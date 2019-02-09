Базу «Кальяри» окружили протестующие фермеры

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Фулхэм 0:3  Ман Юнайтед 42 16 1.05
18:00 Матч завершен  Ливерпуль 3:0  Борнмут - - -
18:00 Матч завершен  Хаддерсфилд 1:2  Арсенал - - -
18:00 Матч завершен  Кристал Пэлас 1:1  Вест Хэм - - -
18:00 Матч завершен  Уотфорд 1:0  Эвертон - - -
18:00 Матч завершен  Саутгемптон 1:2  Кардифф 2.03 3 4.5
20:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Бернли 2 3.25 4
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Хетафе 3:1  Сельта 1.68 2.8 10
18:15 Матч завершен  Атлетико М 1:3  Реал 2.45 3.25 2.85
20:30 сегодня  Эспаньол -:-  Райо Вальекано 1.7 3.7 4.9
22:45 сегодня  Жирона -:-  Уэска 2.05 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 23’  Фиорентина 0:0  Наполи 3.6 3.4 2.05
22:30 сегодня  Парма -:-  Интер 5.8 3.9 1.6
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  РБ Лейпциг 0:0  Айнтрахт Ф 1.87 3.15 5
17:30 Матч завершен  Боруссия Д 3:3  Хоффенхайм 1.04 16 50
17:30 Матч завершен  Фрайбург 3:3  Вольфсбург 3.15 2.45 3.05
17:30 Матч завершен  Ганновер-96 2:0  Нюрнберг 1.14 7.2 27
17:30 Матч завершен  Боруссия М 0:3  Герта 3.95 3.05 2.13
20:30 сегодня  Бавария -:-  Шальке-04 1.27 5.9 10
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 70’  ПСЖ 1:0  Бордо 1.28 5.5 10.2
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Анже 2 3.25 4
22:00 сегодня  Амьен -:-  Кан 2.1 3.2 3.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2:0 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.23 5.2 16
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.35 3.5 2.8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 0:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 25 7.7 1.1
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 0:2 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 37 6.2 1.12
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 1:0 Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик 3:1 Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня 3:1 Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум 3:2 Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса 3:2 Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 68’ Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 2:0 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2 3.05 3.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 1:2 Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 0:3 Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.65 3.1 2.65
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1:3 Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 5.5 3.6 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 3:0 Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.95 2.95 4.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2:0 Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.13 2.85 3.85
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 1.35 4.3 9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:0 Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 2:3 Логотип футбольный клуб БериБери 10 4.5 1.33
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2:3 Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.05 3.15 3.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун 3:3 Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.65 2.9 2.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3:0 Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1.67 3.4 5.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1:4 Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 12 5.9 1.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3:1 Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 3.6 3.4 1.97
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1:1 Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 4.9 3.25 1.77
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1:1 Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.45 2.75 3.25
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 6.2 3.6 1.55
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2:0 Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.5 4.15 6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 0:1 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.6 3.25 2.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2:0 Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.32 4.4 10.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1:1 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.9 2.8 2.12
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 0:2 Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 7.6 4.1 1.42
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 1:1 Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.4 2.3 2.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.35 2.95 3.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб РедингРединг 2.08 2.95 4.05
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1:1 Логотип футбольный клуб УиганУиган 2.75 2.9 2.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 3:4 Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 17 7.9 1.14
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 1.65 3.7 5.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2:0 Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2.13 3.05 3.7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1:2 Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 4.3 3 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.75 2.9 2.75
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.6 3.1 2.7
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 4:4 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.25 2.9 3.35
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1.9 3.1 4.3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:1 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 3.7 3.25 1.98
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 2.05 2.85 4.15
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 3:1 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 28’ Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 0:0 Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.55 4.2 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.3 3.25 3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 4.3 3.8 1.72
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 70’ Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда 3:0 Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 5.2 4 1.55
19:00 73’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 1:2 Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.27 4.8 12
19:00 71’ Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2:2 Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 2.3 3.25 3
19:00 71’ Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1:0 Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 69’ Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 2:0 Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.95 3.25 3.75
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.6 3 2.1
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.18 5.8 23
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БохумБохум 1:2 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 14 7.8 1.15
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1:0 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.85 2.5 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1:1 Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 5.3 2.7 1.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1:0 Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2.5 2.35 4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2:0 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.3 4.4 11
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1:2 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 10 4.3 1.35
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 1:1 Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 2.75 2.5 3.1
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 0:0 Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 3.2 2.3 2.95
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 0:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.6 3.55 5.8
20:00 28’ Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 0:0 Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.15 2.85 4.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.25 2.9 2.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 2:0 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 0:1 Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 15 3.2 1.43
19:00 70’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.5 2.9 3
19:15 52’ Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.7 3.3 5.2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.5 3.15 2.1
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик 1:0 Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
20:00 28’ Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 0:0 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 2.25 3 3.3
20:00 28’ Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:0 Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2.5 2.8 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.25 3.2 3.1
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 0:1 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 6.5 1.95 2.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 1:2 Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 50 11 1.05
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 0:0 Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 3.55 1.58 6.6
20:00 27’ Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 1:1 Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.3 4.5 10.5
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 2:1 Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа 5.4 3 1.78
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 3:2 Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису 1.75 2.75 6.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос 5:1 Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя 2:1 Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас 2:1 Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 0:0 Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 1.9 3.3 3.95
19:00 71’ Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 0:2 Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
09:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб В-Варен Нагасаки (Исахая)В-Варен Нагасаки 3:1 Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
13:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб БайройтБайройт - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 5:0 Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом 1:0 Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз 0:0 Логотип футбольный клуб ГомельГомель - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ 2:1 Логотип футбольный клуб НюкобингНюкобинг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн 0:1 Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 3:1 Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГородеяГородея 3:1 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 2:2 Логотип футбольный клуб Спартак Вл (Владикавказ)Спартак Вл - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НитраНитра 1:2 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 1:0 Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю 5:1 Логотип футбольный клуб РозенградРозенград - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:1 Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 2:0 Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 3:0 Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.3 8.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн 3:0 Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
17:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НТСВ Штранд 08НТСВ Штранд 08 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:3 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ВентураВентура - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус 0:2 Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас 1:2 Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.15 3.45 3.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 1.09 9 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.3 3.2 3
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:0 Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец 1.09 8.5 39
20:00 27’ Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 0:1 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.3 3.1 3.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.25 3.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:1 Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 2.3 3.2 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2.15 3.2 3.2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 2.9 3.2 2.35
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 2:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:2 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:1 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
19:15 54’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1:1 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.25 5.3 14
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 1:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
19:00 70’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2:0 Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 1.65 3.5 5.5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун 4:2 Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик 1:1 Логотип футбольный клуб РилРил - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд 1:1 Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр 1:0 Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно 3:1 Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун 2.15 3.55 2.95
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 4.6 1.5 5.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 2:0 Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 2.4 3 3.1
19:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 0:0 Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.12 8 17
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 0:1 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 14 3.75 1.37
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 1:1 Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 13 4.3 1.32
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1:1 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 3.35 1.75 5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л 4:0 Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.4 4.3 7.5
19:00 67’ Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 0:0 Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.15 6.4 18
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.65 3.75 5
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Базу «Кальяри» окружили протестующие фермеры

сегодня, 18:27
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб КальяриКальяриЗавтра в 22:30 Не начался

Состав «Кальяри» долгое время не мог покинуть тренировочную базу. Всё дело в местных фермерах, протестующих против установленных цен на молоко.

Около сотни фермеров заблокировали все дороги вокруг базы и выливали молоко на асфальт. Протестующие потребовали встречи с игроками, тренером и представителями клуба, желая, чтобы «Кальяри» в знак солидарности отказался от завтрашней выездной игры с «Миланом». На место инцидента прибыла полиция.

На встречу с фермерами вышел директор «Кальяри» Марио Паззетти и сумел договориться о перемирии, чтобы автобус с игроками смог отправиться в аэропорт.

Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   142 / 769
сегодня в 19:33
Комедия какая-то.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Подотдел очистки Тарасовки
   163 / 769
сегодня в 19:29
Пока коров не пустят на футбольное поле, фермеры не успокоятся.
Славнов, это твой новый фейк?
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   211 / 769
сегодня в 19:08
Пока коров не пустят на футбольное поле, фермеры не успокоятся.
Bayern Best
Bayern Best
   120 / 769
сегодня в 18:37
Базу хотят под фазенду пустить.
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