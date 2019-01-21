Самый лучший из армян. Генриху Мхитаряну – 30!

вчера, 17:52

Как же летит время! Армянскому футбольному гению сегодня исполняется 30 лет. «Соккер.ру» поздравляет Генриха с юбилеем и желает ему новых побед.

Армения. Для своей страны Мхитарян, как Марадона для Аргентины. Генрих – символ, герой, национальная гордость Армении. Он восемь раз признавался лучшим футболистом Армении, является главным бомбардиром в истории сборной, награжден государственным орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.

Бразилия. В 14 лет Мхитарян пересек океан, чтобы пройти четырехмесячную стажировку в клубе «Сан-Паулу». В Бразилии Генрих освоил португальский язык и завел знакомых, которые тоже выросли в профессиональных футболистов: Оскар, Эрнанес, Лукас Моура, Денилсон.

Венгер. Арсен вырывал Мхитаряна из лап коварного Моуриньо и дал возможность снова почувствовать себя востребованным футболистом. По словам Венгера, «Арсенал» долго охотился за Генрихом, был близок к его приобретению, когда армянин переезжал из Германии в Англию, но тогда футболист выбрал МЮ . Арсен сыграл важную роль в переходе Мхитаряна в «Арсенал», но сам толком не поработал с Генрихом, ведь в конце прошлого сезона эпоха Венгера у руля «канониров» завершилась».

Гамлет. Отец Генриха – Гамлет Апетнакович, выступал в чемпионате СССР за «Арарат» и «Котайк», а в 90-е играл за французские клубы низших лиг. К сожалению, Мхитарян-старший рано ушел из жизни: у Гамлета обнаружили опухоль мозга, было проведено три операции, но они не помогли спасти жизнь. Генриху было семь лет, когда не стало его 33-летнего отца.

Дортмунд. В Дортмунд Мхитарян приехал из Донецка и сразу показал, чего стоит. Второй сезон получился сложнее, зато в третьей и прощальной кампании Генрих забил за «шмелей» 23 гола. С «Боруссией» армянский полузащитник стал обладателем двух Суперкубков Германии.

Ереван. После смерти отца Генрих вернулся в родной город своей семьи и через год начал заниматься футболом в академии «Пюника».

Живот. С животом Мхитаряна связана смешная история. В бытность футболистом «Манчестер Юнайтед» Генрих попал в официальный аккаунт клуба в качестве модели, демонстрирующей новую форму. Модель была явно не в форме, всему виной мамины/бабушкины долма или другая вкусная пища. В общем, живот Мики выглядел не как у профессионального спортсмена. В МЮ сориентировались и фото из соцсетей удалили, но добрые люди все сохранили для истории.

United have deleted this tweet after Mkhitaryan took some abuse on twitter over being out of shape pic.twitter.com/LHioGr5X4p — Dan Critchlow (@afcDW) 6 июля 2017 г.

Зарплата. Мхитарян получает в «Арсенале» 120 тысяч фунтов в неделю. Это порядка 7 миллионов евро в год.

Ибрагимович. Генрих с любым найдет общий язык, вот и со Златаном дружил, когда играл за «Манчестер Юнайтед». Перед одним из матчей Мхитарян позвал Ибру в армянский ресторан на ужин и от души накормил шашлыком, а через два дня швед оформил хет-трик в матче Лиги Европы против «Сент-Этьена». Так и рождаются приятные традиции.

Клопп. Генрих с удовольствием рассказывает о своих бывших тренерах, а с харизматичным Юргеном связано немало историй. Однажды Мхитарян с Клоппом поспорили на деньги перед тренировкой на реализацию моментов, Генрих должен был забить определенное количество мячей или заплатить тренеру 50 евро. Мхитарян проиграл, но оформил дубль в следующей игре с «Айнтрахтом». Клопп очень хвалил подопечного, а тот не растерялся и нагло заявил: «Раз так доволен мной – верни мои 50 евро». Юргену пришлось тянуться за бумажником.

Лучший гол. За свою карьеру Генрих забил уже под 200 голов, но самый памятный, пожалуй, вот этот. Удар «Скорпиона» в матче МЮ – «Сандерленд» получился роскошным.

Мики. Так Генриха для простоты называют на Туманном Альбионе. Британцам очень непросто выговаривать его фамилию. «Ми-ки-тэ-ри-ан» превратился просто в Мики. И это к лучшему.

«Недостаточно быть технически оснащённым. Нужно отдать своё сердце клубу и проявлять все усилия».

Пение. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Можете оценить.

Роскошь. На вопрос: «Есть ли у вас в квартире роскошь?», - Мхитарян неизменно отвечает: «Только я!». Вот с кем нужно поговорить Дудю, если он все же снизойдет до футболистов.

«Спартак». Генрих признавался, что в детстве сильно болел за «Спартак». Так как одна из его бабушек – москвичка, летом немало времени проводил в нашей столице, так «Спартак» стал его страстью. «Красно-белые» интересовались Мхитаряном, но слишком поздно: когда Генрих играл за «Шахтер», переход в «Спартак» стал бы для него шагом на понижение.

Трансферы. Суммарная стоимость всех переходов Мхитаряна в карьере равняется 110 миллионам евро. Это 19-й показатель в истории футбола.

Франция. Генрих провел детство в этой чудесной стране – с 1990-го по 1996-й годы.

Хор Вирап. Монастырь рядом с горой Арарат, одно из «мест силы» Мхитаряна, которое он советует посетить всем, кто собирается побывать в Армении.

Цитата от Генриха Мхитаряна. «Человек, который перестает учиться, равнозначен умершему».

Чураско. Бразильское блюдо (определенным образом приготовленное мясо на гриле) удивило юного Генриха в Бразилии. Ему не составляло труда тягаться в технике с бразильскими мальчишками, а вот чураско вместо шашлыка – это оказалось за гранью.

«Шахтер». В «Шахтере» Мхитарян вырос в большого футболиста, трижды выиграл чемпионат Украины и провел свой самый результативный сезон в карьере. В кампании 2012/2013 Генрих забил 29 голов в 42 матчах.

Эмери. Унаи очень высокого мнения о Мхитаряне, и, придя в «Арсенал», назвал армянина наравне с Обамеянгом, Ляказеттом, Бельерином и Джакой в пятерке футболистов, которые непременно должны остаться в команде. Генрих отвечает Эмери взаимностью: «Под руководством Унаи мы стремимся не просто пинать мяч вперед, но доминировать во всех компонентах».

Юрий Джоркаефф. Легенда французского футбола и армянин по национальности с детства знаком с Мхитаряном, который пообещал чемпиону мира и Европы в составе сборной Франции тоже когда-нибудь выиграть кубок. Свое обещание Генрих сдержал, и Джоркаефф этому несказанно рад.

Языки. Мхитарян – полиглот, в то или иной степени он владеет семью языками. Помимо родного армянского, он запросто разговаривает на русском, благодаря своей бабушке. Знает французский, так как провел детство во Франции, во время стажировки в Сан-Паулу освоил португальский, который потом практиковал с бразильцами в «Шахтере». Английский изучил еще в юности, а сейчас погружен в языковую среду и не испытывает трудностей с выражением мыслей на языке Шекспира и Оруэлла. Кроме того, выступления в Донецке и Дортмунде помогли Генриху освоить украинский и немецкий языки. Не идеально, но достаточно для общения.