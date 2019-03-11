Солнце Эускади. «Реал Сосьедад» Альберто Ормаэчеа. Сезон-1979/80

вчера, 17:01

«Соккер.ру» начинает серию материалов о баскском периоде в истории испанского футбола.

Первая половина восьмидесятых – время доминирования баскских команд в чемпионате Испании. В 1981-м и 1982-м чемпионский титул доставался футболистам «Реала Сосьедад», а в 1983-м и 1984-м первенство страны выигрывал «Атлетик». И это при том, что клубы из Эускади: а) регулярно поставляли своих игроков «Реалу» и «Барселоне»; б) комплектовались исключительно за счёт собственных кадров или этнических басков. Сейчас этого правила придерживается только «Атлетик». «Реал Сосьедад» не выдержал.

Свежий ветер с Бискайского залива

Позвольте начать серию с рассказа не о золотом, а о серебряном сезоне «Реала Сосьедад». Условно серебряном, ибо никаких медалей за второе место в Испании не вручали. Это виртуальное серебро чрезвычайно высокой пробы. Только из-за досадной случайности оно не стало золотом.

Но обо всём по порядку. Уроженец Эйбара, правый защитник Альберто Ормаэчеа на протяжении 12 лет играл за «чури-урдин» («бело-голубые» на языке эускари, прозвище «Реала Сосьедад» и официальное название хоккейной команды из Сан-Себастьяна). Завершив выступления, Альберто вошёл в тренерский штаб «Сосьедада». Сначала помогал Андони Элисондо, затем Хосе Антонио Ирулеги. В 1978 году 39-летний Ормаэчеа получил самостоятельную практику. В первом сезоне «бело-голубые» поднялись в итоговой таблице сразу на семь позиций – с 11 места на 4-е. Были усилены некоторые позиции. Опять же стоит отметить, что тогда за «Реал Сосьедад» могли играть только баски, поэтому «чури-урдин» были ограничены в плане комплектования.

Немного об околофутбольной обстановке. Правивший Испанией без малого сорок лет генералиссимус Франко подавлял басков всячески. Была упразднена автономия Страны басков, запрещён язык эускари. Клуб «Атлетик» из Бильбао был переименован в «Атлетико». Мелочь, однако весьма характерная для тех пор. Баски отвечали террором. Кстати, одна из причин того, что после смерти каудильо Испания стала королевством, стало убийство баскскими сепаратистами преемника Франко адмирала Бланко.

Новые власти Испании, пришедшие на смену каудильо, напротив вернули Эускади широкую автономию, разрешили сложный, не похожий ни на один другой язык. Был снят запрет с Икурриньи – баскского национального красно-зелёно-белого знамени. Встречи двух сильнейших команд Басконии – «Атлетика» и «Реала Сосьедад» – так и называется Дерби Икурринья, ибо братание футболистов и болельщиков стало толчком для легализации национального символа. Несмотря на соперничество клубов из самых известных городов Эускади, матчи проходят довольно мирно.

«Осьминог», «Викинг» и двое из ларца

Ладно, не будем углубляться в историю народа, проживающего на берегу Бискайского залива. Познакомимся лучше с самой командой. Ворота защищал легенда не только баскского, но и всего испанского футбола Луис Арконада. Возможно, большинству наших болельщиков он запомнился не самой выдающейся игрой на чемпионате мира 1982 года и грубейшим ляпом в финале Евро-84. Поверьте, это лишь эпизоды в славной карьере «Осьминога». Арконада выручал и «чури-урдин», и сборную Испании столько раз, что, наверное, не заслужил никаких упрёков и косых взглядов. Арконада стал основным в 21 год. «Сосьедад» был жестоко бит «Ливерпулем» на «Энфилде» 0:6, основной в ту пору голкипер Уррути пропустил несколько необязательных мячей, и Андони Элисондо доверил ворота Луису, третьему на тот момент вратарю. Вскоре баски смогли со спокойной душой отпустить Артолу в «Барселону», а Уррути - в «Эспаньол» (они потом объединятся на «Камп Ноу»), ибо ворота оказались под надёжной защитой. «Осьминог» играл практически бессменно. Но на всякий случай в команде имелись Педро Очоторена, Мануэль Сервантес и Хуан Сендойя.

Альберто Ормаэчеа отказался от услуг правого защитника Хуана Марии Эснаолы, отпустив того в «Бургос». На этой позиции освоился Хенаро Селайета. Слева были незыблемы позиции Хулио Олайсолы. Основная пара центральных защитников – капитан команды Иньяксио (испанцы чаще называли его на свой манер Игнасио) Кортабаррия и молодой Агустин Гайяте. В запасе ровесник Гайяте 21-летний Альберто Горрис и братья Мурильо – Лусиано и Эмилиано.

В центре поля мощную связку составляли Хосе Диего Альварес (или просто Диего) и Мигель Анхель (Перико) Алонсо. Эти два молодца и отобрать могли, и пас отдать, и сами пробить. Особенно Перико. Кудрявый Хесус Мария Самора бегал справа, а уроженец Марокко Роберто Лопес Уфарте – слева. Обоим полузащитникам скорее подходило определение полунападающие, ибо Селайета с Олайсолой освобождали их от работы в обороне. Поэтому фланги «бело-голубых» работали бесперебойно. Самора и Лопес Уфарте могли навесить, прострелить, ворваться в штрафную и создать там массу проблем обороняющейся стороне. При этом оба футболиста отличались фантастической выносливостью. Сальва Ириарте мог давно стать основным в большинстве команд Ла Лиги, но патриот родного клуба предпочитал оставаться запасным в родном коллективе. С пользой для общего дела выходил на замены Хосе Агустин Арансабаль, он же Гастелу. Невысокий крепыш мог сыграть и в центре, и на фланге.

Основная пара нападающих Хесус Мария Сатрустеги и Сантьяго Идигорас. Кучерявый и усатый Сатрустеги был очень похож на своего тёзку Самору. Иностранные журналисты нередко путали двух басков. Да что там журналисты. Защитники соперников не всегда сразу соображали, кто перед ними. Два Хесуса при этом были чрезвычайно сыгранной связкой и понимали друг друга без слов. Ветеран «чури-урдин» Идигорас тоже носил пышные усы, правда волосы на его голове были прямыми и светлыми. Отсюда и прозвище – «Викинг». Старательный, быстрый, но незабивной нападающий. «Создайте мне условия, тогда я может быть забью». В какой-то момент Ормаэчеа надоело ждать, когда же «Викинг» перестанет запарывать моменты и стал подыскивать ещё одного нападающего. В резерве ветеран Хуан Мария Амиано и двое молодых – Педро Уральде и Луис Мигель Эрас.

Танго втроём

«Реал Сосьедад» вошёл в сезон скромной победой 1:0 над «Лас-Пальмасом» у себя на «Аточе». Сорока секунд хватило Идигорасу, чтобы поразить ворота островитян. Быстрый гол Сатрустеги – на третьей минуте принёс сан-себастьянцам победу над «Атлетиком» в Бильбао. За двадцать минут до конца Андони Гойкочеа, чьи геростратовы «подвиги» были ещё впереди, врезал по ногам Идигорасу. «Викинг» не сдержался, и первое в сезоне Дерби Икурринья соперники доигрывали в неполных составах.

Европейская кампания басков завершилась, не успев толком начаться – в 1/32 финала Кубка УЕФА . Ноль-три от «Интера» на «Сан-Сиро» отыграть было не под силу. В ответной встрече Сатрустеги сделал дубль, но забить третий мяч у басков не вышло. Пришлось сосредоточиться на делах домашних. К тому времени команда Ормаэчеа успела ещё сыграть два раза вничью и после четырёх туров шла на четвёртом месте. В пятом туре на «Аточу» пожаловала «Барселона».

После первого тайма 2:2. Лобо Карраско вывел гостей вперёд, хозяева ответили голами Алонсо и Кортабаррии, но Эредия перед свистком на перерыв пробил Арконаду. В середине второго тайме «сине-гранатовые» повели в счете после гола Хосе Висенте Санчеса. Но последняя десятиминутка оказалась кошмаром для гостей. Сначала Сатрустеги огорчил бывшего вратаря «Сосьедада» Артолу, а за минуту до конца редкий, но нужный гол забил Диего. Победа «чури-урдин» 4:3. Можно было отправляться в погоню за «Спортингом» из Хихона, побеждавшим на старте одного соперника за другим на протяжении семи туров. Только в восьмой игровой день команда из Хихона потеряла первое очко в чемпионате. Мадридский «Реал» отставал на очко, а сан-себастьянский - на два. В девятом туре «Спортинг» неожиданно развалился дома в игре с «Сарагосой» 1:4. А мадридский «Реал» тем временем отправился в Сан-Себастьян.

Нули провисели на табло 14 минут, пока Лопес Уфарте не реализовал 11-метровый. На 36 минуте Сатрустеги во второй раз поразил ворота «королевского клуба». Положение гостей стало безнадёжным в начале второго тайма после удаления Висенте Дель Боске. Добили мадридцев Самора и Эрас. Блестящая победа «чури-урдин» с результатом 4:0. Вверху стало совсем тесно. 15 очков – у «Спортинга», по 14 у одноклубников.

«Реал Сосьедад» впервые оказался впереди всех после 11 тура, обыграв в гостях «Эспаньол». Но в следующем туре «бело-голубые» дома упустили победу над «Эркулесом» и позволили «сливочным» обойти себя в таблице из-за количества забитых мячей - 29 против 18 при прочих одинаковых показателях. Команде Ормаэчеа предстоял выезд в Хихон. Недавний лидер рассчитывал нанести конкуренту первое поражение и поправить дела. Но всё вышло наоборот. Гости выиграли за счёт точно пробитого Лопесом Уфарте 11-метрового.

Первый круг «Реал Сосьедад» завершил на втором месте. Ноль поражений, 26 очков, как и у «Реала». Но «королевский клуб» был чуточку впереди из-за разницы мячей +14 и +13. «Спортинг» несколько отстал - 23 очка. Но едва переступив экватор, мадридцы и хихонцы проиграли, а «Сосьедад» спасся на Канарах в игре с «Лас-Пальмасом» благодаря голу Алонсо – 2:2. И вырвался вперёд на одно очко.

«Атлетик» был разгромлен в дерби с результатом 4:0. «Чури-урдин» после этого выигрыша выдали серию - шесть матчей без пропущенных мячей. В неё поместились ещё две победы и три ничьих. В том числе и 0:0 на «Камп Ноу». Эти ничьи и не позволили оторваться от Мадрида. После 25 встреч по 38 очков. По-прежнему у столичного клуба перевес по разнице мячей - +27 и +24. С таким багажом два претендента на победу в чемпионате подошли к очной встрече.

Проигрыш ценой в титул

Первый тайм за «Сосьедадом» 2:0. За пять минут до перерыва Самора распечатал ворота «Реала», а через пять минут «Сантьяго Бернабеу» погрузился в тоску после гола Перико Алонсо. Для победы в матче, а скорее всего и в чемпионате, баскам не хватило пяти минут – вышедший на замену Гарсия Эрнандес оборвал сухую серию Арконады на 755 минуте. А потом в ворота гостей был назначен весьма спорный пенальти, реализованный Хуанито. Нападающий испанцев, сравняв счёт, сорвал с себя футболку, забыв об уже имевшейся жёлтой карточке. Увидел и красную. Но в итоге ничья, не позволившая «бело-голубым» второй раз в сезоне обыграть «сливочных».

Но «Реал» недосчитался одного очка с «Эркулесом», а сан-себастьянцы обыграли «Саламанку». Чистое первое место. Обыгран «Эспаньол» (1:0), разгромлен «Спортинг» (4:1), побеждён «Бургос» (3:1), с тем же счётом повержена «Малага». За два тура до финиша у «Сосьедада» 50 очков, а у «Мадрида» – 49. Следующий соперник «Севилья» пребывала на 11 месте и не должна была составить проблем для непобедимых до сих пор (а на дворе стоял май) «чури-урдин». Но на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» произошла маленькая футбольная трагедия.

Что-то пошло не так. Ни на что не претендовавшая «Севилья» дала бой лидеру. Мало того, что андалусийцы нейтрализовали Сатрустеги и двух опасных крайних полузащитников, они и сами искали счастья у ворот Арконады. На 30 минуте чемпион мира Даниэль Бертони поразил ворота гостей.

Только на 65 минуте Самора смог переиграть вратаря хозяев Алехандро Валеро. Игроки хозяев бурно протестовали, уверяя, что баск забил из метрового офсайда. Судья выгнал с поля двух самых отчаянных спорщиков Пабло Бланко и Хуана Карлоса Альвареса. «Севилья» осталась вдевятером. Оставалось только её дожать. Но «Реал Сосьедад» не только не сумел провести победный гол, он ещё и пропустил всё от того же Бертони. Первое поражение в чемпионате, но какое несвоевременное и катастрофическое. «Реал» победил на Канарах и вырвался вперёд на очко. На всякий случай разница мячей +35 против +32 в пользу мадридцев. Чтобы стать чемпионами «бело-голубым» мало было догнать столичный клуб.

Голы Селайеты и Гастелу принесли «чури-урдин» два очка в игре с «Атлетико». Но и «Реал» своего не упустил, уверенно обыграв второго представителя Эускади – «Атлетик» 3:1. Чемпионский титул снова остался в Мадриде. Но неудача (иногда и второе место видится неудачей) только закалила «Реал Сосьедад». Что и показали следующие сезоны.