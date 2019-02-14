Из школы «Реала» в легенды РПЛ

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.25 3.25 3.25
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.4 3.55 1.7
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика 2.55 3.25 2.8
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 1.9 3.35 4.3
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.75 3.8 2
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.5 4.6 1.42
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.85 3.1 2.6
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.2 3.4 3.25
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.05 3.2 2.4
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.3 3.35 3.1
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.2 4.3 1.42
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа 2:2 Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 9.5 3.85 1.4
18:00 55’ Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 1:0 Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса 2.35 2.9 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 5:0 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 1.2 6 9.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 66’ Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа 2.65 3.3 2.5
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 2.25 3.3 2.95
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:2 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 3:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас 4:1 Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:0 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:1 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 2:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:2 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 1:0 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 0:2 Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 2’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха 1:2 Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех 1.55 3.45 7
18:35 42’ Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон 2:0 Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.4 4.5 5.8
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Из школы «Реала» в легенды РПЛ

сегодня, 18:30

Футболистов, словно созданных для амплуа, не так много. «Соккер.ру» рад, что один из них десять лучших лет карьеры отдал российской лиге.

Великан из Мадрида

Интересная карьера получилась. Навас играл против Месси, Левандовски, Ибрагимовича, Торреса и самого Дзюбы. А в футбольной истории Сесара, или как его стали именовать в Татарстане – Цезаря (испанцу понравилось, как звучит имя известного императора на русском языке), приятно выделяется честность и открытость. И в игре, и за пределами поля. Навас оказался последовательным и по отношению к российскому футболу, и к клубам, за которые играл.  

Неудивительно, что «Рубин» так легко собирает видеопослания бывших напарников испанца – многие соглашаются пожелать всего хорошего в день рождения и завершения карьеры. А изначально Навас приехал в Россию за деньгами, конечно же. Рианчо долго уговаривал его покинуть родину, и Бердыев настаивал на контракте. В «Расинге» Навасу не платили столько, как в Казани десять лет назад. Зато Сесар выбрал именно чемпионский клуб и подходящего тренера, а не середняка с деньгами.

Навас прижился, ему понравилось, остался почти на десять лет – подписали 20 февраля 2009 года. Сыграл более трех сотен матчей за российские клубы. Стал чемпионом, взял Кубок и два Суперкубка. Давным-давно отработал те смешные по новым трансферным ценам два миллиона евро, что казанцы потратили на воспитанника «Реала». А ведь был одним из многих из академии, кто в основе не пригодился. На тренировки ездил одной электричкой с Касильясом, и за вторую команду «сливочных» уроженец столицы Испании сыграл много матчей. Но в первом составе его не видели.

В «Малаге» тоже не задержался надолго и в большой клуб Ла Лиги приглашение не получил. Так что «Рубину» сильно повезло – Бердыев разглядел данные Наваса раньше испанцев. Казанцы стали главным клубом Сесара в карьере. Когда был в расцвете сил, демонстрировал стабильный футбол, стал оплотом обороны Бердыева и вместе с командой провел немало сложных, но важных и успешных матчей. Сесар даже планировал завершить карьеру в Казани без отлучений, но не получилось…

Цезарь не держит зла

Из песни слов не выкинешь. В 2015 году, как заявлял сам Сесар, ему просто не предложили новый контракт в «Рубине» и выставили за дверь, как «Реал» Касильяса. Считали человеком Бердыева. Дело было не в деньгах – до переговоров не дошли. Просто в «Рубине» не раз менялись руководители, и тогдашний босс решил, что выгоднее пустить «утку» об отказе самого Наваса от нового контракта.

Испанец зла не держал, и спустя два года вернулся в Казань снова к Бердыеву. Кстати, в «Ростове» добродушием Наваса тоже решили воспользоваться. Футболист оказался честнее, чем поступки отдельных руководителей его клубов. В Ростов-на-Дону лично пригласил Бердыев, защитник полностью отработал вложенные в него средства. А когда дошло до расчета, то оказалось, что нужно идти в суд, чтобы получить зарплату по контратаку.

В прошлом году, судя по сообщениям ростовской прессы, судились за один миллион евро. Можно поверить, ведь у «Ростова» были долги перед многими футболистами основы времен выхода в группу ЛЧ и победы над «Баварией». Впрочем, ни после казанских сказок об отказе от «Рубина», ни после ростовских невыплат Навас не разочаровался в российском футболе. А ведь когда его выставили из «Рубина» без пышных проводов, мог уехать в США.

Но выбрал Ростов-на-Дону, подарил тамошним фанатам Лигу чемпионов, победу над «Баварией» и матч против «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы. И казанцам, и южанам с ним повезло. Среди легионеров, которые при малейших капризах жен и подруг, или при первых проблемах с адаптацией или деньгами уезжают домой, есть и такие, как Навас. Надежный мужик. А если оценивать по игре в золотые годы, то Сесар – один из лучших центральных защитников в истории РПЛ.

Отец будущего тореро

Защитники прав животных - сделайте вид, что не читали следующий абзац. В истории Наваса нельзя не упомянуть его семью. Жена Лаора не требовала каждую неделю, чтобы Сесар обязательно вернулся в Испанию, где в основном жила она с детьми. Кстати, Навас мечтает, чтобы его первенец стал тореро – нравится кровавое испанское искусство, сам мечтал обучаться, но выбрал футбол.  

Настоящий испанец, но не самый темпераментный. На поле Навас вел себя обычно без провокаций, по которым всегда узнаем что Бускетса, что Рамоса. Центральный защитник мог даже пройти целый полный сезон без удалений в молодости, и карточки собирал не очень часто. А точность паса никогда не падала ниже высокой отметки для человека, чьи сильные стороны – игра на втором этаже и длинный пас.

Так что сын Наваса может мечтать стать тореадором, а окажется в итоге футболистом, ведь гены у парнишки отличные. Но пока мальчик Лука маленький – 15 февраля отпразднует шестилетие, а дочурка еще младше. Так что папа допускал пару лет назад - после завершения карьеры всей семьей отправятся на год в путешествие, чтобы посмотреть мир и хорошенько отдохнуть.

Но для начала надо в Испанию, ведь друзья и родные все там, и виделись последние десять лет очень редко. А потом или вокруг света, или на работу в «Рубин» - говорят о разных должностях в клубе. Забавно, если Сесар станет тренером, ведь пару лет назад делился мнением, что только сумасшедший согласится быть футбольным наставником, слишком интенсивная и сложная профессия.

Навас ушел как чемпион

Для «Рубина» плохо, что защитник ушел зимой, а не в конце сезона. А для его семьи – отлично. Сегодня Сесару исполняется ровно 39 лет, и это идеальный день, чтобы сделать желанный подарок жене на день святого Валентина. Испанец десять лет провел в российском футболе, записался в список легенд РПЛ – среди легионеров мало тех, кто успел сделать больше и заслуживает слова благодарности.

По средним оценкам этого сезона именно Сесар Навас – лучший и самый стабильный игрок «Рубина», который всего в трех пунктах от «Локомотива» и «Спартака» в таблице. Ушел достойно, хотя не сказать, что вовремя. Не исключено, что не доиграл до конца, чтобы не портить себе впечатления о Казани судом еще и с «Рубином». Есть у клуба финансовые проблемы, есть непонятные долги перед футболистами, вроде Карадениза.

Желаем Сесару Навасу, чтобы его расставание с любимым российским клубом и главной командой в карьере прошло иначе, чем у турецкой легенды. Самое время поблагодарить капитана «Рубина» за годы в РПЛ, ведь в лучших для себя сезонах показал эталонную для центрального защитника игру. Навас оправдывает звание воспитанника школы «Реала» и оказался футбольным долгожителем. Не каждый способен уйти в 39 лет, будучи лучшим по показателям в команде и одним из сильнейших на позиции в лиге.

У испанского капитана «Рубина» получилось, ведь он спокоен, нацелен на результат и одарен. Речь о техничном защитнике, которому габариты не мешали играть тонко. Навас переходит в когорту легенд-легионеров российского футбола. У каждого защитника есть ошибки, и запоминаются ляпы требовательной публике чаще, чем удачные оборонительные действия. Но кто внимательно следил за карьерой Сесара последние десять лет – разглядел мастера очень высокого уровня.

Испанец до последнего матча в карьере – так сложилось, что это была победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге, когда вокруг ветерана было немало юных футболистов, держал планку очень высоко. Казанцам теперь осталось продумать, когда и как организовать Сесару овации заполненных трибун. Второго чемпионства, кубка и победы над «Барселоной» при участии Наваса должно хватить казанской публике, чтобы ярко поблагодарить центрального защитника, оставившего заметный след в истории «Рубина».

С днем рождения, Сесар, и удачи тебе в новой профессии, какой бы путь себе ни выбрал!

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Gahi
Gahi
   335 / 858
сегодня в 19:13
Респект Сесару Навасу, как футболисту так и человеку. Удачи во всем.
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