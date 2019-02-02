Скандалы, ставки и сандалии. Главное о Кубке Азии 2019

сегодня, 13:00

Узнайте о турнире, на котором впервые в истории выиграли футболисты из Катара. «Соккер.ру» резюмирует шумный Кубок Азии.

Хави предсказал развязку турнира

Кто прислушался к прогнозу легенды сборной Испании и «Барселоны» до начала турнира, тот выиграл минимум в сорок раз больше, чем ставил. В финале встретились Япония и Катар – страны, где сейчас живут и работают легенды «Барселоны» Иньеста и Хави. А еще забавнее, что Эрнандес правильно предсказал троих из четырех полуфиналистов и весь расклад. Подвела только Австралия. Хави видел их в полуфинале, но они уступили раньше.

Зато пару финалистов угадал точно, как и победителя. Катар выиграл Кубок Азии 2019 у страны, которая располагалась в декабрьском рейтинге ФИФА на 43 позиции выше. Япония, Южная Корея, Иран, Австралия – такой была четверка фаворитов. Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак шли дальше. Катарцы в рейтингах букмекеров располагались ниже сборной Узбекистана, наравне с Китаем. Хави поставил на тех, кого знал, он напророчил первую в истории победу «бордовых».

Катар – очень тренерская команда

Бородатый испанец Феликс Санчес Бас десять лет тренировал юношей в каталонском клубе, а после этого одиннадцать лет жил и работал на Ближнем Востоке. Планомерно подбирался через юношеские сборные к первой. И хотя ему доверились лишь в 2017 году, он успел навести порядок на поле. Сборная Катара – средняя команда, но довольно организованная.

В товарищеском матче обыграли Швейцарию в прошлом году. А другим серьезным соперникам обычно уступали, ведь скатывались в рейтинге ФИФА . Но на Кубке Азии настало их время. Бас не придумывал ничего сложного, зато оборона держалась отлично – за семь матчей турнира пропустили только в финале. А еще порадовали нападающие. Акрам Афиф был хорош, а Али Алмоез забил 9 мячей. И с последним связан один из скандалов Кубка Азии.

Хозяева турнира подали протест

Катар обыграл сборную Объединенных Арабских Эмиратов в полуфинале со счетом 4:0. Но проигравшая сторона просила о техническом поражении для будущего чемпиона, ведь в составе катарцев есть тот самый форвард Алмоез – родился в Судане, защитник Аль-Рави родом из Ирака. Парням 21-22 года, по пять лет в Катаре не жили, как Фернандес или Ари в России.

Но если ФИФА получит доказательства, что у названных футболистов родители или бабушки с дедушками родом из страны-хозяйки ЧМ -22, то результаты турнира никто не пересмотрит. А документы должны быть, ведь Катар, зная о давлении со стороны всех соседей и Египта в отдельности, точно подстраховался, прежде чем отправиться на турнир в страну, куда не так давно запретили въезд гражданам Катара. На Ближнем Востоке традиционно жарко, так что команда Баса играла фактически без поддержки.

Иран и Южная Корея разочаровали

Сетка позволяла сыграть между собой в финале. Но первых остановила Япония, обыграв 3:0 в полуфинале. До этого иранцы неплохо шли, как и Южная Корея, которая стартовала с четырех побед подряд. Но в плей-офф недооценили Катар – уступили в один мяч. Команда Сона выступила не лучше, чем сборная Австралии. Сейчас там меньше известных в Европе личностей, но никто не ждал вылет от ОАЭ .

После поражения Японии в финале приходится констатировать, что Кубок Азии – турнир довольно слабых и нестабильных команд. Катар может через полгода играть ужасно. Южная Корея не использовала потенциал приличных футболистов. Китай не умеет играть, невзирая на все усилия партии и привоз учителей Халков. Иран мог выступить успешнее. Не удивительно, что после влета в полуфинале от японцев Карлуш Кейруш подал в отставку. Четыре главных фаворита просчитались, а Катар забрал кубок себе.

Хозяева проявили неуважение

Соседние страны недолюбливают Катар. Спорят о том, какие радикальные организации «хорошие», а какие «плохие», если объяснять в двух словах. Политический конфликт повлиял на поведение фанатов хозяев Кубка Азии. Поклонники сборной ОАЭ бросали в катарских футболистов бутылки, стаканы и даже сандалии. На Ближнем Востоке бросок обувью – демонстрация презрения и намек, что человек грязнее подошвы. К чести стюардов, они останавливали бросавших предметы.

К чести катарских футболистов – почти не реагировали. Ведь не очень понятно, почему футбольная команда должна получать взбучку за политиков, вернее, монархов? Катар поддерживает некоторые объединения, которые законом маркируются «террористическими организациями, запрещенными в РФ » (не ту, что из четырех букв, другие). А Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ обвиняются в связях с другими боевиками. Но капитуляцию предложили именно катарским шейхам, а те гордо отказались.

Одних посадят, других – озолотят

Скандал был не только вокруг реакции на матчи Катара. В Китае прошел слушок, что игроки сборной ставили против себя в поединке с Ираном. Сборная Азмуна выиграла 3:0, а один из голов забил новый форвард «Зенита». Если найдут доказательства, в лучшем для китайских футболистов случае их дисквалифицируют, в худшем – посадят на много лет. А вот футболисты Катара получат на родине много денег и почестей. Для шейхов, которые одной рукой держат ПСЖ , а второй строят инфраструктуру для зимнего ЧМ -2022, эта победа важна во всех смыслах.

Будущий чемпионат мира пройдет с конца ноября по середину декабря, ведь Блаттер отдал мундиаль Катару, он даже не поинтересовался, какая там температура в летние месяцы. Необычные временные рамки дают хозяевам небольшое преимущество – может быть много сенсаций из-за сбитых ритмов подготовки грандов. Так что практика победы на Кубке Азии очень важна для сборной. Впрочем, Катар не похож на команду, которая будет побеждать всегда. На Кубке Азии не было ни одной такой сборной, но молодые форварды Акрам или Алмоез могут помечтать о возвращении в Европу, где стажировались.

Турнир получился милым и местечковым

Кубок Азии остался соревнованием внутреннего потребления, но получился любопытным. Фавориты друг друга повыбивали – Австралия едва от Узбекистана не вылетела, Южная Корея проиграла Катару, как и Япония, выбившая Иран. Получился турнир дуэлянтов, и у кого был самый эффективный выход в атаку – тот и выиграл. Али Алмоез побил рекорд легендарного Али Даеи, забил 9 мячей в финальной части Кубка Азии, а Катар фактически команда 9 игроков обороны и двух форвардов.

Кубок в целом вышел милым. Катар всех обыграл, хотя в него верили в основном лишь на родине. Азмун и Шомуродов – форварды «Зенита» и «Ростова», пришли вторыми в списке лучших снайперов, забили по 4 мяча. Команда Киргизии вышла в плей-офф на дебютном турнире. Вьетнам проскочил в четвертьфинал – большое достижение, это ведь всего второе участие сборной гордой страны в финальной части Кубка Азии. Только Палестина и Йемен не забивали мячи. Только Катар и Иордания так никому не проиграли – вторые вылетели по пенальти.

Необычно смотреть на футбол, где команды стараются копировать европейский стиль, но порой сбиваются на творчество – создание своего подхода. У Катара сборная, которая может к ЧМ и развалиться, и немножко прибавить, ведь в составе достаточно молодежи. Но главное сейчас не спешить с приглашением Зидана или другого именитого тренера за любые деньги, как шейхи мечтали. Бас подходит, стажировка в испанских клубах подтянула уровень ключевых форвардов.