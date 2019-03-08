Вылет «Реала» и камбэк МЮ. Топ-10 событий еврокубковой недели

вчера, 13:30

Евронеделя подарила незабываемые события: вылет победителя трех последних розыгрышей ЛЧ и чудесный камбэк МЮ . Но были и другие яркие моменты! «Соккер.ру» собрал десятку!

10. Первый тайм матча «Севилья» - «Славия»

Один из ярчайших таймов на неделе выдали «Севилья» и «Славия» на «Рамон Санчес Писхуан». Хозяева открыли счет уже на 25-й секунде, потом команды обменялись голами в середине тайма, а незадолго до перерыва чехи установили окончательный счет – 2:2. Второй тайм не в пример первому получился безголевым. Несмотря на заметное преимущество «Севильи» (15:6 по ударам по воротам), «Славия», благодаря исключительному везению в голевых атаках, сумела добыть положительный результат в логове грозного противника. Теперь у чешского клуба есть шанс вышибить из Лиги Европы самый успешный клуб в истории турнира – у «Севильи», напомню, пять трофеев.

9. Ограбленная «Рома»

«Рома» приехала на «Драгау» после домашней победы 2:1, в основное время домашнего матча «Порту» выиграл с таким же счетом, а в овертайме Алекс Теллес реализовал пенальти, который вывел португальцев в овертайм. Указать на «точку» Чакыру помог VAR . Но турецкий арбитр не отреагировал на падение Патрика Шика в противоположной штрафной площади, хотя и там был контакт с соперником. Из-за этого римляне почувствовали себя ограбленными и оскорбленными, президент «Ромы» Джеймс Палотта высказался прямее некуда: «Я устал от этого д***ма». И от Эусебио Ди Франческо, видимо тоже устал, потому что алленаторе отправился в отставку после прощания с Лигой чемпионов.

8. Крупные победы «Челси» и «Наполи»

Двое фаворитов Лиги Европы сделали мощные заявки на выход в четвертьфинал, начав противостояния в 1/8 с домашних побед 3:0. «Челси» разгромил киевское «Динамо». Быстрый гол на счету Педро, Виллиан классно пробил со штрафного в середине второго тайма, а точку на последней минуте основного времени матча поставил Хадсон-Одои. У «Наполи» был даже более серьезный противник. «Зальцбург» - полуфиналист прошлого розыгрыша Лиги Европы и команда с большим потенциалом, однако на «Сан Паоло» им не повезло. Именно не повезло, потому что это была не игра в одну калитку, австрийцы 20 раз пробили по воротам «Наполи» и шесть раз попали в створ. Судьбу встречи решили два быстрых гола в исполнении Милика и Руиса, а на исходе часа игры установился окончательный счет вследствие автогола. Несмотря на крупную победу, Карло Анчелотти призывает свою команду быть начеку. И это не банальное уважение к противнику: «Зальцбург» не сдался, а дома он вдвое опасней.

7. 101-я рекордная победа Икера Касильяса в Лиге чемпионов

Победа «Порту» над «Ромой» стала особенной для Касильяса. Титулованный испанский вратарь стал первым футболистом, кто разменял вторую сотню викторий в Лиге чемпионов. Икер обошел Криштиану Роналду, который выигрывал ровно 100 раз. Впрочем, португалец может догнать экс-партнера по «Реалу», если победит на следующей неделе «Атлетико» в составе «Ювентуса».

Пока все восхищались МЮ , Икер Касильяс обошел Роналду по количеству побед в Лиге чемпионов! https://t.co/pXA9qmoAOS pic.twitter.com/a3eAVnXDio — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 7 марта 2019 г.

6. Дубль Родриго в ворота «Краснодара» и сохраненная надежда

«Валенсия» со своими молниеносными выпадами и хищными игроками атаки выглядела крайней неудобным противником для «Краснодара», что и подтвердилось в первом тайме на «Месталье». В роли тореадора выступил форвард Родриго, оформивший дубль за 24 минуты. После второго гола нападающего сборной Испании стало страшновато, но «Краснодар» больше не пропускал, а во втором тайме Виктор Классон забил важнейший мяч, который оставляет «быкам» шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. Согласно статистике, в еврокубковых двухматчевых противостояниях примерно половина команд, уступивших в первом матче на выезде со счетом 1:2, проходит дальше.

5. Гражданин Кейн впервые сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов

Харри Кейн еще никогда не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов, и вот, наконец, его «Тоттенхэм» добился такой чести. У «Боруссии» оставались мизерные шансы после разгрома в Лондоне, но «шпоры» для надежности выиграли и в Дортмунде. Счет – 1:0, единственный мяч забил Кейн. Учитывая, как складывается плей-офф ЛЧ , в этом сезоне у «ушастого» может быть неожиданный обладатель. «Тоттенхэм» с Почеттино и Кейном может показать кубковый характер.

4. Первое домашнее поражение «Зенита» в евросезоне

«Мой дом – моя крепость», - по такому принципу жил «Зенит» Сергея Семака в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Зенит» дошел до «Раунда 16» только благодаря мощной игре на своем поле, где до вчерашнего вечера выиграл шесть матчей из шести с учетом игр в квалификационных раундах. На выезде «сине-бело-голубые» лишь дважды сумели сыграть вничью и четырежды проиграли. И тут, словно обухом по голове, поражение от «Вильярреала», которое почти наверняка ставит крест на надеждах сыграть в четвертьфинале.

3. Поражение «Арсенала» во Франции

Один из фаворитов Лиги Европы вновь начал двухраундовое противостояние с поражения. В 1/16 «Арсенал» проиграл БАТЭ , но потом исправился на своем поле, теперь «Ренн» начал дуэль с «канонирами» с победы 3:1. Лондонцы быстро открыли счет, могли увеличивать свое преимущество, но вместо этого растранжирили хорошие моменты и остались в меньшинстве еще до перерыва – за две желтые карточки был удален Сократис Папастатопулос. Наказание последовало мгновенно, а после перерыва «Ренн» забил еще дважды, и теперь команде Эмери нужен мощный камбэк, чтобы продолжить путь к Кубку УЕФА , который одновременно может стать пропуском в Лигу чемпионов на будущий сезон.

1-2. Вылет из ЛЧ победителя трех последних розыгрышей и чудесный камбэк МЮ

Не могу выделить, что важнее: вынос тела действующего победителя Лиги чемпионов «Аяксом» на «Сантьяго Бернабеу» или чудесный камбэк МЮ в Париже. И то и другое – из разряда фантастики! «Аякс» деловито и совершенно по делу разгромил «Реал» в его же логове, Душан Тадич выдал, возможно, лучший матч в своей карьере, поучаствовав во всех четырех голах своей команды. «Дети Бога» идут дальше, а «Мадрид» остался у разбитого корыта. Дни Солари у руля команды определенно сочтены, Флорентино Перес признал свою ошибку и готов вернуть Зидана, но у Зизу есть условия.