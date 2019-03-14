Недосказанность. «Валенсия» Эктора Купера. Сезон-1999/2000

вчера, 10:55

«Соккер.ру» рассказывает про неоднозначный сезон соперников «Краснодара».

Неделю назад вы могли прочитать, как Клаудио Раньери помог «Валенсии» выиграть путёвку в Лигу чемпионов и Кубок Испании. Но главное - была создана новая, очень боевая команда. Однако успешное выступление Los Ches не спасло итальянского тренера от увольнения.

Замена на переправе

Руководители решили, что Раньери свою миссию выполнил, и для движения вверх нужен более умелый наставник. Таковым виделся аргентинец Эктор Купер. Который у себя на родине взял Кубок КОМНЕБОЛ со скромным «Ланусом», а потом вытащил столь же скромную, но уже по испанским меркам, «Мальорку» в финал Кубка кубков и Лигу чемпионов. Если Купер столь успешен с весьма неказистыми по составу командами, то на что он способен при работе c хорошо укомплектованным коллективом? Знак вопроса тут поставлен не случайно. Президент «Валенсии» Педро Кортес Гарсия не был уверен в правильности своего решения, но всё же решил доверить команду Куперу.

В составе произошли некоторые перемены. Ушли те, кто так и не смог заиграть у Раньери – Кристиан Лукарелли, Стефан Шварц и младший из братьев Илие Сабин. Ещё один румын Габриэль Попеску присоединился к «Нумансии». Перебрался в «Сельту» Хуанфран. В обратном направлении проследовал нападающий Хуан Санчес, начинавший на «Месталье». После годичного пребывания в «Алавесе» вернулся полузащитник Херард Лопес. В вылетевшем «Вильярреале» подобрали вратаря Андреса Палопа, правого защитника Херардо и опорника Давида Альбельду. Для укрепления скамейки. Сезон предстоял длинный. Пополнили ряды два соотечественника Купера – центральный защитник Маурисио Пеллегрино («Барселона») и левый атакующий полузащитник Кристиан «Кили» Гонсалес («Сарагоса»).

Ворота по-прежнему находились в ведении голкипера сборной Испании Сантьяго Канисареса. Андрес Палоп присел на лавочку. Справа в защите Жослен Англома, слева – Амедео Карбони. В центре обороны Мирослав Джукич и Маурисио Пеллегрино. Последний вытеснил Алена Роша. Француз переместился в компанию резервистов – к Йоахиму Бьорклунду, Херардо, Мигелю Сории и Франсиско Камарасе. Хавьер Фаринос играл в опорной зоне, Гаиска Мендьета располагался ближе к правой бровке, а Кили Гонсалес бегал слева. Роль атакующего футболиста исполнял Херард. В запасе Давид Альбельда, Оскар, ветеран команды Луис Мийя. Основная пара нападающих Клаудио Лопес и Мигель Ангуло. Под рукой Хуан Санчес, Адриан Илие и Горан Влаович. Румын и хорват при Купере чувствовали себя менее комфортно, нежели в период работы Раньери.

Ранний старт и четыре нуля

Чемпионат Испании начинался только 21 августа, но весь последний летний месяц получился интенсивным. Нужно было поспорить за испанский Суперкубок с «Барселоной» и преодолеть сопротивление одного из многочисленных «Хапоэлей» - из Хайфы, в борьбе за путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

«Блоха», он же Клаудио Лопес, забил «Барсе» на «Месталье». Гол оказался единственным в матче. На «Камп Ноу» хозяева трижды выходили вперёд. Но Los Ches всякий раз их успешно догоняли. Ничья 3:3 позволила Куперу начать трудовую деятельность в Валенсии с выигрыша трофея. С израильтянами проблем не возникло – два раза по 2:0. А вот в чемпионате «Валенсия» стартовала безобразно – с четырёх поражений от «Расинга» и «Алавеса» дома и «Эспаньола» с «Бетисом» в гостях. Нужно ли уточнять, какое место занимали «летучие мыши» после четырёх туров? Там же они остались после пятого, - ничья с «Вальядолидом». Первая победа была одержана только в шестом туре, но какая. Но об этом чуточку позже.

Слабый старт в домашнем чемпионате был совмещён с приличным выступлением в Европе. Дубль Кили Гонсалеса принёс домашнюю победу над «Рейнджерс», затем последовали две гостевые ничьи по 1:1 с ПСВ и «Баварией». После трёх туров команда Купера первая. Это обстоятельство и спасло аргентинца от уничижительной критики, а может и чего-то большего, на старте.

А вот и анонсированная первая победа, которая состоялась на «Сантьяго Бернабеу», где играет сами знаете кто. «Реал» проводил тяжёлую осень. Тренер Джон Тошак старался излучать оптимизм, говорил, что скорее козёл пролетит над Мадридом, чем его отправят в отставку. Но парящего в мадридском небе козла никто не заметил, а валлийца выгнали. Матч с «Валенсией» стал одной из причин расставания с британским специалистом. Ещё в первом тайме «королевский клуб» проигрывал 0:3 после ударов Мендьеты, Херарда и Лопеса. После перерыва Фернандо Морьентес забил два мяча в ворота гостей. Хотел забить и третий, да Los Ches не позволили. После этого выигрыша «летучие мыши» по-прежнему сидели с «Севильей» и «Атлетико» в зоне вылета. Но настроение несколько улучшилось. Тем более что последовал выигрыш у «Нумансии». Но поражение в Бильбао снова вернуло валенсийцев в тройку аутсайдеров.

С «Баварией» снова сыграли вничью 1:1. А «Рейнджерс» и ПСВ оказались побеждёнными. «Валенсия» уверенно выиграла турнир в группе F, шагнув во второй групповой этап. Перед тем как продолжить европейскую кампанию встречей с «Бордо», валенсийцы обыграли дома «Барселону» 3:1. А потом на кураже с результатом 3:0 расправились с чемпионами Франции.

Дела в чемпионате удалось немножко поправить. Позиция во втором десятке глаз не радовала, но всё же не зона вылета. Вообще таблица выглядела причудливо. Особенно «Райо Вальекано» на первом месте. Постепенно вперёд вырвался «Депортиво», Los Ches перебазировались в серединку, а «Реал», где Тошака сменил Висенте Дель Боске, балансировал на грани попадания в тройку аутсайдеров. Где уже прочно застряла «Севилья».

Последний в 1999-м международный матч радости не принёс. «Валенсия» была бита на «Олд Траффорд» клубным чемпионом Европы 0:3. Первый круг чемпионата валенсийцы закончили проигрышем 2:4 «Сарагосе» и девятым местом в таблице. Удалось подняться выше ватерлинии. При этом «летучие мыши» завершили поход за Кубком, едва начав его. Отыграть 0:3 от «Осасуны» не получилось. Только 2:0.

Второй круг команда начала лучше, чем первый, хотя поводов для радости было немного – две победы, две ничьи и проигрыш. Не получилось обыграть «Реал» в домашней встрече – 1:1, на гол Илие ответил Гути. «Реал» при Висенте Дель Боске постепенно начал крепнуть. Это был уже не сброд звёздных игроков, как при Тошаке.

Подарок от «Бордо»

Создавалось впечатление, что Купер выбрал для себя главное направление – как можно успешнее выступить в Лиге чемпионов. Чемпионат Испании никто не отменял, но он всё же был вторичен. Тем временем подошла пора третьей встречи в групповом этапе Лиги чемпионов. «Валенсия» отправилась во Флоренцию, где уступила «Фиорентине» 0:1. Но через неделю последовал реванш в виде 2:0. Илие в первом тайме поразил ворота «фиалок», а Мендьета под занавес встречи реализовал пенальти. После четырёх туров 6 очков – две победы и два поражения. Пока третьи после «Манчестер Юнайтед» (9 очков) и «Фиорентины» (7). Но в пятом туре Los Ches во второй раз крупно победили «Бордо» (4:1), уже в гостях. «Фиорентина» проиграла на «Олд Траффорд» 1:3 и поменялась с «Валенсией» местами. Но оставался шестой тур, где соперником команды Купера были парни Алекса Фергюсона, а флорентийцы принимали «Бордо», потерявший все шансы на выход из группы.

На «Месталье» тяжёлая ничья 0:0. «Фиорентина», проиграв жирондинцам первый тайм 0:1, после перерыва ответила голами Энрико Кьезы, Габриэля Батистуты и Руя Кошты. Но расслабились и пропустили два мяча в конце встречи. «Бордо» утянул за собой и «Фиорентину», сделав королевский подарок «Валенсии». Los Ches сами того не ожидая вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где их поджидал другой итальянский клуб – «Лацио».

В чемпионате «Валенсия» шла шестой, при этом игра особой стабильностью не отличалась. Радовали оборона и вратарь, команда была одной из лучших по количеству пропущенных мячей. Но обоим претендентам на чемпионство – «Депортиво» и «Барселоне», валенсийцы уступили без особого сопротивления – 0:2 и 0:3. Тем временем приближалась пора выяснять отношения с «Лацио».

Матч на «Месталье» вошёл в историю как одна из лучших игр «Валенсии» в Лиге чемпионов. Крепкая команда Свена-Горана Эрикссона получила пять пробоин. Три мяча в ворота Марко Балотты отправил Херард, по голу провели Ангуло и «Пьохо» Лопес. Конечно, голы Симоне Индзаги и Марсело Саласа оставляли римлянами шанс на выход в полуфинал. При условии выигрыша 3:0.

Разгром «Лацио» окрылил «летучих мышей». Перед поездкой в Рим они выдали победы над «Овьедо» и «Севильей». В столице Италии они уступили 0:1, что не особо огорчило Купера. Счёт вполне устраивал испанскую сторону.

Три из четырёх полуфиналистов Лиги чемпионов представляли Испанию. Единственный неиспанский клуб, «Бавария», сошелся с «Реалом», а судьба второй путёвки решалась в споре «Барселоны» и «Валенсии». Прежде чем сыграть с «Барсой», Los Ches обыграли два мадридских клуба – «Атлетико» и «Райо Вальекано». Действия команды Купера стали напоминать работу машины, так всё было чётко и слаженно.

И вот настал день битвы на «Месталье». «Барселоне» явно не хватало дисквалифицированного Луиша Фигу, без португальца в центре поля как-то всё не клеилось. «Валенсия» сделала ставку на стартовое давление и быстрый гол. Сработало. На десятой минуте Ангуло после передачи Мендьеты отправил первый мяч в ворота Руда Хеспа. «Валенсия» продолжила давление, и каталонцы были близки к тому, чтоб рассыпаться. Но последовала вылазка Бодуэна Зендена к воротам хозяев, прострел и срезка бывшего барселонца Пеллегрино точно в свои ворота.

Сравняв счёт, «Барселона» выровняла игру. Появилась работа у Канисареса. Но за пять минут до перерыва Ангуло снова замкнул прострел. Уже с левого фланга. В роли ассистента Кили Гонсалес. Видя такое дело, тренировавший «сине-гранатовых» Луи ван Гал решил пойти ва-банк. «Барса» всей командой пошла вперёд. Но открытый футбол не принёс гостям желаемого результата. Напротив, Ангуло заработал пенальти, а Мендьета его реализовал. 3:1 после первого тайма – это сурово. После перерыва гости снова приложили титанические усилия, но что толку. В конце встречи Клаудио Лопес забил ещё и четвёртый мяч.

На радостях «Валенсия» сокрушила ещё и «Реал Сосьедад» 4:0, после чего забралась на четвёртое место. Как при Раньери. После чего поехала на «Камп Ноу», где была недавно бита с результатом 0:3. В этот раз «Барсе» не удалось ни напугать, ни сокрушить «летучих мышей». Более того, первый мяч в матче забил Мендьета. В концовке каталонцы забили парочку, но что толку. В финал вышла «Валенсия». Впервые в истории. Равно как и впервые в решающем матче должны были встретиться представители одной страны. «Реал» смог пройти «Баварию» 2:0 и 1:2.

Увидеть Париж и проиграть

Перед тем как отправиться в Париж, «Валенсия» доиграла чемпионат. После ничьей в Виго она отступила на пятое место. Но выигрыш в заключительном туре у «Сарагосы» позволил взлететь на итоговое третье место. Выше, чем годом ранее. Особенно после четырёх «баранок» на старте. «Реал» финишировал пятым. Что тоже хорошо на фоне провала в первом круге.

«Валенсия» не смогла рассчитывать на дисквалифицированного Амедео Карбони. Кили Гонсалес вышел с травмой, в результате чего «подвисал» левый фланг. Кроме того, Дель Боске хорошо изучил игру команды Купера. Все замыслы аргентинца были разгаданы. У «Валенсии» не получалось в атаке ничего. Да и в обороне тоже возникли проблемы. Фаринос зачем-то стал возиться с мячом в собственной штрафной. К нему подкрался Мичел Сальгадо и, перехватив мяч, нашёл Морьентеса. А Фернандо уже поразил ворота. Шла 39-я минута.

Во втором тайме мало что изменилось. Более того, на 69-й минуте Стиву Макманаману удался удар «ножницами» из-за пределов штрафной. Без шансов для Канисареса. Судьба Кубка чемпионов была решена. Гол Рауля только подтвердил превосходство команды Висенте Дель Боске – 3:0. Имя победителя Лиги чемпионов гравер наносит на Кубок. А про то, кто был финалистом, помнят только те, кто хочет помнить.

«Валенсия» осталась без Кубка чемпионов и Кубка Испании, ограничившись выигрышем домашнего Суперкубка. В чемпионате Los Ches поднялись на строчку выше. И сделать однозначный вывод, кто поработал лучше, Раньери или Купер, было сложно. Визуально команда Купера смотрелась интереснее. Но это дело вкуса. Главное, что команда развивалась и стала крепким, способным на большие дела коллективом.