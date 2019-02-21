Корректировка статусов. Фавориты и аутсайдеры 1/8 ЛЧ

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спортинг 1.93 3.5 4.1
20:55 сегодня  Зенит -:-  Фенербахче 1.93 3.5 4.5
20:55 сегодня  Валенсия -:-  Селтик 1.6 3.95 5.75
20:55 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Шахтер Дн 1.87 3.9 3.8
20:55 сегодня  Наполи -:-  Цюрих 1.18 7.5 14
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  Брюгге 1.5 4.45 6.25
20:55 сегодня  Динамо Зб -:-  Виктория П 1.65 3.65 5.8
20:55 сегодня  Арсенал -:-  БАТЭ 1.13 8.5 20
23:00 сегодня  Бенфика -:-  Галатасарай 1.55 4.35 5.6
23:00 сегодня  Динамо К -:-  Олимпиакос 2.2 3.3 3.4
23:00 сегодня  Бетис -:-  Ренн - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Мальме 1.25 6 12
23:00 сегодня  Байер -:-  Краснодар 1.45 4.6 7
23:00 сегодня  Генк -:-  Славия П 2.07 3.4 3.65
23:00 сегодня  Интер -:-  Рапид В 1.34 5.15 9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 1.5 3.8 7.2
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере 2:0 Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:3 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлендМидленд 3:3 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 1:0 Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 2.1 3.3 3.3
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 1:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 45’ Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет 0:0 Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия 2.45 3.55 2.55
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания 1.8 3.6 4
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1:2 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво 1:0 Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:3 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 7.1 3.05 1.63
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
01:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:2 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:0 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 6:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.28 4.7 11
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
15:30 57’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:1 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 42’ Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт 2:0 Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 13-е место 1 X 2
11:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 3:0 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 15-е место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 2:4 Логотип футбольный клуб Урал-2 (Екатеринбург)Урал-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 11-е место 1 X 2
16:30 13’ Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник 0:1 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 9-е место 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:50 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 2.4 3.1 2.9
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад -:- Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль 3.6 3.4 1.95
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Корректировка статусов. Фавориты и аутсайдеры 1/8 ЛЧ

сегодня, 15:30

Сыграны первые матчи 1/8 Лиги чемпионов. Их результаты однозначно повлияли на расклад сил в парах. «Соккер.ру» корректирует шансы команд на выход в четвертьфинал.

«Боруссия Дортмунд» vs «Тоттенхэм» (0:3)
Было: 50% на 50%
Стало: 5 на 95%

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дважды обыграл «Боруссию», но за прошедший год «шмели» похорошели, опередили на групповой стадии «Атлетико» и ведут борьбу за чемпионство в Бундеслиге. Изначально шансы команд на выход в следующий раунд казались равными, но в первом матче «Тоттенхэм» создал себе серьезный задел и теперь вряд ли упустит путевку в четвертьфинал и шанс принять Лигу чемпионов на своем новом стадионе уже в нынешнем сезоне. Не считаю, что первоначальная оценка возможностей команд была неверной, но футбол горазд на неожиданности, а в первом матче на «Уэмбли» слишком много сиюминутных факторов сложилось в пользу «Тоттенхэма». 

Во-первых, кадровые проблемы «Боруссии»: в Лондон не прилетели Ройс, Пищек, Алькасер и Вайгль. Во-вторых, накануне матча в ЛЧ «шмели» получили крутой удар под дых: растеряли преимущество 3:0 в игре с «Хоффенхаймом» за 15 минут. В-третьих, произошел сбой в концентрации команды, что доказывают истории с забытыми паспортами Санчо и Диалло, потерей посадочного талона Топраком. В-четвертых, сильная простуда Люсьена Фавра на несколько дней отделила тренера от команды в важный период, что тоже не прошло бесследно. В итоге, «Тоттенхэм» сполна воспользовался слабостями оппонента, шикарную игру на неродной позиции выдал Вертонген, а «шпоры» теперь одной ногой уже в четвертьфинале. 

«Реал» vs «Аякс» (2:1)
Было: 70% на 30% 
Стало: 80% на 20%

Чтобы сказать, что игра «Реала» в Амстердаме была хорошей, придется покривить душой. Действующий победитель Лиги чемпионов выглядел бледно, «Аякс» создал больше качественных подходов к воротам и опасных моментов. Если бы в ЛЧ с плей-офф не был экстренно введен VAR, то игра могла сложиться и иначе, ведь «Аякс» забил первым, но многочисленные повторы позволили судьям убедиться, что был офсайд. В итоге, «Реалу» хватило класса, чтобы забить дважды, а хозяева ответили только одним точным ударом. 

Такой результат приближает «сливочных» к выходу в следующий раунд, но у «Аякса» совсем не призрачные шансы на общую победу. «Реал» в нынешнем сезоне много раз впадал в сумрачное состояние, а «Сантьяго Бернабеу» перестал быть для «Королевского клуба» крепостью, где помогают стены. За последние полгода «Мадрид» дома уступил «Леванте», ЦСКА, «Реалу Сосьедад» и «Жироне» (сразу после матча в Амстердаме). «Аякс», как минимум, не слабее этих команд, поэтому тоже может выиграть на «Сантьяго Бернабеу». 

ПСЖ vs «Манчестер Юнайтед» (2:0)
Было: 70% на 30% 
Стало: 90% на 10%

Даже Оле-Гуннару Сульшеру не удалось сотворить чудо: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграл так, как сыграл бы и при Моуриньо. ПСЖ приехал на «Олд Траффорд» без Неймара и Кавани, но парижанам хватило Ди Марии и Мбаппе, чтобы выиграть уверенно. У манкунианцев не так много возможностей, чтобы перевернуть ход этой дуэли, ведь теперь нужно выигрывать в два мяча на чужом поле, где ПСЖ не станет прятаться и продолжит играть с позиции фаворита. Не больше 10% на успех МЮ, да и эта цифра, пожалуй, несколько преувеличена из уважения к историческому характеру «красных дьяволов» и умению вытаскивать себя за волосы из самых зыбучих трясин. 

«Порту» vs «Рома» (1:2)
Было: 50% на 50% 
Стало: 50% на 50%

Счет 2:1 в пользу хозяев в первом матче – это своего рода «ничья» в двухматчевом противостоянии, где действует правило выездного гола. Если бы «Рома» сохранила преимущество в два мяча, которое обеспечил «волкам» юный Николо Дзаньоло, оформивший дубль, сейчас на проход «Ромы» в следующий раунд можно было бы давать 75-80%, но точный удар Адриано все изменил. Победа 1:0 устроит «Порту», хотя, конечно, и «Рома» может забить на выезде, возможен даже овертайм, если «драконы» выиграют 2:1 в основное время. Несмотря на победу и заметное игровое преимущество римлян в домашней встрече, в этой паре все участники пока остаются при своих. Все решится на «Драгао».

«Ювентус» vs «Атлетико» (0:2)
Было: 50% на 50% 
Стало: 25% на 75%

А вот «Атлетико» забил в ворота «Ювентуса» два мяча на своем поле и не пропустил в ответ. Между хозяйскими победами 2:1 и 2:0 в первом матче целая пропасть, «матрасники» своим успехом изменили изначальные шансы «1 к 1» в этой паре на «3 к 1» в свою пользу. «Ювентусу» нужно забивать два мяча на своем поле, это позволит претендовать только на переход игры в овертайм, а если «Атлетико» встретит свой гол в Турине, то «Старой Синьоре» придется отвечать четырьмя точными ударами. Та еще задачка, учитывая оборонительные навыки дружины Симеоне! Но у «Ювентуса» есть дух победителя, год назад «бьянконери» едва не отыгрались с 0:3 в противостоянии с «Реалом», причем на чужом поле. «Атлетико» сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал, но для «Юве» еще не все кончено.

«Манчестер Сити» vs «Шальке» (3:2)
Было: 99% на 1% 
Стало: 99% на 1%

Не смейтесь, но это действительно огромная заслуга «Шальке», что после первого матча они сохранили 1% шансов на выход в четвертьфинал. Матч в Гельзенкирхене получился крутым, но это все пыль в глаза и видимость интриги, «Шальке» не боролся и не поборется с «Ман Сити» за выход в следующий раунд. Спасибо и на том, что поучаствовали в матче с классным сюжетом и подарили шоу. Команда Гвардиолы провела плохой матч, но все равно выиграла 3:2, забив два мяча в меньшинстве, а «Шальке» отметился двумя ударами в створ с пенальти, ни разу не побеспокоив Эдерсона с игры. Если бы «Сити» сыграл в Германии на максимальных оборотах, уже было бы 100% на 0%, а так оставим 1% на суперсенсацию, хотя вы же понимаете, что для этого «кобальтовым» нужно выиграть в Манчестере в два мяча – 2:0 или 3:1. Ну, или 4:3, тоже устроит. Несколько лет назад «Шальке» с таким счетом переиграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (после 0:2 на своем поле). Слабо повторить?
 
«Бавария» vs «Ливерпуль» (0:0)
Было: 40% на 60% 
Стало: 50% на 50%

Шансы «Ливерпуля» выглядели несколько предпочтительнее, но «красные» не воспользовались преимуществом «Энфилда» и не обеспечили себя заделом. «Бавария» же показала, что является неудобным соперником для команды Клоппа, нейтрализация методов Юргена прошла успешна. Счет 0:0 как бы обнуляет шансы, в Мюнхене все начнется с чистого листа. С одной стороны, решающий матч схватки пройдет на поле «Баварии», с другой – гол «Ливерпуля» на «Альянц Арене» заставит дружину Нико Ковача побеждать, да и возвращение в строй ван Дейка определенно сделает мерсисайдцев сильнее. Отсутствие голов запутало ситуацию, перед ответной игрой в этой паре никто не фаворит.

«Барселона» vs «Лион» (0:0)
Было: 80% на 20% 
Стало: 80% на 20%

А вот в противостоянии «Барселоны» и «Лиона» нулевая ничья на поле «Олимпика» не изменила расклад сил. «Ткачи» сохранили свои 20% перед выездом на «Камп Ноу» - и это уже немало, но стоит учесть и то, как складывалась первая игра. «Барселона» доминировала в гостях, каталонцы нанесли в пять раз больше ударов по воротам – 25 на 5, один только Лео Месси 9 раз стрелял в сторону владений Антони Лопеша. Игровое преимущество «Барсы» на «Камп Ноу» непременно сохранится, а гол рано или поздно придет, ведь и в домашнем матче «Лион» несколько раз чудом спасался. При этом чисто технически шансы на сенсацию довольно высокие: если «Лион» забьет гол, а «Барсу» посетит знакомая апатия, все может закончиться плачевно для команды, которая намерена выиграть Лигу чемпионов

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   24 / 818
сегодня в 16:15
Опустили Юве все %
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил don gandon
   196 / 818
сегодня в 16:14
Он тебя как-то унизил?
Это его тут частенько попускают
don gandon
don gandon ответил Конунг Рагнар
сегодня в 16:14
anyway Сегодня 12:40 надеюсь в игроки псж и тухель уже поставили крест на мю, (также как и автор этого опуса), ибо недооценка соперника зачастую переворачивает такие противостояния... __________________________________________________________________________ АНЯвей, давай ищи новую команду, за которую начнешь глорить в 1/4 финала
Он тебя как-то унизил?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   196 / 818
сегодня в 16:12
    Жека10
    Жека10
       249 / 818
    сегодня в 16:10
    хотел сделать маленькую заметку на матч Ювентус-Атлетико.Да в прошлом году Ювентус чуть было не отыгрался с 0-3 от Реала,но после этих трёх забитых мячей в ворота Мадрида,Ювентус совершенно перестал играть.Было очень хорошо видно как туринцы тянули время,чтобы перевести матч в овер-тайм.Собственно за эту наивность Реал их и наказал.
    Да и забить в ворота атакующего Реала,это совершенно не то же самое как забить в ворота оборонительного Атлетико
    Шамиль и Абди
    Шамиль и Абди
    сегодня в 15:57
    Мы с моим парнем будем болеть за соседей из Мюнзена. Нико Ковач симпатичный молодой мужчина и сильный тренер в будущем. Атлетико тоже нам нравится.
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       88 / 818
    сегодня в 15:54
    Ливер пройдёт!
    anyway
    anyway
       130 / 818
    сегодня в 15:40
    надеюсь в игроки псж и тухель уже поставили крест на мю, (также как и автор этого опуса), ибо недооценка соперника зачастую переворачивает такие противостояния...
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