Небывалое бывает. «Вильярреал» Мануэля Пеллегрини. Сезон-2007/08

вчера, 17:12

Лучший сезон соперника «Зенита» - в рассказе «Соккер.ру».

В первом материале про «Вильярреал» вы могли прочитать, как скромный доселе клуб обрёл авторитет и в Испании, и в Европе. И сделал он это под руководством чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. Успех «подводников», занявших третье место в чемпионате-2004/05, не был случайным. Что подтвердили и последующие сезоны.

Режиссёр прежний, исполнители новые

В кампании-2005/06 «Вильярреал» занял седьмое место, зато добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где достойно уступил «Арсеналу». Через год «подводники» в Европе ограничились мимолётным участием в Кубке Интертото. Позиции «Инженера» Пеллегрини только укрепились. Чилийца стали активно приглашать в другие клубы, но он честно отрабатывал свой контракт на «Эль-Мадригал».

Лето 2007-го было горячим для клуба. В составе произошли значительные перемены. Ушёл в «Атлетико» главный бомбардир Диего Форлан. Вернулся в «Бока Хуниорс» мозговой центр команды Хуан Роман Рикельме. На фоне этих потерь каким-то нестрашным виделся уход ветеранов Кике Альвареса в «Рекреативо» и Хуана Мануэля Пеньи в «Сельту». Талантливый левый защитник Хосе Энрике сорвался в «Ньюкасл». Ветеран Хосе Мари, не забивший ни одного мяча в сезоне-2006/07, был отпущен в «Бетис». Итальянец Алессио Таккинарди отслужил как надо два года, и был «демобилизован» в «Брешию».

Удалось решить проблему вратаря, возникшую после отъезда Пепе Рейны в «Ливерпуль». Ни уругваец любитель бейсболок Себастьян Виера, ни тем более аргентинец Мариан Барбоса не смогли стать достойной заменой. Тогда из «Реала» позвали Диего Лопеса. 25-летний голкипер, которому надоело смотреть за игрой Икера Касильяса, с радостью согласился.

Из «Депортиво» перешёл левый защитник, кандидат в сборную Испании Хоан Капдевилья. В уругвайском «Насьонале» нашли центрального защитника Диего Година. Правый защитник Анхель перебрался из «Сельты». Полузащитник Санти Касорла выдержал только год в «Рекреативо» и вернулся в родную гавань. В «Лилле» присмотрели опорного полузащитника сборной Франции Рио Мавуба. В атаке появился Джузеппе Росси, так и не заигравший в «Манчестер Юнайтед».

Что мы имеем. Диего Лопес в воротах. Правда, начинал сезон Себастьян Виера. Справа в обороне Хави Вента, слева - Хоан Капдевилья. Пара центральных - Диего Годин и Паскаль Сиган. В запасе: Анхель, Гонсало Родригес, Фабрисио Фуэнтес.

В опорной зоне Маркус Сенна, ставший к тому времени испанцем. Справа Робер Пирес, некогда ключевой игрок «Арсенала» Арсена Венгера, слева - будущий «канонир» Санти Касорла. Соотечественник тренера чилиец Матиас Фернандес заменил Рикельме. На лавочке Рио Мавуба, Бруно Сориано, Рубен Грасия Кальмаче, он же Кани, и Хосе Хоакин Морено (Хосико). Отличные нападающие - бывший лидер «Реала Сосьедад» Нихат Каведжи и Джузеппе Росси. Или Гильермо Франко и Йон-Даль Томассон. Любые сочетания турка, итальянца, мексиканца и датчанина.

Подводный крейсер

«Вильярреал» стартовал матчем с соседями из «Валенсии» и приложил их 3:0, причём на «Месталье» - Томассон, Росси с пенальти и Касорла. Но во встрече с «Реалом» на «Эль-Мадригал» случился конфуз - в воротах Виеры побывало пять безответных мячей. Но после этого разгрома команда Пеллегрини принялась обыгрывать всех как в Примере, так и в Кубке УЕФА , где дважды был побеждён БАТЭ .

После серии из шести побед последовал проигрыш «Осасуне». Во многом терапевтический, ибо «Барселона», в отличие от «Реала», была бита на «Эль-Мадригал» 3:1. Гол Касорлы, два 11-метровых в исполнении Сенны и 3:1.

Групповой турнир Кубка УЕФА проходил в один круг. Домашний матч с «Фиорентиной» еле свели вничью - Капдевилья сравнял счёт на 88-й минуте. После этого «Вильярреал» пережил порку в Сарагосе (1:4) и открыл новую победную серию. Крупный выигрыш у «Леванте» 3:0, тяжёлая, но яркая победа над «Атлетико» в Мадриде - 4:3. Нихат и Росси - красавцы. Рвут защитные линии. В Кубке УЕФА в гостях обыграна «Млада Болеслав» 2:1.

В чемпионате скорее хорошо, чем плохо. Правда, со второго места пришлось спуститься на четвёртое. Но решён вопрос в Кубке УЕФА - «Вильярреал» выиграл у шведского «Эльфсборга» и греческого АЕКа, заняв первое место в группе. Успешно преодолены два этапа Кубка УЕФА в лице «Лас-Пальмаса» и «Рекреативо». Первый круг завершён на пятом месте с 12-очковым отставанием от «Реала». Но про чемпионский титул вряд ли кто-то мечтал. Но от идущей второй «Барсы» всего лишь пять очков. Можно было побороться за право быть вторым.

Второй круг опять начался с «Валенсией», и опять 3:0 в пользу команды Пеллегрини - Пирес, Нихат и Капдевилья. А потом кубковая баталия с «Барселоной» - 0:0. Вопрос о выходе в полуфинал отложен на ответную встречу. С «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» был бой. Диего Лопес пострадал от недавних одноклубников на 8-й минуте. Росси ответил через 7 минут, прервав сухую серию Икера Касильяса на 574-й минуте. В начале второго тайма Робиньо оформил дубль. Ценой титанических усилий Капдевилья восстановил равновесие, но, пока гости радовались, Снейдер забил третий и, как выяснилось, победный мяч. Битва с «Реалом» отняла массу сил. «Барселона» вымучила победу за счёт единственного гола Тьерри Анри. Поход за Кубком Испании был завершён.

Небывалый резонанс

Вскоре «подводники» закончили ещё одну кампанию - в Кубке УЕФА . И виной тому «Зенит». В Санкт-Петербурге хозяева ограничились голом Павла Погребняка.

Подопечные Дика Адвоката могли забить ещё, но прекрасно отыграл Диего Лопес. В Испании Погребняк забил очень важный мяч на 29-й минуте. «Подводники» устроили штурм ворот Вячеслава Малафеева. На 47-й минуте гости остались в меньшинстве - вторую жёлтую карточку получил Роман Широков. На 75-й минуте хозяева отыгрались после розыгрыша углового. Гильермо Франко воспользовался нерешительностью вратаря нашей команды. Австрийский судья Штефан Месснер бесчинствовал, выгнал со скамейки запасных Адвоката, удалил Радека Ширла. 11 игроков испанского клуба дожали девятерых соперников. Но запоздалый гол Йона-Даля Томассона принёс «Вильярреалу» только моральное удовлетворение. «Зенит» продолжил движение в Кубке УЕФА и в итоге стал победителем турнира.

А «подводники» получили возможность сконцентрироваться на чемпионате страны. Одержаны победы в Бильбао и Барселоне, над «Барсой». Побеждён «Леванте», разгромлен «Атлетико». Два поражения - от «Севильи» и «Альмерии». А потом шесть побед на финише. Болельщики смотрели в таблицу и не верили своим глазам. Их любимый клуб вышел на второе место и стал отталкиваться от преследователей. Точнее преследователя в лице «Барселоны». Вот отрыв вырос с одного очка до четырёх, а за два тура до конца «Вильярреал» опережал «сине-гранатовых» уже на 7 пунктов. Есть второе место. В первый и пока в последний раз в истории. А девять лет назад «подводники» плавали в иных морях. Завидный прогресс. Блестящий сезон провели почти все - и Нихат, и Томассон, и Капдевилья, и Росси с Диего Лопесом, и Пирес с Касорлой. Этакий резонанс, когда всплеск формы отдельных футболистов способствовал успеху общего дела.

Пеллегрини проработал ещё год и ушёл в «Реал». А после него бывало всякое. В том числе и вылет из Примеры, и возвращение. Развитие пошло как-то не так, не столь поступательно, как при чилийском «Инженере». Поэтому и тот успех оказался единичным.