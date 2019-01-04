«Хочу, чтобы „Спартак“ всегда был выше ЦСКА». Романцеву – 65!

вчера, 18:56

Сегодня день рождения отмечает самый титулованный тренер в истории чемпионатов России – Олег Иванович Романцев. «Соккер.ру» впитывает мудрость мэтра через его цитаты.

О работе в сборной России: «Когда я тренировал сборную России, зарплаты мне попросту не полагалось. Получал только премиальные за победы и выход в финальные турниры чемпионатов мира и Европы. И это считалось нормальным для людей советской закалки».

О несостоявшемся переходе в «Депортиво»: «В 1991-м меня пригласили в „Депортиво“. Я прилетел в Испанию, мне дали видеокассеты с записями матчей, и я принялся их изучать. Контракт уже был готов, я поварился в тамошней атмосфере несколько дней, но все-таки не решился на переезд. „Депортиво“ долго ждал от меня ответа и, в конце концов, дождался извинений и окончательного отказа. Мне в принципе нелегко даются переезды, смена мест, а тут другая страна вдали от родины, все незнакомое, чужой язык. Ну, вот такой я человек!»

Последовательная позиция относительно качеств главного тренера «Спартака»: «Должен быть хороший специалист, я противник тех тренеров, которые идут на тренировку с переводчиком. Наставник, который не умеет и не хочет говорить по-русски, он не имеет права на существование. Если иностранец будет говорить на русском уровня футбольных тезисов, это нормально, если с переводчиком – такой тренер нам не нужен. Это неуважение к нашей стране»

Об Александре Кокорине (2015 год): «Кокорин – один из моих любимых футболистов. Всегда слежу за ним с удовольствием, и вдруг матч против „Спартака“ он начинает на скамейке запасных. Что такое, в чем дело? Выясняю: оказывается, он устал. Но если ты в 23 года устаешь от двух матчей в неделю, то, извините меня, что будет дальше? Разве это нормально? Надеюсь, он возьмется за ум. Болельщики были бы только рады».

О том, как убрал Андрея Тихонова из «Спартака»: «Частенько говорят, что я Тихонова отчислил. Нет. Мы практически договорились с ним. Ему нужны были новые эмоции. Игрок, который выиграл все, что можно и нельзя, уже утратил то, о чем говорил мой учитель Валерий Васильевич Лобановский: „Всегда нужна мотивация“»..

О тех, кто мог оказаться в «Спартаке»: «В свое время я очень хотел позвать Аршавина в „Спартак“. Мне их пара с Кержаковым очень нравилась, но возможности получить ее не было. В свое время звал Шевченко и Реброва из киевского „Динамо“, они приезжали ко мне домой в Москву, сами выражали желание перейти. Но потом оказалось, что шансов никаких нет. Жаль, ведь это одна из сильнейших связок в истории постсоветского футбола. Потом еще были Кобелев и Добровольский – тоже очень хотел их видеть в своей команде. Общался с ними, разговор получился хорошим, но тоже ничего не вышло. Не удалось заполучить и Радимова, который в „Спартаке“, на мой взгляд, мог бы идеально вписаться в игру».

О победе Виталия Мутко на выборах президента РФС (2016 год): «Это фарс».

О роли Промеса в «Спартаке»: «Промес для „Спартака“ - то же самое, что Месси для „Барселоны“»..

О Массимо Каррере (2016 год): «Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! Пообщаться с Каррерой? Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать. Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском – с удовольствием пообщался бы, а через переводчика – ни за что. Как русский изучит – сам приду и пообщаюсь».

О Романе Еременко: «Роман — один из моих любимых полузащитников. Никогда не говорил об этом, так как он выступал за ЦСКА . У него практически нет слабых мест: и бьет, и с техникой все в порядке. Такой футболист у меня бы заиграл».

Об Александре Самедове: «Саша неуступчивый, не умеет проигрывать. Сильно переживает, когда что-то не получается, но нужно просто почаще с ним разговаривать, успокаивать. Как тренеру, так и капитану на поле. А в команду он всегда впишется — передача аккуратная, ударчик неплохой. Угловые может подавать, если к штрафным подпустят — не испортит».

О штрафах в «Спартаке» Романцева: «Мы в свое время вводили штрафы от скуки. Небольшие. Просто на „Спартак“ соперники настраивались особенно, и нужно было всегда держать ребят в тонусе. Например, полагался штраф в сто рублей за обращение на поле не по имени и отчеству. И все собиралось в общую кассу, на чемпионский банкет в конце сезона. Смех, конечно. Но ребятам понравилось, следили. Есть момент, тут же слышишь: „Он меня назвал Егор! Пусть платит“. Несколько тысяч накопилось».

О «Спартаке» Карреры (2017 год): «Я в любом случае болею за „Спартак“. Независимо от тренера. Но смотреть на „Спартак“ Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо. Мой „Спартак“ мог забить четыре, а ещё 10 не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — это его величество результат. Кто сейчас вспомнит, за счёт чего „Лестер“ стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда».

О Кубке УЕФА , который выиграл ЦСКА в 2005 году: «Моя фраза о том, что болельщики ЦСКА смогут разговаривать на равных со спартаковскими поклонниками, только когда их команда выиграет девять чемпионатов страны? Подписываюсь под ней. ЦСКА до спартаковского результата пока недотянул. И я не желаю ему это сделать. Кубок УЕФА , выигранный ЦСКА ? Да, достижение. И мы были близки к европейскому трофею, три раза играли в полуфиналах. Но понимаете в чем дело. ЦСКА тогда покупал игроков. И „Спартак“ сейчас покупает. А мы в свое время только и делали, что продавали».

Прогноз после чемпионства «Спартака» 2016/2017: «Я ещё до начала сезона сказал, что „Спартак“ будет чемпионом, но у меня нет ощущения, что этот „Спартак“ станет лидером нашего футбола надолго. Такого ощущения у меня нет. Николай Петрович Старостин не раз говорил мне: „Олег, защитить чемпионство гораздо сложней, чем его завоевать“. И это правда. Следующий год для „Спартака“ будет тяжёлым».

О временном уходе Мутко с должности президента РФС : «Получается, нашим футболом руководит призрак. И это в преддверии чемпионата мира! Турнира, который пройдет в России впервые в истории! Уж на моем-то веку другого такого праздника сто процентов не будет... И в подобный знаковый момент российским футболом управляет призрак».

Об Артеме Дзюбе: «Я как-то поговорил с Дзюбой. Приехал тогда к Валерию Карпину на тренировку. И мне показалось, что Артем, с его-то данными, тренировался без желания. Сказал ему: „Давай-ка поговорим“. Побеседовали минут 5-10. Видимо, я нашел какие-то слова. Следующую тренировку он провел на голову сильнее. Артем противоречивый парень, но талантливый. А таланты всегда со сложностями. Возможно, ему нужно найти своего тренера, который бы его понял, прочувствовал. Хотя не все тренеры готовы быть „папками“»..

О чемпионстве «Спартака» (2018 год): «И прежде считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону. Ведь то, как „Спартак“ провел весь тот золотой чемпионат, подтвердило – сделал он это на самом высоком уровне. А главная заслуга Карреры, за что я его уважаю, состояла в том, что итальянец ничего не испортил. У врачей есть такая профессиональная поговорка – главное не навредить! И это тот самый случай».

Об Олеге Кононове после его назначения главным тренером «Спартака»: «Это специалист, который продолжает осваивать профессию в непростых условиях российской Премьер-Лиги. И о нем говорят как о способном специалисте. Олег Кононов заслужил свой шанс. Сколько ему понадобится времени, чтобы выстроить игру? Это зависит уже от него самого, но у него есть вкус. Это комбинационный футбол и стремление сделать из команды семью. Надеюсь, что у него на это потребуется как можно меньше времени».

О наказании для Кокорина и Мамаева: «На мой взгляд, здесь происходит что-то показное. Адвокаты, следователи, прокуроры, опять же эти программы на телевидении. Ну, пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили. Сложно даже дать оценку их действиям, в советское время - это 15 суток, не больше, а сейчас - тюрьма. Назначьте им большой штраф, отправьте подметать улицы, дайте им метлу в руки и, если хотите поснимать, - снимайте, как они улицы подметают. Отсидят положенные 15 суток, и отпустите их. Они в футбол должны играть».

О ЦСКА : «У меня хорошие отношения с ЦСКА и с Евгением Гинером. Желаю им быть всегда на втором месте. После “Спартака”, конечно. Буду болеть за них».

О натурализации: «К натурализации футболистов отношусь отрицательно. Натурализация — это самый легкий путь, а растить своих футболистов сложнее: нужно тратить время, проявлять заботу, делать вложения. Именно поэтому есть проблема с открытием школ, ведь проще натурализовать одного, чем открыть новую школу. И все же лучше воспитывать своих игроков, а не натурализовать. Когда мы натурализовываем футболистов, то расписываемся в собственном бессилии. Это значит, то, что мы не можем растить и воспитывать собственных игроков».

О Кононове и стиле «Спартака»: «Не могу рассказать в деталях, о чем пообщались с Кононовым. Скажу так, мы просто поговорили неформально. Хотелось бы пожелать этому простому парню удачи. В свое время был у меня такой Иван Алексеевич Варламов, который говорил, что можно получать зарплату, а можно зарабатывать, в смысле пахать на совесть. Так вот Кононов, настоящий российский мужик, пришел именно зарабатывать. Абсолютно поддерживаю его мысль, что футбол должен быть атакующий. При этом добавлю еще, что не только атакующий, но и комбинационный».

Вперед, в 2019-й: «2018-й получился для „Спартака“ тяжелым, и хорошо, что он заканчивается. Недавние изменения меня обнадеживают. Я верю в новый тренерский штаб. Постановка атакующего футбола, который намерен вернуть Олег Кононов, требует времени. Но считаю, что у нас остаются шансы на самые высокие места. Главное, чтобы команда стала одним целым. Одной семьей. Разумеется, вместе с болельщиками. Лично я планирую посетить все домашние матчи! К тому же наступающий 2019-й, как известно, год Свиньи. Наш год!»