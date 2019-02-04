Самолет Салы найден на дне Ла-Манша

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.5 3.1 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.6 4.7 1.4
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.6 3 2.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.8 3.25 4.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 4.2 3.6 1.83
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 12’ Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 2:0 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
15:00 10’ Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 0:0 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Самолет Салы найден на дне Ла-Манша

сегодня, 08:19

Обломки самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала в Уэльс, найдены на дне Ла-Манша. 

Самолет был найден в рамках частной поисковой операции, на которую было собрано 250 тысяч евро.

Напомним, что самолет с Салой и пилотом Дэвидом Ибботсоном пропал над Ла-Маншем 21 января. Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего приняла решение прекратить поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию.

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Все комментарии
3338989 .
3338989 . ответил Бутсы
сегодня в 14:59
Тела не найдены, как я понимаю? Если верить в хорошее, теоретически ещё живой.
Есть же новость что одно тело уже нашли, читайте чуть ниже...
"Для обследования морского дна в районе катастрофы был использован подводный дистанционно управляемый аппарат с видеофиксацией. На видеозаписи эксперты увидели тело одного из двух людей, летевших на том самолете. На борту помимо Салы был пилот Дэвид Ибботсон. Пока не сообщается, чье именно тело было обнаружено. Дальнейшие шаги будут предприняты после консультации с полицией и родственниками футболиста и пилота"
Colchoneros
Colchoneros ответил Die Roten
   191 / 809
сегодня в 14:45
Эх.а ест выь ли надежда что Саша и пилот чудом выжили
Надежды больше некому!
К большому сожалению!
Die Roten
Die Roten
   659 / 809
сегодня в 13:40
Эх.а ест выь ли надежда что Саша и пилот чудом выжили
Физручини
Физручини
   391 / 809
сегодня в 11:56
Не дай Бог никому такому случиться
Sergey Z
Sergey Z
   68 / 809
сегодня в 11:13
Видимо, верить в лучший исход, не осталось надежды. Очень жаль!!!
FERIS
FERIS
   35 / 809
сегодня в 10:24
Искренне жаль парня.
Palex
Palex
   147 / 809
сегодня в 10:08
Жаль людей.Самолет пропал 21 а фамилию летчика только сегодня обьявили.Если я правильно понял.
No problem
No problem
   48 / 809
сегодня в 09:03
Самолёт затонул,а выжить пассажирам при очень низкой температуры воды,практически невозможно цитируют разные источники.
Рулил этим самолетом не профессионал,а какой то механик наёмник.
Жаль.
Бутсы
Бутсы
   201 / 809
сегодня в 08:56
Тела не найдены, как я понимаю? Если верить в хорошее, теоретически ещё живой.
Don trambon
Don trambon
   99 / 809
сегодня в 08:36
Эх да. Всё равно не понимаю почему он не полетел нормальным рейсом, а на таком, который уже на земле разваливался.

Ну останки теперь возможно не найдут. Очень жаль их.
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 809
сегодня в 08:23
Теперь дело за экспертами.
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