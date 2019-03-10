Всем прогнозам вопреки. Сборная Чехословакии Вацлава Ежека. 1976 год

вчера, 17:06

«Соккер.ру» рассказывает о самом большом успехе сборной некогда единой страны.

Сложился стереотип, согласно которому, чехи в первую очередь народ хоккейный, а в футбол идут те, кто не научился кататься на коньках и владеть клюшкой. Что, конечно же, неверно. Сборная Чехословакии дважды играла в финалах чемпионатов мира, выигрывала чемпионат Европы в 1976 и несколько раз становилась призёром европейских первенств. О победе чехов и словаков в 1976 году и пойдёт речь в этом материале.

Не только чехи

Да, чехов и словаков, а не только чехов. Словаки всегда были важным элементов в сборной единой страны. Выход в финал чемпионата мира 1962 года был бы немыслим без Яна Поплухара, Адольфа Шерера и Титуса Бубеника. На чемпионат мира 1970 года в Мексику вообще отправилась фактически словацкая сборная, усиленная несколькими чехами. В составе чемпионов Европы 1976 года было только 6 чехов (один из них этнический поляк Пржемысл Бичовский) и 16 словаков, включая словацкого венгра Коломана Гёга. Но тогда не было ни разделения, ни противоречий. И для тренера чеха Вацлава Ежека все игроки были равны.

Сам Вацлав Ежек играл только за любительские команды. Что не помешало ему стать толковым тренером. Долгое время пан Ежек работал с юношами, сначала в пражской «Дукле», затем в «Спарте». Дослужился до тренера первой команды «Спарты» и выиграл с ней два титула чемпиона Чехословакии. В 1979 Ежек уехал в Голландию, где стал работать с АДО «Ден Хааг». В Гааге его помнят до сих пор, ибо под руководством чешского специалиста «аисты» попадали в тройку лучших команд страны и доходили до финала Кубка. В 1972 году пан Ежек вернулся домой, чтобы возглавить сборную страны. На чемпионат мира 1974 года команда Чехословакии не попала, но тренеру дали ещё один шанс проявить себя. Тем более что чехословакам досталась сложнейшая отборочная группа – команды Англии и Португалии. Плюс сборная Кипра.

Англичане в первом матче были не менее безжалостны к команде Ежека, чем жребий. В последние 20 минут встречи родоначальники футбола провели три безответных мяча в ворота Иво Виктора. Один раз отличился Мик Ченнон, дважды – Колин Белл. В игре с командой Кипра сборная Чехословакии особых проблем не испытала – три гола счету Антонина Паненки, ещё один провёл Мариан Масны. Что не удивительно. Ещё недавно киприотам было не до футбола. Но португальцы получили в Праге на гол больше, чем островитяне – пять безответных мячей. Два мяча в ворота Дамаша положил Пржемысл Бичовский, еще два Зденек Негода, а подвёл итог Ладислав Петраш.

Всё решил ответный матч со сборной Англии в Братиславе. Эта встреча растянулась аж на два дня. В день матча стоял сильный туман. Англичан таким погодным явлением не напугаешь, однако раскапризничались именно они. На 17-й минуте судья Мичелотти остановил игру при счёте 0:0. Переигровку назначили на следующий день, причем на два часа. Мик Ченнон вывел сборную Англии вперёд на 29-й минуте. Этот счет держался почти до конца первого тайма, пока Негода головой не забил «в раздевалку». Едва начался второй тайм, как уже Душан Галис огорчил Рэя Клеменса. Опять же забил головой самим англичанам. В оставшееся время англичане скорее могли пропустить ещё, нежели забить. Выстояла чехословацкая сборная и в Португалии – 1:1. Андрей Ондруш и Нене обменялись голами в первые 10 минут. Португальцы с англичанами оба раза сыграли вничью, что и помогло команде ЧССР занять первое место в группе.

Злой гений сборной СССР

Но это ещё не пропуск в финальную часть чемпионата Европы. Весной семьдесят шестого предстояли четвертьфиналы. Вот и свёл жребий двух представителей соцлагеря – команды Чехословакии и СССР . Основу нашей сборной составляли киевские динамовцы, менее года назад выигравшие Кубок кубков и Суперкубок Европы. За полтора месяца до официальной встречи команды встретились в Кошице в товарищеском матче. Советская сборная вела 2:0, и лишь в концовке расслабилась, позволив хозяевам сравнять счет – 2:2. Этот результат сделал нашу команду фаворитами четвертьфинала. Но в официальном матче в столице Словакии Братиславе хозяева оказались куда более зубастой и агрессивной. При этом оба чехословацких гола были совершенно необязательными.

Первый гол в наши ворота - это расслабленность защиты и вратаря Александра Прохорова. Показалось, что в наши ворота назначен штрафной и игра будет остановлена. А турецкий арбитр Хилми Ок не свистнул. Ну а Йозеф Мёдер взял да ударил, а Прохоров не прыгнул за катящимся мячом.

Судья из Турции забыл свистнуть и на 47-й минуте, когда Антонин Паненка пробивал штрафной. Прохоров в это время был занят сооружением стенки, и среагировать, естественно, не успел. Команды бить по свистку не поступало, а значит Паненка был прав - 2:0.

Месяц спустя соперники встретились в Киеве. В первом тайме наша сборная атаковала много, однако ничего из этих атак не извлекла. А гости перед самым перерывом использовали единственную возможность. Мёдер со штрафного сумел поразить ворота Евгения Рудакова с дистанции в 25 метров. Теперь сборной СССР нужно было забивать не три, а минимум четыре мяча.

На 53 минуте киевский стотысячник взорвался от аплодисментов. Наконец-то Леонид Буряк вонзил мяч в угол ворот Иво Виктора. Осталось забить еще три. Время таяло, тем меньше советские футболисты думали об обороне. Одну из контратак завершил голом злой гений сборной СССР Йозеф Мёдер. Олег Блохин спас сборную СССР от поражения в конкретном матче, но не в четвертьфинале.

Финальный турнир проходил в Югославии – в Белграде и Загребе. Вацлав Ежек привёз 22 футболиста. Вратари: 1. Иво Виктор («Дукла»), 22. Александр Венцел («Слован» ). Защитники: 2. Карол Добиаш («Спартак» Трнава), 3. Йозеф Чапкович («Слован»), 4. Антон Ондруш («Слован»), 5. Ян Пиварник («Слован»), 6. Ладислав Юркемик («Интер»), 12. Коломан Гёг («Слован»), 13. Йозеф Бармош («Интер»), 13. Павол Бирош («Славия»). Полузащитники: 7. Антонин Паненка («Богемианс»), 8. Йозеф Мёдер («Локомотива» Кошице), 9. Ярослав Поллак («Кошице»), 15. Душан Герда («Славия»), 16. Франтишек Веселы («Славия»), 17. Ян Швехлик («Слован»), 20. Франтишек Штамбахр («Дукла»), 21. Пржемысл Бичовский («Теплице»). Нападающие: 10. Мариан Масны («Слован»), 11. Зденек Негода («Дукла»), 18. Душан Галис («Кошице»), 19. Ладислав Петраш («Интер»).

Ворота защищал опытнейший Иво Виктор. Тот самый, которому в семидесятом Пеле едва не забил с центра поля. Последнего центрального защитника играл Антон Ондруш. Далее три защитника в линию – Ян Пиварник, Йозеф Чапкович и Коломан Гёг. Правый полузащите Ян Поллак, левый – Йозеф Мёдер. Карол Добиаш рулил в опорной зоне, а Антонин Паненка действовал ближе к линии атаки. Впереди Зденек Негода и Мариан Масны.

Как Майер обиделся на Паненку

В турнире участвовали всего четыре сборных. Первую пару полуфиналистов составили сборные Голландии и Чехословакии, вторую – Западной Германии и Югославии. Футбольный мир ждал повторения чемпионата мира-74 с непременным реваншем голландцев. «Оранжевых» покинул тренер Ринус Михелс, но остальные звёзды, включая Йохана Кройфа, оставались в строю. В успех чехословацкой сборной верили только неисправимые оптимисты. И напрасно не верили.

Шла 19 минута, когда последний защитник Антон Ондруш удачно сходил к чужим воротам. После розыгрыша штрафного он головой отправил мяч в ворота голландцев. Но в начале второго тайма Ярослав Поллак срубил Йохана Неескенса и оставил тем самым сборную ЧССР в меньшинстве. Неескенса тоже выгнали с поля, но при счете 1:1. Второй мяч в этом матче забил так же Ондруш. Но уже в свои ворота. 90 минут не выявили финалиста. В третьем дополнительном тайме Вацлав Ежек провел судьбоносную замену – выпустил Франтишека Веселы вместо Йозефа Мёдера. Обладатель весёлой фамилии сначала сделал голевой пас Негоде, а потом забил сам. Позолоченные медаллисты чемпионата мира оказались повержены со счетом 3:1. Но в решающем матче чехословаков ждали уже не вице-, а сами чемпионы – немцы. Пусть без Герда Мюллера, но с его однофамильцем Дитером, который положил три штуки в ворота югославов в полуфинале.

И вновь никакой робости, ни малейшей дрожи в коленях. В середине первого тайма счёт 2:0 в пользу сборной ЧССР – это Ян Швехлик и Карел Добиаш успели расписаться в воротах Зеппа Майера. Но через три минуты Дитеру Мюллеру позволили пробить с линии вратарской – 2:1. И началась осада ворот Иво Виктора. Чешский вратарь тащил всё, что летело, катилось и ползло. Сборная ФРГ смогла сравнять счёт лишь на 90-й минуте. Да и то не обошлось без нарушения правил. Бернд Хёльценбайн оттолкнул Виктора руками и пробил головой по мячу. Судья из Италии Сержио Гонелла предпочёл не заметить фола со стороны немца.

В дополнительные 30 минут голов не дождались. Что делать дальше? Чёткого ответа в регламенте не было. Гонелла решил обойтись без переигровки, и вынес решение о пробитии послематчевых пенальти. Сегодня подобной лотереей никого не удивишь, а тогда это был прецедент. Судьба европейского золота впервые решалась с помощью ударов с точки. Более того, ещё ни разу в официальных турнирах с участием сборных победитель не определялся таким способом.

Первым промахнулся немец Ули Хёнесс. Чехословаки к тому времени использовали все четыре попытки (Мариан Масны, Зженек Негода, Антон Ондруш, Ладислав Юркемик), команда ФРГ – три (Райнер Бонхофф, Хайнц Флоэ, Ганс Бонгарц) . Хёнесс пробил выше перекладины. Судьба чемпионского титула оказалась в руках, точнее ногах Антонина Паненки. Чех выждал, пока Майер сдвинется с места, и несильно ударил по центру. Есть первое чехословацкое золото.

Позже способ пробития 11-метровых – пауза перед ударом и удар по центру получил имя собственное – паненка. Антонин потом неоднократно пользовался своим фирменным приёмом. Многие считали подобное исполнение чуть ли ни жульничеством. Например, Зепп Майер, пострадавший в том финале.

На чемпионат мира чехи и словаки не попали. Вацлав Ежек подал в отставку и вернулся в Голландию, тренировать «Фейеноорд». Потом он вернулся на родину, где работал со «Спартой». Ежеку суждено было стать последним тренером в истории сборной Чехословакии.