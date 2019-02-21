Регламент Премьер-Лиги ЮАР

Число участников: 16
Лига Чемпионов КАФ (квалификация): 1 и 2 места
Кубок Конфедераций КАФ (квалификация): 3 место
Вылет из Лиги: 16 место
Группа вылета с представителями Первого дивизиона за право остаться в Премьер-Лиге: 15 место
Чемпионат проводится в 2 круга по системе каждый с каждым.
Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- очки фэйр-плей;
- жеребьевка.