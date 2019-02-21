Регламент Премьер-Лиги ЮАР

21 февраля 2019, 01:44

Число участников: 16

Лига Чемпионов КАФ (квалификация): 1 и 2 места

Кубок Конфедераций КАФ (квалификация): 3 место

Вылет из Лиги: 16 место

Группа вылета с представителями Первого дивизиона за право остаться в Премьер-Лиге: 15 место

Чемпионат проводится в 2 круга по системе каждый с каждым.

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

- очки фэйр-плей;

- жеребьевка.