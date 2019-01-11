Награда за смелость. «Ноттингем Форест» Брайана Клафа. Сезон-1977/78

вчера, 11:45

Как выйти в элиту и сразу стать чемпионом – в рассказе «Соккер.ру».

О том, как тандем тренеров Брайан Клаф – Питер Тейлор сделал чемпионами «Дерби Каунти», «Соккер.ру» уже рассказывал. Но потом сыгранная пара распалась. Клафа занесло в «Лидс», где он заменил ушедшего в сборную Англии своего антипода Дона Реви. Лучше б не ходил. На «Элланд Роуд» Клаф продержался чуть более сорока дней.

Безнадёжное дело

В 1975 году Клаф устроился на работу в родной город Тейлора Ноттингем, в один из старейших клубов Англии «Ноттингем Форест». Нельзя сказать, что достоинства «красных» ограничивались годом основания – 1865. Соседи из «Ноттс Каунти» ещё старше – 1862 год основания. Самый древний среди доживших до наших дней профессиональных. Но до прихода Клафа «Форест» был в первую очередь знаменит тем, что когда-то подарил свои красные футболки «Арсеналу». Опять же, благодаря «Ноттс Каунти» самый титулованный клуб Италии «Ювентус» играет не в изначальной розовой экипировке, а в чёрно-белых, вертикально-полосатых футболках. На счету «Ноттингема» было два Кубка Англии, завоёванных в 1898 и 1959 годах соответственно, да второе место в сезоне-1966/67. Маловато будет. Однако неправильно утверждать, что Клаф пришёл в слабенькую, никогда не поднимавшуюся высоко команду и покорил с ней европейские вершины. Кое-какие регалии у «Форест» имелись.

«Ноттингем» на момент прихода Брайана Клафа третий год обитал во втором дивизионе. И не особо стремился к всплытию. Клафа позвали спасать «красных» даже от вылета во второй дивизион. С этой задачей он справился, удержал команду на 16-м месте. За год команда поднялась сразу на восемь ступенек. А потом в родной город вернулся Питер Тейлор. Приятели забыли былые обиды, Питер согласился снова стать помощником Брайана. И завертелось. В сезоне-76/77 «Ноттингем Форест» финишировал третьим вслед за «Вулверхэмптоном» и «Челси», добившись повышения в классе.

О чём думают новички элитных дивизионов, вернувшись в высшее общество после длительного отсутствия? О том, чтобы выжить. Но Клаф и Тейлор настраивали своих подопечных несколько иначе. «Они такие же, как вы. У них две ноги, две руки, голова, два уха. В футбол играют лучше вас, но это дело наживное. Играйте, как я учил. Тут вас никто не съест».

Ватага удальцов

Конечно, нужно было подумать об укреплении состава. Клаф сделал всё, чтобы вытащить из «Бирмингем Сити» нападающего Кенни Бёрнса. Даром, что у шотландца была репутация пьяницы и гуляки. Причём неуправляемого. Впрочем, сам Брайан Клаф был ещё тот трезвенник. После долгих переговоров Бёрнс прибыл в Ноттингем, чтобы услышать: «Ты теперь защитник Кенни. Как в юности». И Кенни согласился.

Два других новичка - вратарь Питер Шилтон и полузащитник Арчи Геммилл пришли позже, в сентябре, когда сезон уже стартовал. Шилтон, некогда самый дорогой вратарь мира, пришёл из «Сток Сити». «Нам нужен вратарь, который умеет выручать», - объяснил Тейлор покупку 27-летнего Шилтона. В первую очередь 20-летнему Джону Мидлтону, воспитаннику клуба, вынесшему все тяготы второго дивизиона. Джон после прихода Питера отправился в «Дерби Каунти», став частью сделки по Арчи Геммиллу. Шотландский полузащитник был ключевым игроком в команде Клафа, когда тот делал чемпионами «баранов».

А теперь о составе «Форест». Начинал сезон Джон Мидлтон, но уже в сентябре он перебрался в «Дерби Каунти». Шилтон отработал несколько сезонов в «Лестере», потом был куплен за рекордные для голкиперов 325 тысяч фунтов. «Ноттингем» купил вратаря сборной Англии за те же 325 тысяч. Запасной вратарь, 18-летний на тот момент Крис Вудс, тоже стал известной личностью. Поиграл и в сборной, и ещё много где. Выдал рекордную сухую серию в 1 119 минут. Разумеется, не в описываемом сезоне.

Справа в обороне бегал Вив Андерсон, отличный футболист и объект травли тупых расистов. Пост слева делили Колин Барртетти и Фрэнк Кларк. Возвращение в оборону безболезненно далось Кенни Бёрнсу, тем более что у него был такой мастеровитый напарник Ларри Ллойд, отыгравший пять сезонов в «Ливерпуле» и знавший вкус больших побед. Зимой в защиту был куплен у «Куинз Парк Рейнджерс» Дэвид Нидхэм.

В опорной зоне трудился в прямом смысле слова Джон Макговерн, ещё один гвардеец Клафа, игравший у него в «Дерби Каунти». Очень цепкий и настырный игрок. Другой центральный полузащитник Йан Бойер отвечал за творчество. Но после прихода Арчи Геммилла на этой позиции возникла серьёзная конкуренция. Клаф с Тейлором знали, когда лучше выставить Йана, когда Арчи, а когда обоих. На правом фланге играл ирландец Мартин О’Нил - интеллектуал во всех отношениях. В свободное от футбола время занимался расследованием убийства Джона Кеннеди. Вообще Мартин изначально действовал в серединке, но в интересах команды был отодвинут на фланг. Играл за сборную Северной Ирландии, пользовался уважением тренера Билли Бингхэма и товарищей, но, будучи католиком, подвергался обструкции фанатов-протестантов.

Левого полузащитника Джона Робертсона Брайан Клаф недолюбливал и несколько лет искал ему замену. Но шотландец доказал тренеру, что играть должен он и только он. Джон принёс немало пользы «красным».

Основную пару нападающих составляли Питер Уит по прозвищу «Бешеная голова» и воспитанник клуба Тони Вудкок. Рослый Уит мастерски играл на втором этаже, а Тони обладал потрясающим голевым чутьём. Внешне он чем-то соответствовал своей фамилии (вальдшнеп) - длинноносый тонконогий и рыжий. В запасе ждали своей очереди Гари Бёртлс и Стив Эллиотт.

Фаворитом чемпионата считался «Ливерпуль» Боба Пейсли. Высоко котировались «Куинз Парк Рейнджерс» Фрэнка Сибли, «Манчестер Юнайтед» Дэйва Секстона, «Лидс» Джимми Армфилда. «Ноттингем» рассматривался как участник битвы за выживание.

Не отступать и не сдаваться

Однако «красные» уверенно победили в гостях «Эвертон» 3:1, потом выиграли у «Бристоля», разгромили «Дерби Каунти» и после трёх туров выскочили на первую строчку. Но стоило им попасть под горячую руку «Арсеналу», как новичка поставили на место – 0:3. «Поплыл» молодой вратарь Мидлтон. Но в следующем туре на последнем рубеже играл Шилтон. С этого момента «Форест» выдал серию из 10 беспроигрышных матчей, где только две встречи завершились вничью. И после 13 туров «Ноттингем» красовался на первой строчке, опережая «Ливерпуль» на четыре очка.

Когда команда Клафа проиграла «Челси», англичане подумали: «Вот и сказочке конец, поставят выскочек на место». Но последовала победа над «Манчестер Юнайтед». Следующий проигрыш - «Лидсу» оказался последним в том чемпионате. Но в ноябре, когда ещё не завершился первый круг, об этом ещё никто не знал.

Команду Клафа и Тейлора отличала смелость. Нет, футболисты не бежали к чужим воротам очертя голову. Они просто знали, как будут действовать соперники и предугадывали их действия. Они не дрожали перед именами, ибо Клаф всегда говорил, что имена в протоколе, а на поле - люди. Хорошая подготовка и уверенность в своих силах способствовали продвижению по длинному чемпионату из 42 туров. Сколько раз им сулили поражения и даже разгромы. Вот сейчас этот «Форест» поскользнётся, упадёт, рассыплется. А он не падал и не рассыпался. Так и добрался до финиша первым, опередив «Ливерпуль» на 7 очков. Забили «красные» много, но не были первыми в этом компоненте. Зато оборона оказалась самой прочной. Всего 24 пропущенных мяча. Не удалось обыграть «Ливерпуль». Но это мелочь по сравнению с тем, что было сделано.

Выигрышем первого в истории «Ноттингем Форест» чемпионского титула Клаф и Тейлор не ограничились. Они ещё и Кубок Лиги прихватили. Тут-то и попал в финале «Ливерпуль» под раздачу. На «Уэмбли» нулевая ничья, а в переигровке одни «красные» дожали других. А решающий гол на «Олд Траффорд» забил самый нелюбимый игрок Брайана Клафа Джон Робертсон.

С хет-триком или как ещё принято говорить треблом не получилось. Дошли до четвертьфинала Кубка Англии, но там перешёл дорогу «Вест Бромвич». Выигрыш самого старого в мире трофея был отложен до лучших времён. А они, эти лучшие времена, приближались. Через какой-то год «Ноттингем» выиграл трофей, о котором мечтать было страшно. Но не игрокам Клафа, они же были смелыми. А смелость должна быть вознаграждена. Одного Кубка чемпионов показалось мало, потом был завоёван ещё один. Об этих славных победах «Фореста» вы ещё почитаете. В другой раз. Мы не прощаемся с командой Брайана Клафа.