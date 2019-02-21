Корректировка статусов. Фавориты и аутсайдеры 1/8 ЛЧ

сегодня, 15:30

Сыграны первые матчи 1/8 Лиги чемпионов. Их результаты однозначно повлияли на расклад сил в парах. «Соккер.ру» корректирует шансы команд на выход в четвертьфинал.

«Боруссия Дортмунд» vs «Тоттенхэм» (0:3)

Было: 50% на 50%

Стало: 5 на 95%

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дважды обыграл «Боруссию», но за прошедший год «шмели» похорошели, опередили на групповой стадии «Атлетико» и ведут борьбу за чемпионство в Бундеслиге. Изначально шансы команд на выход в следующий раунд казались равными, но в первом матче «Тоттенхэм» создал себе серьезный задел и теперь вряд ли упустит путевку в четвертьфинал и шанс принять Лигу чемпионов на своем новом стадионе уже в нынешнем сезоне. Не считаю, что первоначальная оценка возможностей команд была неверной, но футбол горазд на неожиданности, а в первом матче на «Уэмбли» слишком много сиюминутных факторов сложилось в пользу «Тоттенхэма».

Во-первых, кадровые проблемы «Боруссии»: в Лондон не прилетели Ройс, Пищек, Алькасер и Вайгль. Во-вторых, накануне матча в ЛЧ «шмели» получили крутой удар под дых: растеряли преимущество 3:0 в игре с «Хоффенхаймом» за 15 минут. В-третьих, произошел сбой в концентрации команды, что доказывают истории с забытыми паспортами Санчо и Диалло, потерей посадочного талона Топраком. В-четвертых, сильная простуда Люсьена Фавра на несколько дней отделила тренера от команды в важный период, что тоже не прошло бесследно. В итоге, «Тоттенхэм» сполна воспользовался слабостями оппонента, шикарную игру на неродной позиции выдал Вертонген, а «шпоры» теперь одной ногой уже в четвертьфинале.

«Реал» vs «Аякс» (2:1)

Было: 70% на 30%

Стало: 80% на 20%

Чтобы сказать, что игра «Реала» в Амстердаме была хорошей, придется покривить душой. Действующий победитель Лиги чемпионов выглядел бледно, «Аякс» создал больше качественных подходов к воротам и опасных моментов. Если бы в ЛЧ с плей-офф не был экстренно введен VAR , то игра могла сложиться и иначе, ведь «Аякс» забил первым, но многочисленные повторы позволили судьям убедиться, что был офсайд. В итоге, «Реалу» хватило класса, чтобы забить дважды, а хозяева ответили только одним точным ударом.

Такой результат приближает «сливочных» к выходу в следующий раунд, но у «Аякса» совсем не призрачные шансы на общую победу. «Реал» в нынешнем сезоне много раз впадал в сумрачное состояние, а «Сантьяго Бернабеу» перестал быть для «Королевского клуба» крепостью, где помогают стены. За последние полгода «Мадрид» дома уступил «Леванте», ЦСКА , «Реалу Сосьедад» и «Жироне» (сразу после матча в Амстердаме). «Аякс», как минимум, не слабее этих команд, поэтому тоже может выиграть на «Сантьяго Бернабеу».

ПСЖ vs «Манчестер Юнайтед» (2:0)

Было: 70% на 30%

Стало: 90% на 10%

Даже Оле-Гуннару Сульшеру не удалось сотворить чудо: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграл так, как сыграл бы и при Моуриньо. ПСЖ приехал на «Олд Траффорд» без Неймара и Кавани, но парижанам хватило Ди Марии и Мбаппе, чтобы выиграть уверенно. У манкунианцев не так много возможностей, чтобы перевернуть ход этой дуэли, ведь теперь нужно выигрывать в два мяча на чужом поле, где ПСЖ не станет прятаться и продолжит играть с позиции фаворита. Не больше 10% на успех МЮ , да и эта цифра, пожалуй, несколько преувеличена из уважения к историческому характеру «красных дьяволов» и умению вытаскивать себя за волосы из самых зыбучих трясин.

«Порту» vs «Рома» (1:2)

Было: 50% на 50%

Стало: 50% на 50%

Счет 2:1 в пользу хозяев в первом матче – это своего рода «ничья» в двухматчевом противостоянии, где действует правило выездного гола. Если бы «Рома» сохранила преимущество в два мяча, которое обеспечил «волкам» юный Николо Дзаньоло, оформивший дубль, сейчас на проход «Ромы» в следующий раунд можно было бы давать 75-80%, но точный удар Адриано все изменил. Победа 1:0 устроит «Порту», хотя, конечно, и «Рома» может забить на выезде, возможен даже овертайм, если «драконы» выиграют 2:1 в основное время. Несмотря на победу и заметное игровое преимущество римлян в домашней встрече, в этой паре все участники пока остаются при своих. Все решится на «Драгао».

«Ювентус» vs «Атлетико» (0:2)

Было: 50% на 50%

Стало: 25% на 75%

А вот «Атлетико» забил в ворота «Ювентуса» два мяча на своем поле и не пропустил в ответ. Между хозяйскими победами 2:1 и 2:0 в первом матче целая пропасть, «матрасники» своим успехом изменили изначальные шансы «1 к 1» в этой паре на «3 к 1» в свою пользу. «Ювентусу» нужно забивать два мяча на своем поле, это позволит претендовать только на переход игры в овертайм, а если «Атлетико» встретит свой гол в Турине, то «Старой Синьоре» придется отвечать четырьмя точными ударами. Та еще задачка, учитывая оборонительные навыки дружины Симеоне! Но у «Ювентуса» есть дух победителя, год назад «бьянконери» едва не отыгрались с 0:3 в противостоянии с «Реалом», причем на чужом поле. «Атлетико» сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал, но для «Юве» еще не все кончено.

«Манчестер Сити» vs «Шальке» (3:2)

Было: 99% на 1%

Стало: 99% на 1%

Не смейтесь, но это действительно огромная заслуга «Шальке», что после первого матча они сохранили 1% шансов на выход в четвертьфинал. Матч в Гельзенкирхене получился крутым, но это все пыль в глаза и видимость интриги, «Шальке» не боролся и не поборется с «Ман Сити» за выход в следующий раунд. Спасибо и на том, что поучаствовали в матче с классным сюжетом и подарили шоу. Команда Гвардиолы провела плохой матч, но все равно выиграла 3:2, забив два мяча в меньшинстве, а «Шальке» отметился двумя ударами в створ с пенальти, ни разу не побеспокоив Эдерсона с игры. Если бы «Сити» сыграл в Германии на максимальных оборотах, уже было бы 100% на 0%, а так оставим 1% на суперсенсацию, хотя вы же понимаете, что для этого «кобальтовым» нужно выиграть в Манчестере в два мяча – 2:0 или 3:1. Ну, или 4:3, тоже устроит. Несколько лет назад «Шальке» с таким счетом переиграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (после 0:2 на своем поле). Слабо повторить?



«Бавария» vs «Ливерпуль» (0:0)

Было: 40% на 60%

Стало: 50% на 50%

Шансы «Ливерпуля» выглядели несколько предпочтительнее, но «красные» не воспользовались преимуществом «Энфилда» и не обеспечили себя заделом. «Бавария» же показала, что является неудобным соперником для команды Клоппа, нейтрализация методов Юргена прошла успешна. Счет 0:0 как бы обнуляет шансы, в Мюнхене все начнется с чистого листа. С одной стороны, решающий матч схватки пройдет на поле «Баварии», с другой – гол «Ливерпуля» на «Альянц Арене» заставит дружину Нико Ковача побеждать, да и возвращение в строй ван Дейка определенно сделает мерсисайдцев сильнее. Отсутствие голов запутало ситуацию, перед ответной игрой в этой паре никто не фаворит.

«Барселона» vs «Лион» (0:0)

Было: 80% на 20%

Стало: 80% на 20%

А вот в противостоянии «Барселоны» и «Лиона» нулевая ничья на поле «Олимпика» не изменила расклад сил. «Ткачи» сохранили свои 20% перед выездом на «Камп Ноу» - и это уже немало, но стоит учесть и то, как складывалась первая игра. «Барселона» доминировала в гостях, каталонцы нанесли в пять раз больше ударов по воротам – 25 на 5, один только Лео Месси 9 раз стрелял в сторону владений Антони Лопеша. Игровое преимущество «Барсы» на «Камп Ноу» непременно сохранится, а гол рано или поздно придет, ведь и в домашнем матче «Лион» несколько раз чудом спасался. При этом чисто технически шансы на сенсацию довольно высокие: если «Лион» забьет гол, а «Барсу» посетит знакомая апатия, все может закончиться плачевно для команды, которая намерена выиграть Лигу чемпионов.