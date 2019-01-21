Самый лучший из армян. Генриху Мхитаряну – 30!

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Кубок Матч Премьер 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.25 3.1 3.2
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб РеймсРеймс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 4:3 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
16:00 53’  Южная Корея 1:0  Бахрейн - - -
19:00 сегодня  Катар -:-  Ирак - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе - - -
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03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 2:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова 3:1 Логотип футбольный клуб Дубница (Дубница-над-Вагом)Дубница - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БазельБазель 2:0 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2:3 Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 2:2 Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
16:00 53’ Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 0:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия-2 Д (Дортмунд)Боруссия-2 Д -:- Логотип футбольный клуб ШтайнбахШтайнбах - - -
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17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау - - -
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Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
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Самый лучший из армян. Генриху Мхитаряну – 30!

вчера, 17:52

Как же летит время! Армянскому футбольному гению сегодня исполняется 30 лет. «Соккер.ру» поздравляет Генриха с юбилеем и желает ему новых побед. 

Армения. Для своей страны Мхитарян, как Марадона для Аргентины. Генрих – символ, герой, национальная гордость Армении. Он восемь раз признавался лучшим футболистом Армении, является главным бомбардиром в истории сборной, награжден государственным орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. 

Бразилия. В 14 лет Мхитарян пересек океан, чтобы пройти четырехмесячную стажировку в клубе «Сан-Паулу». В Бразилии Генрих освоил португальский язык и завел знакомых, которые тоже выросли в профессиональных футболистов: Оскар, Эрнанес, Лукас Моура, Денилсон. 

Венгер. Арсен вырывал Мхитаряна из лап коварного Моуриньо и дал возможность снова почувствовать себя востребованным футболистом. По словам Венгера, «Арсенал» долго охотился за Генрихом, был близок к его приобретению, когда армянин переезжал из Германии в Англию, но тогда футболист выбрал МЮ. Арсен сыграл важную роль в переходе Мхитаряна в «Арсенал», но сам толком не поработал с Генрихом, ведь в конце прошлого сезона эпоха Венгера у руля «канониров» завершилась».

Гамлет. Отец Генриха – Гамлет Апетнакович, выступал в чемпионате СССР за «Арарат» и «Котайк», а в 90-е играл за французские клубы низших лиг. К сожалению, Мхитарян-старший рано ушел из жизни: у Гамлета обнаружили опухоль мозга, было проведено три операции, но они не помогли спасти жизнь. Генриху было семь лет, когда не стало его 33-летнего отца.

Дортмунд. В Дортмунд Мхитарян приехал из Донецка и сразу показал, чего стоит. Второй сезон получился сложнее, зато в третьей и прощальной кампании Генрих забил за «шмелей» 23 гола. С «Боруссией» армянский полузащитник стал обладателем двух Суперкубков Германии.

Ереван. После смерти отца Генрих вернулся в родной город своей семьи и через год начал заниматься футболом в академии «Пюника». 

Живот. С животом Мхитаряна связана смешная история. В бытность футболистом «Манчестер Юнайтед» Генрих попал в официальный аккаунт клуба в качестве модели, демонстрирующей новую форму. Модель была явно не в форме, всему виной мамины/бабушкины долма или другая вкусная пища. В общем, живот Мики выглядел не как у профессионального спортсмена. В МЮ сориентировались и фото из соцсетей удалили, но добрые люди все сохранили для истории.

Зарплата. Мхитарян получает в «Арсенале» 120 тысяч фунтов в неделю. Это порядка 7 миллионов евро в год.

Ибрагимович. Генрих с любым найдет общий язык, вот и со Златаном дружил, когда играл за «Манчестер Юнайтед». Перед одним из матчей Мхитарян позвал Ибру в армянский ресторан на ужин и от души накормил шашлыком, а через два дня швед оформил хет-трик в матче Лиги Европы против «Сент-Этьена». Так и рождаются приятные традиции.

Клопп. Генрих с удовольствием рассказывает о своих бывших тренерах, а с харизматичным Юргеном связано немало историй. Однажды Мхитарян с Клоппом поспорили на деньги перед тренировкой на реализацию моментов, Генрих должен был забить определенное количество мячей или заплатить тренеру 50 евро. Мхитарян проиграл, но оформил дубль в следующей игре с «Айнтрахтом». Клопп очень хвалил подопечного, а тот не растерялся и нагло заявил: «Раз так доволен мной – верни мои 50 евро». Юргену пришлось тянуться за бумажником. 

Лучший гол. За свою карьеру Генрих забил уже под 200 голов, но самый памятный, пожалуй, вот этот. Удар «Скорпиона» в матче МЮ – «Сандерленд» получился роскошным.

Мики. Так Генриха для простоты называют на Туманном Альбионе. Британцам очень непросто выговаривать его фамилию. «Ми-ки-тэ-ри-ан» превратился просто в Мики. И это к лучшему.

«Недостаточно быть технически оснащённым. Нужно отдать своё сердце клубу и проявлять все усилия».

Пение. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Можете оценить.

Роскошь. На вопрос: «Есть ли у вас в квартире роскошь?», - Мхитарян неизменно отвечает: «Только я!». Вот с кем нужно поговорить Дудю, если он все же снизойдет до футболистов. 

«Спартак». Генрих признавался, что в детстве сильно болел за «Спартак». Так как одна из его бабушек – москвичка, летом немало времени проводил в нашей столице, так «Спартак» стал его страстью. «Красно-белые» интересовались Мхитаряном, но слишком поздно: когда Генрих играл за «Шахтер», переход в «Спартак» стал бы для него шагом на понижение. 

Трансферы. Суммарная стоимость всех переходов Мхитаряна в карьере равняется 110 миллионам евро. Это 19-й показатель в истории футбола.

Франция. Генрих провел детство в этой чудесной стране – с 1990-го по 1996-й годы. 

Хор Вирап. Монастырь рядом с горой Арарат, одно из «мест силы» Мхитаряна, которое он советует посетить всем, кто собирается побывать в Армении. 

Цитата от Генриха Мхитаряна. «Человек, который перестает учиться, равнозначен умершему». 

Чураско. Бразильское блюдо (определенным образом приготовленное мясо на гриле) удивило юного Генриха в Бразилии. Ему не составляло труда тягаться в технике с бразильскими мальчишками, а вот чураско вместо шашлыка – это оказалось за гранью. 

«Шахтер». В «Шахтере» Мхитарян вырос в большого футболиста, трижды выиграл чемпионат Украины и провел свой самый результативный сезон в карьере. В кампании 2012/2013 Генрих забил 29 голов в 42 матчах.

Эмери. Унаи очень высокого мнения о Мхитаряне, и, придя в «Арсенал», назвал армянина наравне с Обамеянгом, Ляказеттом, Бельерином и Джакой в пятерке футболистов, которые непременно должны остаться в команде. Генрих отвечает Эмери взаимностью: «Под руководством Унаи мы стремимся не просто пинать мяч вперед, но доминировать во всех компонентах». 

Юрий Джоркаефф. Легенда французского футбола и армянин по национальности с детства знаком с Мхитаряном, который пообещал чемпиону мира и Европы в составе сборной Франции тоже когда-нибудь выиграть кубок. Свое обещание Генрих сдержал, и Джоркаефф этому несказанно рад.

Языки. Мхитарян – полиглот, в то или иной степени он владеет семью языками. Помимо родного армянского, он запросто разговаривает на русском, благодаря своей бабушке. Знает французский, так как провел детство во Франции, во время стажировки в Сан-Паулу освоил португальский, который потом практиковал с бразильцами в «Шахтере». Английский изучил еще в юности, а сейчас погружен в языковую среду и не испытывает трудностей с выражением мыслей на языке Шекспира и Оруэлла. Кроме того, выступления в Донецке и Дортмунде помогли Генриху освоить украинский и немецкий языки. Не идеально, но достаточно для общения.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
   290 / 738
сегодня в 11:02
А как же Иштоян??
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   321 / 738
сегодня в 01:29
Пора в Россию.
vira
vira
сегодня в 00:21
Генрих, выздоравливай!
cska plus
cska plus
   12 / 738
вчера в 21:56
Поздравляю Генриха с днюхой!
Robinson
Robinson
   728 / 738
вчера в 21:49
К сожалению, сейчас он средний футболист, лучшие годы позади.
Lu4nik
Lu4nik
   545 / 738
вчера в 21:05
.. эмм, ты не Юра Мовсисян))
Igo0rek
Igo0rek
   33 / 738
вчера в 20:57
Самый лучший из армян, это продавец на рынке, сделавший мне скидку на паленые кроссовки Гуччи, когда я учился в школе
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил Евгений Быстров
   81 / 738
вчера в 20:32
😂😂😂😂😂
la_masia
la_masia ответил Спагетти
   118 / 738
вчера в 20:21
Самый лучший из армян это юра мовсисян!!!)))
Самый лучший из армян это Женя Петросян
Спагетти
Спагетти
   241 / 738
вчера в 19:50
Самый лучший из армян это юра мовсисян!!!)))
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   16 / 738
вчера в 19:37
Джоркаеффу уже 50, матерь божья как быстро летит время. Вроде совсем недавно за Интер отжигал не по детски.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Дмитрий Климович 2
   360 / 738
вчера в 19:34
Сейчас спрошу у своего друга армянина
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил Евгений Быстров
   81 / 738
вчера в 19:11
РАскошен,по Армянски!😂
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Дмитрий Климович 2
   360 / 738
вчера в 18:46
рОскошен!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   292 / 738
вчера в 18:14
Ещё он играл в донецком Металлурге, возможно вместе с тем самым Яя Туре...и слышал, что его сестра работала в уефа
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   81 / 738
вчера в 18:02
Удар скорпиона раскошен!
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