Сборная Ирана с Азмуном проиграла Японии в полуфинале Кубка Азии

Сборная Японии стала первым финалистом Кубка Азии-2019. В полуфинальном матче команда обыграла сборную Ирана (3:0). Дублем отметился Юя Осако, а разгромный счет на 91-й минуте установил Гэнки Харагути.
В составе Ирана на поле вышел нападающий «Рубина» Сердар Азмун. В 1/8 финала иранцы обыграли Оман, а в четвертьфинале - разгромили Китай.
Завтра состоится второй полуфинальный поединок между сборными Катара и ОАЭ.
При нём Япония никак не могла выиграть Кубок Азии. Стыдно было за Хонду и Ко в 2015, когда они проиграли ОАЭ по пенальти и бывший гинеровец смазал пенку. ОАЭ, Карл.))))
Удачи Японии и трофея.))))
При нём Япония никак не могла выиграть Кубок Азии. Стыдно было за Хонду и Ко в 2015, когда они проиграли ОАЭ по пенальти и бывший гинеровец смазал пенку. ОАЭ, Карл.))))
Удачи Японии и трофея.))))