий. В запасе ждали своей очереди Гари Бёртлс и Стив Эллиотт.

Фаворитом чемпионата считался «Ливерпуль» Боба Пейсли. Высоко котировались «Куинз Парк Рейнджерс» Фрэнка Сибли, «Манчестер Юнайтед» Дэйва Секстона, «Лидс» Джимми Армфилда. «Ноттингем» рассматривался как участник битвы за выживание.

Не отступать и не сдаваться

Однако «красные» уверенно победили в гостях «Эвертон» 3:1, потом выиграли у «Бристоля», разгромили «Дерби Каунти» и после трёх туров выскочили на первую строчку. Но стоило им попасть под горячую руку «Арсеналу», как новичка поставили на место – 0:3.  «Поплыл» молодой вратарь Мидлтон. Но в следующем туре на последнем рубеже играл Шилтон. С этого момента «Форест» выдал серию из 10 беспроигрышных матчей, где только две встречи завершились вничью. И после 13 туров «Ноттингем» красовался на первой строчке, опережая «Ливерпуль» на четыре очка.

Когда команда Клафа проиграла «Челси», англичане подумали: «Вот и сказочке конец, поставят выскочек на место». Но последовала победа над «Манчестер Юнайтед». Следующий проигрыш - «Лидсу» оказался последним в том чемпионате. Но в ноябре, когда ещё не завершился первый круг, об этом ещё никто не знал.

Команду Клафа и Тейлора отличала смелость. Нет, футболисты не бежали к чужим воротам очертя голову. Они просто знали, как будут действовать соперники и предугадывали их действия. Они не дрожали перед именами, ибо Клаф всегда говорил, что имена в протоколе, а на поле - люди. Хорошая подготовка и уверенность в своих силах способствовали продвижению по длинному чемпионату из 42 туров. Сколько раз им сулили поражения и даже разгромы. Вот сейчас этот «Форест» поскользнётся, упадёт, рассыплется. А он не падал и не рассыпался. Так и добрался до финиша первым, опередив «Ливерпуль» на 7 очков. Забили «красные» много, но не были первыми в этом компоненте. Зато оборона оказалась самой прочной. Всего 24 пропущенных мяча. Не удалось обыграть «Ливерпуль». Но это мелочь по сравнению с тем, что было сделано.

Выигрышем первого в истории «Ноттингем Форест» чемпионского титула Клаф и Тейлор не ограничились.  Они ещё и Кубок Лиги прихватили. Тут-то и попал в финале «Ливерпуль» под раздачу. На «Уэмбли» нулевая ничья, а в переигровке одни «красные» дожали других. А решающий гол на «Олд Траффорд» забил самый нелюбимый игрок Брайана Клафа Джон Робертсон.

С хет-триком или как ещё принято говорить треблом не получилось. Дошли до четвертьфинала Кубка Англии, но там перешёл дорогу «Вест Бромвич». Выигрыш самого старого в мире трофея был отложен до лучших времён. А они, эти лучшие времена, приближались. Через какой-то год «Ноттингем» выиграл трофей, о котором мечтать было страшно. Но не игрокам Клафа, они же были смелыми. А смелость должна быть вознаграждена. Одного Кубка чемпионов показалось мало, потом был завоёван ещё один. Об этих славных победах «Фореста» вы ещё почитаете. В другой раз. Мы не прощаемся с командой Брайана Клафа.

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   598 / 685
сегодня в 11:49
В самом начале статьи, сказано, "форест до прихода Клафа, был уже известным клубом, брал два кубка англии, и становился серебряным призером в 67 году", думаю примерно на такое замечание было бы такая фраза "да форест был хорошим клубом, но не был великим клубом, потому что не брал до этого титула высшего дивизиона. Раньше было возможно, ты играл в во втором дивизионе поднявшись в элиту и в 1-ом же сезоне можешь побороться сразу за высокие места, или как Форест Клафа взять быка за рога и выиграть титул. Лестер недавно проделал практически тоже самое, но им пришлось ждать два сезона после своего повышения. О самой ненавистной команде "Лидс" Дона Реви, после своего возвращения в элиту в 64 году, павлины на следующий сезон боролись и за титул и за Кубок Англии, но оба трофея проиграли, в 65 титул достался МЮ, кубок англии в финале Ливерпулю. Именно когда Тейлор и Клаф снова воссоединились стало восхождение лесников в элиту. Клаф великий тренер и один из моих любимых коучей в истории футбола, атакже входит в 10-ку великих тренеров с момента основания Уефа, но он не брал старейшего трофея - кубка Англии. .............просто в 91 году в финале против них играл Тоттенхэм, и Дес Уокер срезал мяч в свои ворота, в итоге команда проиграла 1-2. Хотел спросить, а по вашему или других пользователей соккера мнению кто из тренеров был главным творцом успеха и в "дерби" и "форесте" - Клаф или Тейлор? или все же это был просто тандем, который отлично дополнял друг друга?!
Из фильма понятно, что Тейлор. В Лидсе, без него, Клаф не дал таких результатов.
Coreal Opilipp
Coreal Opilipp
   348 / 685
сегодня в 01:23
Клафф и Тейлор великий тандем тренеров, немногие клубы в Европе выигрывали Кубок Чемпионов дважды подряд, а им это удалось. Жаль Форрест никак не может выйти в Премьер Лигу, в этом году опять будет сложно попасть даже в плей офф.
NFFC
NFFC
   564 / 685
вчера в 17:31
Скоро вернёмся в АПЛ!
Ждите!
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   122 / 685
вчера в 17:24
Клаф и Тэйлор были именно тандемом с распределением функций. И были сильны именно вместе.
DXTK
DXTK
   110 / 685
вчера в 17:11
В самом начале статьи, сказано, "форест до прихода Клафа, был уже известным клубом, брал два кубка англии, и становился серебряным призером в 67 году", думаю примерно на такое замечание было бы такая фраза "да форест был хорошим клубом, но не был великим клубом, потому что не брал до этого титула высшего дивизиона.



Раньше было возможно, ты играл в во втором дивизионе поднявшись в элиту и в 1-ом же сезоне можешь побороться сразу за высокие места, или как Форест Клафа взять быка за рога и выиграть титул.

Лестер недавно проделал практически тоже самое, но им пришлось ждать два сезона после своего повышения.

О самой ненавистной команде "Лидс" Дона Реви, после своего возвращения в элиту в 64 году, павлины на следующий сезон боролись и за титул и за Кубок Англии, но оба трофея проиграли, в 65 титул достался МЮ, кубок англии в финале Ливерпулю.

Именно когда Тейлор и Клаф снова воссоединились стало восхождение лесников в элиту.

Клаф великий тренер и один из моих любимых коучей в истории футбола, атакже входит в 10-ку великих тренеров с момента основания Уефа, но он не брал старейшего трофея - кубка Англии. .............просто в 91 году в финале против них играл Тоттенхэм, и Дес Уокер срезал мяч в свои ворота, в итоге команда проиграла 1-2.

Хотел спросить, а по вашему или других пользователей соккера мнению кто из тренеров был главным творцом успеха и в "дерби" и "форесте" - Клаф или Тейлор? или все же это был просто тандем, который отлично дополнял друг друга?!
DVL
DVL
   182 / 685
вчера в 17:07
Такие команды с историей как Ноттингем Форест, Лидс, Астон Вилла не должны обитать в чемпионшипе. У Лидса реальный шанс вернуться в АПЛ, заждались.
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил allemz
   122 / 685
вчера в 13:34
Олег, отличная статья. Можно про Манчестер Сити Джо Мерсера?
Конечно, будет позже.
allemz
allemz
   38 / 685
вчера в 13:18
Олег, отличная статья.
Можно про Манчестер Сити Джо Мерсера?
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