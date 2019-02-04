Самолет Салы найден на дне Ла-Манша

сегодня, 08:19

Обломки самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала в Уэльс, найдены на дне Ла-Манша.

Самолет был найден в рамках частной поисковой операции, на которую было собрано 250 тысяч евро.

Напомним, что самолет с Салой и пилотом Дэвидом Ибботсоном пропал над Ла-Маншем 21 января. Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего приняла решение прекратить поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию.