Скандалы, ставки и сандалии. Главное о Кубке Азии 2019

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Ньюкасл 1.42 4.3 8.5
18:00 сегодня  Бернли -:-  Саутгемптон 2.6 3.3 2.7
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Уотфорд 2.55 3.2 2.85
18:00 сегодня  Эвертон -:-  Вулверхэмптон - - -
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Фулхэм - - -
18:00 сегодня  Челси -:-  Хаддерсфилд 1.22 6.3 13
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Борнмут 2.95 3.4 2.35
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Леванте -:-  Хетафе 2.5 3.25 2.85
18:15 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Атлетик Б - - -
20:30 сегодня  Барселона -:-  Валенсия - - -
22:45 сегодня  Сельта -:-  Севилья 3.45 3.6 2.05
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Кьево 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Наполи -:-  Сампдория 1.28 5.5 10.5
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Парма - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Герта -:-  Вольфсбург 2.3 3.4 3.1
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Боруссия Д 3.2 3.5 2.2
17:30 сегодня  Байер -:-  Бавария 5.2 4.2 1.6
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Фортуна 1.42 4.8 6.9
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Вердер 4.1 3.9 1.8
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Боруссия М 2.45 3.35 2.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Монако -:-  Тулуза 1.77 3.7 4.5
22:00 сегодня  Анже -:-  Дижон 2 3.35 3.9
22:00 сегодня  Ренн -:-  Амьен 1.6 3.75 6
23:00 сегодня  Реймс -:-  Марсель 2.7 3.15 2.7
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 2:3 Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1.65 3.25 6.4
11:50 87’ Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 3:3 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.53 4.2 5.75
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.73 3.75 4.4
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 2.35 3.25 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля -:- Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 2.1 3.3 3.05
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак -:- Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли -:- Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВораВора -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани -:- Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер -:- Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия -:- Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.77 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.4 3.27 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.85 3.3 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.85 3.25 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.27 3.55 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.4 3.2 2.85
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.5 3.3 2.7
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.65 3.17 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.42 4.17 7.3
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 2.05 3.4 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2 3.45 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.35 3.37 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.4 4.4 7.5
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.5 3.23 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.6 3.8 5.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 2.3 3.17 3.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.2 3.25 2.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2 3.15 3.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.5 3.1 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.75 3.8 4.05
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.5 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.2 3.27 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.85 3.57 4.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.3 3.37 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.2 3.15 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.12 3.05 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.27 5.3 11.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.1 3.55 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1.63 3.65 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.9 2.95 2.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 1.87 3.6 3.95
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 3:1 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 2.35 3 3.15
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:2 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.75 3 2.1
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3:1 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.1 2.9 3.85
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо -:- Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3 3 2.45
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 1:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.62 3.8 5
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес 2:2 Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:1 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
04:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон -:- Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.6 3.55 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.75 4.05 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.58 4.1 5.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 9 5.6 1.28
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1.8 3.4 4.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.5 3.1 2.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.5 3.1 2.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.42 4.1 7.6
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 1.55 3.7 6
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 3:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.4 4.7 6.5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2.05 3.3 3.5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.95 3.2 1.93
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1.45 4.3 6.3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.55 3.8 5.8
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.25 3.3 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.35 3.3 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.6 3.8 5.2
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 2:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.1 8 17
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 2.75 2.9 2.7
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.35 3.35
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1.8 3.3 4.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 3 3.2 2.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.77 3.55 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.55 3.67 6.5
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.3 2.9 3.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.85 2.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 2.95 4.6
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК -:- Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 4.35 4.5 1.57
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.22 5.7 17
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
12:00 89’ Логотип футбольный клуб МинскМинск 0:1 Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн 2.4 3 3.05
13:00 44’ Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина 0:1 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз -:- Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГомельГомель -:- Логотип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)Белшина - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Сьярка Тар (Тарнобрцег)Сьярка Тар - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Видзев (Лодзь)Видзев - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 7.3 5 1.35
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн -:- Логотип футбольный клуб ПаневежисПаневежис - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина -:- Логотип футбольный клуб ЗнДЗнД - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб СандвикенСандвикен - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фремад Амагер (Копенгаген)Фремад Амагер -:- Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 2.1 3.6 2.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 1.48 4.7 5.7
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВиборгВиборг -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АуэрбахАуэрбах -:- Логотип футбольный клуб Хеми ЛейпцигХеми Лейпциг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг -:- Логотип футбольный клуб ТваакерсТваакерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 2.35 3.5 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль -:- Логотип футбольный клуб Интер Т (Турку)Интер Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Бенатки над ЖизеруБенатки над Жизеру - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
23:30 сегодня  США -:-  Коста-Рика - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 1:2 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:4 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 1.65 3.9 4.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.5 3.25 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.25 6 9.5
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 3:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.15 3.2 3.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.95 3.67 1.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 14’ Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 0:0 Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.3 5 9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.05 3.4 3.35
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3 3.3 2.25
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун -:- Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур -:- Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас -:- Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун -:- Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс -:- Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун -:- Логотип футбольный клуб Кардифф МЮКардифф МЮ - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун -:- Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.07 9.5 24
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 2.65 2.95 2.7
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 2.6 3.2 2.7
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Скандалы, ставки и сандалии. Главное о Кубке Азии 2019

сегодня, 13:00

Узнайте о турнире, на котором впервые в истории выиграли футболисты из Катара. «Соккер.ру» резюмирует шумный Кубок Азии. 

Хави предсказал развязку турнира

Кто прислушался к прогнозу легенды сборной Испании и «Барселоны» до начала турнира, тот выиграл минимум в сорок раз больше, чем ставил. В финале встретились Япония и Катар – страны, где сейчас живут и работают легенды «Барселоны» Иньеста и Хави. А еще забавнее, что Эрнандес правильно предсказал троих из четырех полуфиналистов и весь расклад. Подвела только Австралия. Хави видел их в полуфинале, но они уступили раньше. 

Зато пару финалистов угадал точно, как и победителя. Катар выиграл Кубок Азии 2019 у страны, которая располагалась в декабрьском рейтинге ФИФА на 43 позиции выше. Япония, Южная Корея, Иран, Австралия – такой была четверка фаворитов. Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак шли дальше. Катарцы в рейтингах букмекеров располагались ниже сборной Узбекистана, наравне с Китаем. Хави поставил на тех, кого знал, он напророчил первую в истории победу «бордовых». 

Катар – очень тренерская команда

Бородатый испанец Феликс Санчес Бас десять лет тренировал юношей в каталонском клубе, а после этого одиннадцать лет жил и работал на Ближнем Востоке. Планомерно подбирался через юношеские сборные к первой. И хотя ему доверились лишь в 2017 году, он успел навести порядок на поле. Сборная Катара – средняя команда, но довольно организованная. 

В товарищеском матче обыграли Швейцарию в прошлом году. А другим серьезным соперникам обычно уступали, ведь скатывались в рейтинге ФИФА. Но на Кубке Азии настало их время. Бас не придумывал ничего сложного, зато оборона держалась отлично – за семь матчей турнира пропустили только в финале. А еще порадовали нападающие. Акрам Афиф был хорош, а Али Алмоез забил 9 мячей. И с последним связан один из скандалов Кубка Азии. 

Хозяева турнира подали протест

Катар обыграл сборную Объединенных Арабских Эмиратов в полуфинале со счетом 4:0. Но проигравшая сторона просила о техническом поражении для будущего чемпиона, ведь в составе катарцев есть тот самый форвард Алмоез – родился в Судане, защитник Аль-Рави родом из Ирака. Парням 21-22 года, по пять лет в Катаре не жили, как Фернандес или Ари в России. 

Но если ФИФА получит доказательства, что у названных футболистов родители или бабушки с дедушками родом из страны-хозяйки ЧМ-22, то результаты турнира никто не пересмотрит. А документы должны быть, ведь Катар, зная о давлении со стороны всех соседей и Египта в отдельности, точно подстраховался, прежде чем отправиться на турнир в страну, куда не так давно запретили въезд гражданам Катара. На Ближнем Востоке традиционно жарко, так что команда Баса играла фактически без поддержки. 

Иран и Южная Корея разочаровали

Сетка позволяла сыграть между собой в финале. Но первых остановила Япония, обыграв 3:0 в полуфинале. До этого иранцы неплохо шли, как и Южная Корея, которая стартовала с четырех побед подряд. Но в плей-офф недооценили Катар – уступили в один мяч. Команда Сона выступила не лучше, чем сборная Австралии. Сейчас там меньше известных в Европе личностей, но никто не ждал вылет от ОАЭ

После поражения Японии в финале приходится констатировать, что Кубок Азии – турнир довольно слабых и нестабильных команд. Катар может через полгода играть ужасно. Южная Корея не использовала потенциал приличных футболистов. Китай не умеет играть, невзирая на все усилия партии и привоз учителей Халков. Иран мог выступить успешнее. Не удивительно, что после влета в полуфинале от японцев Карлуш Кейруш подал в отставку. Четыре главных фаворита просчитались, а Катар забрал кубок себе. 

Хозяева проявили неуважение

Соседние страны недолюбливают Катар. Спорят о том, какие радикальные организации «хорошие», а какие «плохие», если объяснять в двух словах. Политический конфликт повлиял на поведение фанатов хозяев Кубка Азии. Поклонники сборной ОАЭ бросали в катарских футболистов бутылки, стаканы и даже сандалии. На Ближнем Востоке бросок обувью – демонстрация презрения и намек, что человек грязнее подошвы. К чести стюардов, они останавливали бросавших предметы. 

К чести катарских футболистов – почти не реагировали. Ведь не очень понятно, почему футбольная команда должна получать взбучку за политиков, вернее, монархов? Катар поддерживает некоторые объединения, которые законом маркируются «террористическими организациями, запрещенными в РФ» (не ту, что из четырех букв, другие). А Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ обвиняются в связях с другими боевиками. Но капитуляцию предложили именно катарским шейхам, а те гордо отказались. 

Одних посадят, других – озолотят

Скандал был не только вокруг реакции на матчи Катара. В Китае прошел слушок, что игроки сборной ставили против себя в поединке с Ираном. Сборная Азмуна выиграла 3:0, а один из голов забил новый форвард «Зенита». Если найдут доказательства, в лучшем для китайских футболистов случае их дисквалифицируют, в худшем – посадят на много лет. А вот футболисты Катара получат на родине много денег и почестей. Для шейхов, которые одной рукой держат ПСЖ, а второй строят инфраструктуру для зимнего ЧМ-2022, эта победа важна во всех смыслах. 

Будущий чемпионат мира пройдет с конца ноября по середину декабря, ведь Блаттер отдал мундиаль Катару, он даже не поинтересовался, какая там температура в летние месяцы. Необычные временные рамки дают хозяевам небольшое преимущество – может быть много сенсаций из-за сбитых ритмов подготовки грандов. Так что практика победы на Кубке Азии очень важна для сборной. Впрочем, Катар не похож на команду, которая будет побеждать всегда. На Кубке Азии не было ни одной такой сборной, но молодые форварды Акрам или Алмоез могут помечтать о возвращении в Европу, где стажировались. 

Турнир получился милым и местечковым

Кубок Азии остался соревнованием внутреннего потребления, но получился любопытным. Фавориты друг друга повыбивали – Австралия едва от Узбекистана не вылетела, Южная Корея проиграла Катару, как и Япония, выбившая Иран. Получился турнир дуэлянтов, и у кого был самый эффективный выход в атаку – тот и выиграл. Али Алмоез побил рекорд легендарного Али Даеи, забил 9 мячей в финальной части Кубка Азии, а Катар фактически команда 9 игроков обороны и двух форвардов. 

Кубок в целом вышел милым. Катар всех обыграл, хотя в него верили в основном лишь на родине. Азмун и Шомуродов – форварды «Зенита» и «Ростова», пришли вторыми в списке лучших снайперов, забили по 4 мяча. Команда Киргизии вышла в плей-офф на дебютном турнире. Вьетнам проскочил в четвертьфинал – большое достижение, это ведь всего второе участие сборной гордой страны в финальной части Кубка Азии. Только Палестина и Йемен не забивали мячи. Только Катар и Иордания так никому не проиграли – вторые вылетели по пенальти. 

Необычно смотреть на футбол, где команды стараются копировать европейский стиль, но порой сбиваются на творчество – создание своего подхода. У Катара сборная, которая может к ЧМ и развалиться, и немножко прибавить, ведь в составе достаточно молодежи. Но главное сейчас не спешить с приглашением Зидана или другого именитого тренера за любые деньги, как шейхи мечтали. Бас подходит, стажировка в испанских клубах подтянула уровень ключевых форвардов. 

Пусть девиз Кубка Азии 2019 «Объединяя Азию» смотрится издевательством, учитывая конфликт соседей с Катаром – вот против кого точно объединились, будущие чемпионы выстояли против всех. Хозяева ЧМ-22 и близко не были фаворитами, но впервые в истории победили. На Кубке Азии, как на Евро, таких историй за последние тридцать лет было немного. Ирак двенадцать лет назад, а теперь Катар.   

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