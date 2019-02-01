Будущее Сульшера в МЮ зависит от матчей с ПСЖ в Лиге чемпионов

Будущее исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера в клубе зависит от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Руководство манкунианцев в случае успешного исхода матчей с ПСЖ намерено предложить 45-летнему норвежскому специалисту контракт на постоянной основе.
Напомним, что недавно «Манчестер Юнайтед» впервые потерял очки при Сульшере.
Немец должен показать себя именно в ЕК и вот время пришло, поэтому говорить о легкой победе МЮ на кураже - преждевременно.
Немец должен показать себя именно в ЕК и вот время пришло, поэтому говорить о легкой победе МЮ на кураже - преждевременно.