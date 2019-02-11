Плановый осмотр. Чемпионские интриги топ-5 первенств Европы

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
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Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
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Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
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Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
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Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Плановый осмотр. Чемпионские интриги топ-5 первенств Европы

11 февраля 2019, 15:30

Оживление чемпионской интриги в Испании вдохновило «Соккер.ру» на изучение напряженности погонь за «золотом» в ведущих первенствах Старого Света.

В порядке возрастания интриги.

5 место. Чемпионат Франции. ПСЖ и все остальные

Лидер: ПСЖ (+10 очков и 2 матча в запасе*)

В Лиге 1 скучно и разит предсказуемостью. ПСЖ выступает в своей отдельной лиге, парижане в своем чемпионате - как слон на фоне сурикатов: всем остальным остается только смириться и ходить на экзекуции по очереди. Более того, сложившаяся турнирная ситуация не просто не предполагает никакой золотой интриги, но и сама является предсказуемым течением Лиги 1. Стоимость состава «Пари Сен-Жермен» превышает 900 миллионов евро, другие команды в несколько раз дешевле – кто-то в три раза, а кто-то и в 18. В общем, уверенное лидерство команды Томаса Тухеля – это нечто само собою разумеющееся, и хотя в феврале ПСЖ все-таки потерпел первое поражение в сезоне (от «Лиона»), единичный результат не в силах повлиять на ход чемпионской гонки, у которой во Франции всего лишь один участник.

*отрыв от ближайшего преследователя.

4 место. Чемпионат Италии. «Ювентус» без поражений

Лидер: «Ювентус» (+11 очков)

Ничем не веселее ситуация в Серии A, где «Ювентус» уверенной походкой движется к восьмому подряд титулу. «Старая Синьора» не устает побеждать, а для усиления и поддержания мотивации ежегодно обновляет состав. Перед нынешним сезоном в Турин подъехал Криштиану Роналду, который, конечно же, не упустит возможности завоевать Скудетто, которого еще нет в его богатейшей трофейной коллекции. Португалец лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Италии, а «Ювентус» идет без поражений и опережает «Наполи» на 11 очков. Идущий третьим «Интер», которого перед стартом чемпионата считали главным конкурентом «Юве», позади уже на 20 очков. В общем, «бьянконери» с первого места и бульдозером не сдвинешь. В Италии чемпионская интрига ушла в подполье и просит ее не беспокоить.

3 место. Чемпионат Испании. «Барселона» подпустила «Реал»

Лидер: «Барселона» (+6 очков)

Примера пока на третьем месте, но это позиция по фактическому параметру – разрыву между первым и вторым местом. На самом деле, в Испании, Германии и Англии чемпионские гонки интригуют в равной степени. На данный момент, а как будет дальше – посмотрим. Еще недавно казалось, что от Ла Лиги не стоит ждать каких-то откровений, и «Барселона» спокойно завоюет очередной титул, но последние результаты заставили пошатнуться эту уверенность. И отлично! Каталонцы потеряли очки в матчах с «Валенсией» и «Атлетико», а «Реал», составив цепочку из пяти кряду побед, увенчанную триумфом в мадридском дерби, подобрался на расстояние двух выстрелов – всего лишь шесть очков отделяют в турнирной таблице «сливочных» от «Барсы».

На семь очков от лидера отстает «Атлетико» - еще один формальный участник золотой гонки, но, скорее всего, судьба титула – дело «Реала» и «Барселоны». Скоро каталонцам предстоит непростой выезд на «Рамон Санчес Писхуан», где команда Вальверде уже проигрывала в рамках Кубка Короля в нынешнем году, а на стыке февраля и марта «Реал» и «Барселона» проведут два матча подряд на «Сантьяго Бернабеу» - в рамках кубка и чемпионата. В общем, у «Королевского клуба» есть реальный шанс достать вечного конкурента в таблице. Впрочем, нужно взглянуть на положение вещей и с обратной стороны: в случае успеха «Барсы» в очном поединке все или почти все будет кончено. Испанская интрига в ближайшие пару-тройку недель может как умереть, так и расцвести бурным цветом.

2 место. Чемпионат Германии. Держись, «Боруссия»!

Лидер: «Боруссия» Дортмунд (+5 очков)

Бундеслига – еще один турнир с гегемоном, «Бавария» выиграла шесть предыдущих розыгрышей, но ставка на Нико Ковача не дала молниеносных плодов, и после 21-го тура текущего сезона в чемпионате Германии лидируют не мюнхенцы. Дортмундская «Боруссия» под руководством Люсьена Фавра стремится к «Серебряной Салатнице», правда, в двух последних матчах «шмели» потеряли очки, особенно болезненным оказался удар в последнем туре, где «Боруссия» к 75-й минуте выигрывала 3:0 у «Хоффенхайма», но в итоге довольствовалась ничьей 3:3. Такая история может надломить молодых футболистов, тем более даже хромая «Бавария», ковыляя следом, заставляет нервничать. Подавляющее большинство нейтральных любителей футбола держит кулачки за «Дортмунд» и за свержение надоевшей диктатуры. Удастся ли «Боруссии» удержаться на вершине и закрыть «Баварии» дорогу к седьмому подряд титулу?

1 место. Чемпионат Англии. Северо-западная разборка

Лидеры: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (у «Ливерпуля» матч в запасе)

Прошлый сезон дал повод злым языкам потешаться над «самым напряженным» и «самым конкурентным» чемпионатом, когда «Манчестер Сити» выигрывал турнир в одну калитку, а на финише команда Гвардиолы привезла 19 очков соседям, финишировавшим на второй строчке. Сейчас все иначе! «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» идут нос к носу, они уже перехватывали инициативу друг у друга, и сейчас трудно сказать, кто из них ближе к титулу. Да, не будем забывать и про «Тоттенхэм», который держится в тени чемпионской гонки – всего пять очков до первого места, но все же успех «Сити» и «Ливерпуля» ближе и реальнее.

Сыграв заранее матч 27-го тура (из-за участия в финале Кубка Лиги), «горожане» догнали «красных» в турнирной таблице и даже оказались выше по дополнительным показателям. У «Ливерпуля» игра в запасе, но это игра на «Олд Траффорд» с восставшим из пепла с приходом Сульшера «Манчестер Юнайтед». Весной команду Клоппа еще ждут матчи с «Тоттенхэмом» и «Челси», а «Сити» в февральских встречах с пугающей легкостью разделался с «Арсеналом» и «Челси». Команда Гвардиолы сейчас в великолепной форме и выглядит фаворитом чемпионской гонки, но это сиюминутное оценочное суждение, глобально же ясно только одно: что ничего не ясно. За это мы и любим футбол, не правда ли?

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Ak27707
Ak27707 ответил BARCDJIN
12 февраля в 19:56
Братишка твоя Барселонаа скоро опуститься перед нами
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Фата лист
   62 / 887
12 февраля в 13:58
Вот только Монако чемпионом стал, когда интриги так же не было, и все были уверены в золоте ПСЖ...
ну сейчас далеко не та история
Фата лист
Фата лист ответил Ruslan3132
   139 / 887
12 февраля в 10:48
Вот только Монако чемпионом стал, когда интриги так же не было, и все были уверены в золоте ПСЖ...
LOpp
LOpp
   5 / 887
11 февраля в 18:19
Бавария выиграла четыре предыдущих розыгрыша.

.. и закрыть Баварии дорогу к седьмому подряд титулу?

Ошибочка)
Горожане
Горожане
   281 / 887
11 февраля в 18:04
Лига1 и Серию А считаю самыми конченными чемпионатами, так как, Чемпион известен ещё до начала первого тура.
BARCDJIN
BARCDJIN
   82 / 887
11 февраля в 17:52
Сити и Ливерка.. В Испании тока одна интрига = чпокнут ли реал снова в 5-0..

аха-ха)
NOVA
NOVA
   515 / 887
11 февраля в 16:43
можно сказать что только 3и чемпа интересные: испанский, немецкий и английский!!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   212 / 887
11 февраля в 16:40
Зато у нас без интриг! ЦСКА ЧЕМПИОН!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
   62 / 887
11 февраля в 15:53
Все верно..в 3х чемпах интрига пока вьется...Во Франции и Италии ее уже лет 5-7 нет вообще.
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