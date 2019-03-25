Германия взяла реванш

вчера, 09:00

Статусная вывеска и горячая битва – что может быть лучше? «Соккер.ру» - о ярком противостоянии сборных Нидерландов и Германии.

Среди первых мартовских матчей отборочного цикла Евро-2020 было не так много матчей со столь привлекательными вывесками. Пожалуй, игра Нидерландов и Германии – первая такая в цикле. И команды задали высокий стандарт требований как к драматургии, так и к содержанию, выдав блестящий спектакль с поразительной развязкой.

Все помнят, как голландцы громко заявили о своем возвращении на первые роли в европейском футболе во второй части прошлого года. После серии сезонов забвения сборная Нидерландов не просто подросла, но и смогла обойти в группе Лиги наций команды Франции и Германии. Причем с немцами обошлись особенно жестоко, спровоцировав разговоры о возможной отставке Йоахима Лёва и о необходимости проводить обновление, омоложение состава. Голландцы победили Германию со счетом 3:0. В ответной встрече была ничья 2:2, но этого Нидерландам хватило для успеха. Однако немцы обиду затаили, что ощущалось даже в этом поединке, который проходил в Амстердаме и стал потрясающе богатым на опасные моменты.

Описывать всю остроту, которая царила на поле, довольно сложно – это надо видеть. Стоит лишь упомянуть, что плотность голевых моментов на единицу времени была крайне высокой. И голландцы, и немцы задрали планку качества игры. При этом и Лёв, и Куман вертели расстановки довольно интересно. Голландцы начинали в четыре защитника с классическими 4-3-3 и практически без ударного центрфорварда, которым нельзя было назвать Мемфиса Депая. У Германии тоже центрфорварда не было, а атаковали Лерой Сане, Серж Гнабри и Леон Горецка.

Сзади Лёв сыграл в три защитника. И эта схема оказалась эффективной вкупе с настроем немцев, которые сумели к 35-й минуте повести со счетом 2:0 после голов Сане и Гнабри. При этом всю дорогу моменты возникали у одних ворот и других. По сути, только первый тайм мог заканчиваться со счетом 2:2, но вместо этого вели немцы. Всухую. Поэтому уже к концу первого тайма Куман перестроил схему, оставив сзади трех защитников, а знакомый нам Квинси Промес принялся закрывать всю бровку слева. Это его применение может показаться нестандартным, но в «Севилье» он так пробовал играть.

После изменения схемы, уже в перерыве Куман выпустил Бергвайна вместо Райана Бабела. К тому же голландцы заиграли заметно агрессивнее, более зло – чего не хватило до перерыва. И казалось, что футбольная справедливость восстанавливается. Поскольку сразу после возвращения на поле Матийс де Лигт один мяч отыграл, а вскоре Мемфис Депай забил второй, восстановив равновесие. Все шло к результативной ничьей, однако соперники не переставали обмениваться опасными атаками, а в таких условиях любой шальной набег мог принести гол. Так и случилось в самом конце, когда Нико Шульц ворвался в штрафную Яспера Силлессена и принес Германии такую желанную победу. Впервые с 1996 года Нидерланды проиграли немцам на своем поле.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (6) – 11 (7)

Статистика ударов подтверждает, что игра получилась очень острой. Команды много били по воротам, чуть более бережно к моментам отнеслась сборная Германии, что и вылилось в итоговый счет. Голландцам местами не хватило концентрации и удачи, чтобы свои опасные удары превратить в голы. В любом случае нейтральному зрителю такая россыпь моментов доставила удовольствие.

Владение мячом (точность передач): 54% (86%) - 46% (86%)

Чуть больше владели мячом хозяева, которые стремились сыграть первым номером. Но перевес не столь значителен и обусловлен во многом еще тем, что Германия вела в счете значительную часть времени. Это вынуждало голландцев действовать активнее. Обращает на себя внимание точность передач – вот где высокое искусство. В динамичной игре обе команды показали высочайшую культуру паса, достигнув равных шикарных показателей. Голландцы пасовали чаще: 557 передач против 479. Как раз 479 пасов у Нидерландов были точными, а у Германии – 411.

Йоахим Лёв (главный тренер сборной Германии):

Мы играли хорошо в первом тайме - полностью контролировали игру и заслуженно вели в счете. В перерыве я напомнил футболистам, что ранее мы сыграли вничью с Голландией, ведя в счете 2:0. Но во второй половине сыграли все равно хуже. Мне нравится, что команда до последнего верила в победу. Отличное начало отбора, но нам нужно поработать над тактикой удержания лидерства в счете.

Рональд Куман (главный тренер сборной Нидерландов):

Я горжусь тем, как мы сыграли во втором тайме. Команда уступала 0:2, но сумела вернуться в игру, отлично сработав. Думаю, ничья была бы справедлива. Но при счете 2:2 ситуация могла качнуться в любую сторону. В прошлом году мы сумели победить Германию, но тогда матч тоже мог сложиться так. Мы могли и уступить, и сыграть вничью. Сейчас же мы могли победить, но вместо этого уступили. Все результаты очень близки. Думаю, что команду можно похвалить.

Действительно, это тот случай, когда игра, как принято говорить, шла на три результата. Какие-то нюансы, микроскопические эпизоды решили судьбу встречи в пользу Германии. Но, наверное, ей сейчас этот результат был важнее, учитывая перестройку в команде и мощное давление на Лёва, которое, вероятно, немного снизится после такого результата. А у Нидерландов все в порядке. Надо брать дальше свои очки и готовиться уже к своему реваншу в Германии.