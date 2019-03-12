Ввиду явного преимущества. «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Сезон-1993/94

вчера, 17:03

«Соккер.ру» рассказывает, как «красные дьяволы» во второй раз выиграли Премьер-Лигу.

Вы уже успели прочитать, как команда Алекса Фергюсона шла к долгожданному чемпионскому титулу. Выиграв в непростой борьбе с «Астон Виллой» и «Норвичем» звание первого победителя Премьер-Лиги, «Юнайтед» не собирался останавливаться на достигнутом. В планах значилось не только подтверждение чемпионских полномочий, но и успешное выступление в остальных домашних турнирах. Кроме того, «красные дьяволы» рассчитывали на удачный дебют в Лиге чемпионов. В новом формате главного еврокубка они ещё не участвовали.

Как Кин кинул Кенни

Изменений в составе было немного. По большому счёту всего один новичок, но какой. Ирландцу Рою Кину предстояло стать легендой «Олд Траффорд» и капитаном. Но ведь Рой мог и не оказаться в «Манчестер Юнайтед». Помогли смекалка Фергюсона и расторопность работников клуба.

Уроженец ирландского города Корк Рой Кин попал в «Ноттингем Форест» не в самое лучшее время. От былой славы «лесников» остались лишь воспоминания, да тренер Брайан Клаф по-прежнему стоявший у руля команды. Молодой полузащитник пришёлся по душе знаменитому тренеру. Клафу нравились и мастерство, и неуступчивый характер Кина. Что не помешало Клафу отправить Роя в нокдаун прямо в раздевалке за «привоз» в кубковой игре с «Кристал Пэлас». Но тренер вскоре сменил гнев на милость, Рой тоже постарался забыть этот инцидент. Вскоре полузащитник стал важным элементом в «Ноттингеме».

Но по итогам сезона-1992/93 «Форест» покинул Премьер-Лигу. В контракте Роя был пункт, предусматривавший его продажу при подобном форс-мажоре. Поэтому ирландец изъявил желание сменить команду. «Право первой брачной ночи» принадлежало «Блэкберну», чей тренер Кенни Далглиш лично встречался с Роем и расписал ему целесообразность переезда на «Ивуд Парк». Сделка была почти готова. Рой должен был пройти медосмотр в новом клубе, а «Блэкберн» и «Ноттингем» ударить по рукам. Цена вопроса – 4 миллиона фунтов. Рекордная на тот момент сумма. Мероприятие было запланировано на понедельник.

Но Алекс Фергюсон решил сыграть на опережение, благо в его распоряжении имелись суббота и воскресенье. Он позвонил Рою и убедил ирландца перейти именно в «Манчестер Юнайтед». Разговор был длинным и сложным, но в итоге Кин согласился. Ради такого случая в клубе отменили выходные. Пока в «Блэкберне» отдыхали, в МЮ шла работа. «Ноттингему» было всё равно, куда продавать ирландца. Даже чуть меньшая цена, предложенная чемпионами, их устроила – 3,85 млн и забирайте. В понедельник Кенни Далглиш узнал, что Роя Кина не стоит ждать на «Ивуд Парк». Конкуренты оказались расторопнее. Возмущению не было предела, но Рой уже примерил красную футболку.

Ушёл из команды Дэнни Уоллес, ставший ненужным при стремительно растущем Райане Гиггзе. Нилл Уэбб вернулся в «Ноттингем» ещё по ходу предыдущего сезона. Состав же команды приобрёл следующие очертания. В воротах Петер Шмейхель. Справа Пол Паркер, слева Деннис Ирвин. Лучшая пара центральных защитников Англии Стив Брюс и Гари Паллистер. На правой бровке Андрей Канчельскис, на левой – Райан Гиггз. В центре к Полу Инсу присоединился Рой Кин. Эрик Кантона и Марк Хьюз в нападении. В запасе вратари Лес Сили или Гари Уолш, защитники Ли Мартин, Клейтон Блэкмор, Гари Невилл, полузащитники Ли Шарп, Кит Гиллеспи и вытесненный Кином из основы Брайан Робсон. Нападающие Брайан Макклэр и Дион Даблин. Что касается Дэвида Бекхэма, Пола Скоулза, Никки Батта и упомянутого Гари Невилла, то они скорее числились в команде. Их время ещё не пришло. Забегая вперёд, стоит отметить, что Фергюсон фактически обошёлся 14 футболистами – 11 основных + Шарп, Робсон и Макклэр.

От «Челси» до «Челси»

Сезон начинался матчем за Черити Шилд на «Уэмбли». Марк Хьюз уже на девятой минуте распечатал ворота «Арсенала», но за пять минут до перерыва Йан Райт воспользовался ошибкой Гиггза. Во втором тайме Кантона пару раз пожалел лондонцев, а судья в свою очередь – манкунианцев, не назначив в их ворота пенальти. Дело дошло до 11-метровых. «Арсенал» был очень близок к победе, после того как Дэвид Симен отбил удар Ирвина. Райту нужно было просто забить пятый удар, но он проиграл дуэль Шмейхелю. Кантона перед этим был точен – 4:4 и пошли удары до промаха. Робсон поразил ворота, а вызвавшийся зачем-то бить Симен ударил в руки коллеги.

Чемпионат начался выездной игрой с «Норвичем». Голы Гиггза и Кантона принесли победу в матче с третьей командой предыдущего сезона. Рой Кин принялся отрабатывать затраты во втором туре, отправив сразу два мяча в ворота «Шеффилд Юнайтед». Но с вернувшимся в элиту «Ньюкаслом» команда Фергюсона не справилась – 1:1. Счёт сравнял темнокожий нападающий «сорок» Энди Коул. «Юнайтед» в первый и единственный раз в сезоне покинул первую строчку.

«Красные дьяволы» вернули себе лидерство в следующем туре, обыграв в гостях вице-чемпиона «Астон Виллу» 2:1. Оба гола на счету Ли Шарпа, постепенно терявшего свою значимость для команды. Последовали уверенные выигрыши у «Саутгемптона» (3:1) и «Вест Хэма» (3:0). После чего даже проигрыш «Челси» на «Стэмфорд Бридж» никак не мог отразиться на положении чемпионов.

В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» прошёл венгерский «Гонвед» 3:2 в Будапеште и 2:1 дома. Но в групповой этап пробиться не смог. На пути встал «Галатасарай». Матч на «Олд Траффорд» получился каким-то сумбурным. К 13 минуте хозяева выигрывали 2:0 после удара Робсона и автогола забредшего в свою штрафную Хакана Шукюра. Но это преимущество превратили в пыль Ариф Эрдем и Кюбилай Тюркильмаз. Во втором тайме Тюркильмаз вывел чемпионов Турции вперёд. Ценой огромных усилий Эрик Кантона сравнял счёт. Вместо убедительной победы получились разудалые 3:3. В Стамбуле же тренер «Джем-Бом» Райнер Хольманн сыграл строго от обороны и добился столь нужной для турок нулевой ничьей. Поэтому соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов стал не «Манчестер Юнайтед», а «Галатасарай».

Дела домашние шли хорошо, даже очень. Проиграв «Челси», «Манчестер Юнайтед» отправился в длительное беспроигрышное путешествие с 11 сентября по 5 марта и насчитавшее 22 матча. Прервал серию … «Челси», но уже на «Олд Траффорд» с тем же счётом 1:0. Второй раз подряд ворота Дмитрия Харина оказались заколдованными. Но к тому времени «Юнайтед» оторвался далеко, и неудача лишь сократила отставание «Блэкберна» до 10 очков.

В Кубке Лиги «красные дьяволы» добрались до финала, в Кубке Англии двигались в том же направлении. Были некие курьёзы. Например, домашние ничьи с «Ипсвичем» (0:0) или «Норвичем» (2:2), но это издержки производства. «Манчестер Юнайтед» выглядел Гулливером, наблюдавшим за спором лилипутов. По-настоящему же печальным событием стала смерть сэра Мэтта Басби. Легендарный тренер умер 20 января 1994 года в возрасте 84 лет. Незадолго до кончины сэр Мэтт говорил, что он увидел, как «Юнайтед» снова стал чемпионом и может покинуть этот мир.

Взять Кубок Лиги не получилось. В финале «Манчестер Юнайтед», наряженный в жёлто-зелёную, скорее подходившую «Норвичу» форму, провёл едва ли худшую игру в сезоне. Ошибки в обороне, промахи, удаление Канчельскиса. Трофей же выиграл тот, кто больше этого хотел, - «Астон Вилла» и её тренер Рон Аткинсон, предшественник Фергюсона на «Олд Траффорд».

Весной в игре команды наметился некоторый спад. В апреле «Блэкберн» сократил отставание до трёх очков. Но не более того. В первом круге «Манчестер Юнайтед» не смог дожать «Ипсвич» у себя дома. Но именно в игре с «трактористами» чемпионы подтвердили свои полномочия. Голы Кантона и Гиггза принесли победу 2:1, сделавшую «Юнайтед» недосягаемым.

И ещё раз «Челси»

Оставалось выиграть Кубок, тем более что в финале манкунианцам противостоял «Челси», дважды обыгравший их в чемпионате. Но на этот раз лондонцев хватило только на час. На 60 минуте в ворота «синих» был назначен пенальти. Эрик Кантона переиграл Дмитрия Харина. Через шесть минут снова 11-метровый. Кантона выполнил удар как под копирку. Через три минуты Марк Хьюз воспользовался ошибкой Фрэнка Синклэйра (защитник «Челси» ранее «привёз» оба пенальти) и забил третий мяч. Поставил точку Брайан Макклэр. Есть золотой дубль! Не забудьте и про Черити Шилд. Три домашних трофея из четырёх отправились на «Олд Траффорд».

Победа в Кубке оказалась несколько грустной. Согласно регламенту в заявку на матч можно было включить 14 футболистов. Среди трёх запасных не нашлось места Брайану Робсону, отслужившего «Манчестер Юнайтед» 13 сезонов. Стареющий Брайан увидел в этом решении Фергюсона неуважение и покинул клуб. В следующем сезоне он играл за «Мидлсбро».

Лучшим игроком года был признан Эрик Кантона. Француз наколотил 25 голов во всех турнирах. Превосходно отыграл Райан Гиггз. Рой Кин вписался в игру так органично, будто родился не в Корке, а рядом с «Олд Траффорд». Прекрасный сезон получился и у нашего Андрея Канчельскиса. Огорчал только провал в Европе.