Из школы «Реала» в легенды РПЛ

сегодня, 18:30

Футболистов, словно созданных для амплуа, не так много. «Соккер.ру» рад, что один из них десять лучших лет карьеры отдал российской лиге.

Великан из Мадрида

Интересная карьера получилась. Навас играл против Месси, Левандовски, Ибрагимовича, Торреса и самого Дзюбы. А в футбольной истории Сесара, или как его стали именовать в Татарстане – Цезаря (испанцу понравилось, как звучит имя известного императора на русском языке), приятно выделяется честность и открытость. И в игре, и за пределами поля. Навас оказался последовательным и по отношению к российскому футболу, и к клубам, за которые играл.

Неудивительно, что «Рубин» так легко собирает видеопослания бывших напарников испанца – многие соглашаются пожелать всего хорошего в день рождения и завершения карьеры. А изначально Навас приехал в Россию за деньгами, конечно же. Рианчо долго уговаривал его покинуть родину, и Бердыев настаивал на контракте. В «Расинге» Навасу не платили столько, как в Казани десять лет назад. Зато Сесар выбрал именно чемпионский клуб и подходящего тренера, а не середняка с деньгами.

Навас прижился, ему понравилось, остался почти на десять лет – подписали 20 февраля 2009 года. Сыграл более трех сотен матчей за российские клубы. Стал чемпионом, взял Кубок и два Суперкубка. Давным-давно отработал те смешные по новым трансферным ценам два миллиона евро, что казанцы потратили на воспитанника «Реала». А ведь был одним из многих из академии, кто в основе не пригодился. На тренировки ездил одной электричкой с Касильясом, и за вторую команду «сливочных» уроженец столицы Испании сыграл много матчей. Но в первом составе его не видели.

В «Малаге» тоже не задержался надолго и в большой клуб Ла Лиги приглашение не получил. Так что «Рубину» сильно повезло – Бердыев разглядел данные Наваса раньше испанцев. Казанцы стали главным клубом Сесара в карьере. Когда был в расцвете сил, демонстрировал стабильный футбол, стал оплотом обороны Бердыева и вместе с командой провел немало сложных, но важных и успешных матчей. Сесар даже планировал завершить карьеру в Казани без отлучений, но не получилось…

Цезарь не держит зла

Из песни слов не выкинешь. В 2015 году, как заявлял сам Сесар, ему просто не предложили новый контракт в «Рубине» и выставили за дверь, как «Реал» Касильяса. Считали человеком Бердыева. Дело было не в деньгах – до переговоров не дошли. Просто в «Рубине» не раз менялись руководители, и тогдашний босс решил, что выгоднее пустить «утку» об отказе самого Наваса от нового контракта.

Испанец зла не держал, и спустя два года вернулся в Казань снова к Бердыеву. Кстати, в «Ростове» добродушием Наваса тоже решили воспользоваться. Футболист оказался честнее, чем поступки отдельных руководителей его клубов. В Ростов-на-Дону лично пригласил Бердыев, защитник полностью отработал вложенные в него средства. А когда дошло до расчета, то оказалось, что нужно идти в суд, чтобы получить зарплату по контратаку.

В прошлом году, судя по сообщениям ростовской прессы, судились за один миллион евро. Можно поверить, ведь у «Ростова» были долги перед многими футболистами основы времен выхода в группу ЛЧ и победы над «Баварией». Впрочем, ни после казанских сказок об отказе от «Рубина», ни после ростовских невыплат Навас не разочаровался в российском футболе. А ведь когда его выставили из «Рубина» без пышных проводов, мог уехать в США .

Но выбрал Ростов-на-Дону, подарил тамошним фанатам Лигу чемпионов, победу над «Баварией» и матч против «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы. И казанцам, и южанам с ним повезло. Среди легионеров, которые при малейших капризах жен и подруг, или при первых проблемах с адаптацией или деньгами уезжают домой, есть и такие, как Навас. Надежный мужик. А если оценивать по игре в золотые годы, то Сесар – один из лучших центральных защитников в истории РПЛ .

Отец будущего тореро

Защитники прав животных - сделайте вид, что не читали следующий абзац. В истории Наваса нельзя не упомянуть его семью. Жена Лаора не требовала каждую неделю, чтобы Сесар обязательно вернулся в Испанию, где в основном жила она с детьми. Кстати, Навас мечтает, чтобы его первенец стал тореро – нравится кровавое испанское искусство, сам мечтал обучаться, но выбрал футбол.

Настоящий испанец, но не самый темпераментный. На поле Навас вел себя обычно без провокаций, по которым всегда узнаем что Бускетса, что Рамоса. Центральный защитник мог даже пройти целый полный сезон без удалений в молодости, и карточки собирал не очень часто. А точность паса никогда не падала ниже высокой отметки для человека, чьи сильные стороны – игра на втором этаже и длинный пас.

Так что сын Наваса может мечтать стать тореадором, а окажется в итоге футболистом, ведь гены у парнишки отличные. Но пока мальчик Лука маленький – 15 февраля отпразднует шестилетие, а дочурка еще младше. Так что папа допускал пару лет назад - после завершения карьеры всей семьей отправятся на год в путешествие, чтобы посмотреть мир и хорошенько отдохнуть.

Но для начала надо в Испанию, ведь друзья и родные все там, и виделись последние десять лет очень редко. А потом или вокруг света, или на работу в «Рубин» - говорят о разных должностях в клубе. Забавно, если Сесар станет тренером, ведь пару лет назад делился мнением, что только сумасшедший согласится быть футбольным наставником, слишком интенсивная и сложная профессия.

Навас ушел как чемпион

Для «Рубина» плохо, что защитник ушел зимой, а не в конце сезона. А для его семьи – отлично. Сегодня Сесару исполняется ровно 39 лет, и это идеальный день, чтобы сделать желанный подарок жене на день святого Валентина. Испанец десять лет провел в российском футболе, записался в список легенд РПЛ – среди легионеров мало тех, кто успел сделать больше и заслуживает слова благодарности.

По средним оценкам этого сезона именно Сесар Навас – лучший и самый стабильный игрок «Рубина», который всего в трех пунктах от «Локомотива» и «Спартака» в таблице. Ушел достойно, хотя не сказать, что вовремя. Не исключено, что не доиграл до конца, чтобы не портить себе впечатления о Казани судом еще и с «Рубином». Есть у клуба финансовые проблемы, есть непонятные долги перед футболистами, вроде Карадениза.

Желаем Сесару Навасу, чтобы его расставание с любимым российским клубом и главной командой в карьере прошло иначе, чем у турецкой легенды. Самое время поблагодарить капитана «Рубина» за годы в РПЛ , ведь в лучших для себя сезонах показал эталонную для центрального защитника игру. Навас оправдывает звание воспитанника школы «Реала» и оказался футбольным долгожителем. Не каждый способен уйти в 39 лет, будучи лучшим по показателям в команде и одним из сильнейших на позиции в лиге.

У испанского капитана «Рубина» получилось, ведь он спокоен, нацелен на результат и одарен. Речь о техничном защитнике, которому габариты не мешали играть тонко. Навас переходит в когорту легенд-легионеров российского футбола. У каждого защитника есть ошибки, и запоминаются ляпы требовательной публике чаще, чем удачные оборонительные действия. Но кто внимательно следил за карьерой Сесара последние десять лет – разглядел мастера очень высокого уровня.

Испанец до последнего матча в карьере – так сложилось, что это была победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге, когда вокруг ветерана было немало юных футболистов, держал планку очень высоко. Казанцам теперь осталось продумать, когда и как организовать Сесару овации заполненных трибун. Второго чемпионства, кубка и победы над «Барселоной» при участии Наваса должно хватить казанской публике, чтобы ярко поблагодарить центрального защитника, оставившего заметный след в истории «Рубина».

С днем рождения, Сесар, и удачи тебе в новой профессии, какой бы путь себе ни выбрал!