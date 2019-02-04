Самолет Салы найден на дне Ла-Манша

Обломки самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала в Уэльс, найдены на дне Ла-Манша.
Самолет был найден в рамках частной поисковой операции, на которую было собрано 250 тысяч евро.
Напомним, что самолет с Салой и пилотом Дэвидом Ибботсоном пропал над Ла-Маншем 21 января. Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего приняла решение прекратить поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию.
"Для обследования морского дна в районе катастрофы был использован подводный дистанционно управляемый аппарат с видеофиксацией. На видеозаписи эксперты увидели тело одного из двух людей, летевших на том самолете. На борту помимо Салы был пилот Дэвид Ибботсон. Пока не сообщается, чье именно тело было обнаружено. Дальнейшие шаги будут предприняты после консультации с полицией и родственниками футболиста и пилота"
"Для обследования морского дна в районе катастрофы был использован подводный дистанционно управляемый аппарат с видеофиксацией. На видеозаписи эксперты увидели тело одного из двух людей, летевших на том самолете. На борту помимо Салы был пилот Дэвид Ибботсон. Пока не сообщается, чье именно тело было обнаружено. Дальнейшие шаги будут предприняты после консультации с полицией и родственниками футболиста и пилота"
К большому сожалению!
К большому сожалению!
Рулил этим самолетом не профессионал,а какой то механик наёмник.
Жаль.
Рулил этим самолетом не профессионал,а какой то механик наёмник.
Жаль.
Ну останки теперь возможно не найдут. Очень жаль их.
Ну останки теперь возможно не найдут. Очень жаль их.