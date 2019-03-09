Ненасытные «драконы». «Порту» Жозе Моуриньо. Сезон-2003/04

вчера, 17:40

«Соккер.ру» продолжает рассказ о славной португальской команде.

Не останавливаться на достигнутом

В первой части вы могли прочитать, как из бывшего переводчика получился незаурядный тренер. Созданная за короткий период команда собрала полную коллекцию наград. Но Жозе Моуриньо не хотел останавливаться на достигнутом. Родная Португалия была слишком мала для него. Жозе мечтал о большем.

Но чтобы получить выгодные во всех отношениях предложения, Моуриньо должен был не просто сохранить добытую репутацию, но и преумножить её. Дабы никто не счёл требл «драконов» счастливой случайностью. Поэтому в планы «Порту» входили не только домашние победы, но и европейский успех – выиграть Суперкубок и как можно дольше продержаться в Лиге чемпионов.

На этот раз перемен в составе было немного. Уехал в «Тоттенхэм» Элдер Поштига, а Нуну Капушу стал футболистом «Рейнджерс». Отправился за практикой в «Лейрию» Угу Алмейда. Не заигравший толком Клейтон присоединился к «Спортингу».

Здравствуй, новый дом

У «Сельты» был куплен южноафриканец Бенни Маккарти. 25-летний нападающий запомнился по выступлениям за «Аякс», а в Испании как-то не нашёл себя. После итальянских странствий вернулся полузащитник сборной Сержиу Консейсау. Также среднюю линию укрепили Педру Мендеш («Витория» Гимарайнш) и Рикарду Фернандеш. Из соседней «Боавишты» пригласили правого защитника Жозе Босингву - португальца конголезского происхождения. В атаке помимо Маккарти появились два бразильца – Масиэл из «Лейрии» и совсем юный Карлос Алберто («Флуминенсе»).

Кроме того, был близок к открытию новый дом команды – выстроенный к чемпионату Европы современный стадион «Драгау». Новая арена вмещала 50 тысяч зрителей, на 5 тысяч меньше «Даш Анташ». Новоселье планировалось на ноябрь. Была достигнута договорённость с «Барселоной». Отслуживший более 50 лет «Даш Анташ» шёл на снос.

Оптимальный состав «Порту» не претерпел больших изменений. В воротах Витор Байя. Линия обороны справа налево – Паулу Феррейра, Рикарду Карвалью, Жоржи Кошта. Нуну Валенте. В полузащите Деку, Коштинья, Манише и Педру Мендиш. Пара нападающих Дерлей и Бенни Маккарти. Мощно выглядел резерв – вратарь Нуну Эшпириту, защитники Жозе Босингва, Педру Эманоэл, Секретариу, Сезар Пейшоту, Рикарду Кошта, Педру Рибейру, средняя линия Дмитрий Аленичев, Сержиу Консейсау, Рикарду Фернандеш, Андре Вилаш Боаш. И нападающие Масиэл, Эдгарас Янкаускас, Карлос Алберто, Марку Феррейра. Наши Аленичев и Янкаускас получали меньше игрового времени, чем в предыдущем сезоне. Но и Дмитрий, и Эдгарас по-прежнему были очень полезны. Вас удивило присутствие в команде футболиста по имени Андре Вилаш Боаш? Это не тот, о ком подумало большинство читателей. Андре Виллаш-Боаш тоже входил в штат команды, но в качестве помощника Моуриньо. Его тёзка и почти однофамилец – обратите внимание на написание фамилий, был приглашён из «Риу Аве». Проторчал в «Порту» целый год и сыграл один неполный матч.

Бои на всех фронтах

Прежде всего, был выигран домашний Суперкубок. Единственный мяч в ворота «Лейрии» отправил Коштинья. Перед тем, как отправиться в Монако за Суперкубком Европы, «драконы» успели сыграть две встречи национального чемпионата. Голы Дерлея и Маккарти обеспечили домашнюю победу над «Брагой», а точного удара южноафриканца хватило только для гостевой ничьей с «Эштрелой Амадорой». Суперкубок же уехал из Монте-Карло в Милан. Для победы итальянскому клубу оказалось достаточно одного гола Андрея Шевченко. Расстроенный «Порту» устроил домашний разнос «Спортингу» с результатом 4:1. Потом пришла очередь «Лейрии» быть битой – 3:1.

Перед игрой за Суперкубок обладатель Кубка УЕФА узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Помимо «Порту» в группе F собрались сербский «Партизан», французский «Марсель» и мадридский «Реал». Группа средней тяжести, без явных аутсайдеров. Тот же «Партизан», казавшийся слабее остальных, мог преподнести любой сюрприз. «Драконы» начинали как раз в Белграде и завершили первую встречу вничью 1:1. На гол Коштиньи ответил Андрия Делипагич. «Реал» тем временем обыграл «Марсель» 4:2, сразу обозначив своё доминирование в группе.

И сразу же O Classico. Пока на «Даш Анташ». Сопротивление «Бенфики» было сломлено благодаря голу Дерлея и удару Аргела по своим воротам. «Порту» - лидер. Пока на пару с «Маритиму». Но уже через неделю выигрыш в Гимарайнше позволил «драконам» не делить первое место ни с кем.

В Порту ждали приезда «Реала». Были надежды, что хозяева смогут справиться с «королевским клубом». Начало подогрело эти иллюзии. На седьмой минуте Деку обвёл стенку со штрафного. Икер Касильяс мяч отбил, но прямо на Коштинью – 1:0. Через 20 минут Дерлей должен был забить второй мяч, да Касильяс не позволил. И тут Зинедин Зидан с Луишем Фигу взяли под контроль середину поля. На 28 минуте Сантьяго Солари навесил в центр штрафной, и Иван Эльгера точно пробил головой. Через 7 минут Роберто Карлос промчался по левому флангу и прострелил на Солари. Пока ещё тренер «Реала» был точен – 2:1. В середине второго тайма Зидан после розыгрыша штрафного в третий раз заставил Витора Байю капитулировать – 3:1. А «Марсель» тем временем разгромил «Партизан» и вышел на второе место в группе.

После конфуза с «Реалом» «драконы» отвели душу в домашнем первенстве на «Белененсише» и «Академике» - оба раза по 4:1, а потом отправились в Марсель. Проигрыш на «Велодроме» ставил бы чемпионов Португалии в сложнейшее положение. Но «Порту» выиграл 3:2, причём победным стал гол Дмитрия Аленичева. Этот выигрыш вывел португальцев на второе место с 4 очками. «Реал» умчался далеко - 9 очков из 9 возможных.

В домашнем чемпионате превосходство над «Бенфикой» и «Спортингом» составляло уже 7 очков. Впереди было ещё три четверти пути, но сомнения в том, что чемпионом будет снова «Порту» таяли с каждым новым туром. Куда всё более закручено выглядело в Лиге чемпионов, пока не был обыгран дома «Марсель». Единственный гол Маккарти сделал второе место «драконов» более прочным. Вскоре Бенни дважды отметился в воротах «Партизана». Победа с результатом 2:1 обеспечила «Порту» досрочный выход в 1/8 финала. Встреча с «Реалом» уже мало что значила. Не больше, чем товарняк с «Барселоной» по случаю открытия «Драгау». Ту встречу хозяева новой арены выиграли 2:0 – отличились Дерлей и Угу Алмейда. Но как это часто бывает, газон на построенном стадионе оказался весьма неважным, поэтому переезд с «Даш Анташ» был отложен до февраля.

В Мадриде всё кончилось миром. На гол Солари Дерлей ответил ударом с 11-метровой отметки. Лига чемпионов взяла паузу до февраля. «Порту» уверенно возглавлял чемпионскую гонку в национальном первенстве, оставаясь при этом непобедимым. К двадцатым числам февраля «драконы» опережали «Спортинг» на пять, а «Бенфику» - на все девять очков. Не так много, как годом раньше. Но ситуация находилась под контролем у Жозе.

Соперником «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов стал «Манчестер Юнайтед». Надо ли говорить, кого эксперты считали фаворитами в этой паре? На 14 минуте гости подтвердили свой статус. Нечасто игравший южноафриканец Квинтон Форчун умело закрутил мяч со штрафного, так что Витор Байя ничего поделать не смог. Восстановил равенство через четверть часа земляк Форчуна Маккарти, которому ассистировал Дмитрий Аленичев. Одного гола Бенни показалось мало, и в концовке встречи он использовал навес Нуну Валенте. Тем не менее, счёт 2:1 лишь слегка приоткрыл команде Моуриньо дверь в четвертьфинал. « МЮ » устраивала даже победа 1:0 в ответной встрече на «Олд Траффорд».

Этот столь нужный гол «красные дьяволы» забили на 33 минуте. Фланговый проход Райана Гиггза, прострел и рыжая голова Пола Скоулза, от которой мяч полетел в цель. Перед перерывом Скоулз забил ещё. Но Валентин Иванов поверил помощнику и гол не засчитал, сославшись на офсайд. Которого не было.

Но и одного гола Скоулза могло хватить для суммарной победы, не пропусти «Юнайтед» на последней минуте. Сильный удар Маккарти со штрафного, не самые уверенные действия вратаря «красных дьяволов» Тима Ховарда и расторопность Коштиньи на добивании. Ситуация развернулась на 180 градусов. «Манчестер Юнайтед» устроил штурм. В одном из эпизодов Нуну Валенте вынес мяч с ленточки, чем помог своей команде выйти в четвертьфинал и выбить из розыгрыша одного из главных претендентов.

Туров до конца чемпионата оставалось меньше, а отрыв становился больше. После 26 встреч «Спортинг» отставал на 7 очков. Обыграв второй клуб из Порту «Боавшиту» 1:0, «драконы» встретились на «Драгау» с французским «Лионом». Соперником более серьёзным, чем попавшийся на групповом этапе «Марсель».

Маккарти на этот раз выступил в роли помощника. С подачи южноафриканца Деку незадолго до перерыва забил первый мяч. Закрепил победу «Порту» Рикарду Карвалью, которому ассистировал Деку. Заложив хороший фундамент для поездки в Лион, чемпионы позволили себе несколько расслабиться, а именно проиграть «Жил Висенту» 0:2. Первое поражение в домашнем чемпионате пришлось на 29 тур. «Спортинг» немножко приблизился, но отыграть пять очков в пяти турах было весьма сложно.

В Лионе «выстрелил» Манише, забивший два мяча. Чемпион Франции дважды отыгрался, во второй раз уже в добавленное время, да что толку. Ничья 2:2 вывела «Порту» в полуфинал, навстречу с «Депортиво». Вторую пару полуфиналистов составили лондонский «Челси» и «Монако», убравший с пути мадридский «Реал».

«Депор» оказался очень крепким соперником, выстоявшим на «Драгау» 0:0. «Порту» имел немало возможностей забить, но, как говорится, счёт на табло. Сама домашняя ничья не была трагедией, но Моуриньо выглядел расстроенным.

Чемпионом «Порту» стал за два тура до финиша. Как-то буднично. Жозе Босингва забил единственный мяч скромной «Алверке» и всё на этом. Чемпионы и чемпионы. Куда важней представлялась встреча в Ла-Корунье на стадионе «Риасор».

Судьба путёвки в финал решилась на 60 минуте. Деку сбили в штрафной площадке хозяев, и итальянский судья Пьерлуиджи Коллина назначил 11-метровый, который использовал Дерлей. В концовке встречи хозяева могли забить, но ударам Вальтера Пандиани и Диего Тристана не хватило точности. Во второй раз в истории (первый – это 1987 год) «Порту» вышел в финал Кубка чемпионов. Туда же пробился и «Монако» Дидье Дешама, взявший верх над «Челси» Клаудио Раньери.

Этому финалу предшествовал другой – главный матч за Кубок Португалии, где «драконам» противостояла «Бенфика». Дерлей поразил ворота «орлов» перед самым перерывом, но лиссабонцы отдохнули и отыгрались с помощью гола Панайотиса Фиссаса. За двадцать минут до конца основного времени чемпионы остались в меньшинстве после удаления Жоржи Кошты. Численное преимущество было реализовано «орлами» уже в дополнительной 30-минутке. Снова отличился их греческий легионер. Кубок достался «Бенфике», а Моуриньо потерпел первую за два года неудачу во внутренних соревнованиях.

Выше только солнце

И вот настал день финала в Гельзенкирхене. Шансы соперников оценивались как равные. Даже скорее 55 на 45 в пользу «Монако». Ведь команда Дидье Дешама обыграла «Реал». В начале встречи миниатюрный полузащитник монегасков Людовик Жюли убежал к воротам. Спас «драконов» своевременный выход Витора Байи. Игра «Монако» несколько сломалась после травмы Жюли. Вышедший на замену Дадо Пршо как-то потерялся. Зато «Порту» смог организовать несколько атак, одна из которых стала голевой. На 39 минуте Карлос Алберто исхитрился пробить по воротам Флавио Ромы и забил важнейший гол в своей карьере.

Во втором тайме снова наметилось превосходство команды Дешама. Но очень вовремя вошёл в игру Аленичев. Дмитрий заменил Карлоса Алберто и оживил игру в середине поля. Российский легионер на 71 минуте сделал голевой пас на Деку, а через пять минут поставил точку в финале – 3:0. «Порту» второй год подряд выиграл европейский трофей. Но на этот раз в их сети попала более крупная рыба. Дмитрий Аленичев стал единственным российским футболистов, завоевавшим и Кубок УЕФА , и Кубок чемпионов. Более того, Дмитрий забивал в финалах обоих турниров.

Жозе Моуриньо добился того, что хотел. Он вдруг оказался самым востребованным тренером Европы. Вскоре он подписал контракт с «Челси». В биографии Особенного начался новый период. Век же золотых «драконов» был недолог. За каких-то два года золотая команда разбрелась. На руинах старого «Порту» возник новый. Но повторить успех команды Моуриньо их последователи не сумели.