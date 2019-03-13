Когда Зидан был маленьким и с кудрявой головой. «Бордо» Роллана Курбиса. Сезон-1992/93

вчера, 10:30

«Соккер.ру» вспоминает, как 27 лет назад во французском футболе вспыхнула новая звезда.

Ну не таким уж маленьким – метр восемьдесят пять, да и голова у Зинедина не была особо кудрявой. Но волос на ней было несоизмеримо больше, чем в туринский или мадридский отрезок карьеры знаменитого французского футболиста. И ещё одна оговорка. Прежде чем оказаться в «Бордо», Зидан отыграл два сезона за «Канн», где уже успел заработать определённую репутацию. Но в полной мере талант Яза (не любит он фамильярное Зизу) раскрылся именно в составе жирондинцев.

Вернувшиеся из ссылки

«Бордо», флагман французского футбола середины 80-х, к концу десятилетия заметно измельчал. Сошли со сцены блестящие мастера, покинул команду тренер Эме Жаке. Президент Клод Бэз занимался сомнительными делишками и попался. В итоге Бэз отправился за решётку, а сама команда – во второй дивизион. Даром, что весной 1991 года жирондинцы финишировали десятыми. Но ссылка оказалась недолгой – всего год. «Бордо» вернулся с новым тренером и рядом новых игроков, среди которых оказался не по годам серьёзный 20-летний бербер.

«Канн», где играл Яз, вдруг неожиданно вылетел из Д-1. Вряд ли такому талантливому игроку нужно было спускаться во второй дивизион. Предложение от «Марселя» вернуться в родной город прозвучало как-то невнятно. У провансальцев и без Зидана хватало исполнителей. Зинедин сделал неожиданный выбор в пользу «Бордо». Во многом после беседы с товарищами по молодёжке Кристофом Дюгарри и Биксантом Лизаразю.

Как и Зидан, тренер Роллан Курбис был уроженцем Марселя. А ещё их объединяло то, что оба оказались не особо нужны «Олимпику». Большая часть карьеры защитника Курбиса пришлась на выступления за «Сошо» и «Монако». Заканчивал Роллан в «Тулоне», там же он и начинал тренировать. «Бордо» был вторым клубом в карьере Курбиса. Жирондинцы вернулись в элиту с другим наставником – бывшим защитником золотого состава Гернотом Рором, а замену офранцузившегося немца поняли не все болельщики. Поэтому Курбису нужно было завоевывать авторитет на «Шабан-Дельма».

Новые друзья Яза

Познакомимся с составом команды. 30-летний вратарь Гаэтан Юар обладал солидным опытом выступлений за «Ланс» и «Марсель». Дублёром Гаэтана был его ровесник Филипп Сенс. Ветеран Дидье Сенак большую часть биографии провёл в центре обороны, но в интересах команды он действовал справа. На левом фланге работал баск Биксант Лизаразю, который приложил руку к переходу своего приятеля Зидана. В центре защиты играли бразилец Марсио Сантос и Жан-Люк Догон. В запасе Кристоф Векьони и Франсуа Грене. В опорную зону был передвинут защитник Лоран Кроси. Рядом с ним действовал Эрик Герит. Зинедину Зидану была отведена роль конструктора атак. Второй бразилец Валдеир мог сыграть на любом из флангов. В резерве - Стефан Планк, Жан-Франсуа Даниэль и Патрис Марке. Пару нападающих составляли Кристоф Дюгарри и Ронан Салаюн. Не самые результативные нападающие, как и их сменщик Филипп Люка.

«Бордо» начинал чемпионат домашней встречей с «Лионом». Встреча завершилась с тем же счётом, что и началась 0:0. Зато выезд в Гавр получился успешным благодаря голу Кристофа Дюгарри. Выиграть дома у бывшей команды Курбиса «Тулона» не получилось, упустили победу в концовке. А «Осеру» и вовсе проиграли.

Курочка по зёрнышку

Свой первый гол в составе «Бордо» Зидан забил в шестом туре, чем помог обыграть на выезде «Ланс». Первая домашняя победа пришлась на 7-й тур – Лизаразю в уже добавленное время реализовал пенальти и оставил ни с чем «Монако» Арсена Венгера.

Оборона играет уверенно, как и Юар. Зато каждый гол даётся в муках. Дюгарри и Салаюна трудно обвинить в пассивности, вот только эффективность их работы оставляла желать лучшего. Но очки накапливались, а жирондинцы держались довольно высоко – в шестёрке, она же зона Кубка УЕФА . Или около неё. Гол Валдеира принёс победу над всесильным «Марселем». И вслед за ним проигрыш «Сент-Этьену». Наконец три гола в ворота «Сошо», и тут же бесславные 0:2 в Монпелье.

Зидан всё увереннее вживался в роль лидера. Почти все голевые атаки проходили при его участии. Яз забивал и сам, у него это получалось не хуже, чем у штатных форвардов. «Бордо» успел заработать репутацию очень крепкого коллектива, который непросто обыграть. При массированных атаках соперника жирондицы уходили глубоко в оборону. «Сворачивались словно ёж», - писали французские газеты. Но «Пари Сен-Жермен» заставил ёжика раскрыться – в воротах Юара побывали пять безответных мячей. На рождественские каникулы, как правило совпадающие во Франции с окончанием первого круга, «Бордо» ушёл шестым. Отставание от лидера – «Осера» составляло всего-то три очка.

Ворота на замке

Наступил новый 1993 год, начался второй круг, а Гаэтан Юар перестал пропускать. Один матч на ноль, второй, третий. «Бордо» в этих встречах, как минимум, не проигрывало. Двенадцать матчей или три месяца, или рекордные для Франции 1 176 минут держался Гаэтан. Шесть встреч аквитанцы выиграли, шесть завершили вничью, а к 31 туру забрались на третье место. Всего два очка отставания от вырвавшегося вперёд «Марселя», - будущего чемпиона и победителя Лиги чемпионов. Прервал серию Юара полузащитник «Монпелье» Алёша Асанович, но его гол не помешал команде Курбиса вписать в таблицу ещё два очка.

В апреле-мае последовал некий спад. Да ещё Юар получил травму, пришлось Сенсу покинуть скамейку запасных и надеть перчатки. Но победы над «Мецом» и «Лионом» помогли «Бордо» прийти на финиш четвёртым. Что совсем неплохо для команды, которая вернулась из второго дивизиона.

Роллан Курбис сдал экзамен на состоятельность. Зидан проявил себя вполне зрелым мастером, но тренер сборной Жерар Улье отчего-то не замечал Яза. Блестящий сезон выдал Биксант Лизаразю, да Кристоф Дюгарри получил хорошую прессу, даром что забил всего 6 мячей. Для сравнения тот же Зидан выбил десятку. Но всех затмил своей сухой серией Гаэтан Юар, признанный болельщиками лучшим игроком года.