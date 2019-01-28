Сборная Ирана с Азмуном проиграла Японии в полуфинале Кубка Азии

сегодня, 19:15

Сборная Японии стала первым финалистом Кубка Азии-2019. В полуфинальном матче команда обыграла сборную Ирана (3:0). Дублем отметился Юя Осако, а разгромный счет на 91-й минуте установил Гэнки Харагути.

В составе Ирана на поле вышел нападающий «Рубина» Сердар Азмун. В 1/8 финала иранцы обыграли Оман, а в четвертьфинале - разгромили Китай.