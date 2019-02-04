Спаллетти и тонущий «Интер»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.3 3.5 1.8
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.15 3.2 3.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2.02 3.3 3.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.55 3.55 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 9’ Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.7 2.85 2.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 2.1 2.95 3.75
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 53’ Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 сегодня Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал -:- Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 2.1 3.35 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.15 3.5 2.2
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима -:- Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 сегодня Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара -:- Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Спаллетти и тонущий «Интер»

вчера, 19:49

Лучано Спаллетти в итальянской прессе уже величают «утопленником». Тренер «Интера» может скоро лишиться работы. «Соккер.ру» - о трудном положении «нерадзурри».

Перед закатом

«Интер» натужно стартовал в Серии A, проиграв дважды в четырех стартовых турах («Сассуоло» и «Парме»), но в середине сентября команда Лучано Спаллетти сумела сменить цвет полосы движения и выдала семиматчевую победную серию во всех турнирах, завершившуюся только на «Камп Ноу». «Нерадзурри» держали хорошую форму около двух месяцев, но потом обухом по голове стукнуло поражение 1:4 от «Аталанты». А в последний месяц 2018 года будущий бедлам уже отчетливо проступал. 

Во-первых, в восьми заключительных матчах прошлого года «Интер» лишь однажды забил больше одного мяча (в ничейной игре против «Ромы» - 2:2), во-вторых, команда Лучано Спаллетти упустила отличную возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Не так страшно даже поражение на «Уэмбли» от «Тоттенхэма», как домашняя ничья с аутсайдером группы ПСВ. Обыграй «Интер» голландцев, и играл бы в 1/8 финала вместо «шпор». Да, миланцы набрали 10 очков в последних четырех турах Серии A 2018 года, в том числе обыграли «Наполи». Все победы по 1:0, и качество игры было далеко не таким радужным, как результаты. 

Закат

Рано или поздно оверперфоминг «Интера» должен был закончиться, что и случилось на старте 2019 года, когда команда, играя, по большому счету, точно так же, потеряла всякую связь с результатом после крупной победы 6:2 над «Беневенто» в кубковом матче. В следующих трех встречах «Интер» ни разу не забил в Серии A (0:1; 0:0: 0:1) и вылетел из Кубка Италии после перестрелки с «Лацио» в серии пенальти. Таким образом, «нерадзурри» впервые с 1956 года не сумели отметиться голами в трех первых матчах Серии A в календарном году. И это не предел. 

Без настроения и идей

А есть ли у «Интера» игра? И если есть, то на каких канонах она строится? Спаллетти не является носителем какой-то определенной философии, он тренер ситуативный, предпочитающий принимать решения, исходя из конкретных и сиюминутных данных, однако в «Интере» Лучано нечасто находит «свои» ситуации и принимает правильные решения. А чего-то фундаментального за полтора года Спаллетти, как показывает большинство матчей нынешнего сезона, не построил. У его команды отсутствует внятная система коммуникаций между линиями, «Интер» перманентно плох по вертикали – и технически, и идейно. 

Об идеях вообще отдельный разговор, это я о примитивных навесах и появлении защитника Раноккии в роли центрфорварда-столба. Спаллетти не держит в руках функционирующую команду, «нерадзурри» нужна не тонкая отладка, тут требуется перебрать весь движок. Какой-то особенной эмоциональной связи между наставником и футболистами тоже не видно, вообще, весь «Интер» вялый и неинтересный, такое ощущение, что эти игроки третий год без перерыва играют и уже устали от игры, друг от друга, от мяча и от всего прочего, что окружает футбол. 

Оправдания Спаллетти

Что говорил Лучано после неудачных результатов?

После ничьей с «Сассуоло» (0:0): «Это был сложный матч, потому что „Сассуоло“ играл очень хорошо. Мы слишком быстро теряли мяч. У нас не получилось показать свою игру, а соперник отлично защищался».

После поражения от «Торино» (0:1): «Мы сделали некоторые вещи неправильно, и это доставило нам неприятности. У нас были шансы забить до того, как соперник вышел вперед, но они оказались упущены, а потом „Торино“ закрылся, и мы не смогли пробить эту стену». 

После вылета из Кубка Италии от «Лацио»: «Мы тяжеловато начали этот матч, но мы были в игре от начала до финального свистка, хотя ближе к концу стали действовать более хаотично, а с „Лацио“ такое не срабатывает. Нам не хватало остроты паса, и когда „Лацио“ приглашал нас в атаку, нам приходилось двигать мяч справа налево и обратно, потому что они держали пять защитников за линией мяча, и мы бы ничего не могли им сделать».

После поражения от «Болоньи» (0:1): «Мы выглядели неуверенно. Когда есть сомнения в своих силах, то начинают возникать ошибки, которые и приводят к пропущенным мячам. Нам не хватает характера, чтобы выигрывать вот такие матчи. Для меня ничего не изменилось. Я продолжаю работу с „Интером“, команда следует за мной. Свист болельщиков? Для меня это не ново, у них есть право выражать недовольство». 

Спаллетти открыто признает неустроенность позиционной атаки своей команды, хотя у «Интера» второй по качеству состав в Италии после «Ювентуса». Тем не менее, «нерадзурри» продолжают катать мяч справа налево без продвижения вперед и сбиваются на забросы в любой критической ситуации. Обвинение команды в отсутствии характера может вбить еще один клин между футболистами и тренером. Не самое подходящее время для таких слов, да и «характер команды» иногда равнозначен мотивированности игроков, а это тоже работа главного тренера. 

Таким образом, нет ничего удивительного в позиции «Интера» по Спаллетти: похоже, Лучано может отправиться в отставку, если допустит еще одну осечку в игре с «Пармой». Есть ощущение, что Спаллетти и сам не особенно верит в свои силы, над ним нависла тень Антонио Конте, которого хочет сделать главным тренером генеральный директор Джузеппе Маротта. Если это так, то ничего хорошего «Интер» в ближайших матчах не ждет. Только увольнение выгоревшего Лучано сможет оживить «нерадзурри». Или Спаллетти выкарабкается из ямы и еще всех удивит?

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Все комментарии
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответил ReMiX_SPb
   396 / 797
сегодня в 00:59
даешь Маура в сфинктер)
Его оттуда только уволили
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   427 / 797
вчера в 21:40
даешь Маура в сфинктер)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 797
вчера в 21:24
Надеюсь, он "Интер" еще притопит перед уходом как следует))
juvenale
juvenale
   19 / 797
вчера в 21:04
интеринтерваффанкуло
Козья кака
Козья кака
   340 / 797
вчера в 20:14
Паследнии ризультаты заставляют меня расходовать последнии запасы сикэ!!!! А то я пойду под сокращение вместе с остальными ботами!!!!
Нам нужен тренер каторый добудет виликии достижения, 7:0, рапид!!!!! Манекенчини самий правильнай трирер! Пойду в святилище маротты курить шаолинский бумбук!!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   41 / 797
вчера в 20:13
Спалети, встряхнись!
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   202 / 797
вчера в 19:50
Только не котнэ. Вляпался в мешок абрамовича.
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