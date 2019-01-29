Анри угрожал лидерам «Монако» отправить их в дубль

сегодня, 21:11

Стали известны некоторые подробности работы Тьерри Анри в «Монако» в качестве главного тренера. Сообщается, что у 41-летнего француза были натянутые отношения с лидерами команды. В частности, Анри угрожал Радамелю Фалькао, Камилю Глику, Жемерсону и Андреа Раджи заменить их на игроков из «молодежки».

Напомним, что Анри покинул «Монако» 25 января, его место занял Леонарду Жардим.