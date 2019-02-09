Базу «Кальяри» окружили протестующие фермеры

сегодня, 18:27

Состав «Кальяри» долгое время не мог покинуть тренировочную базу. Всё дело в местных фермерах, протестующих против установленных цен на молоко.

Около сотни фермеров заблокировали все дороги вокруг базы и выливали молоко на асфальт. Протестующие потребовали встречи с игроками, тренером и представителями клуба, желая, чтобы «Кальяри» в знак солидарности отказался от завтрашней выездной игры с «Миланом». На место инцидента прибыла полиция.

На встречу с фермерами вышел директор «Кальяри» Марио Паззетти и сумел договориться о перемирии, чтобы автобус с игроками смог отправиться в аэропорт.

Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо.