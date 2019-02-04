Спаллетти и тонущий «Интер»

вчера, 19:49

Лучано Спаллетти в итальянской прессе уже величают «утопленником». Тренер «Интера» может скоро лишиться работы. «Соккер.ру» - о трудном положении «нерадзурри».

Перед закатом

«Интер» натужно стартовал в Серии A, проиграв дважды в четырех стартовых турах («Сассуоло» и «Парме»), но в середине сентября команда Лучано Спаллетти сумела сменить цвет полосы движения и выдала семиматчевую победную серию во всех турнирах, завершившуюся только на «Камп Ноу». «Нерадзурри» держали хорошую форму около двух месяцев, но потом обухом по голове стукнуло поражение 1:4 от «Аталанты». А в последний месяц 2018 года будущий бедлам уже отчетливо проступал.

Во-первых, в восьми заключительных матчах прошлого года «Интер» лишь однажды забил больше одного мяча (в ничейной игре против «Ромы» - 2:2), во-вторых, команда Лучано Спаллетти упустила отличную возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Не так страшно даже поражение на «Уэмбли» от «Тоттенхэма», как домашняя ничья с аутсайдером группы ПСВ . Обыграй «Интер» голландцев, и играл бы в 1/8 финала вместо «шпор». Да, миланцы набрали 10 очков в последних четырех турах Серии A 2018 года, в том числе обыграли «Наполи». Все победы по 1:0, и качество игры было далеко не таким радужным, как результаты.

Закат

Рано или поздно оверперфоминг «Интера» должен был закончиться, что и случилось на старте 2019 года, когда команда, играя, по большому счету, точно так же, потеряла всякую связь с результатом после крупной победы 6:2 над «Беневенто» в кубковом матче. В следующих трех встречах «Интер» ни разу не забил в Серии A (0:1; 0:0: 0:1) и вылетел из Кубка Италии после перестрелки с «Лацио» в серии пенальти. Таким образом, «нерадзурри» впервые с 1956 года не сумели отметиться голами в трех первых матчах Серии A в календарном году. И это не предел.

Без настроения и идей

А есть ли у «Интера» игра? И если есть, то на каких канонах она строится? Спаллетти не является носителем какой-то определенной философии, он тренер ситуативный, предпочитающий принимать решения, исходя из конкретных и сиюминутных данных, однако в «Интере» Лучано нечасто находит «свои» ситуации и принимает правильные решения. А чего-то фундаментального за полтора года Спаллетти, как показывает большинство матчей нынешнего сезона, не построил. У его команды отсутствует внятная система коммуникаций между линиями, «Интер» перманентно плох по вертикали – и технически, и идейно.

Об идеях вообще отдельный разговор, это я о примитивных навесах и появлении защитника Раноккии в роли центрфорварда-столба. Спаллетти не держит в руках функционирующую команду, «нерадзурри» нужна не тонкая отладка, тут требуется перебрать весь движок. Какой-то особенной эмоциональной связи между наставником и футболистами тоже не видно, вообще, весь «Интер» вялый и неинтересный, такое ощущение, что эти игроки третий год без перерыва играют и уже устали от игры, друг от друга, от мяча и от всего прочего, что окружает футбол.

Оправдания Спаллетти

Что говорил Лучано после неудачных результатов?

После ничьей с «Сассуоло» (0:0): «Это был сложный матч, потому что „Сассуоло“ играл очень хорошо. Мы слишком быстро теряли мяч. У нас не получилось показать свою игру, а соперник отлично защищался».

После поражения от «Торино» (0:1): «Мы сделали некоторые вещи неправильно, и это доставило нам неприятности. У нас были шансы забить до того, как соперник вышел вперед, но они оказались упущены, а потом „Торино“ закрылся, и мы не смогли пробить эту стену».

После вылета из Кубка Италии от «Лацио»: «Мы тяжеловато начали этот матч, но мы были в игре от начала до финального свистка, хотя ближе к концу стали действовать более хаотично, а с „Лацио“ такое не срабатывает. Нам не хватало остроты паса, и когда „Лацио“ приглашал нас в атаку, нам приходилось двигать мяч справа налево и обратно, потому что они держали пять защитников за линией мяча, и мы бы ничего не могли им сделать».

После поражения от «Болоньи» (0:1): «Мы выглядели неуверенно. Когда есть сомнения в своих силах, то начинают возникать ошибки, которые и приводят к пропущенным мячам. Нам не хватает характера, чтобы выигрывать вот такие матчи. Для меня ничего не изменилось. Я продолжаю работу с „Интером“, команда следует за мной. Свист болельщиков? Для меня это не ново, у них есть право выражать недовольство».

Спаллетти открыто признает неустроенность позиционной атаки своей команды, хотя у «Интера» второй по качеству состав в Италии после «Ювентуса». Тем не менее, «нерадзурри» продолжают катать мяч справа налево без продвижения вперед и сбиваются на забросы в любой критической ситуации. Обвинение команды в отсутствии характера может вбить еще один клин между футболистами и тренером. Не самое подходящее время для таких слов, да и «характер команды» иногда равнозначен мотивированности игроков, а это тоже работа главного тренера.

Таким образом, нет ничего удивительного в позиции «Интера» по Спаллетти: похоже, Лучано может отправиться в отставку, если допустит еще одну осечку в игре с «Пармой». Есть ощущение, что Спаллетти и сам не особенно верит в свои силы, над ним нависла тень Антонио Конте, которого хочет сделать главным тренером генеральный директор Джузеппе Маротта. Если это так, то ничего хорошего «Интер» в ближайших матчах не ждет. Только увольнение выгоревшего Лучано сможет оживить «нерадзурри». Или Спаллетти выкарабкается из ямы и еще всех удивит?