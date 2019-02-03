«Спортинг» и «Бенфика» забили 6 голов в лиссабонском дерби

вчера, 23:35

«Бенфика» обыграла «Спортинг» со счетом 4:2 в матче 20-го тура чемпионата Португалии. «Орлы» вышли на второе место в турнирной таблице национального первенства и на данный момент отстают от лидера «Порту» на два пункта. «Спортинг» с 39 баллами располагается на четвертой строчке.

Лиссабон, стадион Жозе Алваладе

«Спортинг» - «Бенфика» 2:4 (1:2)

Голы: Бруну Фернандеш 43, Дост 89 (пенальти) - Сеферович 11, Секейра 36, Рубен Диаш 46, Пицци 73 (пенальти)

«Спортинг»: Рибейро, Пинто (Луис Феллипе 90), Коатес, Джефферсон, Бруну Гашпар, Гудель, Вендел, Бруну Фернандеш, Дост, Нани (Диаби 46), Рафаэл (Джоване Кабрал 86)

Главный тренер: Кейзер Марсель.

«Бенфика»: Влаходимос, Жардел, Рубен Диаш, Гримальдо, Алмейда, Аппелт Пирес, Самарис, Рафа Силва (Свилар 88), Пицци (Сальвио 90+4), Сеферович, Секейра (Черви 76)

Главный тренер: Лаге Бруну.

Предупреждения: Коатес 23, Бруну Фернандеш 28, Пицци 29, Гудель 60, Аппелт Пирес 61, Рибейро 72, Рафаэл 83

Удаление: Влаходимос 85

Судья: Соареш Диаш Артур.

Напомним, что в январе «Бенфика» уступила «Порту» в полуфинале Кубка Лиги.