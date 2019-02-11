Плановый осмотр. Чемпионские интриги топ-5 первенств Европы

11 февраля 2019, 15:30

Оживление чемпионской интриги в Испании вдохновило «Соккер.ру» на изучение напряженности погонь за «золотом» в ведущих первенствах Старого Света.

В порядке возрастания интриги.

5 место. Чемпионат Франции. ПСЖ и все остальные

Лидер: ПСЖ (+10 очков и 2 матча в запасе*)

В Лиге 1 скучно и разит предсказуемостью. ПСЖ выступает в своей отдельной лиге, парижане в своем чемпионате - как слон на фоне сурикатов: всем остальным остается только смириться и ходить на экзекуции по очереди. Более того, сложившаяся турнирная ситуация не просто не предполагает никакой золотой интриги, но и сама является предсказуемым течением Лиги 1. Стоимость состава «Пари Сен-Жермен» превышает 900 миллионов евро, другие команды в несколько раз дешевле – кто-то в три раза, а кто-то и в 18. В общем, уверенное лидерство команды Томаса Тухеля – это нечто само собою разумеющееся, и хотя в феврале ПСЖ все-таки потерпел первое поражение в сезоне (от «Лиона»), единичный результат не в силах повлиять на ход чемпионской гонки, у которой во Франции всего лишь один участник.

*отрыв от ближайшего преследователя.

4 место. Чемпионат Италии. «Ювентус» без поражений

Лидер: «Ювентус» (+11 очков)

Ничем не веселее ситуация в Серии A, где «Ювентус» уверенной походкой движется к восьмому подряд титулу. «Старая Синьора» не устает побеждать, а для усиления и поддержания мотивации ежегодно обновляет состав. Перед нынешним сезоном в Турин подъехал Криштиану Роналду, который, конечно же, не упустит возможности завоевать Скудетто, которого еще нет в его богатейшей трофейной коллекции. Португалец лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Италии, а «Ювентус» идет без поражений и опережает «Наполи» на 11 очков. Идущий третьим «Интер», которого перед стартом чемпионата считали главным конкурентом «Юве», позади уже на 20 очков. В общем, «бьянконери» с первого места и бульдозером не сдвинешь. В Италии чемпионская интрига ушла в подполье и просит ее не беспокоить.

3 место. Чемпионат Испании. «Барселона» подпустила «Реал»

Лидер: «Барселона» (+6 очков)

Примера пока на третьем месте, но это позиция по фактическому параметру – разрыву между первым и вторым местом. На самом деле, в Испании, Германии и Англии чемпионские гонки интригуют в равной степени. На данный момент, а как будет дальше – посмотрим. Еще недавно казалось, что от Ла Лиги не стоит ждать каких-то откровений, и «Барселона» спокойно завоюет очередной титул, но последние результаты заставили пошатнуться эту уверенность. И отлично! Каталонцы потеряли очки в матчах с «Валенсией» и «Атлетико», а «Реал», составив цепочку из пяти кряду побед, увенчанную триумфом в мадридском дерби, подобрался на расстояние двух выстрелов – всего лишь шесть очков отделяют в турнирной таблице «сливочных» от «Барсы».

На семь очков от лидера отстает «Атлетико» - еще один формальный участник золотой гонки, но, скорее всего, судьба титула – дело «Реала» и «Барселоны». Скоро каталонцам предстоит непростой выезд на «Рамон Санчес Писхуан», где команда Вальверде уже проигрывала в рамках Кубка Короля в нынешнем году, а на стыке февраля и марта «Реал» и «Барселона» проведут два матча подряд на «Сантьяго Бернабеу» - в рамках кубка и чемпионата. В общем, у «Королевского клуба» есть реальный шанс достать вечного конкурента в таблице. Впрочем, нужно взглянуть на положение вещей и с обратной стороны: в случае успеха «Барсы» в очном поединке все или почти все будет кончено. Испанская интрига в ближайшие пару-тройку недель может как умереть, так и расцвести бурным цветом.

2 место. Чемпионат Германии. Держись, «Боруссия»!

Лидер: «Боруссия» Дортмунд (+5 очков)

Бундеслига – еще один турнир с гегемоном, «Бавария» выиграла шесть предыдущих розыгрышей, но ставка на Нико Ковача не дала молниеносных плодов, и после 21-го тура текущего сезона в чемпионате Германии лидируют не мюнхенцы. Дортмундская «Боруссия» под руководством Люсьена Фавра стремится к «Серебряной Салатнице», правда, в двух последних матчах «шмели» потеряли очки, особенно болезненным оказался удар в последнем туре, где «Боруссия» к 75-й минуте выигрывала 3:0 у «Хоффенхайма», но в итоге довольствовалась ничьей 3:3. Такая история может надломить молодых футболистов, тем более даже хромая «Бавария», ковыляя следом, заставляет нервничать. Подавляющее большинство нейтральных любителей футбола держит кулачки за «Дортмунд» и за свержение надоевшей диктатуры. Удастся ли «Боруссии» удержаться на вершине и закрыть «Баварии» дорогу к седьмому подряд титулу?

1 место. Чемпионат Англии. Северо-западная разборка

Лидеры: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (у «Ливерпуля» матч в запасе)

Прошлый сезон дал повод злым языкам потешаться над «самым напряженным» и «самым конкурентным» чемпионатом, когда «Манчестер Сити» выигрывал турнир в одну калитку, а на финише команда Гвардиолы привезла 19 очков соседям, финишировавшим на второй строчке. Сейчас все иначе! «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» идут нос к носу, они уже перехватывали инициативу друг у друга, и сейчас трудно сказать, кто из них ближе к титулу. Да, не будем забывать и про «Тоттенхэм», который держится в тени чемпионской гонки – всего пять очков до первого места, но все же успех «Сити» и «Ливерпуля» ближе и реальнее.

Сыграв заранее матч 27-го тура (из-за участия в финале Кубка Лиги), «горожане» догнали «красных» в турнирной таблице и даже оказались выше по дополнительным показателям. У «Ливерпуля» игра в запасе, но это игра на «Олд Траффорд» с восставшим из пепла с приходом Сульшера «Манчестер Юнайтед». Весной команду Клоппа еще ждут матчи с «Тоттенхэмом» и «Челси», а «Сити» в февральских встречах с пугающей легкостью разделался с «Арсеналом» и «Челси». Команда Гвардиолы сейчас в великолепной форме и выглядит фаворитом чемпионской гонки, но это сиюминутное оценочное суждение, глобально же ясно только одно: что ничего не ясно. За это мы и любим футбол, не правда ли?