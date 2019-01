Самый лучший из армян. Генриху Мхитаряну – 30!

Как же летит время! Армянскому футбольному гению сегодня исполняется 30 лет. «Соккер.ру» поздравляет Генриха с юбилеем и желает ему новых побед.

Армения. Для своей страны Мхитарян, как Марадона для Аргентины. Генрих – символ, герой, национальная гордость Армении. Он восемь раз признавался лучшим футболистом Армении, является главным бомбардиром в истории сборной, награжден государственным орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.

Бразилия. В 14 лет Мхитарян пересек океан, чтобы пройти четырехмесячную стажировку в клубе «Сан-Паулу». В Бразилии Генрих освоил португальский язык и завел знакомых, которые тоже выросли в профессиональных футболистов: Оскар, Эрнанес, Лукас Моура, Денилсон.

Венгер. Арсен вырывал Мхитаряна из лап коварного Моуриньо и дал возможность снова почувствовать себя востребованным футболистом. По словам Венгера, «Арсенал» долго охотился за Генрихом, был близок к его приобретению, когда армянин переезжал из Германии в Англию, но тогда футболист выбрал МЮ . Арсен сыграл важную роль в переходе Мхитаряна в «Арсенал», но сам толком не поработал с Генрихом, ведь в конце прошлого сезона эпоха Венгера у руля «канониров» завершилась».

Гамлет. Отец Генриха – Гамлет Апетнакович, выступал в чемпионате СССР за «Арарат» и «Котайк», а в 90-е играл за французские клубы низших лиг. К сожалению, Мхитарян-старший рано ушел из жизни: у Гамлета обнаружили опухоль мозга, было проведено три операции, но они не помогли спасти жизнь. Генриху было семь лет, когда не стало его 33-летнего отца.

Дортмунд. В Дортмунд Мхитарян приехал из Донецка и сразу показал, чего стоит. Второй сезон получился сложнее, зато в третьей и прощальной кампании Генрих забил за «шмелей» 23 гола. С «Боруссией» армянский полузащитник стал обладателем двух Суперкубков Германии.

Ереван. После смерти отца Генрих вернулся в родной город своей семьи и через год начал заниматься футболом в академии «Пюника».

Живот. С животом Мхитаряна связана смешная история. В бытность футболистом «Манчестер Юнайтед» Генрих попал в официальный аккаунт клуба в качестве модели, демонстрирующей новую форму. Модель была явно не в форме, всему виной мамины/бабушкины долма или другая вкусная пища. В общем, живот Мики выглядел не как у профессионального спортсмена. В МЮ сориентировались и фото из соцсетей удалили, но добрые люди все сохранили для истории.

United have deleted this tweet after Mkhitaryan took some abuse on twitter over being out of shape pic.twitter.com/LHioGr5X4p