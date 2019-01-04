«Хочу, чтобы „Спартак“ всегда был выше ЦСКА». Романцеву – 65!

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.7 3.8
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3 3.5 2.2
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 1.8 3.7 4.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.43 4.5 6.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1.95 3.4 3.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 3.8 3.27 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.65 3.7 5.2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.08 9.5 22
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.25 3.4 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2 3.35 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 2.5 3.25 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.25 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 2.75 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 4.1 3.6 1.83
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.95 3.5 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.22 6 12.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1.47 4.25 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.52 4.1 6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.77 3.65 4.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 2.13 3.25 3.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.65 3.8 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.8 3.5 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.75 3.1 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.7 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.05 3.4 3.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.4 3.5 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.55 3.25 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.65 3.3 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.6 3 2.75
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.98 3.2 3.75
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.75 3.3 1.95
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 4.1 3.2 1.95
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Вальядолид -:-  Райо Вальекано 2 3.37 3.85
18:15 сегодня  Алавес -:-  Валенсия 3.15 3.1 2.4
22:45 сегодня  Уэска -:-  Бетис 3.4 3.5 2.1
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.7 2.9 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.33 4.8 9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 8.5 4.5 1.35
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня  ОАЭ -:-  Бахрейн - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.4 3.2 2.85
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТурТур -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб Раон-л'ЭтапРаон-л'Этап - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КонкарноКонкарно - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Л'Эглон дю ЛамантенЛ'Эглон дю Ламантен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ле Пю (Ле-Пю-ан-Веле)Ле Пю -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер -:- Логотип футбольный клуб НимНим 4.6 3.4 1.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.65 3.5 5.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШилтихэмШилтихэм -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб КанКан 3.4 3.2 2.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин -:- Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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«Хочу, чтобы „Спартак“ всегда был выше ЦСКА». Романцеву – 65!

вчера, 18:56

Сегодня день рождения отмечает самый титулованный тренер в истории чемпионатов России – Олег Иванович Романцев. «Соккер.ру» впитывает мудрость мэтра через его цитаты. 

О работе в сборной России: «Когда я тренировал сборную России, зарплаты мне попросту не полагалось. Получал только премиальные за победы и выход в финальные турниры чемпионатов мира и Европы. И это считалось нормальным для людей советской закалки». 

О несостоявшемся переходе в «Депортиво»: «В 1991-м меня пригласили в „Депортиво“. Я прилетел в Испанию, мне дали видеокассеты с записями матчей, и я принялся их изучать. Контракт уже был готов, я поварился в тамошней атмосфере несколько дней, но все-таки не решился на переезд. „Депортиво“ долго ждал от меня ответа и, в конце концов, дождался извинений и окончательного отказа. Мне в принципе нелегко даются переезды, смена мест, а тут другая страна вдали от родины, все незнакомое, чужой язык. Ну, вот такой я человек!»

Последовательная позиция относительно качеств главного тренера «Спартака»: «Должен быть хороший специалист, я противник тех тренеров, которые идут на тренировку с переводчиком. Наставник, который не умеет и не хочет говорить по-русски, он не имеет права на существование. Если иностранец будет говорить на русском уровня футбольных тезисов, это нормально, если с переводчиком – такой тренер нам не нужен. Это неуважение к нашей стране»

Об Александре Кокорине (2015 год): «Кокорин – один из моих любимых футболистов. Всегда слежу за ним с удовольствием, и вдруг матч против „Спартака“ он начинает на скамейке запасных. Что такое, в чем дело? Выясняю: оказывается, он устал. Но если ты в 23 года устаешь от двух матчей в неделю, то, извините меня, что будет дальше? Разве это нормально? Надеюсь, он возьмется за ум. Болельщики были бы только рады».

О том, как убрал Андрея Тихонова из «Спартака»: «Частенько говорят, что я Тихонова отчислил. Нет. Мы практически договорились с ним. Ему нужны были новые эмоции. Игрок, который выиграл все, что можно и нельзя, уже утратил то, о чем говорил мой учитель Валерий Васильевич Лобановский: „Всегда нужна мотивация“»..

О тех, кто мог оказаться в «Спартаке»: «В свое время я очень хотел позвать Аршавина в „Спартак“. Мне их пара с Кержаковым очень нравилась, но возможности получить ее не было. В свое время звал Шевченко и Реброва из киевского „Динамо“, они приезжали ко мне домой в Москву, сами выражали желание перейти. Но потом оказалось, что шансов никаких нет. Жаль, ведь это одна из сильнейших связок в истории постсоветского футбола. Потом еще были Кобелев и Добровольский – тоже очень хотел их видеть в своей команде. Общался с ними, разговор получился хорошим, но тоже ничего не вышло. Не удалось заполучить и Радимова, который в „Спартаке“, на мой взгляд, мог бы идеально вписаться в игру».

О победе Виталия Мутко на выборах президента РФС (2016 год): «Это фарс».

О роли Промеса в «Спартаке»: «Промес для „Спартака“ - то же самое, что Месси для „Барселоны“».. 

О Массимо Каррере (2016 год): «Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! Пообщаться с Каррерой? Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать. Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском – с удовольствием пообщался бы, а через переводчика – ни за что. Как русский изучит – сам приду и пообщаюсь».

О Романе Еременко: «Роман — один из моих любимых полузащитников. Никогда не говорил об этом, так как он выступал за ЦСКА. У него практически нет слабых мест: и бьет, и с техникой все в порядке. Такой футболист у меня бы заиграл».

Об Александре Самедове: «Саша неуступчивый, не умеет проигрывать. Сильно переживает, когда что-то не получается, но нужно просто почаще с ним разговаривать, успокаивать. Как тренеру, так и капитану на поле. А в команду он всегда впишется — передача аккуратная, ударчик неплохой. Угловые может подавать, если к штрафным подпустят — не испортит».

О штрафах в «Спартаке» Романцева: «Мы в свое время вводили штрафы от скуки. Небольшие. Просто на „Спартак“ соперники настраивались особенно, и нужно было всегда держать ребят в тонусе. Например, полагался штраф в сто рублей за обращение на поле не по имени и отчеству. И все собиралось в общую кассу, на чемпионский банкет в конце сезона. Смех, конечно. Но ребятам понравилось, следили. Есть момент, тут же слышишь: „Он меня назвал Егор! Пусть платит“. Несколько тысяч накопилось».

О «Спартаке» Карреры (2017 год): «Я в любом случае болею за „Спартак“. Независимо от тренера. Но смотреть на „Спартак“ Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо. Мой „Спартак“ мог забить четыре, а ещё 10 не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — это его величество результат. Кто сейчас вспомнит, за счёт чего „Лестер“ стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда».

О Кубке УЕФА, который выиграл ЦСКА в 2005 году: «Моя фраза о том, что болельщики ЦСКА смогут разговаривать на равных со спартаковскими поклонниками, только когда их команда выиграет девять чемпионатов страны? Подписываюсь под ней. ЦСКА до спартаковского результата пока недотянул. И я не желаю ему это сделать. Кубок УЕФА, выигранный ЦСКА? Да, достижение. И мы были близки к европейскому трофею, три раза играли в полуфиналах. Но понимаете в чем дело. ЦСКА тогда покупал игроков. И „Спартак“ сейчас покупает. А мы в свое время только и делали, что продавали».

Прогноз после чемпионства «Спартака» 2016/2017: «Я ещё до начала сезона сказал, что „Спартак“ будет чемпионом, но у меня нет ощущения, что этот „Спартак“ станет лидером нашего футбола надолго. Такого ощущения у меня нет. Николай Петрович Старостин не раз говорил мне: „Олег, защитить чемпионство гораздо сложней, чем его завоевать“. И это правда. Следующий год для „Спартака“ будет тяжёлым».

О временном уходе Мутко с должности президента РФС: «Получается, нашим футболом руководит призрак. И это в преддверии чемпионата мира! Турнира, который пройдет в России впервые в истории! Уж на моем-то веку другого такого праздника сто процентов не будет... И в подобный знаковый момент российским футболом управляет призрак». 

Об Артеме Дзюбе: «Я как-то поговорил с Дзюбой. Приехал тогда к Валерию Карпину на тренировку. И мне показалось, что Артем, с его-то данными, тренировался без желания. Сказал ему: „Давай-ка поговорим“. Побеседовали минут 5-10. Видимо, я нашел какие-то слова. Следующую тренировку он провел на голову сильнее. Артем противоречивый парень, но талантливый. А таланты всегда со сложностями. Возможно, ему нужно найти своего тренера, который бы его понял, прочувствовал. Хотя не все тренеры готовы быть „папками“»..

О чемпионстве «Спартака» (2018 год): «И прежде считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону. Ведь то, как „Спартак“ провел весь тот золотой чемпионат, подтвердило – сделал он это на самом высоком уровне. А главная заслуга Карреры, за что я его уважаю, состояла в том, что итальянец ничего не испортил. У врачей есть такая профессиональная поговорка – главное не навредить! И это тот самый случай».

Об Олеге Кононове после его назначения главным тренером «Спартака»: «Это специалист, который продолжает осваивать профессию в непростых условиях российской Премьер-Лиги. И о нем говорят как о способном специалисте. Олег Кононов заслужил свой шанс. Сколько ему понадобится времени, чтобы выстроить игру? Это зависит уже от него самого, но у него есть вкус. Это комбинационный футбол и стремление сделать из команды семью. Надеюсь, что у него на это потребуется как можно меньше времени».

О наказании для Кокорина и Мамаева: «На мой взгляд, здесь происходит что-то показное. Адвокаты, следователи, прокуроры, опять же эти программы на телевидении. Ну, пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили. Сложно даже дать оценку их действиям, в советское время - это 15 суток, не больше, а сейчас - тюрьма. Назначьте им большой штраф, отправьте подметать улицы, дайте им метлу в руки и, если хотите поснимать, - снимайте, как они улицы подметают. Отсидят положенные 15 суток, и отпустите их. Они в футбол должны играть».

О ЦСКА: «У меня хорошие отношения с ЦСКА и с Евгением Гинером. Желаю им быть всегда на втором месте. После “Спартака”, конечно. Буду болеть за них». 

О натурализации: «К натурализации футболистов отношусь отрицательно. Натурализация — это самый легкий путь, а растить своих футболистов сложнее: нужно тратить время, проявлять заботу, делать вложения. Именно поэтому есть проблема с открытием школ, ведь проще натурализовать одного, чем открыть новую школу. И все же лучше воспитывать своих игроков, а не натурализовать. Когда мы натурализовываем футболистов, то расписываемся в собственном бессилии. Это значит, то, что мы не можем растить и воспитывать собственных игроков».

О Кононове и стиле «Спартака»: «Не могу рассказать в деталях, о чем пообщались с Кононовым. Скажу так, мы просто поговорили неформально. Хотелось бы пожелать этому простому парню удачи. В свое время был у меня такой Иван Алексеевич Варламов, который говорил, что можно получать зарплату, а можно зарабатывать, в смысле пахать на совесть. Так вот Кононов, настоящий российский мужик, пришел именно зарабатывать. Абсолютно поддерживаю его мысль, что футбол должен быть атакующий. При этом добавлю еще, что не только атакующий, но и комбинационный».

Вперед, в 2019-й: «2018-й получился для „Спартака“ тяжелым, и хорошо, что он заканчивается. Недавние изменения меня обнадеживают. Я верю в новый тренерский штаб. Постановка атакующего футбола, который намерен вернуть Олег Кононов, требует времени. Но считаю, что у нас остаются шансы на самые высокие места. Главное, чтобы команда стала одним целым. Одной семьей. Разумеется, вместе с болельщиками. Лично я планирую посетить все домашние матчи! К тому же наступающий 2019-й, как известно, год Свиньи. Наш год!»

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Все комментарии
kingoffam
kingoffam
   109 / 670
сегодня в 00:08
Спартак десятикратный чемпион России.Точка.
nik9373
nik9373
   650 / 670
вчера в 23:44
К сожалению Романцев отстал от жизни,почивает на лаврах со страшной гордыней.Придумал себе сказку про багаж и свято верит в неё.Оторван от реальности.
cska.78
cska.78
   12 / 670
вчера в 22:22
– Вообще не хочу о нем слышать, – высказывал своё негодование к тренеру сборной России Романцеву Сергей Кирьяков в интервью корреспондентам Юрию Голышаку и Александру Кружкову. Что и неудивительно. Этот классный нападающий был одним из тех, на кого Романцев свалил всю вину за провал сборной России на Евро-1996.

– Спартаковцы к нему прекрасно относятся, - продолжал выражать свое отрицательное отношение к наставнику национальной команды России Кирьяков, - Но для меня Романцев не существует. Считаю его не только слабым тренером, но и низким, подлым человеком.

– Что должен был сделать человек, чтобы перестать для вас существовать?

– Некомпетентный. Непрофессиональный. Как можно было, имея в сборной 96-го года таких игроков, не сделать команду и не наладить микроклимат? Вместо этого Романцев сидел в одиночестве в номере – пил и курил. А в результате создал очередной конфликт на пустом месте. В России он выиграл много чемпионатов – но с тем подбором игроков кто угодно выиграл бы.
tuman960
tuman960
   207 / 670
вчера в 22:20
Романцев-вылови золотую рыбку и скажи ХОЧУ-она у виска покрутит плавником и предложит опохмелиться!!!
navigators
navigators
   283 / 670
вчера в 22:13
"Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна".
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   65 / 670
вчера в 22:08
Так как жировал Спартак в бромонтановые времена никто близко не подходил и в обозримом будущем нет и не будет. Это скажут все болельщики, кроме мясных. Гыгыгы
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       88 / 670
    вчера в 22:03
    Романцев:"Хочу,что бы спартак всегда был выше ЦСКА"

    Гинер:"АХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА"
    cska-78
    cska-78
       440 / 670
    вчера в 22:02

    Никогда пищевик не узнает, что такое победа в еврокубке!
    сезон 2018/19
    занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
    сезон 2018/19
    не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
    сезон 2017/18
    Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
    сезон 2016/17
    не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
    сезон 2013/14
    не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
    сезон 2012/13
    занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
    сезон 2011/12
    не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
    сезон 2010/11
    уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
    сезон 2008/09
    не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
    сезон 2007/08
    не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
    сезон 2006/07
    вылетел от Сельты в кубке УЕФА
    сезон 2003/04
    Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
    сезон 2002/03
    Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
    Т34
    Т34 ответил serh62
       65 / 670
    вчера в 21:58
    согласен с тобой о словах романцева о местах цска и спартака. я не это имел ввиду. не нужно выпячиваться и принижать достоинства клуба , первым взявшего кубок уефа. отвечу его же словами, хотя у меня и нету таких заслуг как у этого тренера-спартаковцы будут считаться ровней ЦСКА когда что нибудь выиграют в европе. кубок соли не в счет
    Понимаешь, вот ты говоришь о выпячивании, но ведь и вы выпячиваетесь Кубком УЕФА. Завоевали кубок, молодцы! Никто не оспаривает этого достижения. Но ведь можно его завоевать и уйти в длительную тень. Годы идут и все постепенно забывается. Как говорят, что и палка один раз может выстрелить. Вот и ЦСКА выстрелил, и Зенит. Но на этом все, больше ничего нет и пока не светит, даже жирующий на газбабле Зенит не в состоянии бороться за еврокубок. Но зато каждый не применет подчеркнуть, какие они крутые с этим кубком. А где она, эта крутость? Подтвердите на деле.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Т34
       5 / 670
    вчера в 21:54
    Гыгыгы, у меня к тебе вопрос. Почему жирующий Зенит не завоевывает чемпионства, на фоне многих команд России, которые влачат жалкое существование, а некоторые вообще исчезают? Что-то жирование не помогает, а ты нам тут про позор Спартака говоришь. А вот у Зенита и денег больше всех, и у российских клубов лучших игроков уводит, и тренеров именитых закордонных приглашает, а на трансферы всяких разных игроков из-за границы не жалеет бабла, а где результат?
    Так как жировал Спартак в бромонтановые времена никто близко не подходил и в обозримом будущем нет и не будет. Это скажут все болельщики, кроме мясных. Гыгыгы
    parallels
    parallels ответил kingoffam
       6 / 670
    вчера в 21:47
    Аршавин-мало денег.Денисов-мало денег.Широков-факи фанатам.Кокорин-тюрьма.Распил-арена.Кто бы мычал.
    широков факи показывал именно спартачам - а потом перешёл в спартак, а вы и рады были 😄 на какие только унижения не идёте 😆 зато игрок хороший - писали тут 😂
    пс: про аршавина чушь написал. в арсенале он получал меньше - но осуществил детскую мечту перейти именно туда. спратачам не дано. позор!
    Bullкин
    Bullкин
       259 / 670
    вчера в 21:43
    Всегда считал Романцева сильным тренером. Но, как оказалось, сильный тренер - не всегда умный ветеран цеха. Я то думал у него хватит мозгов просто сказать "спасибо" человеку, взявшему его клубу чемпионат. Но нет, он пустился рассуждать про багаж Аленя, которого там и близко не было. Прима ревнивая, а не заслуженый ветеран!
    Т34
    Т34 ответил Литейный 4
       65 / 670
    вчера в 21:43
    Бромонтановые победы Спартака, когда все клубы влачили жалкое существование, а они жировали. Позор от таких побед. Гыгыгы
    Гыгыгы, у меня к тебе вопрос. Почему жирующий Зенит не завоевывает чемпионства, на фоне многих команд России, которые влачат жалкое существование, а некоторые вообще исчезают? Что-то жирование не помогает, а ты нам тут про позор Спартака говоришь. А вот у Зенита и денег больше всех, и у российских клубов лучших игроков уводит, и тренеров именитых закордонных приглашает, а на трансферы всяких разных игроков из-за границы не жалеет бабла, а где результат?
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       431 / 670
    вчера в 21:41
    Так вот он какой глюк в 65
    МКС
    МКС ответил kingoffam
       34 / 670
    вчера в 21:40
    Аршавин-мало денег.Денисов-мало денег.Широков-факи фанатам.Кокорин-тюрьма.Распил-арена.Кто бы мычал.
    Не слушай, у них в те годы спонсором была Балтика№9.Этим все сказано.
    kingoffam
    kingoffam ответил Литейный 4
       109 / 670
    вчера в 21:33
    Бромонтановые победы Спартака, когда все клубы влачили жалкое существование, а они жировали. Позор от таких побед. Гыгыгы
    Аршавин-мало денег.Денисов-мало денег.Широков-факи фанатам.Кокорин-тюрьма.Распил-арена.Кто бы мычал.
    МКС
    МКС ответил Jum13
       34 / 670
    вчера в 21:33
      viv
      viv
         100 / 670
      вчера в 21:32
      Больше Романцеву не наливать....итак случай запущен....
      serh62
      serh62 ответил Т34
         75 / 670
      вчера в 21:31
      Этот, как ты говоришь, физрук имеет достижения как футболист: Чемпион СССР 1989 года. Серебряный призер чемпионата СССР 1991 года. Чемпион России 1992-1994, 1997-2001 годов. Бронзовый призер чемпионатов России 1995, 2002 годов. Обладатель Кубка СССР-СНГ 1992 года. Обладатель Кубка России 1994, 1998, 2003 годов. Мало, кто имеет столько достижений, как футболист, но и став тренером он проявил себя, как один из лучших тренеров в нашем футболе. Его тренерские заслуги: Чемпион СССР 1989 года. Серебряный призер чемпионата СССР 1991 года. Чемпион России 1992-1994, 1997-2001 годов. Бронзовый призер чемпионатов России 1995, 2002 годов. Обладатель Кубка СССР-СНГ 1992 года. Обладатель Кубка России 1994, 1998, 2003 годов. И называть его физруком, может только абсолютно невежественный в футболе человек. Обижаться тоже надо уметь, не опускаться до мелочного излияния грязи на заслуженного человека. Ты этим не его оскорбляешь, а показываешь кто ты есть сам. А теперь прикинь, если говорил бы Гинер, он что пожелал бы Спартаку быть первым, а ЦСКА вторым? Надо все принимать трезвей и с долей юмора, тем более ни твои, ни мои, ни чьи-то другие выпады в адрес кого-то из заслуженных людей, не имеют никакого влияния. Они всего этого даже не читают. Выходит, что многие, выражая свою неуемную ярость, просто выпячиваются, показывая себя. И не с лучшей стороны. С Новым Годом!.
      согласен с тобой о словах романцева о местах цска и спартака. я не это имел ввиду. не нужно выпячиваться и принижать достоинства клуба , первым взявшего кубок уефа. отвечу его же словами, хотя у меня и нету таких заслуг как у этого тренера-спартаковцы будут считаться ровней ЦСКА когда что нибудь выиграют в европе. кубок соли не в счет
      Palex
      Palex
         411 / 670
      вчера в 21:27
      Лукавишь,по другим причинам ты в Депортиво не пошел.И почему не слово о тренерской работе в Динамо и Сатурне?
      FILL3286
      FILL3286
         18 / 670
      вчера в 21:25
        МКС
        МКС ответил Jum13
           34 / 670
        вчера в 21:23
        Так вот почему свиньи слюной исходятся при упоминании Акинфеева
          Литейный 4
          Литейный 4
             5 / 670
          вчера в 21:11
          Бромонтановые победы Спартака, когда все клубы влачили жалкое существование, а они жировали. Позор от таких побед. Гыгыгы
          Т34
          Т34 ответил serh62
             65 / 670
          вчера в 21:10
          это сообщество именуемое именем раба, будет что то значить в России , когда что то выиграет в европе. а про слова этого физрука о ЦСКА , можно сказать одно- не достоин этот алик рассуждать о нашей команде. пусть очистится сам и своих алкашей в спартаке от бромантана отмоет
          Этот, как ты говоришь, физрук имеет достижения как футболист:
          Чемпион СССР 1989 года.
          Серебряный призер чемпионата СССР 1991 года.
          Чемпион России 1992-1994, 1997-2001 годов.
          Бронзовый призер чемпионатов России 1995, 2002 годов.
          Обладатель Кубка СССР-СНГ 1992 года.
          Обладатель Кубка России 1994, 1998, 2003 годов.
          Мало, кто имеет столько достижений, как футболист, но и став тренером он проявил себя, как один из лучших тренеров в нашем футболе.
          Его тренерские заслуги:
          Чемпион СССР 1989 года.
          Серебряный призер чемпионата СССР 1991 года.
          Чемпион России 1992-1994, 1997-2001 годов.
          Бронзовый призер чемпионатов России 1995, 2002 годов.
          Обладатель Кубка СССР-СНГ 1992 года.
          Обладатель Кубка России 1994, 1998, 2003 годов.
          И называть его физруком, может только абсолютно невежественный в футболе человек. Обижаться тоже надо уметь, не опускаться до мелочного излияния грязи на заслуженного человека. Ты этим не его оскорбляешь, а показываешь кто ты есть сам. А теперь прикинь, если говорил бы Гинер, он что пожелал бы Спартаку быть первым, а ЦСКА вторым? Надо все принимать трезвей и с долей юмора, тем более ни твои, ни мои, ни чьи-то другие выпады в адрес кого-то из заслуженных людей, не имеют никакого влияния. Они всего этого даже не читают. Выходит, что многие, выражая свою неуемную ярость, просто выпячиваются, показывая себя. И не с лучшей стороны. С Новым Годом!.
          Jum13
          Jum13 ответил МКС
             28 / 670
          вчера в 21:08
          С Днем Рождения Олег Иванович. Здоровья и спокойной старости. Ну а глорам только и остается, что слюнями брызгать. Своих легенд НЕТ. Приходится гавкать на других.
          Так вот почему свиньи слюной исходятся при упоминании Акинфеева
          Jum13
          Jum13
             28 / 670
          вчера в 21:07
          О ЦСКА: «У меня хорошие отношения с ЦСКА и с Евгением Гинером. Желаю им быть всегда на втором месте. После “Спартака”, конечно. Буду болеть за них».

          Ну а пока спартак показал на что он способен, став первой командой в России занявшей 4-е место среди самых слабых команд ЛЕ
          FROLL 001
          FROLL 001 ответил oFANATo
             29 / 670
          вчера в 21:06
          А Я ХОЧУ ЧТО БЫ СПАРТАК ПЕРЕСТАЛ ПОЗОРИТЬ НАШ ФУТБОЛ, ЕГО МЕСТО В ФНЛ
          Поддерживаю Вас коллега. Но с другой стороны, кто же как ни Спартак будет так смешить? Гыгыгы
          Фата лист
          Фата лист
             185 / 670
          вчера в 21:04
          Не буду комментировать, просто с днем рождения!
          МКС
          МКС ответил parallels
             34 / 670
          вчера в 21:04
          а знаешь, что самое угарное? то, что спартак отправился в ПЕРДИВ лет на 10 раньше нас. хоть в чём-то вы первые, гы-гы-гы! можешь утешаться 57м годом, как это делают твои косорылые дружки - но против фактов не попрёшь: спартак - настоящий первоПРОХОДЕЦ. ахаха!
          Ты дорогой забыл упомянуть, что Спартак побывал в пердиве, так же как ЦСКА, Динамо и некоторые другие клубы.

          Зенит, естественно другое дело, Зенит не вылезал из пердива до нашего времени.
          oFANATo
          oFANATo
             86 / 670
          вчера в 21:03
          А Я ХОЧУ ЧТО БЫ СПАРТАК ПЕРЕСТАЛ ПОЗОРИТЬ НАШ ФУТБОЛ, ЕГО МЕСТО В ФНЛ
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